いまだ広がり続ける『ストリートファイター6』（以下、『スト6』）の競技シーン。世界的な熱狂をよそ目に、「興味はあるけど、どこから入ればいいかわからない」という人もまだまだ多いのではないだろうか？

しかし、何かを始めるのに“遅すぎる”ということなどないのだ。1vs1で繰り広げられる息を飲むような駆け引きの応酬と、個性も背景もさまざまなプレイヤーたちが織りなす鮮烈でドラマティックな世界に、いますぐ足を踏み入れよう！

『ストリートファイター6』とは？ シリーズ最新作が世界的ヒットに カプコンより2023年に発売された対戦格闘ゲーム。2026年には販売本数700万本を突破、日本で開催された格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」では「ストリートファイター部門」が世界最多の参加者数を記録しギネス世界記録に認定された。 プロたちがしのぎを削る競技シーン 世界各地で公式プロリーグ「ストリートファイターリーグ」が開催されているほか、毎年開催される公式世界大会「CAPCOM CUP」では各国から集った強豪選手が熾烈に競い合うなど、その競技シーンは世界的な盛りあがりを見せている。

01 まずは推しを見つけよう！ 超新星VSレジェンド、ストリーマー、VTuber……

『スト6』に少しでも興味があるという人は、とにもかくにも気になったプレイヤーの活動をチェックしてみるのが手っ取り早い。すぐに思い浮かばない人は、以下のプレイヤーたちがおすすめだ。

『スト6』観戦初心者におすすめのプレイヤー プロゲーマー ボンちゃん

ガチくん

ウメハラ

MenaRD

ももち

ひぐち

ヤマグチ

じゃじい VTuber 獅白ぼたん

ラプラス・ダークネス ストリーマー 鈴木ノリアキ

SHAKA

チョコブランカ

ボンちゃん © Suguru Saito / Red Bull Content Pool ガチくん © Natalia Martinez / Red Bull Content Pool ウメハラ © Maruo Kono MenaRD © Maruo Kono

誰かひとりでも「これだ！」と思うプレイヤーが見つかれば、その人の 対戦相手や所属チームのメンバー、交友関係などから芋づる式 にプレイヤーたちの、ひいては競技シーンの魅力にのめり込んでいける “沼” であることがわかってもらえるはず！

オリジナル缶 レッドブル エナジードリンク もっと見る

ちなみに、『スト6』の世界的な盛り上がりにともなって、昨今の競技シーンでは10代の若手強豪プレイヤーが相次いで出現。世界最高峰の舞台で上位に進出し、なかには 15歳で優勝賞金100万ドルを獲得する神童 も現れている。

一方で日本人レッドブル・プレイヤーである ウメハラ のように、15年以上にわたってプロゲーマーとして活動を続け、『スト6』でも競技シーンの最前線を走り続ける ベテランプレイヤーの活躍 からも目が離せない。

そうした競技シーンでの超新星の台頭やレジェンドの躍動に加え、近年は他のゲームジャンルでプロ経験を持つ 人気ストリーマー や いまをときめくVTuber が配信内で本作をプレイしたり、果ては冠大会を開催したりと、コミュニティを賑わすトピックには事欠かない。

02 どこを見るべき!?画面UIとバトルの基本ルール

バトル中のUI（画面に表示されているゲージなど）やルールに関して、 特に押さえておくべき要素は以下の4つ だ。それぞれサクッと解説していこう。

体力ゲージ

勝利条件

ドライブゲージ

スーパーアーツ（SA）ゲージ

◆「体力ゲージ」がゼロになったほうが負け！

お互いの操作キャラクターの上部に存在するのが「体力ゲージ」。キャラクターの残り体力を表しており、攻撃をヒットさせることで減っていく。この 「体力ゲージ」がゼロになったほうが負け というのが、本作の基本にして最大のルールだ。

赤色の枠で示した箇所が「体力ゲージ」。 © CAPCOM

なお本作には、単に「体力ゲージ」を削る通常のダメージのほかに 「リカバリアブルダメージ」 という要素も存在する。特定の技をヒットさせたり、あるいは特定の技で相手の攻撃を受け止めたりすると、「体力ゲージ」の一部が灰色になる「リカバリアブルダメージ」が発生。

こちらは時間経過で徐々に回復していくものの、回復途中にダメージを受けると「リカバリアブルダメージ」となっていた部分の「体力ゲージ」もまとめて消し飛ぶことになる。

一見、まだまだ「体力ゲージ」の残量には余裕があるように思えても、 灰色のゲージ（≒リカバリアブルダメージ）が多くある状況は“危険” であると覚えておこう。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

▼「リカバリアブルダメージ」を発生させることを得意とする「アルジュン」のガイド動画 （2026年10月13日に追加される新キャラクター）

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

◆2ラウンド先取＝試合勝利が基本のルール

本作の試合は、相手の「体力ゲージ」をゼロまで削りきったプレイヤーがラウンドをひとつ取得して仕切り直しとなり、 合計2ラウンドを先取 したプレイヤーがその試合に勝利となる形式が一般的だ。

「体力ゲージ」を削り切ると「K.O.」。ラウンドを取得する。 © CAPCOM

赤枠で示した箇所にラウンド取得数が表示される。画像は左の「リュウ」が1ラウンド取った状態。 © CAPCOM

またバトル中は通常 99カウントの時間制限 があり、カウントがゼロになっても両キャラクターの「体力ゲージ」が残っている場合は、「体力ゲージ」の残量がより多いほうの勝利となる。

競技シーンでは、2ラウンド制の試合を1本とし、これを 2本先取、あるいは3本先取のルール で競いあうことが多い。

ちなみに、両キャラクターの「体力ゲージ」が同時にゼロになった場合は「DOUBLE K.O.」となり両者が1ラウンドを取得。

さらに、たとえば2ラウンド制の試合において両者ともすでに1ラウンド取得している状態で「DOUBLE K.O.」が発生した場合は、引き分けとなる。滅多に起こらないので目撃できたらラッキーだ。

◆「ドライブシステム」は超強力！ ゲージの枯渇は厳禁

「ドライブシステム」は、本作で新たに登場した固有のバトルシステムの総称。各キャラクター固有の通常技や必殺技とは異なり、 「ドライブシステム」は全キャラクターが共通で使用することが可能 だ。

有用な接近手段となる「ドライブラッシュ」、防御手段となる「ドライブパリィ」、相手の攻撃を受け止めながら打撃を与える「ドライブインパクト」など、攻防にわたって活用できる強力な技がそろっている。

ただし、「ドライブシステム」を使用する際は 「ドライブゲージ」を消費するため無尽蔵には使えない。 「ドライブゲージ」はバトル開始時に満タンなものの、相手の技をガードしたり、後述する「スーパーアーツ」を食らったりすることでも削れていく。

左の「ルーク」はゲージを3本消費、右の「ジェイミー」も約0.5本削られている。 © CAPCOM

そして「ドライブゲージ」がゼロになると 「バーンアウト」 状態となり、 極めて大きなペナルティを負う 。「バーンアウト」状態となったキャラクターは白っぽいエフェクトをまとうので一目瞭然。

片方のキャラクターがある程度「ドライブゲージ」を残したまま相手を「バーンアウト」させた場合は、 一気に試合が動きやすい重要な局面 となるため注目しよう。

左の「ジェイミー」は「バーンアウト」状態。構える姿もどこか弱々しげ。 © CAPCOM

◆大技「スーパーアーツ」をどう使うかは悩みどころ！

「スーパーアーツ（SA）」は、 各キャラクターが固有に持っている大技 だ。使用するには 「スーパーアーツゲージ（SAゲージ）」が必要 となり、こちらはバトル開始時は空っぽで相手に技を当てることで増加していくうえ、溜めたゲージは次のラウンドに持ち越される。

「SA」にはレベル1～3までがあり、基本的には高レベルなほど「SAゲージ」の消費量が増えるぶん高性能。ただしキャラクターによっては、 自己強化や有利な状況を生むなどの一風変わったSA を備えていることもあり、こうしたものはSA2に置かれていることが多い。

「ジェイミー」のSA2「絶唱魔身」はより強い気を開放する自己強化技だ。 © CAPCOM

SA1を小まめに使って平均火力の底上げを図る、SA2を優先的に使ってキャラクターの特性を引き出す、SA3が使えるようになるまでゲージをじっくり溜めて一気に大ダメージを奪うなど、 「SA」の運用法はキャラクターや使い手ごとの色が出やすい ポイントだ。

03 ここが熱い！ トッププレイヤーの駆け引きに鳥肌必至

トッププレイヤーたちは何を考え、どのようにして勝利を手繰り寄せるのか。これを読み解くためには、 まず以下の3つの駆け引き を知っておくことが助けになるはずだ。

「ドライブゲージ」の管理

画面端に追い詰めることの重要性

リーサル（トドメの一撃）にいたる判断

◆「ドライブゲージ」を巡る攻防は「体力」以上に重要!?

「ドライブシステム」に属する技はどれも強力なため、いかに 相手より多く・有効に使うか （≒相手に「ドライブシステム」を使わせないか）が重要となる。

まずはバトル開始時。「ドライブゲージ」が両者ともに満タンのこの状況では、 どちらが先に・どう使うか を見逃さないようにしよう。

「ドライブシステム」を活用しつつ先にリードを奪えれば、その勢いのままラウンド取得まで行き着くこともあれば、相手にうまくしのがれて一転守勢に回らざるを得なくなることもある。

どちらが先手を取るのかに注目が集まるバトル開幕時。 © CAPCOM

「ドライブゲージ」は時間経過や「ドライブパリィ」で相手の攻撃を受け止めることなどで回復していく。また前進したり、自分の攻撃を相手にガード・ヒットさせたりすることでより多く回復する一方、後退やジャンプなどの 消極的な行動をとると回復が鈍化 する。さらに相手の攻撃を食らっているあいだは回復が止まってしまう。

バトル中盤～終盤にかけては、お互いの「ドライブゲージ」残量にはっきりと差がついていることも多い。

ゲージ優勢な側はいかにして 相手の回復を阻止しつつ追い込む か、劣勢側は「ドライブゲージ」と「体力ゲージ」を 守りつつどう追い返すか 。この攻防にこそトッププレイヤーたちのトップたるゆえんが詰まっている。

「体力ゲージ」がゼロになるまでは“ワンチャンある”のが『スト6』の魅力。 © CAPCOM

◆相手を画面端に追い詰めるのが勝利への最短ルート！

本作のバトルステージには“画面端”の概念があり、 ステージの端には見えない壁 が存在する。画面端に追い詰められたキャラクターはそれ以上後退できなくなるため、下がって相手の技を避けることが不可能となる。

また通常ならガードすればほぼノーリスクな「ドライブインパクト」も、画面端を背負った状態でガードすると端に叩きつけられて大きな隙をさらす（≒大ダメージを奪われるチャンスを与える）ことになる。

画面端では脅威度が大きく上がる「ドライブインパクト」。 © CAPCOM

そのほか画面端が近い相手に対しては画面端状況限定の高火力コンボがつながるようになったり、攻撃を当ててダウン（転倒させること）を奪った後も大幅有利な状況で再度攻めをしかけることが可能になったりと メリットだらけ 。

なぜお互いのプレイヤーがリスクを負って果敢に攻めるのか。それは、「ダメージを与えたいから」と同じかそれ以上に、 「相手を画面端に追い詰めれば勝利に直結するほどのハイリターンが得られるから」 という心理が働いているからだ。

いかにして相手を画面端に押し込むか。「2D格闘ゲーム」における画面の押し合いは、“陣取り合戦”にたとえられることもある。 © CAPCOM

◆リーサル（トドメ）判断にシビレる！ 逆転の芽を摘む匠の技

「ドライブシステム」を絡めたダイナミックな攻防が魅力の本作では、たとえ「体力ゲージ」が残り少なくとも「ドライブゲージ」さえ潤沢ならば、 “読み勝ち”を繰り返して大逆転勝利 ……といった光景もしばしば起こる。

特にトッププレイヤーどうしの対戦では「体力ゲージ」が残り1ドットとなっても気が抜けないどころか、極限状態に追い込まれて集中力の増した 猛者にトドメの一手をねじ込むことほど難しいことはない と言っても過言ではない。

小技1発でも当てさえすれば……。しかし、相手もそう甘くはない。 © CAPCOM

それゆえに、ダメージを取れるところできっちり取ること――相手の「体力ゲージ」が5～3割程度の状況でコンボ始動となる技を当てた瞬間に、「ドライブゲージ」や「SAゲージ」の残量に応じた適切なコンボで 無駄なくきっちり相手を倒し切る判断力 を、トッププレイヤーたちは日夜磨いている。

このような“倒し切り”の判断やコンボ選択精度といった技術は、通称 「リーサル判断（力）」 と呼ばれている。

大会観戦などでキャスターが 「リーサル判断が完璧！」 とコメントした際などは、 「プレイヤーの巧みな判断力が発揮された通好みな展開だったわけか、うんうん」 とうなずいておけば、アナタも観戦玄人の仲間入りだ。

SAを使ってダメージアップを狙うか、節約するか。一瞬の判断が勝敗を左右する。 © CAPCOM

04 見逃し厳禁！ 注目大会チェックリスト

『ストリートファイター6』の競技シーンでは、年間通して多数の国際大会が開催されている。なかでも注目すべきは、 「CAPCOM CUP」 、 「EVO」 、 「Esports World Cup」 の3大トーナメントと、公式プロリーグ 「ストリートファイターリーグ」 だ。

◆「CAPCOM CUP」

例年3月ごろに開催される、『ストリートファイター』シリーズにおける 世界最高峰の公式大会 。

世界中で実施される予選大会群「CAPCOM Pro Tour」を通じて出場権を勝ち取った、総勢50名に満たないトッププレイヤーたちが世界最強の座を争う。

2023年シーズン末の「CAPCOM CUP 10」にて、日本人最高位の3位に輝いたガチくん。 © Marv Watson / Red Bull Content Pool

2027年3月に日本の東京・両国国技館にて開催予定である「CAPCOM CUP 13」の 優勝賞金は100万ドル となっており、数多のプレイヤーたちが出場＆優勝を目指す、 シーズンの集大成的な大会 と目されている。

◆「EVO」

Evolution Championship Series。前身となった大会から数えると 20年以上の歴史を持つ。

さまざまな格闘ゲームタイトルの複合大会であり、オープン参加形式であることから“ 世界最大級の格闘ゲームの祭典” と形容されることもある。

「EVO 2026」で優勝した際のMenaRD。「EVO」と「EVO Japan」にて、それぞれ2度の優勝（連覇）の偉業を成し遂げた。 © Todd Gutierrez / Red Bull Content Pool

“本家”「EVO」はアメリカ・ラスベガスで例年6～8月ごろに開催されており、近年では「EVO Japan」（4～5月）、「EVO France」（10月）、「EVO Singapore」（2027年初頭）といったシリーズ大会も開催されるなど拡大を続けている。

◆「Esports World Cup（EWC）」

2024年より例年7～8月ごろに開催されている、 サウジアラビア発のeスポーツ国際大会。

2026年大会では 20以上のタイトル で競技が行われ、 賞金総額も7500万ドル という規模で実施された（同年の『スト6』部門の優勝賞金は100万ドル）。

連携大会にて事前に出場権を獲得している選手と、現地予選（LCQ）を勝ち上がった選手を加えた40名程度が本戦出場できる狭き門の大会だ。

◆「ストリートファイターリーグ（SFL）」

JAPAN・AMERICAS・EMEAAの世界3地域（2027秋にはASIAが新設予定）で開催されている、 公式プロリーグ 。

4名の選手で1チームの団体戦形式 であり、各地域の優勝チームは「CAPCOM CUP」と同時期に開催される「ワールドチャンピオンシップ」への出場権を得る。

日本リーグの「SFL: Pro-JP」は例年8月～2月にかけて開催。チームのキャラクターやプレイヤー構成を踏まえて、相手チームの誰に誰をぶつけるかといったオーダー戦略、チームメンバーどうしのかけ合いなど、 個人戦トーナメントとは異なる魅力 が数多くある。

05 大会のしくみを知るともっと面白い！「2大ルール」解説

◆1回負けてもセーフ！ 「ダブルエリミネーション」トーナメント

「EVO」をはじめ多くのオープン大会で採用されているトーナメント形式で、 いわゆる“2ライフ制” 。

すべての選手は ウィナーズトーナメント からスタートし、いずれかの試合で1敗すると ルーザーズトーナメント に移動。ルーザーズトーナメントでも1敗（合計2敗）すると大会敗退となる。

ウィナーズ・ルーザーズそれぞれのトーナメントのファイナルを勝ち抜いた2名の選手が、 グランドファイナル （優勝決定戦）に進出し、勝ったほうが優勝者となる。

ただしグランドファイナルにおいても、ウィナーズ側から進出した選手はルーザーズ側の選手に1勝した時点で優勝となる一方、ルーザーズ側の選手は2連勝が優勝条件となる（※）。

※：2ラウンド先取のバトルを1本とする3本先取制ルールの場合、ルーザーズ側の選手は「3本先取」の試合に2連続勝利することで優勝となる。

◆オーダーからバッチバチ！ 「SFL: Pro-JP」基本ルール

日本の公式プロリーグ「SFL: Pro-JP」は4名1組のチーム戦で、ひとつのマッチアップでは 先鋒・中堅・大将・延長戦の最大4試合 が実施される。

2026年シーズンの場合、各試合の勝利チームの獲得ポイントは、先鋒・中堅が10ポイント、大将が20ポイント。

大将戦を終えた時点で両チームの獲得ポイントが同数の場合のみ延長戦を行い、延長戦勝利チームに10ポイントが与えられる。

「SFL: Pro-JP」の基本的なルール一覧（「SFL: Pro-JP」公式サイトより） © CAPCOM

ホーム＆アウェイ方式 を採用しており、シーズン中に同じチーム同士のマッチアップがホーム・アウェイを入れ替えて2回実施。アウェイ側は事前に先鋒・中堅・大将・延長戦に出場する選手を申告し、ホーム側は相手のオーダーを確認してから、後出しで任意の選手を各試合に配置できる。

ひとつのマッチアップのなかで同じ選手が複数の試合を戦うことは不可。またマッチを通して1回のみ、試合のラウンド間に敗北選手が インターバル を取得でき、チームメンバーからのアドバイス等のコミュニケーションを交わすことが可能だ。