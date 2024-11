Dit zijn de beste jonge verdedigers om te contracteren in EA Sports FC 25

Totale waardering : 81

Potentieel : 89

Leeftijd: 19

Club: FC Barcelona

Nationaliteit: Spaans

Dat een speler bij Barcelona is opgeleid, zegt veel over zijn potentieel. In navolging van een zekere Jordi Alba op de linkerflank heeft Alejandro Baldé zich al gevestigd als vaste waarde in het eerste elftal van Barcelona. Hoewel hij door blessureleed helaas Euro 2024 met Spanje miste, is hij toch een van de meest veelbelovende full-backs ter wereld. In het spel is hij ook niet slecht. Zijn 91 snelheid en 81 behendigheid maken hem een zeer explosieve dribbelaar. Hij is een aanvallende full-back die regelmatig meer ruimte kan creëren op de linkerflank. Je zult echter een klein fortuin moeten betalen om zijn diensten veilig te stellen.

01 Pau Cubarsí - CB

Totale rating : 72

Potentieel : 88

Leeftijd: 17

Club: FC Barcelona

Nationaliteit: Spaans

Net als Baldé is Pau Cubarsí een product van La Masia. De centrale verdediger , de revelatie van vorig seizoen, lijkt op dezelfde voet verder te gaan. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij al een vaste waarde bij Barça. Zijn vermogen om zich te herstellen en het spel te lezen maken hem een enorm vooruitzicht voor het wereldvoetbal, hoewel hij al zijn beloften nog moet waarmaken. Cubarsí, die nog maar een handvol wedstrijden voor zijn club heeft gespeeld, zou wel eens het koopje van de zomer kunnen zijn. Met een algemene rating van 72 en een contract dat afloopt in juni 2026, kun je hem voor een redelijke prijs aantrekken en hem nog jaren de baas zien spelen in je centrale verdediging.

02 Jorrel Hato - CB

Totale waardering : 75

Potentieel : 88

Leeftijd: 18

Club: Ajax

Nationaliteit: Nederlands

Ajax heeft er alles aan gedaan om het contract van hun centrale verdedigende talent te verlengen, en uiteindelijk hebben ze hun zin gekregen. Jorrel Hato heeft namelijk zojuist een nieuw contract getekend bij de club Ajax, ondanks de vele gegadigden die bij hem aanklopten. De Nederlandse verdediger lijkt de perfecte keuze voor je toekomstige EA Sports FC 25-carrière. De nieuwbakken Oranje-international is een linksvoetige verdediger die er goed in is om de boel weer op de rails te krijgen en kan worden opgeleid tot 88 jaar. Ga dus voor de man die snel de opvolger van Virgil Van Dijk in het nationale team kan worden!

03 Giorgio Scalvini - CB

Totale rating : 78

Potentieel : 88

Leeftijd: 20

Club: Atalanta

Nationaliteit: Italiaans

Giorgio Scalini is een van de grote verwachtingen van het Italiaanse voetbal en heeft zich gevestigd als een onbetwiste starter voor Atalanta, een club waar hij al 99 keer voor heeft gespeeld. Hij speelde een belangrijke rol in het succes van de club in de Europa League vorig seizoen, door achtereenvolgens spitsen van Marseille, Liverpool en Bayer Leverkusen aan te sturen. Hij is ook al international bij de Azzuri. Met zijn lengte van 1.94m en zijn 88 potentieel heeft hij alles in zich om perfect in je achterhoede te passen. Zijn club is zich echter terdege bewust van zijn potentieel en zal waarschijnlijk een hoge vergoeding vragen.

04 Antonio Silva - CB

Totale rating : 79

Potentieel : 87

Leeftijd: 20

Club: Benfica

Nationaliteit: Portugees

Antonio Silva lijkt in de voetsporen te treden van zijn landgenoot Rúben Dias. Als de centrale verdediger van Manchester City nu wordt beschouwd als een van de beste ter wereld op zijn positie, dan gaat Antonio Silva een even veelbelovende carrière tegemoet. Hij stond afgelopen zomer op de radar van PSG en besloot uiteindelijk om nog een seizoen bij zijn moederclub te blijven. Hij weet hoe belangrijk het is om mobiele verdedigers te hebben en zijn snelheid van 81 maakt hem ongetwijfeld tot een van de beste centrale verdedigers in het spel. Vooral omdat de Portugees zich naar verwachting kan ontwikkelen tot 87. Zeker een speler om op te rekenen.

05 Lenny Yoro - CB

Totale rating : 78

Potentieel : 86

Leeftijd: 18

Club: Manchester United

Nationaliteit: Frans

De Franse vlag kon natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Lenny Yoro , vorig seizoen een revelatie in Ligue 1 en genomineerd voor de prijs voor beste jonge speler van de competitie, had deze zomer keuze te over. Er was een ware strijd gaande tussen Real Madrid, PSG en Manchester United om de diensten van het wonderkind van LOSC. Uiteindelijk trok de Engelse club aan het langste eind voor het vorstelijke bedrag van €70 miljoen. Hij zal zeker een van de beste weddenschappen zijn voor EA Sports FC 25. Yoro is snel maar ook erg lang (1,9 m) en past met zijn profiel perfect bij het spel. Ga ervoor!

06 Ousmane Diomandé - CB

Totale waardering : 78

Potentieel : 86

Leeftijd: 20

Club: Sporting CP

Nationaliteit: Ivoriaan

Ousmane Diomandé , Afrikaans kampioen met Ivoorkust, staat in de belangstelling van een aantal Europese topclubs. Arsenal waagde afgelopen januari een poging, maar de rots van Sporting besloot zijn avontuur voort te zetten in Portugal. Wat EA Sports FC betreft, is Diomandé gewoon een monster: 82 voor snelheid, 86 voor kracht, 89 voor tempo, 83 voor agressie... genoeg om elke spits die hem probeert te slim af te zijn te terroriseren. Met zijn 20 jaar heeft hij nog genoeg ruimte om te groeien bij jouw club.

07 Cristhian Mosquera - CB

Totale beoordeling : 77

Potentieel : 86

Leeftijd : 20

Club : Valencia CF

Nationaliteit : Spaans

Nog een Spaanse speler... De toekomst ziet er rooskleurig uit voor La Roja ! Na Cubarsí en Baldé is het de jonge Mosquera die binnenkort zijn stempel kan drukken op het Europese toneel. Met 36 optredens op zijn naam afgelopen seizoen is het onwaarschijnlijk dat de centrale verdediger lang bij het worstelende Valencia zal blijven. Je kunt hier snel van profiteren door hem in je team op te nemen. Hij zou heel snel vooruitgang moeten boeken en drastisch van dimensie moeten veranderen als je hem goed managet.

08 Luka Vušković - CB

Totale waardering : 64

Potentieel : 86

Leeftijd : 17

Club : KVC Westerlo (uitgeleend van Hajduk Split)

Nationaliteit : Kroatisch

We vonden het belangrijk om je een goedkoop alternatief te bieden. Deze is gericht op de meest gemotiveerde onder jullie die een carrière willen starten bij een club uit de minor league. Als dat als jou klinkt, dan moet je Luka Vušković contracteren! De verdediger van Hajduk Split, die momenteel wordt uitgeleend aan KVC Westerlo in België en in 2025 naar Tottenham Hotspur gaat, is nog grotendeels onbekend bij het grote publiek. Hij heeft echter een mooie toekomst voor zich: hij heeft al ongeveer 20 wedstrijden gespeeld in zijn professionele carrière, ondanks zijn zeer jonge leeftijd. Hoewel zijn beginniveau vrij laag is (64), zal hij zich snel kunnen ontwikkelen en, waarom ook niet, zich kunnen profileren als een van de besten ter wereld. Zijn waarde begint bij iets meer dan €1m, dus wacht niet langer om hem te contracteren!

09 Castello Lukeba - CB

Totale waardering : 79

Potentieel : 86

Leeftijd : 21

Club : RB Leipzig

Nationaliteit : Frans

Je kunt deze lijst met wonderkinderen niet afsluiten zonder een vooruitzicht van RB Leipzig te noemen. Jongeren ontwikkelen is het DNA van de Duitse club geworden en Castello Lukeba is daar het bewijs van. Hij is een product van de beroemde jeugdacademie van Lyon en zijn profiel als linksvoetige verdediger met sterke technische vaardigheden maakt hem tot een veelbelovende speler. Het lijkt er zelfs op dat Real Madrid interesse heeft om hem te contracteren. In EA Sports FC 25 zou hij ook snel heel interessant kunnen worden. Met zijn 82 tackle-status kun je je zonder al te veel zorgen uitleven. Bovendien heeft hij ook een prima dribbelvaardigheid van 71, een vrij hoog cijfer voor een centrale verdediger. RB Leipzig rekent echter op hun wonderkind en zal hem niet zo gemakkelijk laten gaan!