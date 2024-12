De beste budget Ultimate Team selecties voor EA Sports FC 25

Weet je wat de belangrijkste factor is voor succes? Een geweldig team dat achter je staat. Dat is zo in het leven en het geldt nog sterker in

Weet je wat de belangrijkste factor is voor succes? Een geweldig team dat achter je staat. Dat is zo in het leven en het geldt nog sterker in EA FC 25 , waar je, net als in je favoriete IRL-teams, de beste spelers voor de taak wilt hebben.

Het probleem is dat het samenstellen van een startersselectie in Ultimate Team een uitdagende taak kan zijn. Vooral als het geld te beperkt is.

De volgende rechtsback is Giovanni Di Lorenzo van Napoli, en dan: “Ons samenwerkingverband als centrale verdedigers bestaat uit twee Franse centraale backs: Benjamin Pavard en Raphaël Varane ”, zegt Levi. “We zijn allemaal gewend dat Varane zo'n 200k, 300k munten waard is [maar] deze keer is hij maar zo'n 900 munten tot misschien 1k. Natuurlijk zijn zijn statistieken niet meer zo geweldig, maar we kennen allemaal zijn lichaamstype, zijn tackling is altijd goed geweest en ik twijfel er niet aan dat dit ook zo zal zijn [in het spel].”

Met Federico Dimarco als linksback , voeg je André-Frank Zambo Anguissa toe op het middenveld en Patri Guijarro . "Guijarro heeft de lange bal plus, dus ze is een must in dit team," zegt Levi.

Het is een veelzijdig team met een paar opvallende namen, en hoewel Levi het heeft opgesteld in een 4-5-1-formatie, is het mooie dat het in de aanval eenvoudig kan overschakelen naar een 4-3-2-1.

In het doel hebben we Álex Cobo . "We weten niet welke speelstijl+ het beste zal zijn, maar we kunnen het in ieder geval uitproberen met Cobo," adviseert Levi verstandig.

