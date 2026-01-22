Alfabet artystów: Z jak Zalia

Raper, autor płyt „Myślisz jeszcze?”, „Spokój.” i „Fugazi”. Na ostatnią z nich Kuban zaprosił Zalię – dokładnie do singla „Kyoto”, który do dziś zdobył

. To jeden z kilku duetów, w których wokalistka przecina się z polskim rapem. Który, nawiasem mówiąc, bardzo ceni.

kiedyś: „Jestem naprawdę dużą fanką polskiego rapu. Uważam, że jest tam masa świetnych przemyśleń, masa o wiele głębszych tesktów niż w muzyce popowej. Często słucham rapu, żeby się zainspirować”.