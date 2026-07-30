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Muzyka
A jak Avi na na Red Bull 64 Bars Live. Sprawdź ciekawostki o raperze!
Najciekawsze informacje o polskich raperach w alfabetycznym skrócie. W dzisiejszym odcinku: Avi. Jedna z gwiazd wydarzenia Red Bull 64 Bars Live, które 24 października odbędzie się w Krakowie.
A jak Avi na Red Bull 64 Bars Live
„Wjeżdżam jak do siebie, wjeżdżam jako faworyt” – zaczyna swój występ w Red Bull 64 Bars Avi. Tak jak wcześniej zaproszeni w tej serii raperzy musiał napisać 64 nowe wersy i nawinąć je w studiu Red Bulla. Efekt możesz oglądać na kanale Red Bull Wersy na YouTube, a już 24 października 2026 r. barsy Aviego i innych raperów z`abrzmią po raz pierwszy na żywo na wydarzeniu Red Bull 64 Bars Live w Krakowie. Nie możesz tego przegapić – bilety kupisz tutaj.
B jak barsy
Barsy czyli wersy. Z tych składają się rapowe teksty i one są też fundamentem serii Red Bull 64 Bars, do której Avi dołączył w lipcu 2026. „Tu liczy się przekaz i to, co masz do powiedzenia. Dziś każdy może się pobawić i wymyślić jakąś rapową 16-tkę. Ale trzeba być naprawdę dobrym, żeby napisać 64 mocne wersy i jeszcze je udźwignąć w studiu” – mówi o pomyśle na Red Bull 64 Bars David Dallas, twórca tego znanego na całym świecie formatu. Avi odnalazł się w nim idealnie. Do tej pory jego numer wykręcił blisko 7 mln odtworzeń na YouTube.
C jak Cesarz
„Mam wszystko czego trzeba do podbicia świata / Działają organy: mózg, serce, prostata” – tymi słowami Avi witał się w „Cesarzu”, swoim pierwszym singlu z 2016 roku, który trafił później na epkę „Zbiór pieśni sycylijskich” (2018). Już wtedy w jego tekstach pojawiało sporo nawiązań do literatury i sztuki, z których dzisiaj Avi słynie: „Nie czuję się jak Malik, już bardziej jak Nietzsche / Powiedz coś mądrego, to może cię zaliczę”.
D jak debiut
Pierwszy singel Aviego – „Cesarz” z 2016 roku. Pierwszy krążek nagrany z producentem Louisem Villainem – „Zbiór pieśni sycylijskich” z 2018. Pierwszy solowy album Aviego – „Mały książę” z 2023. Ten ostatni nawiązuje nie tylko tytułem do słynnej książki Antoine'a de Saint-Exupéry'ego z 1943 roku, do dziś sprzedanej na świecie w ponad 140 milionach egzemplarzy. Avi na swojej płycie też – jak bohater książki – rozmyśla sporo o już dorosłym życiu, relacjach i wartościach. „Mama mówiła, że nie będzie tak źle i że jak urosnę to stanę się wielki / Ale jak zobaczyłem z czym to się je, to chyba nabawiłem się od tego alergii”.
F jak Favst
Favst – producent. Odpowiedzialny za bit, na którym Avi nawinął swoje Red Bull 64 Bars. To jednocześnie jego drugi występ w tej serii – wcześniej Favst pojawił się w Red Bull 64 Bars w roli producenta numeru Alesheena. Znany jest też widzom rapowego quizu Red Bull Rap & Mat – w 2022 roku rywalizował w tym muzycznym pojedynku na pytania w duecie z Winim. Ich przeciwnikami byli wtedy Bonson i Czarny HiFi.
G jak Grand Prix
Singel Aviego z 2023 roku, który nie trafił na żadną jego płytę. „Piszę historię wers po wersie / Stawiali krzyżyk, postawią popiersie” rapuje w nim Avi, tym razem na bicie Magiery. Jednego z najbardziej szanowanych producentów na polskiej scenie. Avi przeciął się z nim nawet wcześniej, bo już w 2019 roku na krążku „Apokryfy Dzieł Sycylijskich”. Jeden z numerów – „Poeta Wyklęty” – wyprodukował White House, czyli słynny producencki duet współzałożony przez Magierę właśnie. Fani jego warsztatu koniecznie niech sprawdzą bit, który leci w Red Bull 64 Bars Kukona.
I jak Italia
Charyzmatyczny raper, błyskotliwy tekściarz, a przy okazji wielki miłośnik włoskiej kultury i sztuki. O tym ostatnim dał już znać na debiutanckim „Zbiorze pieśni sycylijskich”, gdzie odwoływał się m.in. do Dantego Alighieri („Byłem, widziałem, opowiem dokładnie / Bo przeszedłem te samą drogę co Dante”) i Terencjusza („Dwadzieścia osiem lat, się czuję jak Terencjusz / Trochę przeszedłem i coraz więcej wiem już”). Późniejsze płyty – z „Apokryfami dzieł sycylijskich” i „Spisem dzieł sycylijskich” na czele – też były takich odniesień pełne.
K jak Kaz Bałagane
Kaz Bałagane aka Kazek, Bałagan, Bedogie, Książę Nieporządek. Pod takimi ksywami znany jest Jacek Świtalski, polski raper, z którym Avi nagrał w 2022 roku numer „Warsaw Vice” na płytę „Akademia Sztuk Pięknych”: „Mordo to jest Vice, a nie Wice / Trzeba robić hajs tak, jak biceps”. W 2025 r. przecięli się znowu, tym razem na płycie Aviego „WPR", w kawałku „Monarcha". A już 24 października 2026 Avi i Kaz spotykają się ponownie – tym razem na żywo, na Red Bull 64 Bars Live. Obaj raperzy wykonają swoje 64 barsy i inne znane numery. Sprawdź, kto jeszcze jest w line-upie!
L jak Louis Villain
Louis Villain czyli producent muzyczny i raper, długoletni muzyczny kompan Aviego, z którym nagrywa do dziś. Louis produkował też dla innych świetnych, polskich raperów. W tym dla Pezeta. Ich wspólnie zrobione numery to m.in. singiel „022”, „Złamałem kark” oraz „Zizu”. Ten ostatni w 2025 roku zyskał nową wersję – nagraną w ramach Red Bull Track Takeover z gościnną zwrotką Young Igiego.
M jak metafora
„Sorry newonce, że tak dużo mam metafor”, żartuje Avi w swoich Red Bull 64 Bars. Rzeczywiście w jego tekstach można znaleźć nie tylko mnóstwo odniesień do literatury, poezji i różnych innych dziedzin kultury i sztuki. Ale też przenośni, czyli figur stylistycznych polegających na nietypowym łączeniu wyrazów, dzięki czemu przynajmniej jeden z nich zyskuje nowe znaczenie. W numerze „Gelenda” z płyty „Mały książę” Avi na przykład porównał do tego auta swoje umiejętności. „Piękne lecz niepraktyczne. Ostatecznie utwór jest metaforą drogi, którą przeszedłem”, komentował.
R jak Red Bull 64 Bars Live
Red Bull 64 Bars to globalny format, który rozgrzewa fanów rapu na całym świecie. Tu liczy się tylko przekaz - surowy rap, mocne teksty i charyzma rapera. Po kilkunastu numerach Red Bull 64 Bars nagranych w Polsce i wykręcających miliony wyświetleń na YouTube, czas teraz na coś, czego jeszcze u nas nie było - Red Bull 64 Bars Live! 24 października 2026 roku zaproszeni raperzy wejdą na wielką scenę na TAURON Arena Kraków i zarapują swoje barsy (oraz inne ikoniczne kawałki) na żywo! Wśród nich: Avi, Kukon, Kaz Bałagane, Białas, Paluch, Tomb i inne, jeszcze nieogłoszone gwiazdy. Kup bilet tutaj!
S jak Sergio Pérez
„Dzwoni komóra, no bo jest interes / Za słabi na Red Bulla tak jak Sergio Pérez” – to cytat z Red Bull 64 Bars Aviego. Sergio Pérez to były kierowca Red Bull Racing – teamu Formuły 1, w który, jeździł w latach 2021–2024. A odszedł po tym, jak w sezonie 2024 wyraźnie odstawał od Maxa Verstappena – obecnie czterokrotnego mistrza świata F1 (2021, 2022, 2023, 2024).
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W jak Winamp
Winamp, czyli program komputerowy do odtwarzania plików audio i wideo. Po raz pierwszy wypuszczony na rynek w 1997 roku, a najbardziej popularny w latach 1998 to 2003. W okolicach 2001 roku korzystało z niego 60 mln użytkowników. Winamp to symbol muzyki w formacie MP3, właściwie to on go spopularyzował. Uwielbiany był też przez użytkowników za wymienność skórek, czyli wyglądu odtwarzacza – kto korzystał z niego ponad 20 lat temu, ten spędzał całe godziny na jego własnym dopasowaniu. Fajnie Avi, że o nim wspomniałeś w Red Bull 64 Bars „Zostanę na płytach tak jak dżin w lampie / Nie było Spotify, słuchałem w Winampie”.
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Szybka historia nośników muzyki
Animowany film opowiadający historię formatów muzycznych, od wczesnych fonografów przez winyl, kasety i płyty CD po streaming.