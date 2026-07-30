A jak Avi na na Red Bull 64 Bars Live. Sprawdź ciekawostki o raperze!

Barsy czyli wersy. Z tych składają się rapowe teksty i one są też fundamentem

. „Tu liczy się przekaz i to, co masz do powiedzenia. Dziś każdy może się pobawić i wymyślić jakąś rapową 16-tkę. Ale trzeba być naprawdę dobrym, żeby napisać 64 mocne wersy i jeszcze je udźwignąć w studiu” –

, twórca tego znanego na całym świecie formatu. Avi odnalazł się w nim idealnie.

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