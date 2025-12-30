Billy Bolt Brytyjski zawodnik Billy Bolt przeszedł do historii w 2021 roku, zostając pierwszym w historii Mistrzem Świata FIM Hard Enduro – jednak to był jednak dopiero początek!

Manuel Lettenbichler Manuel Lettenbichler nie bez powodu uznawany jest za króla Hard Enduro. Cały czas podnosi poprzeczkę bijąc kolejne rekordy w tym sporcie, a przy tym zaraża pozytywną energią i szczerym uśmiechem!

to nie tylko jedna z najtrudniejszych dyscyplin w motorpsorcie, ale również jedna z najbardziej widowiskowych. Zawody rozgrywane są w różnych formatach, w miejscach niedostępnych na co dzień dla zwykłych śmiertelników, a do tego sprawdzają limity i granice nawet najlepszych zawodników na świecie.

To pozwoliło zrozumieć, jak trudny i wymagający jest sport. Podczas walki z najtrudniejszym terenem zawodnicy są zdani tylko na siebie i swoje umiejętności.

Mało brakowało, a w 2025 roku zabrakłoby najważniejszej serii i walki o tytuł najlepszego na świecie. Naszczęście do gry wkroczył nowy promotor, a seria odżyła, czego efektem był

Oprócz rywalizacji o medale mistrzostw świata, zawodnicy mieli więcej okazji do udowodnienia, z czego są zbudowani - sobie kibicom i sponsorom.

Oprócz rywalizacji o medale mistrzostw świata, zawodnicy mieli więcej okazji do udowodnienia, z czego są zbudowani - sobie kibicom i sponsorom.

Oprócz rywalizacji o medale mistrzostw świata, zawodnicy mieli więcej okazji do udowodnienia, z czego są zbudowani - sobie kibicom i sponsorom.

Zawody rozgrywane na terenie czynnej kopalni odkrywkowej w austriackim Eisenrz uchodzą nie tylko za najtrudniejszy wyścig Hard Enduro na świecie, ale również za najbardziej prestiżową imprezę w ciągu roku.

Podczas 4-godzinnego wyścigu, zaciętą walkę do samej mety stoczyli Mitch Brightmore i Teodor Kabakchiev, którzy na ostatnich metrach rozstrzygnęli między sobą losy miejsca na najniższym stopniu podium.

Podczas 4-godzinnego wyścigu, zaciętą walkę do samej mety stoczyli Mitch Brightmore i Teodor Kabakchiev, którzy na ostatnich metrach rozstrzygnęli między sobą losy miejsca na najniższym stopniu podium.

Zawody rozgrywane w sercu rumuńskich Karpat to ostateczny test umiejętności, wytwałości i nieustępliwości. Etapy rozpoczynają się bladym świtem, a kończą późnym południem. Do tego trasa dosłownie rzuca na kolana nawet największych specjalistów w branży. Dlatego po czterech dniach rywalizacji ze zdradliwym terenem i niekończącymi się podjazdami, do mety docierają tylko najtwardsi.

, zawodnik Red Bull KTM potwierdził, że dzierżony przez niego tytuł króla tej dyscypliny to nie przypadek.

Z kolei w debiutującej w tym roku klasie Adventure Ultimate trzecie miejsce zajął Dawid Szczotka , który do Polski wrócił z brązowym medalem ustępując tylko Polowi Tarresowi i Jonny'emu Walkerowi!

Z kolei w debiutującej w tym roku klasie Adventure Ultimate trzecie miejsce zajął Dawid Szczotka , który do Polski wrócił z brązowym medalem ustępując tylko Polowi Tarresowi i Jonny'emu Walkerowi!

Trzeba więc wykazać się niezwykłą wszechstronnością, żeby móc walczyć o zwycięstwo. Jest jednak o co rywalizować, bo wygrana w Kanadzie może zapewnić sławę i otworzyć drogę do wielkiej kariery. W końcu są to jedne z największych zawodów Hard Enduro w Ameryce Północnej!