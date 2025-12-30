Hard Enduro to nie tylko jedna z najtrudniejszych dyscyplin w motorpsorcie, ale również jedna z najbardziej widowiskowych. Zawody rozgrywane są w różnych formatach, w miejscach niedostępnych na co dzień dla zwykłych śmiertelników, a do tego sprawdzają limity i granice nawet najlepszych zawodników na świecie.
Animowana historia Hard Enduro
Udaj się w animowaną podróż przez historię Hard Enduro razem z RedBull.com
Podczas sezonu Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro 2024 dzięki wideo-serii Unrideable mieliśmy okazję zajrzeć za kulisy zmagań i poznać bohaterów serii. To pozwoliło zrozumieć, jak trudny i wymagający jest sport. Podczas walki z najtrudniejszym terenem zawodnicy są zdani tylko na siebie i swoje umiejętności.
Mało brakowało, a w 2025 roku zabrakłoby najważniejszej serii i walki o tytuł najlepszego na świecie. Naszczęście do gry wkroczył nowy promotor, a seria odżyła, czego efektem był jeden z najtrudniejszych sezonów w historii! Żeby zrozumieć wyzwania, z którymi museli się zmierzyć zawodnicy - zobaczcie ten film podsumowujący Mistrzostwa Świata FIM Hard Enduro 2025.
Sezon został zdominowany przez Manuela Lettenbichlera, któremu w drodze po czwarty tytuł bezpośrednio zagrozić był w stanie jedynie Billy Bolt Sporych emocji dostarczyli nam również walczący o miejsce na podium Mario Roman i Mitch Brightmore, czy niespodziewany zwycięzca finałowej rundy Roof of Africa - James Moore!
To jednak tylko wierzchołek góry emocji, jakie przeżyliśmy dzięki Hard Enduro...
Red Bull Erzbergrodeo 2025
Najlepsze momenty Red Bull Erzbergrodeo 2025 oczami Boltona i Skinnera
Zobacz, jak wygląda Red Bull Erzbergrodeo od środka - najtrudniejszy wyścig Hard Enduro na świecie oczami najszybszych reporterów.
Oprócz rywalizacji o medale mistrzostw świata, zawodnicy mieli więcej okazji do udowodnienia, z czego są zbudowani - sobie kibicom i sponsorom.
Najlepszą ku temu sposobnością jest z pewnością Red Bull Erzbergrodeo! Zawody rozgrywane na terenie czynnej kopalni odkrywkowej w austriackim Eisenrz uchodzą nie tylko za najtrudniejszy wyścig Hard Enduro na świecie, ale również za najbardziej prestiżową imprezę w ciągu roku.
W starciu z Żelaznym Gigantem po raz czwarty z rzędu nie miał sobie równych Manuel Lettenbichler. Dzięki zwycięstwu na Red Bull Erzbergrodeo 2025, Niemiec jest już tylko o krok od wyrównania legendarnego rekordu pięciu zwycięstw z rzędu Tadeusza Błażusiaka.
Podczas 4-godzinnego wyścigu, zaciętą walkę do samej mety stoczyli Mitch Brightmore i Teodor Kabakchiev, którzy na ostatnich metrach rozstrzygnęli między sobą losy miejsca na najniższym stopniu podium.
Red Bull Romaniacs 2025
Podsumowanie Red Bull Romaniacs 2025
Zobacz, jak najlepsi zawodnicy Hard Enduro walczyli o zwycięstwo w bezlitosnym terenie Rumunii.
Złotym gralem dla każdego zawodnika Hard Enduro jest z pewnością Red Bull Romaniacs. Zawody rozgrywane w sercu rumuńskich Karpat to ostateczny test umiejętności, wytwałości i nieustępliwości. Etapy rozpoczynają się bladym świtem, a kończą późnym południem. Do tego trasa dosłownie rzuca na kolana nawet największych specjalistów w branży. Dlatego po czterech dniach rywalizacji ze zdradliwym terenem i niekończącymi się podjazdami, do mety docierają tylko najtwardsi.
Impreza uchodząca za najtrudniejszy rajd Hard Enduro na świecie to zdecydowanie ulubiony przystanek w kalendarzu Manuela Lettenbichlera. Zwyciężając w Rumunii już po raz szósty, zawodnik Red Bull KTM potwierdził, że dzierżony przez niego tytuł króla tej dyscypliny to nie przypadek.
Ogromnym wydarzeniem podczas Red Bull Romaniacs 2025 z pewnością było historyczne zwycięstwo Eddiego Karlssona na elektrycznym motocyklu Stark Varg w klasie Silver.
Z kolei w debiutującej w tym roku klasie Adventure Ultimate trzecie miejsce zajął Dawid Szczotka, który do Polski wrócił z brązowym medalem ustępując tylko Polowi Tarresowi i Jonny'emu Walkerowi!
Red Bull Outliers 2025
Red Bull Outliers - powtórka
Legendarny Red Bull Outliers w kanadyjskich Badlands to prawdziwe Hard Enduro na księżycu. Zobacz, kto wygrał edycję 2025!
Wyjątkową imprezą w kalendarzu jest bez wątpieniaRed Bull Outliers. Zawody rozgrywane w kanadyjskim Badlands urzekają iście marsjańską scenerią oraz wyjątkowym formatem łączącym w sobie elementy motocrossu, enduro i trialu. Trzeba więc wykazać się niezwykłą wszechstronnością, żeby móc walczyć o zwycięstwo. Jest jednak o co rywalizować, bo wygrana w Kanadzie może zapewnić sławę i otworzyć drogę do wielkiej kariery. W końcu są to jedne z największych zawodów Hard Enduro w Ameryce Północnej!
W tym roku status najlepszego zawodnika Hard Enduro na tym kontynencie potwierdził Trystan Hart. W drodze po zwycięstwo na Red Bull Outliers 2025, zawodnik Red Bull KTM pokonał 320 rywali, prowadząc od startu, aż do mety. Sporą rewelacją było jednak drugie miejsce Cody'ego Webba. Umiejętności Amerykanina są oczywiście niepodważalne, ale fakt że dokonał tego na czterosuwowej czterysta pięćdziesiątce dodaje smaku temu osiągnięciu. Mało kto porywa się na starty tego typu motocyklem w Hard Enduro, ale Cody na swojej Yamasze YZ450F po raz kolejny udowodnił, że jest jednym z najlepszych na świecie.
Po tak wyjątkowym sezonie, z jeszcze większą niecierpliwością wyczekujemy startu kolejnego! Możemy się spodziewać przynajmniej równie emocjonujących zmagań, bo kalendarz Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro 2026 wygląda bardzo ciekawie, a organizatorzy największych imprez także zapowiadają sporo nowości. Jedną z nich będzie z pewnością powołanie Światowego Rankingu Hard Enduro, który tylko doda pikanterii rywalizacji.
