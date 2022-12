Formuła 1 techniczne: Przygotowanie fizyczne kierowców do wyścigów

nie muszą jeść tego samego i w tych samych ilościach, aby być w dobrej formie - wystarczy, że obaj będą przestrzegali zaleceń ekspertów w tym zakresie, którzy na co dzień się nimi opiekują. Oczywiście czasem każdemu zdarzy się zjeść coś niezdrowego i o ile kierowcy nie robią tego zbyt często, nie jest to problemem.

Formuła 1 to sport, w którym liczą się detale. Ułamki sekund, pojedyncze stopnie nachylenia skrzydeł czy gramy masy bolidów mogą decydować o zwycięstwie lub porażce. Nawet w Red Bullu, który dysponuje doskonałym bolidem, inżynierowie nie na wszystko mają wpływ. Jednym z niezbędnych "elementów" auta jest bowiem jego kierowca, którego masa ciała ma oczywisty wpływ na ciężar całego pojazdu. Aby utrzymać ją na jak najniższym poziomie, zawodnicy stosują dietę przygotowaną przez specjalistów. Ma ona na celu jak najlepsze odżywienie organizmu i zapewnienie mu energii do wykonywania ćwiczeń czy prowadzenia bolidu, a jednocześnie uniknięcie zbędnego tycia. Z tego względu w ściśle określonej i indywidualnej dla każdego porcji pokarmu musi znaleźć się odpowiednia liczba kalorii oraz wskazana przez dietetyka ilość składników odżywczych. Brane są pod uwagę również preferencje smakowe poszczególnych kierowców. Wynika z tego, że

Kierowca Formuły 1 mimo drobnej zwykle budowy ciała musi być silny. Jego ciało jest regularnie poddawane przeciążeniom, które zwykłego człowieka mogłyby doprowadzić do utraty przytomności, dlatego potrzebuje on dobrze rozwiniętych mięśni, które nie pozwolą mu na zbytnie "obijanie się" po kokpicie. W tym też celu pasy bezpieczeństwa zapinane są jak najciaśniej, a zagłówki są dopasowane do głów kierowców w taki sposób, aby pozostawić jak najmniejszy luz pomiędzy kaskiem a ścianą. W skrajnych przypadkach stosuje się nawet specjalne wypukłości spełniające funkcję odbojników, które ograniczają ruchy głowy w sytuacji, gdy za sterami auta projektowanego dla kierowcy używającego dużego rozmiaru kasku posadzimy kogoś, kto wykorzystuje mniejszy. Im szybszy bolid, tym większy problem ma kierowca, o czym reprezentanci Red Bulla przekonywali się np. podczas pokonywania łuku 130R w Japonii na początku