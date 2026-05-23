Wiktor Przyjemski
Polacy mistrzami świata juniorów w parach! Co za występ Przyjemskiego!

Reprezentacja Polski triumfowała podczas zawodów Speedway of Nations 2 na czeskiej Markecie, zgarniając tym samym żużlowe mistrzostwo świata par do lat 21!
Wiktor Przyjemski

Miał 7 lat, gdy pojechał na pierwszy trening miniżużla. Do dziś pamięta, jak trener mówił, że "chyba kompletnie nie boi się prędkości". Teraz nie wyobraża sobie świata bez żużla.

Polska
Polacy w składzie Wiktor Przyjemski, Bartosz Bańbor i KevinMałkiewicz byli głównymi faworytami do złotego medalu, aczkolwiek przed turniejem głośno było też między innymi o Duńczykach, którzy mają w składzie utalentowanego Villadsa Nagela, który imponuje formą na starcie sezonu. Stanisław Chomski nie zaskoczył i postawił na to, by od początku zawodów podstawową parą byli Przyjemski - Bańbor. Obaj znają się ze sobą doskonale, bo jeszcze w ubiegłym roku tworzyli juniorską formację w Orlen Oil Motorze Lublin.
To się bardzo dobrze sprawdzało. Biało-czerwoni wygrali pierwsze pięć swoich biegów i stracili w nich tylko jeden punkt, kiedy to Bartosz Bańbor uległ Mitchellowi McDiarmidowi. Większe potknięcia pojawiały się jednak u rywali, także u Duńczyków.
O sporym pechu może mówić Mikkel Andersen, który w polskiej lidze reprezentuje barwy Betard Sparty Wrocław. W 11. biegu upadł na tor po ataku Luke’a Harrisona i przez dłuższą chwilę leżał na praskiej nawierzchni. Potem co prawda sam się podniósł, ale utykając wszedł do karetki. Dla Duńczyka to był koniec zmagań w stolicy Czech. Po zawodach polski klub poinformował, że badania w szpitalu wykazały złamanie kości strzałkowej prawej nogi.

U Polaków też nie obyło się bez wpadki. Wykluczenie Bańbora w 24. biegu i dobre wyniki Duńczyków oznaczały, że o złotym medalu zadecydował ostatni wyścig, w którym zmierzyli się Polacy i… Duńczycy. W tym pojedynku świetnym startem popisali się jednak Przyjemski i Bańbor, którzy pomknęli po triumf w biegu i zwycięstwo w całych zawodach!
Jest to osiemnasty złoty medal zdobyty przez reprezentację Polski w tych zmaganiach. W ten dorobek wliczają się również zwycięstwa w Drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów, bowiem rywalizacja w Speedway of Nations 2 (zmieniono format) trwa dopiero od sezonu 2022.
Pierwsze miejsce ekipy Stanisława Chomskiego smakuje jeszcze bardziej biorąc pod uwagę fakt, że w ubiegłym roku Polaków zabrakło na podium! Nasi reprezentanci wracają więc na tron po dwóch latach przerwy! Co ciekawe, w 2024 roku w składzie biało-czerwonych także byli Przyjemski i Bańbor! Dla Przyjemskiego to w ogóle czwarte złoto Speedway of Nations 2 w karierze! Wiemy już jednak, że w tym roku zdobył swój ostatni krążek w tych zawodach, bowiem w tym sezonie kończy wiek juniora.
Wiktor Przyjemski był niesamowicie dysponowany w piątek na praskiej Markecie. Żużlowiec Abramczyk Polonii Bydgoszcz zdobył 24 punkty i 4 bonusy w siedmiu startach, będąc tym samym jedynym niepokonanym żużlowcem w stawce. W Speedway of Nations 2 mamy bowiem klasyfikację 4 - 3 - 2 - 0. Do swojego ostatniego biegu niepokonany był również Villads Nagel, który ostatecznie uzbierał 23 “oczka” i bonus.
Warto również wspomnieć o brązowych medalistach. Krążek w tym kolorze zdobyli ubiegłoroczni triumfatorzy, czyli reprezentacja Niemiec. W składzie znaleźli się Janek Konzack (13+1), Mario Hausl (17+1) oraz… Hannah Grunwald, która była jedyną kobietą w stawce zawodów. Grunwald wyjechała na tor raz i w tym biegu zdobyła 3 punkty.

SON2 Praga 2026 – wyniki:

Miejsce

Kraj / zawodnik

Punkty

1

Polska

45 pkt

Wiktor Przyjemski

24+4

Bartosz Bańbor

21+1

Kevin Małkiewicz

NS

2

Dania

37 pkt

Villads Nagel

23+1

Bastian Pedersen

14+2

Mikkel Andersen

0

3

Niemcy

33 pkt

Janek Konzack

13

Mario Hausl

17

Hannah Grunwald

3

4

W. Brytania

33 pkt

Luke Harrison

12+1

William Cairns

18

Cooper Rushen

3+1

5

Australia

33 pkt

Mitchell McDiarmid

19

Tate Zischke

0

Beau Bailey

14+1

6

Czechy

27 pkt

Adam Bednar

23

Adam Nejezchleba

4

Bruno Belan

NS

7

Szwecja

23 pkt

Rasmus Karlsson

16

Sammy Van Dyck

2

Erik Persson

5

8

Ukraina

21 pkt

Roman Kapustin

0

Nazar Parnitskyi

21

Danko Hladkowski

0

Wiktor Przyjemski

Miał 7 lat, gdy pojechał na pierwszy trening miniżużla. Do dziś pamięta, jak trener mówił, że "chyba kompletnie nie boi się prędkości". Teraz nie wyobraża sobie świata bez żużla.

