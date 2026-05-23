Polacy mistrzami świata juniorów w parach! Co za występ Przyjemskiego!

Polacy w składzie Wiktor Przyjemski, Bartosz Bańbor i KevinMałkiewicz byli głównymi faworytami do złotego medalu, aczkolwiek przed turniejem głośno było też między innymi o Duńczykach, którzy mają w składzie utalentowanego Villadsa Nagela, który imponuje formą na starcie sezonu. Stanisław Chomski nie zaskoczył i postawił na to, by od początku zawodów podstawową parą byli Przyjemski - Bańbor. Obaj znają się ze sobą doskonale, bo jeszcze w ubiegłym roku tworzyli juniorską formację w Orlen Oil Motorze Lublin.
To się bardzo dobrze sprawdzało. Biało-czerwoni wygrali pierwsze pięć swoich biegów i stracili w nich tylko jeden punkt, kiedy to Bartosz Bańbor uległ Mitchellowi McDiarmidowi. Większe potknięcia pojawiały się jednak u rywali, także u Duńczyków.
O sporym pechu może mówić Mikkel Andersen, który w polskiej lidze reprezentuje barwy Betard Sparty Wrocław. W 11. biegu upadł na tor po ataku Luke’a Harrisona i przez dłuższą chwilę leżał na praskiej nawierzchni. Potem co prawda sam się podniósł, ale utykając wszedł do karetki. Dla Duńczyka to był koniec zmagań w stolicy Czech. Po zawodach polski klub poinformował, że badania w szpitalu wykazały złamanie kości strzałkowej prawej nogi.
U Polaków też nie obyło się bez wpadki. Wykluczenie Bańbora w 24. biegu i dobre wyniki Duńczyków oznaczały, że o złotym medalu zadecydował ostatni wyścig, w którym zmierzyli się Polacy i… Duńczycy. W tym pojedynku świetnym startem popisali się jednak Przyjemski i Bańbor, którzy pomknęli po triumf w biegu i zwycięstwo w całych zawodach!
Jest to osiemnasty złoty medal zdobyty przez reprezentację Polski w tych zmaganiach. W ten dorobek wliczają się również zwycięstwa w Drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów, bowiem rywalizacja w Speedway of Nations 2 (zmieniono format) trwa dopiero od sezonu 2022.
Pierwsze miejsce ekipy Stanisława Chomskiego smakuje jeszcze bardziej biorąc pod uwagę fakt, że w ubiegłym roku Polaków zabrakło na podium! Nasi reprezentanci wracają więc na tron po dwóch latach przerwy! Co ciekawe, w 2024 roku w składzie biało-czerwonych także byli Przyjemski i Bańbor! Dla Przyjemskiego to w ogóle czwarte złoto Speedway of Nations 2 w karierze! Wiemy już jednak, że w tym roku zdobył swój ostatni krążek w tych zawodach, bowiem w tym sezonie kończy wiek juniora.
Wiktor Przyjemski był niesamowicie dysponowany w piątek na praskiej Markecie. Żużlowiec Abramczyk Polonii Bydgoszcz zdobył 24 punkty i 4 bonusy w siedmiu startach, będąc tym samym jedynym niepokonanym żużlowcem w stawce. W Speedway of Nations 2 mamy bowiem klasyfikację 4 - 3 - 2 - 0. Do swojego ostatniego biegu niepokonany był również Villads Nagel, który ostatecznie uzbierał 23 “oczka” i bonus.
Warto również wspomnieć o brązowych medalistach. Krążek w tym kolorze zdobyli ubiegłoroczni triumfatorzy, czyli reprezentacja Niemiec. W składzie znaleźli się Janek Konzack (13+1), Mario Hausl (17+1) oraz… Hannah Grunwald, która była jedyną kobietą w stawce zawodów. Grunwald wyjechała na tor raz i w tym biegu zdobyła 3 punkty.
SON2 Praga 2026 – wyniki:
Miejsce
Kraj / zawodnik
Punkty
1
Polska
45 pkt
Wiktor Przyjemski
24+4
Bartosz Bańbor
21+1
Kevin Małkiewicz
NS
2
Dania
37 pkt
Villads Nagel
23+1
Bastian Pedersen
14+2
Mikkel Andersen
0
3
Niemcy
33 pkt
Janek Konzack
13
Mario Hausl
17
Hannah Grunwald
3
4
W. Brytania
33 pkt
Luke Harrison
12+1
William Cairns
18
Cooper Rushen
3+1
5
Australia
33 pkt
Mitchell McDiarmid
19
Tate Zischke
0
Beau Bailey
14+1
6
Czechy
27 pkt
Adam Bednar
23
Adam Nejezchleba
4
Bruno Belan
NS
7
Szwecja
23 pkt
Rasmus Karlsson
16
Sammy Van Dyck
2
Erik Persson
5
8
Ukraina
21 pkt
Roman Kapustin
0
Nazar Parnitskyi
21
Danko Hladkowski
0