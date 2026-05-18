PGE Ekstraliga: Podsumowanie żużlowej 6. kolejki i IMP

Red Bull Juniorskie Asy - Bańbor wreszcie pokonany!
Podsumowanie rundy tradycyjnie rozpoczynamy od sprawdzenia sytuacji w programie Red Bull Juniorskie Asy. W piątkowych spotkaniach trzy punkty przywozili Adam Bednar (Gezet Stal Gorzów) oraz Bastian Pedersen (Bayersystem GKM Grudziądz). W niedzielę znalazł się z kolei pierwszy zawodnik w tym sezonie, który potrafił pokonać Bartosza Bańbora w biegu młodzieżowym. Był nim nie byle kto, bo aktualny mistrz świata juniorów - Nazar Parnicki z Fogo Unii Leszno. W ostatnim meczu rundy górą był z kolei Antoni Kawczyński (PRES Grupa Deweloperska Toruń).
Opóźniona inauguracja - Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 56:34
Kolejkę rozpoczęło starcie w Grudziądzu, gdzie Bayersystem GKM podejmował Krono-Plast Włókniarz Częstochowę. Spotkanie początkowo miało rozpocząć się o 18:00, ale przez opady deszczu, pojedynek ruszył 1,5h później. Pierwsza seria zakończyła się dość niespodziewanie, bo gospodarze mieli tylko dwa punkty przewagi nad przyjezdnymi. W drugiej serii GKM zaczął się wreszcie lepiej prezentować na tle Włókniarza, który jest głównym kandydatem do spadku z PGE Ekstraligi.
W drugiej części meczu Grudziądzanie jedynie powiększali przewagę i ostatecznie zanotowali przekonywujące zwycięstwo. Wreszcie nastąpiło przełamanie u Maxa Fricke’a. Australijczyk w barwach GKM-u zebrał 13 punktów i bonus. Tym samym był też najskuteczniejszym zawodnikiem meczu. U gości najlepiej zaprezentował się Mads Hansen. Duńczyk zebrał dla Włókniarza 11 punktów i bonus w sześciu startach.
Derby pełne emocji - Gezet Stal Gorzów - Stelmet Falubaz Zielona Góra 52:38
W piątek cała żużlowa Polska miała oczy wpatrzone w obrazki z Gorzowa Wielkopolskiego, bowiem tam odbywały się derby Ziemi Lubuskiej. Mecz Gezet Stal Gorzów - Stelmet Falubaz Zielona Góra zawsze elektryzuje zawodników, jak i kibiców obu ekip. Tych drugich na stadionie był komplet - około 15 tysięcy! Pierwsza połowa pojedynku zapowiadała spore emocje. Stal co prawda prowadziła, ale goście mieli małą stratę do odrobienia. Jak się jednak okazało, kolejne serie i biegi nominowane były już tylko koncertem zawodników z Gorzowa.
U gości było z kolei sporo nerwów. W 14. biegu Leon Madsen spowodował upadek… kolegi z drużyny za co otrzymał sporą burę od swojego trenera, Grzegorza Walaska. Duńczyk być może teraz straci miejsce w składzie Falubazu, bo i jego zdobycz punktowa nie była oszałamiająca. Szybki był z kolei Jack Holder, który ponownie był liderem Stali w tym sezonie. Australijczyk zebrał z toru 12 punktów i bonus. U gości najlepsze wrażenie zrobił Przemysław Pawlicki, autor 14 “oczek” w sześciu startach.
Beniaminek znowu zaskoczył - Fogo Unia Leszno - Orlen Oil Motor Lublin 46:44
Niedzielne ściganie w PGE Ekstralidze rozpoczęło starcie Fogo Unia Leszno - Orlen Oil Motor Lublin. Gospodarze pokazują w tym sezonie, że są niezwykle mocni na swoim torze, mimo że mają status beniaminka. W niedzielnym pojedynku sporego pecha miał Fredrik Lindgren, zawodnik gości. Szwed w swoim pierwszym biegu nie zmieścił się przy bandzie i zanotował groźny upadek, który wyeliminował go z jazdy w dalszej części meczu. Pierwsze komunikaty mówiły o urazie barku i stopy.
Mimo braku Lindgrena, Motor radził sobie całkiem nieźle. Po 11. wyścigu prowadzili już 6 punktami i wydawało się, że ekipa z Lublina pewnie zmierza po kolejne zwycięstwo w tym sezonie. U Leszczynian nastąpiło jednak gwałtowne przebudzenie, bowiem kolejne dwa biegi padły ich łupem i to podwójnie! W nominowanych wyścigach Fogo Unia utrzymała swoją delikatną przewagę i wygrała w starciu z Motorem! Świetny występ zanotował Nazar Parnicki, który w sześciu wyjazdach na tor zebrał 12 punktów i trzy bonusy. U gości jak zwykle świetną szybkość prezentował Bartosz Zmarzlik (13 “oczek”).
Hit na zakończenie - Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 52:38
6. rundę PGE Ekstraligi zakończył mecz Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń. Patrząc na składy obu ekip, jak i ich aktualną formę, to spotkanie śmiało można było nazwać kolejki. Pierwsza część pojedynku była niezwykle wyrównana, bowiem po 7. biegach na tablicy wyników widniał remis - 18:18. Trzecia seria była z kolei bardzo udana dla gospodarzy, którzy wyszli na sześciopunktowe prowadzenie. Efektowną jazdę prezentował chociażby Dan Bewley, którzy odbijał się od band wrocławskiego toru.
W kolejnych gonitwach także inni zawodnicy Betard Sparty znaleźli receptę na skuteczną jazdę po szerokiej. Zwycięstwo zapewnili sobie jeszcze przed biegami nominowanymi i tym samym wskoczyli na 3. miejsce (przed klubem z Torunia) w tabeli PGE Ekstraligi. Najwięcej “oczek” dla Wrocławian w niedzielę zdobyli Artiom Łaguta (14) i Dan Bewley (12+1), którzy dali jeszcze fenomenalny spektakl w 15. wyścigu. U gości najlepiej zaprezentował się Emil Sajfutdinow, który w sześciu biegach zdobył 11 punktów.
Indywidualne Mistrzostwa Polski - udana sobota dla “Magica”
W ten weekend odbyła się także pierwsza runda Indywidualnych Mistrzostw Polski. Na torze w Toruniu triumfował Bartosz Zmarzlik. Drugie miejsce w wielkim finale zajął Piotr Pawlicki, a podium uzupełnił Maciej Janowski, który imponował szybkością na Motoarenie. Przed zawodnikami jeszcze dwie rundy - 4 lipca w Bydgoszczy i 15 sierpnia w Ostrowie Wielkopolskim.