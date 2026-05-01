Wiktor Przyjemski zdobywa Srebrny Kask!

Wiktor Przyjemski tak naprawdę powtórzył swój wyczyn z ubiegłego roku, kiedy to stanął na najwyższym stopniu podium w Świętochłowicach. Jego licznik w tych zawodach zamknie się na trzech medalach (Przyjemski zdobył jeszcze brąz w 2022 roku), bowiem wychowanek Abramczyk Polonii Bydgoszcz kończy w tym roku wiek juniorski.
Czwartkowa rywalizacja była niezwykle zacięta. Po dwóch seriach niepokonani byli Maksymilian Pawełczak i Franciszek Majewski. Pięć “oczek” miał na koncie Wiktor Przyjemski, który w szóstym biegu przyjechał za plecami pierwszego z wymienionych zawodników. Jak się okazało, była to jego jedyna strata punktów tego dnia. 20-latek imponował szybkością, startem, a przede wszystkim świetną jazdą tuż przy bandzie.
Co ciekawe, o tytule zadecydował bieg dodatkowy, bowiem WiktorPrzyjemski i Maksymilian Pawełczak (obaj są zawodnikami Abramczyk Polonii Bydgoszcz) zebrali po 14 punktów. W tym wyścigu Przyjemski szybko przeniósł się na szeroką i pomknął po pewne trzy “oczka” i swoją drugą wygraną w Srebrnym Kasku w karierze. 17-letni Pawełczak także mógł być z siebie zadowolony, bo poprawił swój rezultat z zeszłego roku, kiedy był trzeci.
Na trzecim miejscu został sklasyfikowany Bartosz Bańbor (Orlen Oil Motor Lublin), który jest w tym sezonie w bardzo wysokiej formie. Przypomnijmy, że prowadzi on w programie Red Bull Juniorskie Asy, gdzie zebrał jak na razie 9 punktów na 9 możliwych do zdobycia!
Niezwykle ważna była także walka o 4. miejsce. Pierwsza czwórka otrzymała bowiem bilet do eliminacji SGP2, czyli indywidualnych mistrzostw świata juniorów. O tej pozycji także zadecydował bieg dodatkowy, gdzie pod taśmą spotkali się Kevin Małkiewicz (Bayersystem GKM Grudziądz) i Franciszek Majewski (Stal Rzeszów). Górą był Małkiewicz, aczkolwiek walka na pierwszym okrążeniu była bardzo ciekawa.
Co ciekawe, w tabeli najbardziej utytułowanych żużlowców w zawodach Srebrnego Kasku, Wiktor Przyjemski z trzema medalami (dwa złota i brąz) awansował na 7. miejsce. Klasyfikacji przewodzi inny zawodnik z Red Bullem na kasku - Maciej Janowski. “Magic” w swoich juniorskich czasach trzy razy triumfował w Srebrnym Kasku, a do tego dorzucił jedno srebro i brąz.
Wyniki Srebrnego Kasku 2026:
Zawodnik
Punkty
1
Wiktor Przyjemski
3,2,3,3,3
14+3
2
Maksymilian Pawełczak
3,3,2,3,3
14+2
3
Bartosz Bańbor
2,1,3,3,2
11
4
Kevin Małkiewicz
1,3,3,w,2
9+3
5
Franciszek Majewski
3,3,1,2,0
9+2
6
Antoni Mencel
2,0,0,3,3
8
7
Kacper Mania
0,3,2,2,1
8
8
Paweł Sitek
3,w,1,2,1
7
9
Szymon Ludwiczak
0,2,0,1,3
6
10
Bartosz Derek
2,2,1,1,0
6
11
Bartosz Jaworski
2,1,2,1,0
6
12
Kacper Halkiewicz
1,1,2,2,0
6
13
Jakub Żurek
0,0,3,1,1
5
14
Maksym Borowiak
0,2,1,0,2
5
15
Filip Seniuk
1,1,0,0,1
3
16
Jakub Wieszczak
0,2
2
17
Kacper Tkocz
1,w,-,-,-
1
18
Oskar Stępień
0
0