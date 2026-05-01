Wiktor Przyjemski zdobywa Srebrny Kask 2026
© Lukasz Nazdraczew / Red Bull Content Pool
Wiktor Przyjemski zdobywa Srebrny Kask!

Wiktor Przyjemski wygrał w Bydgoszczy turniej o Srebrny Kask dla żużlowców do 21 lat. To jego drugi triumf w tej imprezie, rozgrywanej od 1966 roku.
Autor: Marcin Karwot
Wiktor Przyjemski

Miał 7 lat, gdy pojechał na pierwszy trening miniżużla. Do dziś pamięta, jak trener mówił, że "chyba kompletnie nie boi się prędkości". Teraz nie wyobraża sobie świata bez żużla.

Wiktor Przyjemski tak naprawdę powtórzył swój wyczyn z ubiegłego roku, kiedy to stanął na najwyższym stopniu podium w Świętochłowicach. Jego licznik w tych zawodach zamknie się na trzech medalach (Przyjemski zdobył jeszcze brąz w 2022 roku), bowiem wychowanek Abramczyk Polonii Bydgoszcz kończy w tym roku wiek juniorski.
Czwartkowa rywalizacja była niezwykle zacięta. Po dwóch seriach niepokonani byli Maksymilian Pawełczak i Franciszek Majewski. Pięć “oczek” miał na koncie Wiktor Przyjemski, który w szóstym biegu przyjechał za plecami pierwszego z wymienionych zawodników. Jak się okazało, była to jego jedyna strata punktów tego dnia. 20-latek imponował szybkością, startem, a przede wszystkim świetną jazdą tuż przy bandzie.
Wiktor Przyjemski po raz drugi w karierze zgarnął Srebrny Kask

Wiktor Przyjemski po raz drugi w karierze zgarnął Srebrny Kask

© Lukasz Nazdraczew / Red Bull Content Pool

Co ciekawe, o tytule zadecydował bieg dodatkowy, bowiem WiktorPrzyjemski i Maksymilian Pawełczak (obaj są zawodnikami Abramczyk Polonii Bydgoszcz) zebrali po 14 punktów. W tym wyścigu Przyjemski szybko przeniósł się na szeroką i pomknął po pewne trzy “oczka” i swoją drugą wygraną w Srebrnym Kasku w karierze. 17-letni Pawełczak także mógł być z siebie zadowolony, bo poprawił swój rezultat z zeszłego roku, kiedy był trzeci.
Na trzecim miejscu został sklasyfikowany Bartosz Bańbor (Orlen Oil Motor Lublin), który jest w tym sezonie w bardzo wysokiej formie. Przypomnijmy, że prowadzi on w programie Red Bull Juniorskie Asy, gdzie zebrał jak na razie 9 punktów na 9 możliwych do zdobycia!
Wiktor trzykrotnie zgarniał medale w walce o Srebrny Kask

Wiktor trzykrotnie zgarniał medale w walce o Srebrny Kask

© Lukasz Nazdraczew / Red Bull Content Pool

Niezwykle ważna była także walka o 4. miejsce. Pierwsza czwórka otrzymała bowiem bilet do eliminacji SGP2, czyli indywidualnych mistrzostw świata juniorów. O tej pozycji także zadecydował bieg dodatkowy, gdzie pod taśmą spotkali się Kevin Małkiewicz (Bayersystem GKM Grudziądz) i Franciszek Majewski (Stal Rzeszów). Górą był Małkiewicz, aczkolwiek walka na pierwszym okrążeniu była bardzo ciekawa.
Co ciekawe, w tabeli najbardziej utytułowanych żużlowców w zawodach Srebrnego Kasku, Wiktor Przyjemski z trzema medalami (dwa złota i brąz) awansował na 7. miejsce. Klasyfikacji przewodzi inny zawodnik z Red Bullem na kasku - Maciej Janowski. “Magic” w swoich juniorskich czasach trzy razy triumfował w Srebrnym Kasku, a do tego dorzucił jedno srebro i brąz.
Maciej Janowski i Wiktor Przyjemski

Maciej Janowski i Wiktor Przyjemski

© Tomasz Charęza / Odrastudio

Wyniki Srebrnego Kasku 2026:

Zawodnik

Punkty

1

Wiktor Przyjemski

3,2,3,3,3

14+3

2

Maksymilian Pawełczak

3,3,2,3,3

14+2

3

Bartosz Bańbor

2,1,3,3,2

11

4

Kevin Małkiewicz

1,3,3,w,2

9+3

5

Franciszek Majewski

3,3,1,2,0

9+2

6

Antoni Mencel

2,0,0,3,3

8

7

Kacper Mania

0,3,2,2,1

8

8

Paweł Sitek

3,w,1,2,1

7

9

Szymon Ludwiczak

0,2,0,1,3

6

10

Bartosz Derek

2,2,1,1,0

6

11

Bartosz Jaworski

2,1,2,1,0

6

12

Kacper Halkiewicz

1,1,2,2,0

6

13

Jakub Żurek

0,0,3,1,1

5

14

Maksym Borowiak

0,2,1,0,2

5

15

Filip Seniuk

1,1,0,0,1

3

16

Jakub Wieszczak

0,2

2

17

Kacper Tkocz

1,w,-,-,-

1

18

Oskar Stępień

0

0

Wiktor Przyjemski

Miał 7 lat, gdy pojechał na pierwszy trening miniżużla. Do dziś pamięta, jak trener mówił, że "chyba kompletnie nie boi się prędkości". Teraz nie wyobraża sobie świata bez żużla.

Żużel