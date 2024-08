Pokazy lotnicze podczas Red Bull Konkursu Lotów

Ważący prawie 2,5 tony śmigłowiec do góry nogami? Dla BO 105 to nie problem. To

, na którym można wykonywać takie same figury, jak niektórymi samolotami. Pracę nad nim zapoczątkowano w latach 60-tych. Opracowano jedyny w swoim rodzaju rodzaj wirnika, który dał mu zupełnie nowe, jak na helikoptery możliwości. Zastosowano innowacyjne na owe czasy materiały, takie jak tytan, który został wykorzystany do budowy głównego wirnika. Jego kompozytowe łopaty charakteryzują się dużą elastycznością i są praktycznie niezniszczalne. Jako pierwszy na świecie lekki śmigłowiec, BO 105 został wyposażony w dwa silniki, podwójną hydraulikę oraz podwójne zasilanie elektryczne. Te innowacje otworzyły drogę do akrobacji. Do 1997 roku zbudowano 1 425 egzemplarzy maszyny, a w 2001 roku produkcja została zakończona. BO 105 służy w 35 krajach w roli cywilnej, wojskowej i paramilitarnej. Jest wręcz stworzony do górskich misji ratunkowych i służby na morzu. Dwa egzemplarze, które trafiły do

w 2005 roku zostały zbudowane w 1974 i służyły jako helikoptery policyjne. Teraz cieszą oczy milionów widzów pokazów lotniczych na całym świecie i uświetniają duże wydarzenia. Czasami służą też jako platformy dla fotografów i operatorów kamer, albo zabierają na pokład spadochroniarzy.