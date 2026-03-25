Wszystko, co musisz wiedzieć przed Red Bull Skoki w Punkt - poradnik kibica

01 Red Bull Skoki w Punkt, czyli... co to za konkurs?

Już po raz drugi najlepsi skoczkowie świata zakończą sezon nie w Planicy, a Zakopanem podczas jedynego drużynowego konkursu na precyzję - Red Bull Skoki w Punkt . 20 zawodników podzielonych na 5 drużyn prowadzonych przez legendy – Adama Małysza , Janne Ahonena , Martina Schmitta , Andreasa Goldbergera i Thomasa Morgensterna – stanie przed wyjątkowym zadaniem: spróbują wycelować w 1000 metrów na Wielkiej Krokwi. Taki dystans mają osiągnąć w ośmiu próbach (plus skoki kapitanów na malutkim mobilnym obiekcie). Kto okaże się bezbłędny, zwycięży.

W tym roku kapitanowie mają jeszcze większe pole do popisu i mogą wykazać się zmysłem strategicznym. Jeśli ich zawodnik osiągnie zadeklarowaną przed skokiem odległość, drużyna otrzyma Jokera , który pozwoli zmienić wynik – dodać lub odjąć do 3 metrów. Nad wszystkim będzie czuwał Ambasador Precyzji... Robert Kubica !

Na liście startowej, tak jak przed rokiem, nie brakuje gwiazd - wśród skoczków, którzy wystartują w Zakopanem są m.in. Domen Prevc , Ryoyu Kobayashi , Anže Lanišek czy Daniel Tschofenig , zobaczymy też kilku polskich skoczków ( więcej o składach drużyn ).

02 Miejsce i harmonogram imprezy

W środę 1 kwietnia – to wcale nie Prima Aprilis – widzimy się na Red Bull Skoki w Punkt 2026 na legendarnej Wielkiej Krokwi przy ulicy Bronisława Czecha 1 w Zakopanem . Obiekt znajduje się niespełna 2 kilometry od słynnych Krupówek i ścisłego centrum. Prowadzą do niego ulice Józefa Piłsudskiego oraz Bronisława Czecha.

Red Bull Skoki w Punkt - mapa terenu wydarzenia

15:00 Otwarcie terenu imprezy

15:45-16:15 Skoki kapitanów na skoczni mobilnej

16:15-16:45 Sesja meet & greet z Robertem Kubicą (stanowisko ORLEN)

16:45-17:30 Red Bull Skoki w Punkt - I seria skoków

17:30-17:45 Pokaz ewolucji na motoparalotni - Dimitris Kolliakos

17:45-18:30 Red Bull Skoki w Punkt - II seria skoków

18:30-18:45 Dekoracja zwycięzców

19:00-20:00 Sesja autografów (meet & greet) z kapitanami i zawodnikami Red Bull Skoki w Punkt

20:00 Koniec imprezy

Red Bull Skoki w Punkt - tak było w 2025 r. w Zakopanem

03 Kolejność startowa i kolory plastronów

Każda z ekip ma przydzielony kolor, któremu odpowiadać będą specjalne plastrony startowe.

Drużyna Martina Schmitta – LILIOWY (JASNY FIOLET)

Skład: Anze Lanisek (Słowenia), Dawid Kubacki (Polska), Marius Lindvik (Norwegia), Andreas Wellinger (Niemcy)

Drużyna Andreasa Goldbergera – ZŁOTY

Skład: Domen Prevc (Słowenia), Aleksander Zniszczoł (Polska), Valentin Foubert (Francja), Alex Insam (Włochy)

Kapitanowie

Drużyna Janne Ahonena – NIEBIESKI

Skład: Gregor Deschwanden (Szwajcaria), Maciej Kot (Polska), Kristoffer Sundal (Norwegia), Karl Geiger (Niemcy)

Drużyna Thomasa Morgensterna – BIAŁY

Skład: Ryoyu Kobayashi (Japonia), Paweł Wąsek (Polska), Daniel Tschofenig (Austria), Tate Frantz (USA)

Drużyna Adama Małysza – CZERWONY

Skład: Piotr Żyła (Polska), Klemens Joniak (Polska), Vladimir Zografski (Bułgaria), Yevhen Marusiak (Ukraina)

O kolejności startu poszczególnych zawodników w drużynie zdecydują kapitanowie wraz ze skoczkami.

04 Małysz kontra Ahonen na K4!

Na te pojedynki czekała cała sportowa Polska! Po 15 latach Adam Małysz i Janne Ahonen znów zmierzą się na skoczni. Co prawda nie zobaczymy ich na rozbiegu Wielkiej Krokwi tylko mobilnej 4-metrowej skoczni, ale... emocje będą nie mniejsze niż dwie dekady temu, kiedy walczyli o medale! A do tego w akcji ubiegłoroczny zwycięzca Martin Schmitt , Andreas Goldberger i Thomas Morgenstern . Takich zmagań nie było od – uwaga – 21 lat, kiedy cała piątka wystartowała w konkursie Pucharu Świata w Lahti.

Przed rokiem najlepszy okazał się Martin Schmitt. I ten skok był na wagę złota, bo ostatecznie to odległość kapitanów decydowała o zwycięstwie w całych zawodach Red Bull Skoki w Punkt. Teraz do gry wkracza Janne Ahonen, więc będzie jeszcze ciekawiej!

Red Bull Skoki w Punkt 2025 Zakopane

05 Dodatkowe atrakcje - sesje autografowe, pokaz paralotniarski

Chcecie poczuć się jak 20 lat temu? Wasi bohaterowie z dzieciństwa już szykują się na Red Bull Skoki w Punkt! Autograf Adama Małysza czy Janne Ahonena albo zdjęcie z Robertem Kubicą? Któż o tym nie marzył! Podczas zawodów będzie do tego okazja. Zaplanowaliśmy dwie wyjątkowe sesje – tuż przed startem rywalizacji na skoczni z kibicami spotka się Kubica , a po konkursie przez godzinę (od 19:00 do 20:00) będzie szansa zrobić sobie z djęcia i wziąć autografy od kapitanów oraz skoczków .

Red Bull Skoki w Punkt 2025 Zakopane

Ale to nie wszystko! Tego dnia w Zakopanem w powietrze wzniosą się nie tylko Ryoyu Kobayashi i Domen Prevc. Podczas Red Bull Skoki w Punkt spektakularny pokaz lotniczej akrobacyjny zaprezentuje Dimitris Kolliakos ! Zawodnik wykorzysta motoparalotnię z silnikiem elektrycznym, który generuje ciąg 95 kg.

Podczas pokazu Greka zobaczymy m.in. beczki, spirale oraz SAT (akrobacja, w której pilot i skrzydło wirują razem w szybkim, efektownym ruchu na krawędzi czaszy). W kulminacyjnym momencie pokazu przeciążenie może wynosić 6.5 G, prędkość opadania 40 m/s, a prędkość postępowa około 150 km/h !

Dimitris Kolliakos

06 Spotkanie z Robertem Kubicą w strefie ORLEN

To będzie nie lada gratka dla fanów sportu, a w szczególności motoryzacji. Jedyny polski zwycięzca Grand Prix Formuły 1 i słynnego 24-godzinnego wyścigu Le Mans - Robert Kubica - spotka się z fanami tuż przed pierwszą serią konkursu skoków – o 16:15 w strefie ORLEN. To wyjątkowa szansa, żeby zrobić sobie zdjęcie z najlepszym polskim kierowcą w historii

Robert Kubica - ambasador precyzji

07 Strefy i atrakcje od partnerów wydarzenia

Red Bull Skoki w Punkt to nie tylko skoki! Przez pięć godzin Wielka Krokiew będzie tętnić życiem, a Was czeka mnóstwo atrakcji. Przed zawodami, między spotkaniami z Kubicą czy skoczkami, możecie odwiedzić strefy partnerów wydarzenia.

Volkswagen Samochody Dostawcze

Rozkręcamy kibicowanie na maxa! Wpadnijcie zrobić sobie zdjęcie w foto budce AI i zgarnąć gadżety, które dodadzą Waszemu wsparciu jeszcze więcej mocy. A przed namiotem czekać na Was będzie chill strefa na chwilę oddechu między seriami, z marką i ludźmi, których napędza pasja.

VARTA

Dla każdego coś miłego. W Strefie Chill możecie się zrelaksować na wygodnych kanapach i... podładować telefon, a w Strefie Zabawy zdobywać pieczątki, zgarniać nagrody i spędzać aktywnie czas. A nawet... polatać i to dobrze ponad 200 metrów – w kultowej grze Ski Jumping Deluxe. Trzy najlepsze skoki dnia wygrywają powerbanki VARTA! Będzie też Jibb Trick Challenge (treningowe deski snowboardowe pod okiem trenera), Rzut w Punkt i Challenge w rękawiczkach, czyli wyzwanie VARTA dla majsterkowiczów.

Garmin

Wpadajcie do naszego mobilnego showroomu, gdzie będziecie mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą produktów Garmin oraz skorzystać ze specjalnych rabatów! Dodatkowo zapraszamy do strefy chill, aby zrelaksować się i odpocząć na leżakach i pufach.

ORLEN

Jeśli złapie Was głód, z pomocą przyjdzie mobilna strefa Stop Cafe z food truckiem, a w nim hot dogi, zapiekanki, pizza, kawa czy herbata. Będzie też szansa spotkać się i zrobić sobie zdjęcia ze sportowcami ORLEN Team – m.in. Robertem Kubicą, Aleksandrą Król-Walas, Mikołajem Marczykiem czy Jakubem Szymańskim.

Dare2B

Wejdź do strefy Dare 2b – tu technologia spotyka się z doświadczeniem!

Poznaj kolekcję SS26: ergonomiczne kurtki dające swobodę ruchu i ochronę przed pogodą, zaawansowane warstwy środkowe regulujące ciepło oraz funkcjonalna odzież aktywna wspierająca ruch, wytrzymałość i komfort.

Sprawdź naszą filozofię wydajności w Hanging Bar Challenge – chwyć drążek, utrzymaj się jak najdłużej i wygraj ekskluzywny zestaw Dare 2b. Strefa Dare 2b to pełna energii przestrzeń, w której poczujesz inspirację do działania i sięgania po maksimum możliwości.

08 Parkingi

Droga bezpośrednio przy skoczni będzie wyłączona z ruchu, natomiast przy drogach dojazdowych J. Piłsudskiego i B. Czecha znajdują się zarówno publiczne miejsca parkingowe, jak i prywatne place, na których można zaparkować za przewidzianą opłatą.

09 Catering podczas Red Bull Skoki w Punkt

Zapowiada się emocjonujące popołudnie w Zakopanem. Tyle godzin dobrej zabawy, więc może przydać się mała przerwa i coś na ząb. Kibice na skoczni będą mogli skorzystać z cateringu. Schronisko Bukovina przygotuje typowe góralskie przysmaki jak żurek czy oscypki, a także pełen wybór dań mięsnych i wegetariańskich z grilla oraz napoje w tym rozgrzewający grzaniec czy grzane piwo. W strefie Orlen fani znajdą zapiekanki, hot dogi, pizzę, a także kawę i herbatę. Red Bulla oczywiście też nie zabraknie!

10 Co zabrać ze sobą?

Przede wszystkim dużą dawkę pozytywnej energii! Skrzydeł – Wam i latającym skoczkom – doda już Red Bull! Przygotowaliśmy dla Was małą listę w stylu FAQ, która pomoże lepiej się przygotować do święta skoków na Wielkiej Krokwi.

Flagi czy transparenty? Jak najbardziej, ale bez kija.

Obuwie i ubiór - dostosowany do pogody (sprawdźcie przed zawodami, pamiętajcie, że jesteśmy w górach, przyda się odpowiednio obuwie, a także ochrona od deszczu - kurtka, lub ponczo, dużych parasoli nie zabierajcie)

Nie bierzcie zbyt dużych plecaków – te małe wystarczą, a poza tym szkoda byłoby, gdybyście zasłonili komuś kolejny rekordowy lot na Wielkiej Krokwi.

Jedzenie i picie czeka na Was w naszej strefie gastronomicznej, ale mała butelka wody czy termos przejdą (po sprawdzeniu przez ochronę)

Aparaty fotograficzne - tak, ale bez wymienialnego obiektywu

Pamiętajcie, że wszystkie miejsca biletowane są stojące – jeśli chcecie usiąść, możecie zabrać podkładkę, żeby nie rozchorować się przed Wielkanocą

Dekoracje, stroje, malowanie twarzy – czekamy, żeby zobaczyć, co przygotujecie! Im bardziej kreatywne przebranie, tym większa szansa, że znajomi albo rodzina zobaczą Was w telewizji. No chyba że... pojadą z Wami, do czego oczywiście zachęcamy!

I lepiej naładujcie dobrze telefony, bo zdjęcie z Robertem Kubicą samo się nie zrobi! A jeśli bateria zacznie padać, wskakujcie do strefy VARTA. Rok temu było co fotografować i filmować!

11 Transmisje - gdzie oglądać Red Bull Skoki w Punkt?

Jeśli nie dacie rady wpaść do Zakopanego, możecie śledzić rywalizację w telewizji. Transmisja z komentarzem znanych z zawodów Pucharu Świata Michała Korościela i Igora Błachuta w TVN i Eurosport 3 od 16:30.

TVN, Eurosport 3

Godz.: 16:30

Komentarz: Igor Błahut, Michał Korościel

A może skoki w nieco innym wydaniu? Alternatywna transmisja na kanale Eurosportu na YouTube od 16:30 . Tam zawodny skomentują YouTuber i twórca internetowy Paris Platynov oraz komentator gamingowy i gospodarz imprez esportowych Testree .

YouTube Eurosportu

Godz.: 16:30

Komentarz: Paris Platynov, Testree

