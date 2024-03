Sezon 2024 Formuły 3 – podsumowanie marcowych wyścigów

Początek sezonu miał nam przynieść odpowiedź na pytanie o tempo Kacpra Sztuki w porównaniu do innych zawodników, przede wszystkim pozostałych członków Red Bull Junior Team – Tima Tramnitza, zespołowego partnera Kacpra z MP Motorsport, a także Olivera Goethego z Camposa oraz Arvida Lindblada z PREMY. Analiza wyników poszczególnych ekip w poprzednich latach podpowiadała nam, że Kacper powinien plasować się za reprezentantami PREMY i walczyć z zawodnikami Camposa. Nie jest to jednak sztywny wymóg, ponieważ wiele zależy od formy danej ekipy w danym sezonie. W kwalifikacjach

Do wyścigu głównego Sztuka ruszał z 23. pola i niemal natychmiast wyprzedził jednego z rywali. Niestety już na 2 okrążeniu musiał zjechać do mechaników na wymianę przedniego skrzydła, co kosztowało go spadek na koniec stawki. Po powrocie na tor miał zbyt dużą stratę, aby myśleć o jakimkolwiek dobrym wyniku. Ostatecznie dojechał na 28. miejscu, a najlepszym tego dnia juniorem Red Bulla okazał się Tim Tramnitz, który zajął 3. pozycję. Arvid Lindblad i Oliver Goethe uplasowali się odpowiednio na 8. i 10. lokacie.