Złote i nieskromne. Zobacz 5 winyli, które ozłocą twoją kolekcję płyt

„Fearless”, 13 lat później doczekał się nowego wydania, zatytułowanego „Taylor's Version”. Artystka pozmieniała na nim trochę wersów i dorzuciła jeszcze sześć dodatkowych, niepublikowanych wcześniej nagrań. Czyniąc z tego wydawnictwa kolejną płytę, którą każdy szanujący się fan Swift powinien mieć w swojej kolekcji. Płytę, zyskującą dodatkowego blasku w złotym, winylowym wydaniu. Wciąż jeszcze do kupienia w całkiem dobrej cenie.

Run the Jewels „Run the Jewels 3” Opaque Gold Vinyl Edition

, albumem „Run the Jewels 3” umocnili się na pozycji najmocniejszego duetu na hiphopowej scenie. Ta płyta jest „wylewem wściekłości i buntu”, jak pisał o niej serwis Pitchfork, a dla słuchaczy – jednym z najciekawszych wydawnictw, jakie ukazały się w ostatnich latach w muzyce. Kto ma go też w wersji „Opaque Gold Vinyl Edition”, może też powiedzieć – jednym z najpiękniejszych.

Run the Jewels