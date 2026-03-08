F1
Po troch dňoch akcie na druhom predsezónnom teste F1 2026 v Bahrajne sa zimné prípravy na novú sezónu skončili. Všetky oči sa teraz upierajú na prvé preteky sezóny v Melbourne.
Pre tím Oracle Red Bull Racing to bola ďalšia príležitosť pracovať s vozidlom RB22 a úplne novými pohonnými jednotkami Red Bull Ford. V rámci troch dní v Bahrajne tím odjazdil 329 kôl (1 780 kilometrov), pričom počas celého obdobia zimnej prípravy, ktorá zahŕňala dvakrát Bahrajn a shakedown v Barcelone, to bolo viac ako 5 000 kilometrov.
Myslím, že sme sa na testy v Bahrajne pripravili najlepšie, ako sme mohli, a tím tam odviedol skvelú prácu
01
Úspešné testy pre Maxa Verstappena
Po tom, čo Max Verstappen počas záverečného testovacieho tréningu nazbieral celkovo 204 kôl, čo je jeden z najvyšších počtov v celom testovacom poli, nakoniec dosiahol piaty najrýchlejší čas 1 m 33,109 s. Holanďanov program pozostával najmä zo simulácií pretekov a práce na nastavení vozidla.
„Bol to úspešný týždeň. Počas mojich jázd sme v podstate absolvovali celý program, takže máme veľa dát na analýzu. Myslím si, že sme sa na testy v Bahrajne pripravili najlepšie, ako sme mohli, a tím tam odviedol skvelú prácu. Samozrejme, stále máme čo robiť, aby sme zlepšili naše tempo, a na tom budeme pracovať,“ povedal štvornásobný majster sveta Max Verstappen.
02
Isack Hadjar sa teší na Melbourne
Isack Hadjar, ktorý sa pripravuje na svoju prvú sezónu ako jazdec tímu Oracle Red Bull Racing, absolvoval počas druhého testovania celkovo 125 kôl, pričom vo svojom najlepšom kole dosiahol čas 1 m 34,511 s. Francúz sa sústredil hlavne na skúšanie zmien v nastavení a analýzu správania sa vozidla počas dlhých jázd s vyšším množstvom paliva.
„Posledný deň testovania sme využili naplno. Testovali sme veľa zmien v nastavení a všetky dávali zmysel. Mám dobrý pocit z toho, akým smerom sme sa vydali. Dobré bolo aj tempo na dlhých úsekoch a s veľkým množstvom paliva. Som veľmi spokojný s tým, čo sme sa tento týždeň naučili, a teším sa na začiatok sezóny v Melbourne,“ povedal Hadjar.
03
Čo sa dozvedel šéf tímu?
Šéf tímu Laurent Mekies zdôraznil, že tohtoročné testy boli mimoriadne zaujímavé vzhľadom na novú generáciu vozidiel a pohonných jednotiek.
„Tri série jázd v Barcelone a Bahrajne boli fascinujúce z mnohých dôvodov - od technológie pohonných jednotiek, paliva a aerodynamiky až po zmeny pneumatík. Sme hrdí na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť s prvými pohonnými jednotkami Red Bull Ford. Po dvoch týždňoch v Bahrajne máme za sebou solídne jazdy, čo je pre tím pracujúci s novým motorom celkom úspech,“ povedal Mekies.
„Pokiaľ ide o reálnu hierarchiu v štartovom poli, prvé indície uvidíme až v kvalifikácii v Melbourne. Teraz sa začínajú preteky s časom a my vieme, že nás čaká ešte veľa práce, aby sme dosiahli úroveň, o ktorú sa snažíme,“ dodal Mekies.
04
Jazdci Visa Cash App Racing Bulls najazdili 407 kôl
Tím Visa Cash App Racing Bulls ukončil druhé kolo testovania so 407 kolami - druhým najlepším výsledkom v celom štartovom poli. Arvid Lindblad, ktorý v jednotlivých jazdách ukázal dobré tempo, bol najvyťaženejším jazdcom testov, keď najazdil 240 kôl, zatiaľ čo Liam Lawson skončil so 167 kolami.
Tím pracoval na stabilite monopostu pri brzdení do pomalých zákrut a na prevádzaní energie z novej pohonnej jednotky. Napriek niektorým počiatočným ťažkostiam postupne zlepšovali správanie vozidla a očakáva sa, že získané dáta pomôžu ďalej zdokonaľovať celkový balík pred prvými pretekmi sezóny v Austrálii.
Prvé kolo sezóny Formuly 1 2026 sa uskutoční cez víkend 6. až 8. marca na okruhu Albert Park v austrálskom Melbourne. Ak ťa tento článok zaujal, viac podobného obsahu nájdeš na našom webe. Ak chceš byť v pravidelnom obraze o dianí zo sveta Red Bullu, sleduj nás na TikToku aj Instagrame.
