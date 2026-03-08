Holanďan Max Verstappen na monoposte Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford na trati počas tretieho dňa testovania F1 na okruhu Bahrain International Circuit.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Zimné testovanie F1 pred začiatkom sezóny 2026

Druhý zimný test tímov Formuly 1 v Bahrajne bol poslednou príležitosťou na zoznámenie sa s novými monopostami a pohonnými jednotkami pred prvými pretekmi v Melbourne.
Autor Nelly Pluto-Prondzyńska
4 min čítanieUpdated on

Po troch dňoch akcie na druhom predsezónnom teste F1 2026 v Bahrajne sa zimné prípravy na novú sezónu skončili. Všetky oči sa teraz upierajú na prvé preteky sezóny v Melbourne.
Pre tím Oracle Red Bull Racing to bola ďalšia príležitosť pracovať s vozidlom RB22 a úplne novými pohonnými jednotkami Red Bull Ford. V rámci troch dní v Bahrajne tím odjazdil 329 kôl (1 780 kilometrov), pričom počas celého obdobia zimnej prípravy, ktorá zahŕňala dvakrát Bahrajn a shakedown v Barcelone, to bolo viac ako 5 000 kilometrov.
Myslím, že sme sa na testy v Bahrajne pripravili najlepšie, ako sme mohli, a tím tam odviedol skvelú prácu
Max Verstappen
01

Úspešné testy pre Maxa Verstappena

Po tom, čo Max Verstappen počas záverečného testovacieho tréningu nazbieral celkovo 204 kôl, čo je jeden z najvyšších počtov v celom testovacom poli, nakoniec dosiahol piaty najrýchlejší čas 1 m 33,109 s. Holanďanov program pozostával najmä zo simulácií pretekov a práce na nastavení vozidla.
„Bol to úspešný týždeň. Počas mojich jázd sme v podstate absolvovali celý program, takže máme veľa dát na analýzu. Myslím si, že sme sa na testy v Bahrajne pripravili najlepšie, ako sme mohli, a tím tam odviedol skvelú prácu. Samozrejme, stále máme čo robiť, aby sme zlepšili naše tempo, a na tom budeme pracovať,“ povedal štvornásobný majster sveta Max Verstappen.
Max Verstappen na Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford zastavuje v boxoch počas tretieho dňa testovania F1 na okruhu Bahrain International Circuit 20. februára 2026.

Max Verstappen zastavuje v boxoch počas testovania v Bahrajne

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen z Holandska a tímu Oracle Red Bull Racing sa pripravuje na jazdu v garáži počas tretieho dňa testovania F1 na okruhu Bahrain International Circuit 20. februára 2026.

Verstappen sa pripravuje v garáži

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Holanďan Max Verstappen na Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford na trati počas druhého dňa testovania F1 na okruhu Bahrain International Circuit 19. februára 2026.

Holanďan na trati počas druhého dňa testovania

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen na Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford počas predsezónneho testovania F1 v Bahrajne.

Verstappen dosiahol v záverečnej jazde piaty najrýchlejší čas

© Getty Images/Red Bull Content Pool

204 laps were completed by Verstappen

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen počas druhého zimného testu F1 v Bahrajne 2026

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen testuje RB22 v Bahrajne

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen sa pripravuje počas testovania pred novou sezónou

© Getty Images/Red Bull Content Pool

02

Isack Hadjar sa teší na Melbourne

Isack Hadjar, ktorý sa pripravuje na svoju prvú sezónu ako jazdec tímu Oracle Red Bull Racing, absolvoval počas druhého testovania celkovo 125 kôl, pričom vo svojom najlepšom kole dosiahol čas 1 m 34,511 s. Francúz sa sústredil hlavne na skúšanie zmien v nastavení a analýzu správania sa vozidla počas dlhých jázd s vyšším množstvom paliva.
„Posledný deň testovania sme využili naplno. Testovali sme veľa zmien v nastavení a všetky dávali zmysel. Mám dobrý pocit z toho, akým smerom sme sa vydali. Dobré bolo aj tempo na dlhých úsekoch a s veľkým množstvom paliva. Som veľmi spokojný s tým, čo sme sa tento týždeň naučili, a teším sa na začiatok sezóny v Melbourne,“ povedal Hadjar.
Francúz Isack Hadjar na Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford na trati počas tretieho dňa testovania F1 na okruhu Bahrain International Circuit 2026 vo februári 2026.

Isack Hadjar počas druhého zimného testu F1 v Bahrajne 2026

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Francúz Isack Hadjar na monoposte RB22 na trati počas tretieho dňa testovania F1 na okruhu Bahrain International Circuit 20. februára 2026.

Hadjar počas testovania pred svojou prvou sezónou v Red Bull Racing

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Francúz Isack Hadjar sa pripravuje na testovanie F1 na Bahrain International Circuit 20. februára 2026.

Hadjar sa pripravuje pred testovaním v Bahrajne

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Francúz Isack Hadjar na trati počas testovania F1 na okruhu Bahrain International Circuit 20. februára 2026.

Hadjar testuje svoj RB22 v Bahrajne

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Hadjar sedí vo svojom RB22 pripravený na testovanie v Bahrajne

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Francúz prichádza na trať v Bahrajne

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Pre Isacka Hadjara to bolo v Bahrajne úspešné testovanie

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Hadjar počas testovania v Bahrajne

© Getty Images/Red Bull Content Pool

03

Čo sa dozvedel šéf tímu?

Šéf tímu Laurent Mekies zdôraznil, že tohtoročné testy boli mimoriadne zaujímavé vzhľadom na novú generáciu vozidiel a pohonných jednotiek.
„Tri série jázd v Barcelone a Bahrajne boli fascinujúce z mnohých dôvodov - od technológie pohonných jednotiek, paliva a aerodynamiky až po zmeny pneumatík. Sme hrdí na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť s prvými pohonnými jednotkami Red Bull Ford. Po dvoch týždňoch v Bahrajne máme za sebou solídne jazdy, čo je pre tím pracujúci s novým motorom celkom úspech,“ povedal Mekies.
„Pokiaľ ide o reálnu hierarchiu v štartovom poli, prvé indície uvidíme až v kvalifikácii v Melbourne. Teraz sa začínajú preteky s časom a my vieme, že nás čaká ešte veľa práce, aby sme dosiahli úroveň, o ktorú sa snažíme,“ dodal Mekies.
Richard Wolverson, šéf pretekárskych operácií Oracle Red Bull Racing a Laurent Mekies, šéf tímu Oracle Red Bull Racing počas testovania F1 na Bahrain International Circuit 19. februára 2026.

Laurent Mekies (vpravo) počas testovania v Bahrajne všetko sledoval z boxov

© Getty Images/Red Bull Content Pool

04

Jazdci Visa Cash App Racing Bulls najazdili 407 kôl

Tím Visa Cash App Racing Bulls ukončil druhé kolo testovania so 407 kolami - druhým najlepším výsledkom v celom štartovom poli. Arvid Lindblad, ktorý v jednotlivých jazdách ukázal dobré tempo, bol najvyťaženejším jazdcom testov, keď najazdil 240 kôl, zatiaľ čo Liam Lawson skončil so 167 kolami.
Tím pracoval na stabilite monopostu pri brzdení do pomalých zákrut a na prevádzaní energie z novej pohonnej jednotky. Napriek niektorým počiatočným ťažkostiam postupne zlepšovali správanie vozidla a očakáva sa, že získané dáta pomôžu ďalej zdokonaľovať celkový balík pred prvými pretekmi sezóny v Austrálii.
Liam Lawson z Nového Zélandu na Visa Cash App Racing Bulls VCARB 03 RB Ford v boxovej uličke počas testovania F1 na okruhu Bahrain International Circuit 18. februára 2026.

Liam Lawson v boxovej uličke počas testovania v Bahrajne

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Liam Lawson z Nového Zélandu riadi Visa Cash App Racing Bulls VCARB 03 RB Ford počas testovania F1 na okruhu Bahrain International Circuit 18. februára 2026.

Liam Lawson testuje svoj monopost na trati v Bahrajne

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Arvid Lindblad z Veľkej Británie a Visa Cash App Racing Bulls sa pripravuje na jazdu počas tretieho dňa testovania F1 na Bahrain International Circuit 20. februára 2026.

Arvid Lindblad sa pripravuje pred testovaním v Bahrajne

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Liam Lawson z Nového Zélandu jazdí na Visa Cash App Racing Bulls VCARB 03 RB Ford počas testovania F1 na okruhu Bahrain International Circuit 18. februára 2026.

Liam Lawson na druhom tréningu v Bahrajne zajazdil 167 kôl

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Lawson pri testovaní pred novou sezónou F1

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Lawson sa pripravuje počas záverečného zimného testovania

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Prvé kolo sezóny Formuly 1 2026 sa uskutoční cez víkend 6. až 8. marca na okruhu Albert Park v austrálskom Melbourne. Ak ťa tento článok zaujal, viac podobného obsahu nájdeš na našom webe. Ak chceš byť v pravidelnom obraze o dianí zo sveta Red Bullu, sleduj nás na TikToku aj Instagrame.

F1

