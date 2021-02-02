Brawl Stars Karakterleri ve İsimleri
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Brawl Stars karakterleri ve isimleri 2021 yılında güncellendi. Brawl Stars'ta bulunan karakterlerin isimleri Red Bull'da.
itibarıyla yayında
Brawl Stars, hızlı tempolu 3v3 çok oyunculu ve battle royale oyunudur. Üç dakikadan kısa bir sürede çeşitli oyun modlarında arkadaşlarınla veya tek başına oynayabilirsin. Güçlü Süper yetenekler, yıldız güçleri ve cihazlarla düzinelerce Brawlers'ın kilidini aç ve yükselt! Öne çıkmak ve gösteriş yapmak için benzersiz görünümler topla. Tüm Brawl Stars karakterlerini ve isimlerini senin için hazırladık. En iyi karakterleri bu yazıda bulabilirsin.
Brawl Stars Karakterleri
Brawl Stars karakterleri 7 seviyeden oluşur. Oyunda toplam 44 karakter bulunmaktadır. Karakter seviyeleri düşük seviyeden yüksek seviyeye doğru sıralanır. Ayrıca vuruş stillerine ve oynanış tarzına göre de bir sınıflandırma mevcuttur.
Brawl Stars Karakter Seviyeleri
- Yaygın (11)
- Nadir (4)
- Aşırı Nadir (5)
- Epik (7)
- Mistik (7)
- Efsanevi (5)
- Kromatik (5)
Oynanış Çeşitleri
- Yakın menzil
- Orta menzil
- Uzun menzil
- Suikastçılar
- Atıcılar
- Destekler
- Şifacılar
Brawl Stars Karakterleri ve İsimleri
Brawl stars karakterleri her geçen gün artacaktır. Oyuna gelen her yeni güncellemede karakter havuzunu genişletiyorlar. Güncel olarak 44 karaktere sahip olan Brawl Stars, her karakter için özel yetenekler oluşturmuştur. Her karakterin kendine özgü yetenekleri vardır.
Brawl Stars yaygın karakterler oyunda hızlıca sahip olabileceğiniz karakterlerdir. En düşük seviye grubuna yani 1. seviyeye aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.
- Shelly
- Colt
- 8-Bit
- Nita
- Emz
- Brock
- Jessie
- Bo
- Dynamike
- Tick
- Bull
Brawl Stars Ender Karakterler
Brawl Stars ender karakterler oyunda yaygın karakterlerden daha zor sahip olabileceğiniz karakterlerdir. 2. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.
- El Primo
- Rosa
- Poco
- Barley
Brawl Stars Aşırı Ender Karakterler
Brawl Stars aşırı ender karakterler biraz daha zor sahip olabileceğiniz karakterlerdir. 3. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.
- Jacky
- Rico
- Carl
- Darryl
- Penny
Brawl Stars Epik Karakterler
Brawl Stars Epik karakterleri bulmaya çalışırken zorlanacaksınız. 4. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.
- Bibi
- Piper
- Nani
- Bea
- Frank
- Pam
- Edgar
Brawl Stars Mistik Karakterler
Brawl Stars mistik karakterleri bulmak gerçekten zordur. Bunun için çok fazla kutu açmanız gerekebilir. 5. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.
- Max
- Mortis
- Mr. P
- Sprout
- Tara
- Gene
- Byron
Brawl Stars Efsanevi Karakterler
Brawl Stars Efsanevi karakterleri bulmak için oyunda belli bir miktar zaman geçirmek kutu biriktirmelisin. 6. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.
- Amber
- Leon
- Crow
- Spike
- Sandy
Brawl Stars Kromatik Karakterler
Brawl Stars kromatik karakterleri bulmak çok zordur bunun için şansınızın yok yüksek olması gerekmektedir. 7. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.
- Colette
- Surge
- Gale
- Lou
- Colonel Ruffs