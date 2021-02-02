OYUN

Brawl Stars Karakterleri ve İsimleri

© Brawl Stars
Brawl Stars karakterleri ve isimleri 2021 yılında güncellendi. Brawl Stars'ta bulunan karakterlerin isimleri Red Bull'da.
Yazar: Red Bull itibarıyla yayında
Brawl Stars, hızlı tempolu 3v3 çok oyunculu ve battle royale oyunudur. Üç dakikadan kısa bir sürede çeşitli oyun modlarında arkadaşlarınla veya tek başına oynayabilirsin. Güçlü Süper yetenekler, yıldız güçleri ve cihazlarla düzinelerce Brawlers'ın kilidini aç ve yükselt! Öne çıkmak ve gösteriş yapmak için benzersiz görünümler topla. Tüm Brawl Stars karakterlerini ve isimlerini senin için hazırladık. En iyi karakterleri bu yazıda bulabilirsin.

Brawl Stars Karakterleri

Brawl Stars bağımlılık yapan yeni Supercell oyunu
Brawl Stars
© Supercell
Brawl Stars karakterleri 7 seviyeden oluşur. Oyunda toplam 44 karakter bulunmaktadır. Karakter seviyeleri düşük seviyeden yüksek seviyeye doğru sıralanır. Ayrıca vuruş stillerine ve oynanış tarzına göre de bir sınıflandırma mevcuttur.
Brawl Stars Karakter Seviyeleri
  • Yaygın (11)
  • Nadir (4)
  • Aşırı Nadir (5)
  • Epik (7)
  • Mistik (7)
  • Efsanevi (5)
  • Kromatik (5)

Oynanış Çeşitleri

  • Yakın menzil
  • Orta menzil
  • Uzun menzil
  • Suikastçılar
  • Atıcılar
  • Destekler
  • Şifacılar

Brawl Stars Karakterleri ve İsimleri

Brawl stars karakterleri her geçen gün artacaktır. Oyuna gelen her yeni güncellemede karakter havuzunu genişletiyorlar. Güncel olarak 44 karaktere sahip olan Brawl Stars, her karakter için özel yetenekler oluşturmuştur. Her karakterin kendine özgü yetenekleri vardır.
Brawl Stars yaygın karakterler oyunda hızlıca sahip olabileceğiniz karakterlerdir. En düşük seviye grubuna yani 1. seviyeye aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.
  • Shelly
  • Colt
  • 8-Bit
  • Nita
  • Emz
  • Brock
  • Jessie
  • Bo
  • Dynamike
  • Tick
  • Bull
Brawl Stars Ender Karakterler
Brawl Stars
Brawl Stars
© Supercell
Brawl Stars ender karakterler oyunda yaygın karakterlerden daha zor sahip olabileceğiniz karakterlerdir. 2. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.
  • El Primo
  • Rosa
  • Poco
  • Barley

Brawl Stars Aşırı Ender Karakterler

Brawl Stars aşırı ender karakterler biraz daha zor sahip olabileceğiniz karakterlerdir. 3. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.
  • Jacky
  • Rico
  • Carl
  • Darryl
  • Penny

Brawl Stars Epik Karakterler

Brawl Stars Epik karakterleri bulmaya çalışırken zorlanacaksınız. 4. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.
  • Bibi
  • Piper
  • Nani
  • Bea
  • Frank
  • Pam
  • Edgar

Brawl Stars Mistik Karakterler

Brawl Stars mistik karakterleri bulmak gerçekten zordur. Bunun için çok fazla kutu açmanız gerekebilir. 5. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.
  • Max
  • Mortis
  • Mr. P
  • Sprout
  • Tara
  • Gene
  • Byron

Brawl Stars Efsanevi Karakterler

Brawl Stars Efsanevi karakterleri bulmak için oyunda belli bir miktar zaman geçirmek kutu biriktirmelisin. 6. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.
  • Amber
  • Leon
  • Crow
  • Spike
  • Sandy

Brawl Stars Kromatik Karakterler

Brawl Stars
Brawl Stars
© Supercell
Brawl Stars kromatik karakterleri bulmak çok zordur bunun için şansınızın yok yüksek olması gerekmektedir. 7. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.
  • Colette
  • Surge
  • Gale
  • Lou
  • Colonel Ruffs