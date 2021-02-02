Brawl Stars, hızlı tempolu 3v3 çok oyunculu ve battle royale oyunudur. Üç dakikadan kısa bir sürede çeşitli oyun modlarında arkadaşlarınla veya tek başına oynayabilirsin. Güçlü Süper yetenekler, yıldız güçleri ve cihazlarla düzinelerce Brawlers'ın kilidini aç ve yükselt! Öne çıkmak ve gösteriş yapmak için benzersiz görünümler topla. Tüm Brawl Stars karakterlerini ve isimlerini senin için hazırladık. En iyi karakterleri bu yazıda bulabilirsin.

Brawl Stars Karakterleri

Brawl Stars © Supercell

Brawl Stars karakterleri 7 seviyeden oluşur. Oyunda toplam 44 karakter bulunmaktadır. Karakter seviyeleri düşük seviyeden yüksek seviyeye doğru sıralanır. Ayrıca vuruş stillerine ve oynanış tarzına göre de bir sınıflandırma mevcuttur.

Brawl Stars Karakter Seviyeleri

Yaygın (11)

Nadir (4)

Aşırı Nadir (5)

Epik (7)

Mistik (7)

Efsanevi (5)

Kromatik (5)

Oynanış Çeşitleri

Yakın menzil

Orta menzil

Uzun menzil

Suikastçılar

Atıcılar

Destekler

Şifacılar

Brawl Stars Karakterleri ve İsimleri

Brawl stars karakterleri her geçen gün artacaktır. Oyuna gelen her yeni güncellemede karakter havuzunu genişletiyorlar. Güncel olarak 44 karaktere sahip olan Brawl Stars, her karakter için özel yetenekler oluşturmuştur. Her karakterin kendine özgü yetenekleri vardır.

Brawl Stars yaygın karakterler oyunda hızlıca sahip olabileceğiniz karakterlerdir. En düşük seviye grubuna yani 1. seviyeye aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.

Shelly

Colt

8-Bit

Nita

Emz

Brock

Jessie

Bo

Dynamike

Tick

Bull

Brawl Stars Ender Karakterler

Brawl Stars © Supercell

Brawl Stars ender karakterler oyunda yaygın karakterlerden daha zor sahip olabileceğiniz karakterlerdir. 2. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.

El Primo

Rosa

Poco

Barley

Brawl Stars Aşırı Ender Karakterler

Brawl Stars aşırı ender karakterler biraz daha zor sahip olabileceğiniz karakterlerdir. 3. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.

Jacky

Rico

Carl

Darryl

Penny

Brawl Stars Epik Karakterler

Brawl Stars Epik karakterleri bulmaya çalışırken zorlanacaksınız. 4. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.

Bibi

Piper

Nani

Bea

Frank

Pam

Edgar

Brawl Stars Mistik Karakterler

Brawl Stars mistik karakterleri bulmak gerçekten zordur. Bunun için çok fazla kutu açmanız gerekebilir. 5. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.

Max

Mortis

Mr. P

Sprout

Tara

Gene

Byron

Brawl Stars Efsanevi Karakterler

Brawl Stars Efsanevi karakterleri bulmak için oyunda belli bir miktar zaman geçirmek kutu biriktirmelisin. 6. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.

Amber

Leon

Crow

Spike

Sandy

Brawl Stars Kromatik Karakterler

Brawl Stars © Supercell

Brawl Stars kromatik karakterleri bulmak çok zordur bunun için şansınızın yok yüksek olması gerekmektedir. 7. seviye grubuna aittirler. Karakterlerin seviyelerine göre güçleri de değişkenlik göstermektedir.