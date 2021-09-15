CS:GO Haritaları ve Pratik Yapabileceğiniz Antrenman Haritaları

20 yılı aşkın geçmişe sahip olan Counter-Strike, günümüzde yoluna Counter-Strike: Global Offensive olarak devam ediyor ve hala en popüler oyunlardan biri. Uzun yıllara yayılan bu süreçte oyun için birçok harita geliştirildi. Bunlardan bazıları Valve tarafından hazırlanıp oyuna eklenirken, bazıları ise topluluk haritaları olarak operasyon paketlerinde yer aldı.

Oyunda operasyon paketleriyle yayınlananlar dahil olmak üzere sayısız harita mevcutken bunlardan yedi tanesi aktif görev , dört tanesi ise pasif görev grubunda bulunuyor. Ayrıca Assault gibi klasiklerin yer aldığı rehine kurtarma haritaları da varlığını koruyor. Şimdi ilk olarak haritaların ana başlıklar altındaki dağılımına, ardından da kendisine göz atalım.

Red Bull Flick 2021

CS:GO Aktif Haritalar

Ancient

Dust II

Inferno

Mirage

Nuke

Overpass

Vertigo

CS:GO Yedek Haritalar

Cache

Grind

Mocha

Train

CS:GO Rehine Kurtarma Haritaları

Agency

Assault

Italy

Militia

Office

Dust II

Dust II © Valve

Counter-Strike denince akla gelen ilk haritalardan biri, belki de birincisi. Hemen hemen her CS oyuncusunun ezbere bildiği haritada dürbünlü tüfek kullananlar için oldukça uzun koridorlar yer alıyor.

Inferno

Inferno © Valve

Klasik Counter-Strike haritalarından biri olan Inferno'da her iki bomba kurma alanı da tek başına hareket etmek için oldukça zor yapıda. Bu nedenle haritada takım içi iletişim büyük önem arz ediyor .

Mirage

Mirage © Valve

Oyunun en popüler haritalarından biri. Her iki tarafın da bomba kurma alanlarına gidebileceği birer ana yol mevcut ancak haritanın ortasında yer alan koridoru kontrol eden takım büyük avantaj sağlıyor.

Overpass

Overpass © Valve

Geçirdiği değişiklikler sonrası dengesi biraz şaşan Overpass haritasında avantaj daha çok CT tarafında oluyor. Bomba kurma alanlarından biri T tarafına geçtiğinde ise avantaj da CT'nin elinden çıkıyor.

Nuke

Nuke © Valve

Nuke haritasının yapısı gereği iki takım kısa sürede burun buruna gelebiliyor , haliyle ilk saniyeden itibaren tetikte olmak gerekiyor. Haritadaki bomba kurma alanları ise üstlü altlı katlarda yer alıyor.

Vertigo

Vertigo © Valve

Bir binanın tepesinde yer alan ve denge konusunda başarılı sayılamayacak bir harita. Buna rağmen oyuncuları karşı karşıya getiren ilginç noktalara sahip olması sayesinde oldukça eğlenceli olabiliyor.

Ancient

Ancient © Valve

Haritanın ismi, yanına konumlandığı antik kaleden geliyor. Bu sayede havalı bir atmosfere sahip harita, aktif görev havuzunun en yeni üyesi durumunda ve bu nedenle henüz oturmuş bir metaya sahip değil .

Cache

Cache © Valve

Oyunun en büyük haritalarından biri Cache. A bomba kurma alanının girişleri daha çok dürbünlü tüfekler, B bomba kurma alanının girişleri ise daha çok yakın mesafede etkili silahlar ile tutulmaya müsait.

Train

Train © Valve

Ancient'ın gelmesiyle beraber yedek harita havuzuna düşen Train'de zafer daha çok CT tarafının oluyor. Aktif harita havuzunda yer almasa da oyuncular tarafından en çok tercih edilen üç haritadan biri.

Mocha

Mocha © Valve

Oyuncu topluluğu iki üyesi Bevster ve tr0nic tarafından geliştirilen harita, oyuna 3 Mayıs 2021'deki güncellemeyle dahil oldu. Haritanın teması ise Kolombiya'daki bir sömürge kasabası olarak düşünülmüş.

Grind

Grind © Valve

Yine 3 Mayıs 2021'deki güncellemeyle oyuna eklenen Grind haritasını oyuncu topluluğunun üç üyesi horse strangler, MannMan ve 'RZL geliştirdi. Harita Namibya'daki bir uranyum madeninde yer alıyor.

Popüler Atölye ve Antrenman Haritaları