FC 27'de Red Bull tasarımlarıyla takımına tarz kat

Takım forması, EA Sports FC 27'deki deneyimini kişiselleştirmenin en önemli yollarından biri. Bu yıl Red Bull Wings Cup forması ve farklı özelleştirme seçeneklerinin kilidini açarak kulübüne ekleyebilirsin. İşte bunun için izlemen gereken adımlar.

01 Red Bull Wings Cup forması nasıl alınır?

Red Bull Wings Cup formaları, 18 Eylül’de oyun içinde başlayacak Red Bull Wings Cup turnuvasının bir parçası. Herkese açık olan turnuvada yarışarak kendi bölgenin Ulusal Finali’ne ve Miami’de düzenlenecek Red Bull Wings Cup Dünya Finali’ne katılma şansı yakalayabilirsin.

EA FC 27'de Red Bull Wings Cup formaları © EA Sports

Turnuva başlayana kadar özel Red Bull Wings Cup kutularındaki QR kodu taratarak FC 27’de Red Bull Wings Cup formalarının kilidini açabilirsin. QR kodu tarattıktan sonra ilgili sayfadan EA hesabına giriş yapman ve kutunun üzerindeki sekiz haneli kodu girmen yeterli.

Kodu kullanıp ödülünü hesabına ekledikten sonra FC 27’de çeşitli oyun içi ödüllerin kilidini açabilirsin. Kazanabileceğin ödüller şöyle:

7 maç boyunca kullanabileceğin 1 kiralık oyuncu

250 Sezon Puanı

2 adet Red Bull Wings Cup forması

Red Bull Wings Cup kutusundaki kodu 27 Ağustos 2027’ye kadar kullanabilirsin. Yani Red Bull Wings Cup formalarını almak için FC 28’in çıkış dönemine kadar zamanın var.

02 Red Bull stadyum ve kulüp öğeleri nasıl alınır?

FC 27’de Red Bull stilini sahaya taşı © EA SPorts

Red Bull VIP alanı afişi, iki özel forma ve Red Bull tifosu, belirli FC 27 oyuncularının hesabına otomatik olarak eklenecek.

1 Kasım 2026’dan önce aynı EA hesabıyla internete bağlı olarak hem EA Sports FC 26’yı hem de EA Sports FC 27’yi oynadıysan bu öğeler hesabına otomatik olarak eklenecek. Şartları karşılıyorsan ödüllerini Ultimate Team’de Kulüp > Stadyum bölümünden kontrol edebilirsin.

03 Red Bull Wings Cup'a nasıl katılabilirsin?

Ultimate Team’de Red Bull tarzı © EA Sports

Oyun içi ödüller kazanabileceğin iki farklı lig de bulunuyor. Açık Lig, Turnuvalar bölümü üzerinden yalnızca PlayStation’da oynanırken Üniversite Ligi ise FC 27’nin Rush modunda düzenleniyor.

Open League’e katılmak için Ultimate Team’de Oyna > Turnuvalar bölümüne giderek lige katılabilirsin. University League için de Rush modu üzerinden aynı adımları izleyebilirsin. Turnuvalar 28 Eylül’de başlıyor.

Yeterli sayıda maç kazanırsan Ulusal Finaller’e katılma hakkı elde edebilirsin. Hak kazanman durumunda Red Bull ekibi seninle iletişime geçecek. Bol şans!

Yazar hakkında Tom Hopkins kimdir? Tom, oyun ve spor alanında on yılı aşkın deneyime sahip bir yazar ve editör. Birçok internet sitesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak görev alan Tom, Gfinity ve Twinfinite ekiplerine de liderlik etti. Formula 1, futbol ve EA Sports FC başta olmak üzere pek çok konuda içerik üretiyor.