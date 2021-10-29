PUBG Mobile'ı Daha İyi Nasıl Oynarım?

PUBG Mobile en çok oynanan mobil oyunlardan biri. Her yıl PUBG Mobile Pro League, PUBG Mobile Club Open, PUBG Mobile Star Challenge ve PUBG Mobile Crew Challenge gibi büyük ödüllü turnuvalar düzenleniyor. Rekabetin böylesine büyük olduğu bir oyunda daha iyi olmak için bazı ipuçlarına ihtiyacın olacak.

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PUBG Mobile Oynayışını Geliştirebilecek İpuçları

Her zaman kask giy

PUBG’de kaskın yüksek hasar alırsa yere düşer ve bu durumla karşılaşırsan hemen yeni bir kask bulmak gerekir. Kaskını kaybetmek başına doğru gelecek saldırılarda seni tamamen savunmasız bırakır. Eğer ikinci seviye bir kask bulursan Kar98K’ya karşı başın güvende olur.

Üçüncü şahıs bakış açısının avantajını kullan

Üçüncü şahıs bakış açısından oynarken kendini göstermeden büyük bir alanı görme şansına sahip olursun. Birinci şahıs bakış açısı ile aradaki farkı görmek istiyorsan bir tepeye ya da binanın üstüne çıkmayı dene. Bu bakış açısının bir diğer avantajı ise duvar kenarlarından görüş avantajı sağlamasıdır, rakip seni görmeden sen onu görebilirsin.

Zamanın varsa sağlık çantası değil, bandaj kullan

Eğer bir çatışma içinde değilsen sağlık çantası ve enerji içeceği yerine bandaj kullan. Sağlığını bu şekilde doldurmak zaman alsa da yoğun bir çatışmanın içinde ihtiyaç duyacağın sağlık çantasını saklamanı sağlar.

Merdivenlerde dikkatli ol

Binaların içinde saklanan oyunculara saldırırken dikkatli olmalısın, özellikle de bu oyuncular merdivenlerde siper almışlarsa. Yükseklik avantajına sahip oldukları için merdivenlerde siper alan düşmanlara saldırıp onları öldürmek oldukça zahmetlidir ve çoğu zaman onları kendi hallerine bırakıp gitmek daha mantıklı olabilir.

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Merdivenleri pusmak için kullan

Merdivenlere sadece diğer oyuncular pusacak değiller ya! Merdivenleri olan boş bir eve girebilirsen, merdivenleri pusmak için kullanabilirsin. Evi loot’lamaya gelen düşmanlar merdivenlerden çıkarken seni görmeyecekler ancak sen onları rahat bir şekilde görüp alt edebileceksin.

Yaralı oyuncuları hemen öldürme

Bir oyuncuyu vurup yere düşürdüğünde hemen öldürmek yerine onun biraz sürünmesine izin verirsen bazı bilgiler elde edebilirsin. Genelde bir oyuncu düştüğünde panikler ve en yakın takım arkadaşına doğru sürünmeye başlar. Onun ilerlediği yöne bakarak takım arkadaşlarının orada olup olmadıklarını kontrol edebilirsin. Eğer sürünen kişi bir yapının arkasına saklanmaya çalışırsa da işini bitirmekte fayda var.

Takım arkadaşlarının yanında kal

Eğer oyuna tek başına girmediysen takım arkadaşlarına yakın olduğundan emin ol. Rastgele eşleştiğin ve iletişim kuramadığın kişiler olsalar da ekstra ateş gücünden faydalanmak mantıklı olacaktır. Dahası eğer vurulup yere düşersen takım arkadaşlarının seni kaldırma ihtimali mevcut.

Duruma uygun silahlar kullan

Elindeki silah içinde bulunduğun duruma uygun olmalı. Örneğin bir binanın içindeyken hafif makineli veya pompalı tüfek kullandığından emin ol. Açık alanda ise saldırı tüfeği daha doğru bir tercih olacaktır.

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Uzun mesafeli atışlara zaman harcamaktan çekinme

Bir oyuncuyu uzak mesafeden indirmeye çalışırken saldırının hızına uygun performans sergilersin. Böyle bir durumda saldırı modunu tam otomatikten yarı otomatiğe düşür ve öyle ateş etmeyi dene. Bu tercih vurmayı kolaylaştırır ve gövdeye üç - dört, kafaya ise iki - üç atış yeterli olacaktır.

Parmaklarını dinlendirmek için otomatik koşuyu kullan

Eğer uzun bir mesafeyi koşarak geçmen gerekiyorsa bunu parmaklarınla yapmak yerine otomatik koşmayı aktif hale getir. Otomatik koşmanın açık olması sayesinde parmaklarını olası bir çatışma için dinlendirebilirsin.

Araçların arkasına saklanma

Araç kullanırken saldırıya uğrarsan aracı durdurup siper olarak kullanmak yerine mümkün olduğunca hızlı bir şekilde başka bir sipere yönel. Eğer aracı siper olarak kullanırsan kendini riske atarsın; diğer oyuncular aracına ateş edebilirler, aracın fazla hasar aldığında patlar ve haliyle aracın yanında olduğun için yüksek ihtimalle ölürsün.

Araç kullanırken dikkatli ol

PUBG’de araçlar oldukça tehlikeli ve sinsi tuzaklara dönüşebilir. Aracınla bir yere giderken diğer oyuncular sesini duyup aracını patlatmak için ateş edebilir, seni takip edip pusu kurabilirler. Araç kullanmak yerini belli edeceğinden işini mümkün olduğunca çabuk halletmeli ve aracı kısa sürede terk etmelisin. Araçları sadece gitmen gereken yer çok uzaktaysa ve alan dışında kalmışsan kullanmayı tercih et.

Araçların lastiklerine ateş et

Eğer bir oyuncu ya da takım araçla yanından geçiyorsa lastiklere ateş et. Eğer iki lastiği vurmayı başarırsan araç yavaşlayacak ve hatta duracaktır. Sonrasında araçtan çıkmaya çalışanları bir bir avlayabilirsin.