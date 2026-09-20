HYROX 賽事該怎麼補給？專家營養師的建議

營養補給做對了，不只確保身體有它需要的能量來拿出最佳表現，也能讓你的心理更有底，相信自己撐得過去，即使全身每一個細胞都在叫你放棄。

「最大的迷思之一，就是以為 HYROX 主要是力量型賽事，還有以為吃得乾淨就等於吃得夠，」奧地利 Red Bull Athlete Performance Centre 的營養專家 Natalie Exeter 說。「可惜這代表很多選手其實是補給不足的，這會同時拖累表現和恢復。」

Quotation 最大的迷思之一，就是以為 HYROX 主要是力量型賽事，還有以為吃得乾淨就等於吃得夠。 Natalie Exeter, Red Bull Athlete Performance Centre

01 要為整體強度補給，而不是為個別關卡

有些體能賽事偏重力量，有些偏重耐力，而 HYROX 是兩者的結合。理解你需要為身體補給，讓它同時應付跑步和功能性訓練關卡，是好的營養計畫的基礎。

Nutrition is as important as training for athletes like Alexander Rončević © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Exeter 這樣形容：「它是一場高強度耐力賽，上面又疊加了反覆出現的力量訓練。你推雪橇、做波比跳遠或丟牆球的表現，很大程度上取決於你身上有多少可用能量。」

換句話說，能量就是一切。「不管你在跑步、舉重還是推雪橇，你的身體都是靠能量在運作，」曾與足球員 Harry Kane、Jack Grealish 以及拳擊手 Conor Benn 合作的表現主廚兼營養師 Dan Sargeant 補充。「HYROX 不一樣的地方在於，它不斷在耐力、力量和爆發力之間切換，而且中間往往沒什麼恢復時間。」

「熱量很重要，但 HYROX 的補給遠遠不只是熱量進、熱量出而已，」Exeter 補充。HYROX 的需求很獨特，因為選手不斷在跑步和肌耐力訓練之間切換。這種組合非常依賴肌肉肝糖，也就是儲存在體內的碳水化合物。

要把它補滿，不是比賽當天早上才開始。根據 Exeter 的說法，你需要在比賽前 24 到 48 小時就開始補給。「選手應該專注在每天攝取足夠的碳水化合物來維持肝糖存量，同時穩定攝取蛋白質來支持肌肉修復和適應，」她說。

實際怎麼做因人而異，所以一定要在訓練時實驗，才不會在比賽當天整個體力不支。

02 女性選手在 HYROX 的補給方式需要不一樣嗎？

Female athletes can be at a greater risk of under-fuelling © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

雖然 HYROX 比賽的原則不分性別都一樣，但 Exeter 解釋：「女性選手補給不足的風險更高，尤其如果她們同時還在追求體態目標。」她補充，長期能量不足不只會影響恢復、適應和表現，也可能對月經功能造成負面影響。

「女性可能需要更注意鐵的狀態、月經週期相關的食慾變化，以及碳水化合物的需求，這些都會影響訓練品質、恢復和長期表現，」Sargeant 補充。

不管你的性別或能力程度如何，Sargeant 說你能做的最大的營養轉變，就是「開始像運動員一樣思考和吃東西」。

這代表攝取足夠的蛋白質來支持恢復，並根據訓練量調整碳水化合物攝取。這也包括優質脂肪、做好補水，並且給恢復和訓練本身一樣多的重視。

03 備戰 HYROX 期間該吃什麼？

訓練就是你調整營養、完善補水策略，並找出最適合自己身體的食物的時候。比賽當天不是拿來實驗的，而是拿來相信你已經做過的準備。

Hidde Weersma is a former triathlete and still works as a strength coach © HYROX Quotation 最重要的事情是，你在比賽前幾天的碳水攝取要足夠。HYROX 強度非常高，你會燒掉很多碳水。 希德·韦尔斯马

對於超過 60 到 90 分鐘的訓練，Exeter 建議每小時攝取 30 到 60 克的碳水化合物，可以從運動飲料、能量膠或咀嚼錠取得，幫助維持能量、延後疲勞並提升訓練品質。「在較短、偏重力量的訓練中，水通常就夠了，但在較長的混合訓練中，碳水化合物和電解質飲料仍然有幫助，」她說。

「對我來說，營養從比賽前大約 48 小時就開始了，」第一位在 53 分鐘內完成 HYROX 賽道的 Hidde Weersma 說。「最重要的事情是，你在比賽前幾天的碳水攝取要足夠。HYROX 強度非常高，你會燒掉很多碳水。」

這件事做對了，你就能帶著信心和充分準備上場，不用擔心身體會不會在某組動作中途沒力。

HYROX 比賽前的早餐該吃什麼？

一般來說，Exeter 說好的賽前早餐應該由高碳水、適量蛋白質和低脂肪組成。「比賽前三到四小時，選手應該以每公斤體重一到四克的碳水化合物為目標，取決於距離開賽還有多久，」她說。

Lucy Procter in action in Stockholm © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Elite 15 傳奇選手 Lucy Procter 偏好麥片粥、貝果和果醬的早餐。「早餐我會盡量吃到 400 克碳水，都是很好消化、很快消化的東西，」她說。「蛋白質不是我關注的重點，我也會把脂肪壓低。我不太做碳水超補。很多人會做，但以我個人來說，我沒有覺得有太大幫助。」

Hidde 的偏好稍微不同。「對我來說最重要的一餐，是在我開始熱身前大約三小時。那是白飯加番茄醬，沒有別的。這樣很完美，因為有碳水化合物、糖和鹽，全都是你想要的。比賽前一小時，我會吃一個貝果加蜂蜜，或一根香蕉加蜂蜜當點心。」

04 HYROX 比賽前減少纖維攝取

比賽前 48 小時，Hidde 會試著限制脂肪和纖維的攝取（但不是完全不吃）。「水會跟纖維結合，所以如果你在比賽前減少吃的量，體重就會輕一點，」Hidde 說。「這很好，因為這樣跑步時就不用背著那個重量。」

Sargeant 原則上同意。「在比賽前最後 24 到 48 小時減少纖維，可以減少腸道負擔，降低跑步時腸胃不適的機會，」他說。

What you eat ahead of a HYROX can affect your performance © Lauri Vuorinen/Red Bull Content Pool

重點是減少消化系統裡的負擔，這是格鬥運動選手經常做的事。你不是要變瘦，而是要在全力以赴時讓自己更舒服。

「話說回來，我當然不會把纖維完全拿掉。它仍然是健康飲食的重要一環，所以重點是做小調整，而不是劇烈改變，」Sargeant 補充。

05 HYROX 的賽後恢復飲食

Keeping energy levels high is extremely important © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

HYROX 對肝糖存量需求極大，所以賽後盡快補充碳水化合物，是恢復、回復能量和支持後續表現的關鍵。「蛋白質在肌肉修復上仍然很重要，但兩者一起攝取時，恢復效果最好，」Exeter 補充。

「你的優先事項很簡單，」Sargeant 說。「補充肝糖存量、給肌肉優質蛋白質開始修復，並補回你透過汗水流失的水分和電解質。」

Exeter 通常建議 20 到 40 克優質蛋白質，加上大量碳水化合物來源，以及水分和電解質。實際可能長這樣：一杯恢復奶昔加水果；雞肉、飯和蔬菜；鮭魚配馬鈴薯；或希臘優格、格蘭諾拉麥片和莓果。

同樣，吃什麼由你決定，什麼對你最有效。你也需要享受它。賽後，食物是為了恢復，但也是對你全力以赴的一句「做得好」。挑你喜歡的吧。

06 典型 HYROX 訓練的日常營養該怎麼規劃？

在最基本的層面上，Exeter 說一般的 HYROX 訓練日應該建立在「為需要的量補給」這個原則上。

Energy is everything when competing in HYROX © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

這代表讓你的能量和碳水攝取配合當天的需求：在較吃力的跑步、HYROX 專項或較長訓練前後，有更多補給可用；在較輕鬆的恢復日則需要稍微少一點。

說到底，訓練日該吃什麼沒有放諸四海皆準的做法，但以下可以當作參考，再依自己的需求和喜好調整。

早餐

用燕麥、希臘優格、莓果、種子和一點蜂蜜做成的瑞士燕麥粥。

午餐

摩洛哥風味雞肉或豆腐，搭配香草古斯米和色彩豐富的綜合沙拉。

晚餐

泰式雞肉或豆腐咖哩，用淡椰奶、大量蔬菜和茉莉香米做成。

還記得嗎，運動營養不必平淡無味。所有專家都同意，食物仍然應該是你真心喜歡的東西，因為當餐點充滿風味時，要維持一致性就容易多了。

關於作者 Tom Ward 是誰？ Tom Ward 為《GQ》、《Esquire》、《Wired》和《星期日泰晤士報》等媒體撰寫運動、文化和氣候相關報導。他是小說《TIN CAT》和《The Lion And The Unicorn》的作者。