EA FC 27 Career Mode: Promjene koje mijenjaju sve!

EA Sports FC nije samo Ultimate Team i online takmičenje. Za gomilu igrača, ovo je prilika da uzmu kormilo svog omiljenog kluba – ili bilo kojeg drugog koji im zapadne za oko – i izgrade karijeru po svom.

Ali, u FC 27 ovaj dio igre dobija brutalan remont. EA iz korijena mijenja razvoj igrača, transfer market, ponašanje AI klubova i brdo drugih detalja zbog kojih je Career Mode godinama unazad prebrzo postajao predvidiv i dosadan.

Uz brdo novih opcija, na jedno mjesto smo skupili sve najvažnije updateove. Evo svega što treba da znaš.

01 Dinamički rejtinzi igrača u FC 27 Career Mode

Ovo je vjerovatno najveća i najradikalija promjena do sada. Od ove godine, ocjene igrača u Career Mode-u variraće mnogo češće i realnije, prateći njihovu trenutnu formu na terenu. U FC 27, ukupni rejting (OVR) više se neće bazirati samo na nekoj bazičnoj vještini i dugoročnom potencijalu.

Glavnu riječ u kreiranju ocjena vodiće tri ključna faktora: forma, moral i fizička sprema – odnosno spremnost igrača da istrči na teren od prve minute. Ako tvoj igrač redovno kida na terenu, zadovoljan je statusom i drži nivo fizičke spreme, ukupni rejting skače. Suprotno tome, crna serija loših partija, povrede, fizički pad ili nezadovoljstvo u svlačionici gurnuće mu ocjene u rikverc.

Kratak pregled ocjena i atributa Kyliana Mbappéa u FC 27 © EA Sports

I, što je najvažnije, ovaj sistem se neće primjenjivati samo na tvoj tim, već i na sve ostale klubove u igri.

Naravno, to ne znači da prosječan igrač preko noći može postati svjetska klasa za samo nekoliko mjeseci. Dinamični OVR je i dalje povezan sa dugoročnim potencijalom, pa će se ova promjena mnogo više osjetiti kod mladih talenata nego kod iskusnih veterana. Zbog toga će se isti igrač razvijati potpuno drugačije u dvije odvojene karijere.

02 Kako funkcionišu potencijal i razvoj igrača u FC 27

Ovo je promjena koja je, u suštini, morala ruku pod ruku sa dinamičkim rejtingom. U FC 27, potencijal igrača više neće biti tako zacementiran pokazatelj toga gdje će igrač završiti za nekoliko sezona.

Igra će imati šest različitih profila razvoja koji će, između ostalog, diktirati tempo napretka, trenutak kada igrač dostiže vrhunac i kasniji pad karijere. Tako će jedan igrač eksplodirati već u ranoj mladosti, drugi nastaviti da se razvija debelo preko 25. godine, dok će treći držati top formu mnogo duže nego inače.

PLKD je oduševljen © Michal Konkol/Red Bull Content Pool Quotation „Iako sam uglavnom igrač Ultimate Teama, iskreno mislim da Career Mode ove godine izgleda najobećavajuće i najzanimljivije od svega.“ Damian 'PLKD' Kornienko

Na sve to se nadovezuje i dinamički potencijal. Baš kao i kod ukupnih ocjena, forma na terenu direktno kroji igračevu budućnost. Ako lik redovno kida i prelazi sva očekivanja, njegov dugoročni plafon raste, dok ga duga crna loša serija potpuno zakucava u mjestu i gasi napredak.

Uloga trenerskog štaba se takođe mijenja iz korijena. Treneri koje zaposliš više neće biti tu samo da peglaju ocjene igrača – jedan od njihovih glavnih zadataka biće i da precizno prognoziraju potencijal igrača koji su im pod palicom.

I ovdje će kvalitet stručnog štaba biti presudan. Bolji trener će mnogo preciznije i sa većom vjerovatnoćom procjenjivati pravi potencijal igrača pod svojom palicom.

Ove promjene imaju apsolutni mig odobrenja i od poznatog gaming i fudbalskog influencera PLKD-a: "Iako sam FUT igrač, iskreno vjerujem da Career Mode ove godine izgleda najobećavajuće."

03 Kako su se promijenili transferi u FC 27 Career Mode

I transfer market ide na totalni remont. Od sada će mnogo više ličiti na pravu, suhu pijacu i ratove klubova za igrače u stvarnom svijetu.

U FC 27, pregovori više nisu stvar brze razmjene par ponuda i "doviđenja". Umjesto toga, transfer postaje čitav proces razvučen kroz vrijeme i podijeljen u nekoliko faza.

Prvo moraš poslati upit klubu ili samom igraču da uopšte opipaš teren i vidiš da li je transfer uopšte izvodljiv. Tek kad dobiješ zeleno svjetlo, kreću pravi pregovori, i to uporedo sa svim zainteresovanim stranama.

Ekran za pregovore sa igračima u FC 27 © EA Sports

Čak ni postizanje dogovora ne znači automatski kraj priče. Ako se u međuvremenu drugi klub uključi u trku za igrača, prodavac ili sam igrač mogu se vratiti sa novim uslovima, što vraća čitave pregovore na početak i kreće novo zatezanje.

Zbog toga se transfer koji je na prvu izgledao kao čista formalnost može u sekundi pretvoriti u ludu licitaciju i rat ponudama, ili propasti skroz na skroz.

Takođe, tokom samih pregovora imaćeš na raspolaganju mnogo više alata i kombinacija. Odštetu i cijenu transfera možeš isplatiti na rate, dio sume ponuditi kroz bonuse i klauzule, ili ubaciti igrača u zamjenu.

I u ugovorima igrača imamo ozbiljne promjene i fleksibilnost. Pored plate i dužine ugovora, sada ćeš moći da pregovaraš o bonusima za nastupe, golove, asistencije i sačuvane mreže. Biće dostupne i opcije automatskog skoka plate nakon ulaska u viši rang ili plasmana u evropska takmičenja, ali i smanjenja primanja ako ekipa zvekne i uslijedi rezultatski krah.

I za kraj, vrijedi pomenuti da je EA promijenio i sistem formiranja cijena igrača. Novi model je razvijen u saradnji sa platformom TransferRoom i njihovim xTV sistemom, tako da će tržišna vrijednost igrača konstantno da šara i varira tokom karijere, uzimajući u obzir formu i jačinu lige u kojoj igra. Zbog toga vrhunska sezona može drastično da digne cijenu igrača u nebesa, dok ga slabija godina može spustiti na nivo da ga pokupiš maltene za džabe.

04 Pametniji AI klubovi i transferi u FC 27

EA ove godine obećava i ozbiljne promjene i zatezanje same umjetne inteligencije, što bi trebalo da donese mnogo realnije i prirodnije ponašanje klubova koje vodi kompjuter.

Od sada će ovi timovi imati dugoročnu viziju i u skladu sa tim prilagođavati svoju strategiju na transfer pijaci i prilikom sklapanja rostera. Klubovi koji stavljaju fokus na razvoj mladih talenata baciće oko prvenstveno na čupanje mlađih bisera sa tržišta, dok će drugi loviti kratkoročna pojačanja i gotove igrače po povoljnim cijenama.

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AI će takođe uzimati u obzir trenutnu formu igrača, a ne samo njihove ocjene i tržišnu vrijednost. Od sada će igrači koji mogu da se pohvale statistikama i učinkom tokom sezone moći da očekuju mnogo više ponuda.

Morgan Rogers kompletira svoj transfer u Chelsea u FC 27. © EA Sports

Takođe, stil koji šef stručnog štaba preferira biće ključni faktor. Klubovi će gledati da dovode igrače koji se idealno uklapaju u trenerov sistem i taktiku, umjesto da naslijepo kupuju samo one koji imaju najveću ocjenu na određenoj poziciji.

Rivaliteti i odnosi između klubova takođe će igrati mnogo veću ulogu u pregovaranju i transferima. Transferi između ljutih rivala postaće čista rijetkost i teška egzotika. Čak i sama činjenica da se pojedini klubovi direktno bore za iste trofeje i ganjaju iste ciljeve imaće ozbiljnu težinu pri svakom poslu.

05 Neočekivani događaji u FC 27 Career Mode

Ove godine igrači mogu da očekuju i znatno veću dozu neizvjesnosti i haosa, zahvaljujući proširenom sistemu neočekivanih događaja. EA između ostalog ubacuje nagle i teške povrede, kaznene bodove i sankcije zbog finansijskih dubioza, unutrašnje tenzije i konflikte u svlačionici, kao i disciplinske ispade tipa kasnjenja na trening.

Štos je u tome što se ovi događaji neće završavati na jednoj običnoj obavijesti ili notifikaciji. Neki će pokrenuti cijeli lanac uzroka i posljedica, a tvoja prva reakcija direktno će krojiti šta se dešava u nastavku. Jedna odluka može skroz ugasiti požar i riješiti problem, dok ga neka druga može samo još više zakomplikovati i zapaliti.

Konferencije za medije biće direktno povezane sa ovim sistemom. Održavaće se rjeđe, ali u ključnim i najznačajnijim trenucima sezone, a tvoje izjave i odgovori imaće mnogo veći uticaj na moral igrača, odnose u svlačionici i dalji rasplet situacije.

Međutim, to ne znači da ćeš na presicama uvijek imati na izboru samo proste „dobre“ i „loše“ opcije. Ponekad će se izbor svesti na to čiju stranu želiš da zauzmeš i ko ti je draži. Čuvanje leđa jednom igraču i njegova odbrana podići će odnos sa njim na viši nivo, ali u isto vrijeme može da isprovocira ostatak ekipe. Sa druge strane, stajanje na stranu cijelog kolektiva i tima može negativno da se odrazi na moral i psihu tog pojedinca.

06 Da li je FC 27 Career Mode bolji?

Na papiru, ovo onda zvuči kao recept za karijeru oslobođenu onih starih bugova i šablona o kojima zajednica bruji već godinama. Igrači će se razvijati na znatno fleksibilniji i manje robotizovan način, transferi postaju složeniji, luđi i mnogo zanimljiviji, dok će te okruženje i svlačionica tjerati da stalno budeš na oprezu i spreman na iznenađenja.

I sam PLKD, koji uopšte ne krije da mu karijera inače nije najzanimljiviji dio igre i da ga obično slabo drži, detaljnije objašnjava zašto misli da je ovo mod koji se ove godine obavezno mora igrati:

„Dinamika ocjena i skroz preuređen sistem transfera donose nevjerovatan dašak svježine. Baš se vidi da ovaj mod razvijaju nenormalno strastveni ljudi koji grizu da naprave igrivu i zaluđujuću stvar na koju ćeš se navući kao nikad do sad. Držim fige da sve to legne kako treba, jer se čini da će svaka karijera sad biti priča za sebe, skroz nepredvidiva i luda. Baš bih volio i sam da odigram jednu sezonu“, poručio je poznati YouTuber.

Ali hoće li ove promjene zadržati onaj realan osjećaj i držati pažnju u petoj ili šestoj sezoni igranja? Za sada sve ovo baca ozbiljnu nadu da idemo u pravom smjeru!