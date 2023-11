Avatar Frontiers of Pandora: Das erwartet euch im Spiel - Alle Infos

Das Spielejahr 2023 beschwerte und bereits eine ganze Reihe an Highlights wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , Baldur’s Gate 3 oder Marvel’s Spider-Man 2 . Ubisoft will allerdings auch noch ein Wörtchen mitreden und entführt euch zum Jahresende mit Avatar: Frontiers of Pandora in die Science-Fiction-Welt der Kultfilme. Was euch im Game erwartet und was ihr dazu wissen müsst, lest ihr hier.

Infos im Überblick Release 07.12.2023 Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Amazon Luna

01 Releasetermin: Wann erscheint das Spiel?

Avatar: Frontiers of Pandora wird bereits am 07. Dezember 2023 erscheinen . Der Release erfolgt für PC, Luna, PlayStation 5 und Xbox Series X/S – Konsolen der vorangegangenen Generation wie die PlayStation 4 oder Xbox One gehen also leer aus.

Avatar: Frontiers of Pandora bietet eine riesige Welt zum erkunden. © Ubisoft

Welche Versionen gibt es? Avatar: Frontiers of Pandora erscheint sowohl in einer Standard-Version als auch in einer Gold- und Ultimate-Edition. Die beiden teureren Editionen enthalten unter anderem den Season Pass und digitale Goodies.

02 Entwickler und Genre: Was für ein Spiel erwartet euch?

Entwickelt wird Avatar: Frontiers of Pandora vom schwedischen Studio Massive Entertainment , die sich zuletzt vor allem für die Action-Games der Tom Clancy’s The Division -Reihe verantwortlich zeigten.

Im Jahr 2012 sammelte das Studio zudem Open-World-Shooter-Erfahrung mit Far Cry 3 , von der auch das Avatar-Game profitieren soll. Aus spielerischer Sicht erwartet euch ein Action-Adventure aus der First-Person-Perspektive mit Shooter- und Rollenspielelementen , das einige Parallelen zu Far Cry aufweist.

Nicht das erste Avatar-Game Im Jahr 2009... ... erschien mit James Cameron's Avatar bereits eine Versoftung der Filme. Deutlich düsterer... ... ging es im Third-Person-Shooter seinerzeit zu.

03 Story und Setting: Worum geht’s?

Avatar: Frontiers of Pandora ist zwar in der Welt der Kinofilme von James Cameron angesiedelt, erzählt aber eine ganz neue und eigene Handlung innerhalb des Avatar-Universums. Dennoch wollen sich die Entwicklerinnen und Entwickler an den Kanon halten und sich an den Blockbustern orientieren.

Frontiers of Pandora entführt euch dabei in einen ganz neuen Bereich des namensgebenden Planeten , der so in den Filmen noch nicht zu sehen war. Konkret geht es in das westliche Gebiet der Na’vi , das von den RDA-Truppen heimgesucht wird.

Das westliche Na'vi-Gebiet kann im Spiel erstmals erkundet werden. © Ubisoft

Dort wird die Hauptfigur als Kind von RDA-Anführer John Mercer entführt und für die Zwecke der Menschen trainiert. 15 Jahre später erwacht ihr aus dem Cryo-Schlaf, sinnt nach Rache und müsst erst das Vertrauen der Na’vi gewinnen und euren mittlerweile veränderten Heimatplaneten neu erkunden.

04 Gameplay: Wie spielt sich der Titel?

Avatar: Frontiers of Pandora soll ein Action-Adventure aus der First-Person-Perspektive werden, das eine riesige offene Spielwelt mit Shooter- und Crafting-Elementen kombiniert. Vor allem die Erkundung der malerischen und wunderschönen, in verschiedene Biome unterteilten, Planetenoberfläche steht dabei im Fokus.

Dort erwarten euch einige abwechslungsreiche Missionen , Forschungsaufträge und vieles mehr, während ihr die Welt zu Fuß, auf verschiedenen Reittieren oder den Banshees erkundet. Sogar Luftkämpfe vom Rücken eures Reittieres aus sollen möglich sein.

Sogar Luftkämpfe werden im Spiel möglich sein. © Ubisoft

Natürlich sind aber auch die Kämpfe ein wichtiger Teil des Gameplays, hier lässt euch Avatar: Frontiers of Pandora die Wahl zwischen dem Schleichansatz mit Pfeil und Bogen oder dem actionreichen Vorgehen .

Die eigene Spielfigur kann zudem in fünf verschiedenen Talentbäumen aufgelevelt werden, womit sich beispielsweise Gesundheit, oder Munitionskapazität erhöhen oder die Fähigkeiten des Flugtiers verbessern lassen.

05 Multiplayer und Koop-Modus

Avatar: Frontiers of Pandora lässt sich nicht nur allein spielen. Auf eine klassischen, kompetitiven Multiplayer verzichtet der Titel zwar, dafür gibt es einen Koop-Modus .

Leises Vorgehen mit Pfeil und Bogen ist ebenso möglich, wie kernige Action. © Ubisoft

Im Online-Multiplayer können maximal zwei Spielerinnen und Spieler gleichzeitig Pandora erkunden . Couch-Koop wird es jedoch leider nicht geben. Ob Cross-Play, also das plattformübergreifende Spielen, unterstützt wird, ist aktuell allerdings noch unklar.

06 PC-Systemanforderungen veröffentlicht

Mittlerweile hat Ubisoft die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version von Avatar: Frontiers of Pandora veröffentlicht . Die minimalen Anforderungen fallen dabei noch moderat aus, für das Ultra-Setting in 4K mit 60 FPS benötigt ihr allerdings schon äußerst potente Hardware.

Die Systemanforderungen der PC-Version von Avatar: Frontiers of Pandora. © Ubisoft

Minimum:

(1080p, Low Preset mit FSR2 Quality und 30 FPS)

CPU: AMD Ryzen 5 3600 /Intel Core i7 8700K

GPU: AMD RX 5700 8GB / Nvidia GTX 1070 8GB / Intel ARC A750 8GB (REBAR ON)

RAM: 16 GB

Speicherplatz: 90 GB SSD

Empfohlen:

(1080p, High Preset mit FSR2 Quality und 60 FPS)

CPU: AMD Ryzen5 5600X / Intel Core i5 11600K

GPU: AMD RX 6700 XT 12GB / Nvidia RTX 3060 Ti 8GB

RAM: 16 GB

Speicherplatz: 90 GB SSD

Enthusiast:

(1440p, High Preset mit FSR2 Quality und 60 FPS)

CPU: AMD Ryzen5 5600X / Intel Core i5 11600K

GPU: AMD RX 6800 XT 16GB / Nvidia RTX 3080 10GB

RAM: 16 GB

Speicherplatz: 90 GB SSD

Ultra:

(4K, Ultra Preset mit FSR2 Balanced und 60 FPS)

CPU: AMD Ryzen7 5800X3D / Intel Core i7 12700K

GPU: AMD RX 7900 XTX 24GB / Nvidia RTX 4080 16GB

RAM: 16 GB

Speicherplatz: 90 GB SSD

Technik der PC-Version Raytracing Avatar unterstützt Raytracing für Beleuchtung und Schatten. Benchmark Das Spiel wird ein integriertes Benchmark-Tool enthalten, um die Performance zu messen.