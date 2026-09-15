Die 12 besten Superhelden-Spiele aller Zeiten

Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Seit den 1930er Jahren stehen Superhelden bei Comic-Fans hoch im Kurs. Auch 2026 sind sie aus der Gaminglandschaft und von der Kinoleinwand nicht mehr wegzudenken. Die Faszination von Superhelden ist bis heute ungebrochen, während an den Kinokassen Spider-Man: Brand New Day Rekorde aufstellt und wir langsam auf Avengers: Doomsday zusteuern. Doch welche sind eigentlich die besten Superhelden-Spiele aller Zeiten ? Wir stellen dir unsere 12 Favoriten im Jahr 2026 vor. Pro Spieleserie darf es aber nur einen Titel geben. Sonst wären ja fast nur Spidey und Batman vertreten.

01 InFamous: Second Son

Infamous: Second Son © Sony Computer Entertainment

Entwickler: Sucker Punch Productions

Plattform(en): PS4, PS5 (Abwärtskompatibel)

Release: 21. März 2014

Genre: Action-Adventure, Open World

Beginnen wir mit einem Titel, der weder eine Lizenz des Marvel- noch des DC-Universums innehat und trotzdem auf der Liste nicht fehlen darf. Sucker Punch kennt man heute vor allem für die beiden exzellenten Open-World-Abenteuer Ghost of Tsushima und Ghost of Yotei . 2014 schuf das US-amerikanisch Entwicklerstudio mit InFamous: Second Son aber ein bis heute einzigartiges Superheldenspiel.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Delsin Rowe ist ein Conduit, der die Kräfte anderer Superhelden absorbieren kann und genau das macht Second Son bis heute besonders. Sucker Punch verlegte seinerzeit die Reihe in ein offenes Seattle und lässt dich zwischen Rauch-, Neon- und Videokräften wechseln, während du entscheidest, ob Delsin Held oder Schurke wird. Optisch war der Titel 2014 atemberaubend und auch heute noch sieht das Spiel erstaunlich gut aus.

Was das Spiel besonders macht, ist die Freiheit beim Parkour: Du kletterst als Rauch an Fassaden hoch, teleportierst dich als Neon durch die Stadt oder verwandelst dich als Video-Wesen in reines Licht. Die Moralentscheidungen wirken sich dabei nicht nur auf die Story, sondern auch auf dein Kräfteset aus. Wer den Karma-Pfad wechselt, spielt am Ende ein spürbar anderes Spiel. Für alle, die Superkräfte lieber selbst erproben als nur zuschauen, bleibt InFamous: Second Son eine der befriedigendsten Spielmechaniken des Genres.

02 Batman: Arkham Collection

Batman: Arkham Knight © Rocksteady Studios

Entwickler: Rocksteady Studios, WB Games Montréal

Plattform(en): PC, PS4, Xbox One

Release: 2016 (Collection)

Genre: Action-Adventure

Wenn du die komplette Arkham-Saga von Rocksteady an einem Stück erleben willst, ist die Batman: Arkham Collection dein Einstieg. Sie bündelt alle drei Spiele, also Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Origins, inklusive DLCs. Von der stimmungsvollen Anstalt über das offene Gotham bis zum weihnachtlichen Katz-und-Maus-Spiel mit Assassinen. Freeflow-Combat, Detective Mode und eine der besten Comic-Adaptionen überhaupt: Diese Sammlung zeigt, warum die Arkham-Reihe bis heute den Maßstab für Superhelden-Games setzt.

Besonders die Steigerung über die drei Teile hinweg macht die Collection spannend: Arkham Asylum begründet mit seinem Metroidvania-Aufbau die Serie, Arkham City öffnet die Welt und liefert mit Kevin Conroy und Mark Hamill eine der besten Sprecher-Besetzungen der Videospielgeschichte und Arkham Origins zeigt einen jüngeren, unerfahreneren Batman im Kampf gegen acht Kopfgeldjäger. Zusammen ergibt das einen kompletten Charakterbogen, den du in keiner anderen Superhelden-Reihe in dieser Qualität findest.

03 Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine © Insomniac Games

Entwickler: Insomniac Games

Plattform(en): PS5

Release: 15. September 2026

Genre: Action-Adventure

Wer ist einer der beliebtesten Superhelden schlechthin? Na logen: Der Logan! Auch bekannt als Wolverine. Nach Jahren der Vorfreude ist es endlich so weit: Marvel's Wolverine erschien am 15. September 2026 exklusiv für PS5. Insomniac liefert hier ein fokussiertes Story-Abenteuer mit intensiven Kämpfen samt ausfahrbaren Krallen, einer eigenständigen, düsteren Origin-Geschichte um Logan und Gegnern wie Mystique und Omega Red. Anders als die Spider-Man-Spiele setzt Wolverine nicht auf eine offene Welt, sondern auf eine fokussierte, narrative Erfahrung. Ein bewusster Kontrast, der schon vor Release für Gesprächsstoff sorgt.

Besonders die Kampfinszenierung sticht hervor: Statt auf Fernkampf oder Superkräfte setzt Insomniac konsequent auf Nahkampf, der Logans Selbstheilung als Kern-Mechanik nutzt. Erzählerisch verspricht das Studio zudem eine reifere, storygetriebene Erfahrung als bei Spider-Man, inklusive Liam McIntyre in der Rolle des Wolverine. Für alle, die auf ein düstereres Insomniac-Erlebnis gewartet haben, ist das der bislang vielversprechendste Ansatz.

04 Marvel's Midnight Suns

Marvel's Midnight Suns © Steam

Entwickler: Firaxis Games

Plattform(en): PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 2. Dezember 2022

Genre: Taktik-RPG

XCOM-Entwicklerstudio Firaxis wagte sich mit Marvel's Midnight Suns an ein rundenbasiertes Taktik-Spiel mit Kartenmechanik und das Experiment ging auf. Du spielst den selbst erstellbaren "Hunter", verbündest dich mit Ikonen wie Spider-Man, Blade und Captain Marvel und kämpfst gegen Lilith und die Mächte der Hölle. Zwischen den Kämpfen gestaltest du in der Abbey außerdem Beziehungen zu den Held:innen. So persönlich war ein Marvel-Spiel selten!

Das Kartensystem klingt zunächst simpel, entfaltet aber enorme taktische Tiefe: Jede Heldin und jeder Held bringt ein eigenes Deck mit, das du frei kombinierst, um Gegner über das Schlachtfeld zu schleudern oder Kombos auszulösen. Dazu kommt die Abbey als Ruhepol. Hier trainierst du, sprichst mit den Charakteren und schaltest neue Fähigkeiten frei. Diese Mischung aus taktischem Tiefgang und emotionaler Charakterarbeit macht Midnight Suns zu einem der mutigsten Marvel-Spiele überhaupt.

05 Marvel Rivals

Marvel Rivals © NetEase Games

Entwickler: NetEase Games

Plattform(en): PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 6. Dezember 2024 (Free-to-Play)

Genre: Hero-Shooter

Wenn du lieber gegen andere Spieler:innen antrittst, ist Marvel Rivals dein Einstieg ins Marvel-Universum. Der kostenlose 6-gegen-6-Heldenshooter von NetEase Games erinnert stark an Overwatch, bringt aber Ikonen wie Spider-Man, Hulk und Doctor Strange in schnelle Team-Gefechte mit zerstörbaren Umgebungen und teamübergreifenden Synergie-Skills. Seit dem Release Ende 2024 pflegt das Spiel einen dichten Season-Rhythmus mit neuen Held:innen, Maps und Modi. 2026 gehört es weiterhin zu den meistgespielten Marvel- und Multiplayer-Titeln überhaupt.

Was Marvel Rivals vom klassischen Hero-Shooter abhebt, sind die sogenannten Team-Up-Fähigkeiten: Bestimmte Charakter-Kombinationen wie Spider-Man und Venom oder die "Fantastic Four" lösen gemeinsame Spezialmoves aus, die taktisches Team-Building belohnen. Dazu kommen zerstörbare Umgebungen, die jede Runde anders aussehen lassen. Auch mit inzwischen mehreren Seasons und einem stetig wachsenden Roster bleibt das Spiel damit eines der lebendigsten Marvel-Projekte im Live-Service-Bereich.

06 Marvel Tōkon: Fighting Souls

MARVEL Tōkon: Fighting Souls © 2026 MARVEL ©2026 Sony Interactive Entertainment Inc.Developed by ARC SYSTEM WORKS CO., LTD

Entwickler: Arc System Works

Plattform(en): PC, PS5

Release: 6. August 2026

Genre: Fighting Game

Ein Fighting Game im Marvel-Universum? Die Idee ist keineswegs neu (dazu später mehr). Wohl aber die Umsetzung: Mit Marvel Tōkon: Fighting Souls bringt Arc System Works, bekannt für Guilty Gear und Dragon Ball FighterZ, seine Fighting-Game-Expertise ins Marvel-Universum. Das 4-gegen-4-Tag-Team-System lässt dich ganze Teams aus Charakteren wie Iron Man, Storm, Magik und Wolverine zusammenstellen, während der markante Anime-Look dem Roster eine ganz eigene Identität verleiht. Mit 20 Charakteren zum Start ist der Titel einer der größten Fighting-Game-Releases des Jahres .

Die Story spielt auf der eigens erschaffenen Erde-358, was Arc System Works viel Freiheit gibt, bekannte Held:innen und Schurken neu zu interpretieren, ohne sich an bestehende Comic- oder Filmkontinuitäten zu binden. Für Einsteiger:innen gibt es einen ausführlichen Episode-Modus, für Fighting-Game-Fans ein tiefes Kampfsystem mit Assist-Mechaniken. Seit dem Release im August 2026 zählt Marvel Tōkon damit zu den ambitioniertesten Marvel-Fighting-Games seit Langem.

07 Injustice 2

Injustice 2 © Warner Bros. Interactive Entertainment

Entwickler: NetherRealm Studios

Plattform(en): PC, PS4, Xbox One

Release: 16. Mai 2017

Genre: Fighting Game

Die Fäuste fliegen lassen, aber lieber im düster(er)en DC-Universum? Auch das ist kein Problem. NetherRealm Studios, die Köpfe hinter Mortal Kombat, übertragen ihre Brawler-Erfahrung auf das DC-Universum. Mit einem der besten Superhelden-Fighting-Games überhaupt. Injustice 2 baut auf dem Vorgänger auf, erweitert das Roster deutlich und führt ein tiefes Ausrüstungssystem ein, mit dem du Kämpfer:innen individuell stärkst. Dazu kommt eine waschechte Comic-Story rund um Batmans Widerstand gegen Supermans autoritäres Regime.

Das Ausrüstungssystem ist dabei mehr als nur Kosmetik: Jedes Item verändert Werte und teils sogar Spezialmoves, wodurch sich derselbe Charakter je nach Build spürbar anders spielt. Kombiniert mit einer riesigen Roster-Bandbreite von Batman über Supergirl bis zu Gastcharakteren wie Hellboy und den Teenage Mutant Ninja Turtles bietet Injustice 2 enorme Build-Vielfalt. Für DC-Fans, die Comic-Konflikte lieber selbst austragen als nur lesen, bleibt der Titel bis heute erste Wahl.

08 Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Guardians of the Galaxy © Square Enix

Entwickler: Eidos Montreal

Plattform(en): PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Release: 26. Oktober 2021

Genre: Action-Adventure

Wenn es Superhelden mit einer gehörigen Prise Humor braucht, sind die Guardians zur Stelle. Das gilt natürlich auch für die Videospieladaption der Kult-Gruppierung um Groot und Drax. Eidos Montreal erzählt mit Marvel's Guardians of the Galaxy eine komplett eigenständige Geschichte abseits des MCU und trifft dabei genau den richtigen Ton zwischen Humor, Herz und Weltraum-Chaos. Als Star-Lord steuerst du die Guardians durch spektakuläre Kämpfe, während Dialoge und Team-Dynamik das eigentliche Herzstück bilden. Für viele bis heute eine der unterschätztesten Superhelden-Perlen überhaupt.

Im Kampf koordinierst du deine Teammitglieder mit gezielten Befehlen, während sich zwischen den Gefechten in ruhigeren Momenten die eigentliche Stärke des Spiels zeigt: Gespräche im Milano, kleine Streitereien und große Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Der Soundtrack aus waschechten 80er-Hits rundet das Gesamtpaket ab. Trotz eines eher leisen Marktstarts hat sich der Titel im Nachhinein als eines der konsistentesten Superhelden-Games überhaupt etabliert.

Übrigens: Ab 05. November 2026 machen die Guardians in Form einer "Encore Edition" auch die Nintendo Switch 2 unsicher.

09 LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

LEGO Batman ist zurück. Und sieht besser aus als je zuvor. © TT Games

Entwickler: Traveller's Tales (TT Games)

Plattform(en): PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

Release: 22. Mai 2026 (PC/PS5/Xbox), 18. September 2026 (Switch 2)

Genre: Action-Adventure

Der neueste Eintrag der LEGO-Batman-Reihe schickt dich durch die komplette Geschichte des Dunklen Ritters. Vom Origin-Story-Moment bis zu späteren Comic-Eras. Traveller's Tales nutzt dafür erstmals die Unreal Engine 5 und liefert damit eines der optisch stärksten LEGO-Spiele überhaupt, garniert mit dem gewohnten Koop-Humor der Reihe. Die Switch-2-Version von LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight folgt am 18. September 2026.

Statt eines einzelnen Batman-Abschnitts reist du diesmal durch mehrere Batman-Eras. Von frühen Comic-Wurzeln bis zu moderneren Interpretationen wie The Dark Knight Returns, inklusive passender Suits und Fahrzeuge. Dazu kommt der bewährte Koop-Modus, mit dem du gemeinsam mit Freund:innen Rätsel löst und Gotham von Schurken befreist. Seit dem Release im Mai 2026 gilt der Titel als einer der ambitioniertesten LEGO-Ausflüge in ein einzelnes Superhelden-Universum.

10 Marvel's Spider-Man 2

Grafik und Sound in Marvel's Spider-Man 2 sind eine Wucht. © Marvel / Insonmniac Games

Entwickler: Insomniac Games

Plattform(en): PS5, PC

Release: 20. Oktober 2023

Genre: Action-Adventure, Open World

Insomniac liefert mit Marvel's Spider-Man 2 nicht nur das bis dato beste Spider-Man-Spiel, sondern eines der besten Superhelden- und Open-World-Games überhaupt. Peter Parker und Miles Morales teilen sich New York, das Web-Swinging fühlt sich dank neuer Traversal-Optionen noch befreiender an und mit Venom bekommt die Story einen der stärksten Marvel-Bösewichte überhaupt. Große Setpieces, packende Storymomente und eine technisch beeindruckende Umsetzung machen den Titel zum aktuellen Genre-Vorbild.

Neu ist auch, dass du erstmals zwischen zwei vollwertigen Spider-Men wechselst, die sich spürbar unterschiedlich spielen: Peter setzt auf die Symbionten-Kräfte, Miles auf Venom-Elektrizität und Unsichtbarkeit. Zusammen mit schnelleren Ladezeiten, einem größeren New York inklusive Queens und Brooklyn sowie einer dichten Villain-Riege aus Venom, Kraven the Hunter und Lizard ergibt sich ein Sequel, das die Formel des Vorgängers konsequent weiterdenkt statt nur zu wiederholen.

11 Marvel vs. Capcom 2

Marvel vs. Capcom 2 © Capcom

Entwickler: Capcom

Plattform(en): Arcade, Dreamcast, PS2, Xbox 360, PS3 (Re-Release)

Release: 2000 (Arcade)

Genre: Fighting Game

Wir haben es schon angedeutet: Das am höchsten bewertete Marvel-Game schlechthin ist ein absoluter Fighting-Game-Klassiker. Nämlich Marvel vs. Capcom 2 . Dieses Meisterwerk vereint über 50 Charaktere aus beiden Universen in einem der schnellsten, verrücktesten Tag-Team-Fighting-Games aller Zeiten. Die "New Age of Heroines"-Formel mit 3-gegen-3-Teams und irrwitzigen Hyper-Combos hat Generationen von Fighting-Game-Fans geprägt und wirkt bis heute in modernen Genre-Vertretern nach.

Was das Spiel bis heute in der Competitive-Szene relevant hält, ist sein rasantes, fast schon chaotisches Tempo: Assists, Luftkombos und Team-Hyper-Combos lassen sich auf eine Art kombinieren, die in kaum einem anderen Fighting-Game möglich ist. Genau diese Tiefe hat Marvel vs. Capcom 2 über zwei Jahrzehnte in Turnieren am Leben gehalten und zu einem der einflussreichsten Crossover-Spiele überhaupt gemacht. Lange bevor Marvel Tōkon oder andere moderne Tag-Team-Fighter existierten.

12 Bonus-Tipp: Viewtiful Joe

Grafik wie aus einem Comic-Buch: Viewtiful Joe ist knallbunt und stylisch © Capcom

Entwickler: Capcom Production Studio 4 / Clover Studio

Plattform(en): GameCube, PlayStation 2

Release: 2003

Genre: Beat 'em up, Jump and Run

Bevor Marvel und DC das Genre für sich beanspruchten, hat Capcom mit Viewtiful Joe eine eigene, herrlich schräge Superhelden-Vision geliefert, die bis heute zu den besten Superhelden-Games aller Zeiten zählt. Kinogänger Joe wird ins fiktive "Movieland" gezogen, verwandelt sich in den knallroten Helden Viewtiful Joe und muss seine entführte Freundin Silvia retten. Regie führte Hideki Kamiya, der zuvor Resident Evil 2 und Devil May Cry geprägt hat. Entsprechend stilsicher und eigenwillig fällt auch dieser mutige Genre-Ausflug aus.

Das Besondere ist die VFX-Mechanik: Mit "Slow", "Mach Speed" und "Zoom" manipulierst du Zeit und Kamera in Echtzeit, um Gegner mit stilvollen Kombos zu zerlegen und Rätsel zu lösen. Der Cel-Shading-Comic-Look und die bewusst überzeichnete B-Movie-Ästhetik machen den Titel bis heute unverwechselbar. Ein Beat 'em up, das seine Superhelden-Inspiration nicht aus Marvel oder DC, sondern aus der Liebe zum Actionkino zieht. Für alle, die abseits der großen Studios nach einem Geheimtipp suchen, ist Viewtiful Joe Pflichtprogramm.