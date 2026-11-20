Du willst dir in

einen Squad aus Leipzig-Stars bauen? Gute Idee - denn das lohnt sich! Neben soliden Basiswerten von 83 für David Raum, Willi Orbán und 82 für

sind bereits mehrere Spezialkarten im Umlauf. Mit ihnen erreicht ein Team mit ausschließlich Spielern von den Roten Bullen eine Gesamtwertung von 83. Unsere Wahl fällt auf das

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