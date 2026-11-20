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Bei RB Leipzig hat sich im Sommer 2026 viel bewegt: Martín Demichelis übernahm als Coach von Ole Werner, Yan Diomande wechselte zu Real Madrid und Christopher Nkunku kam als Leihgabe vom AC Mailand zurück.
Du willst dir in EA FC 27 Ultimate Team einen Squad aus Leipzig-Stars bauen? Gute Idee - denn das lohnt sich! Neben soliden Basiswerten von 83 für David Raum, Willi Orbán und 82 für Christoph Baumgartner sind bereits mehrere Spezialkarten im Umlauf. Mit ihnen erreicht ein Team mit ausschließlich Spielern von den Roten Bullen eine Gesamtwertung von 83. Unsere Wahl fällt auf das 4-2-1-3 aus unserem Formationsguide.
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Warum das 4-2-1-3 zu RB Leipzig passt
Das 4-2-1-3 sichert das Zentrum mit zwei ZDMs ab und schickt drei schnelle Angreifer nach vorne. Genau dort liegen Leipzigs Stärken: Nicolas Seiwald und Rocco Reitz bringen 80 und 77 Defensive mit, vorne liegt das Dribbling von Antonio Nusa, Brajan Gruda und Christopher Nkunku bei 84 und mehr. Weil alle elf Spieler aus demselben Verein kommen, erreicht jede Karte volle Chemie.
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Die Aufstellung
Die Defensive
Im Tor steht Maarten Vandevoordt mit seiner Star-Performer-Karte. EA Sports vergibt diese Reihe für herausragende Leistungen in den UEFA-Klubwettbewerben, aus der 78er-Basis wird eine 85 mit 87 Hechten, 89 Abstoß sowie 1v1 Close Down+ und Far Throw+. Kapitän Raum besetzt mit 83 die LV-Position und spielt als Attacking Wingback mit Role++, Whipped Pass+ macht ihn zum wichtigsten Flankengeber.
Links in der Innenverteidigung steht Castello Lukeba mit seiner 85er-Karte aus Ultimate Scream. Die Halloween-Promo hat keinen Bezug zu realen Leistungen, sie ist eine Content-Entscheidung von EA Sports. Spielerisch lohnt sie sich: 84 Tempo, 86 Defensive und 80 Physis decken die Räume hinter Raum ab. Daneben räumt Orbán mit 83, 86 Defensive und Block+ als Stopper ab. Ridle Baku sichert als RV mit 79 in der Rolle Fullback die andere Seite ab.
Das Mittelfeld
Seiwald übernimmt mit 81 als Holding die Absicherung, Intercept+ und Block+ machen ihn zum Ballräuber vor der Abwehr. Reitz verteilt mit 77 daneben als Deep Lying Playmaker die Bälle, Incisive Pass+ öffnet die Schnittstellen. Auf der ZOM-Position zieht Baumgartner mit 82 als Playmaker die Fäden, mit 79 Schuss und Precision Header+ trifft er auch selbst.
Der Angriff
Links spielt Nusa mit seiner 85er-Karte aus Destined for Glory. Die Spieler dieser Reihe hat die Community als Kandidaten für eine starke Saison gewählt, weitere Upgrades gibt es für Tore und Vorlagen in der Liga. 88 Tempo, 88 Dribbling und fünf Sterne Skills machen ihn zum gefährlichsten Dribbler der Elf.
Im Sturm wartet Nkunku mit seiner 82er-Karte aus dem Team of the Week: 85 Schuss, Low Driven+ und Advanced Forward++. Rechts zieht Gruda als Linksfuß nach innen. Seine 84er-Karte aus Future Stars bringt 89 Dribbling, 80 Passen und Pinged Pass+, auch sie kann durch Ligaleistungen weiter wachsen.
Bank und Budget-Variante
Wer die Promo-Karten auslassen will, setzt auf die TOTW-Versionen von Nusa und Gruda mit je 80 sowie die Basiskarten von Vandevoordt und Lukeba. Die Elf erreicht dann im Squad Builder eine 81. Als Joker bietet sich Rômulo mit 78, 81 Physis und Low Driven+ an, wenn Nkunku mit seinen 60 Physis im Zweikampf untergeht. Assan Ouédraogo bringt mit 76 vier Sterne Skills ins Mittelfeld.