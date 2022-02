Forza Horizon 5: Die 10 besten Autos

Das Open-World-Rennspiel Forza Horizon 5 begeistert Spielerinnen und Spieler mit einer lebendigen Welt, einem riesigen Fuhrpark und jeder Menge Action. Doch um in den Rundkurs-, Querfeldein- oder Drift-Rennen bestehen zu können, benötigt ihr den bestmöglichen fahrbaren Untersatz. Wir stellen euch die 10 besten Autos in Forza Horizon 5 vor.

01 Lamborghini Sesto Elemento Forza Edition

Der Lamborghini Sesto Elemento Forza Edition ist ein Must-Have © Xbox Game Studios

Der Lamborghini ist eine offensichtliche Wahl und bei einem Blick auf die Werte des Highspeed-Boliden wird auch schnell klar, warum. Volle 10 Punkte bei Handling, Beschleunigung und Bremsen sprechen für sich. Damit eignet sich der Supersportler vor allem für Rundkursrennen, denn hinsichtlich des maximalen Tempos spielt er nicht ganz vorn mit.

Für die besonders edle Forza Edition müsst ihr Glück beim Wheelspin haben oder eine Menge virtuelles Geld im Auktionshaus auf den Tisch legen. Dafür winkt ein satter Boost in Höhe von 25 Prozent auf Skill Chains.

02 Formula Drift #34 Toyota Supra MKIV

Mit dem Formula Drift #34 Toyota Supra MKIV dominiert ihr Drift-Rennen © Xbox Game Studios

Drift-Rennen sind auch in Forza Horizon 5 eine etwas andere Herausforderung, die bestimmte Voraussetzungen an euren fahrbaren Untersatz stellen. Dementsprechend gehört mindestens ein Drift-Wagen in eure Garage. Beispielsweise in Form des Formula Drift #34 Toyota Supra MKIV . Die 300.000 Credits sind jedenfalls gut investiert.

03 Koenigsegg Jesko

Das schnellste Auto im Spiel: Der Koenigsegg Jesko © Xbox Game Studios

Auch die Wahl des Koenigsegg Jesko ist schnell erklärt, immerhin handelt es sich um das schnellste Auto in Forza Horizon 5 , das – mit dem richtigen Tuning - einen Top-Speed von fast 500 km/h erreicht. Mit 2,8 Mio. Credits ist der Supersportwagen allerdings wahrlich kein Schnäppchen, bei Highspeed-Strecken führt allerdings kaum ein Weg am Jesko vorbei. Seine Brüder Agera RS oder One:1 leisten für deutlich weniger Geld jedoch ähnlich gute Dienste.

04 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR

Der Detailgrad der Fahrzeugmodelle sucht seinesgleichen. © Xbox Game Studios

Für den Einstieg in Forza Horizon 5 empfehlen wir den günstigen Mitsubishi Lancer Evolution X GSR , den ihr normal für 43.000 Credits erstehen könnt oder alternativ im Welcome Pack des Spiels geschenkt bekommt.

Lasst euch von der vermeintlich durchschnittlichen Werten nicht abschrecken, denn der Lancer ist eine echte Allzweckwaffe. Mit dem richtigen Tuning kommt der Evo X mit allen Herausforderungen des Open-World-Racers gleichermaßen gut klar. Dem Allradantrieb und exzellenten Handling sei Dank. In der B-Klasse (bzw. A-Klasse für die bereits getunte Welcome Pack-Edition) macht dem Evo X kaum ein anderes Auto etwas vor, auch in der S1-Klasse seid ihr problemlos noch ganz vorn mit dabei

05 BMW X5 M Forza Edition

In der Wüste regiert der Offroad-Fahrspaß. © Xbox Game Studios

Die begehrte Forza Edition des bayerischen SUV gibt es nur für Besitzer der VIP-Mitgliedschaft und ist dem Standard-Pendant in allen Belangen meilenweit überlegen. Dabei gibt der X5 M sowohl bei Offroad- als auch bei Straßenrennen eine hervorragende Figur ab und kommt ab Werk mit einem 998er Rating daher. Dabei kann er selbst hochgezüchtete High-End-Supersportwagen problemlos in die Schranken weisen.

06 Hoonigan Ford RS200 Evolution

Die Rallye-Legende Ford RS200 gibt auch im Game eine gute Figur ab. © Xbox Game Studios

Eine weitere Allzweckwaffe, die vor allem abseits des Asphalts, sowie bei Drift-Events hervorsticht, ist die Hoonigan-Variante des Ford RS200. Mit rund 500.000 Credits fällt das Rallye-Urgestein auch gar nicht mal allzu teuer aus und markiert mit dem Rallye-Umbau einen der besten Querfeldein-Boliden in Forza Horizon 5.

07 Jeep Trailcat

Querfeldein führt kaum ein Weg am Jeep Trailcat vorbei © Xbox Game Studios

Auf den ersten (und zweiten) Blick wirkt der Jeep nur wenig spannend. Tatsächlich markiert der Trailcat aber das vielleicht beste Auto in Forza Horizon 5, wenn es um Querfeldeinrennen geht. Vor allem Anfänger machen dabei oftmals den Fehler, in einem Dirt-Boliden mithalten zu wollen. Das ist allerdings selten von Erfolg gekrönt, denn bei Querfeldeinrennen spielen auch Sprünge und das Handling bei der Landung eine wichtige Rolle. Hier brilliert der Jeep, was das 1 0er Rating im Bereich Offroad bestätigt.

08 Ford Bronco 2021

Macht querfeldein kaum jemand etwas vor: Der Ford Bronco 2021 © Xbox Game Studios

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Ford Bronco , der in Querfeldeinrennen ebenfalls kaum zu schlagen ist. Praktischerweise bekommt ihr den SUV sogar geschenkt oder greift als Besitzer des Willkommenspakets zur alternativen Variante, die ganz ähnliche Werte vorweist. In der A- und S1-Klasse ist der Bronco nahezu konkurrenzlos und bietet im Vergleich zum Jeep den höhen Top-Speed auf Kosten des Handlings.

09 Mercedes-AMG Project One

Der Mercedes-AMG Project One ist mit F1-Technik ausgestattet © Xbox Game Studios

Das Cover-Auto von Forza Horizon 5 besticht durch einen unglaublichen Top-Speed und gehört gerade in der voll-aufgetunten X-Klasse in jede Garage. Zumindest, wenn ihr über das nötige Kleingeld verfügt, denn mit 2,7 Mio. Credits ist der Project One samt seiner Formel-1-Technik alles andere als günstig.

Dafür wartet der Rennwagen mit einem unglaublichen Tempo, hervorragenden Handling und sehr guten Grip auf, mit dem ihr Straßenrennen, Blitzer oder Blitzzonen dominiert.

10 M12S Warthog CST

Seit Forza Horizon 3 ist der Warthog auch im Open-World-Racer vertreten © Xbox Game Studios

Ganz ehrlich: Wenn es den kultigen Warthog aus der Halo-Reihe schon im Game gibt, gehört er definitiv auch in die Liste der besten Autos, oder? Doch der M12S Warthog CST ist nicht nur aus Sympathie Bestandteil der Liste, sondern kann auch fahrerisch überzeugen.

Dank seiner Beschleunigung hängt er in der A-Klasse sämtliche anderen Fahrzeuge bei Querfeldeinrennen ab und bietet ein präzises Handling, sowie gute Bremsen. Lediglich die Höchstgeschwindigkeit von 117 Meilen pro Stunde (als Anlehnung an die Dienstkennung des Master Chief, John-117) ist… enttäuschend.