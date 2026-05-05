Nürburgring Nordschleife: Die 10 berühmtesten Kurven

Weltweit gibt es Nichts vergleichbares: Die Nürburgring Nordschleife ist mit einer Länge von 20,832 Kilometern die längste Rennstrecke der Welt. Und die gefährlichste noch dazu. Eine Runde auf dem legendären Kurs in der Eifel umfasst unglaubliche 73 Kurven , weist Steigungen von bis zu 18 Prozent und Gefälle von bis zu 11 Prozent auf. Wenn Max Verstappen , Manthey , ABT Sportsline und die anderen Teams vom 14. bis 17. Mai zu den ADAC RAVENOL 24h Nüburgring antritt, darf sich der viermalige Formel-1-Weltmeister keinen Fahrfehler erlauben. Wir stellen dir die 10 berühmtesten Kurven der Nordschleife vor. Die 10 Schlüsselabschnitte, auf die es ankommt.

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01 Warum die Nürburgring Nordschleife so einzigartig ist

Ort: Nürburg, Deutschland

Länge: 20,832 km

Anzahl Kurven: 73

Steigung (maximal): 18 Prozent

Gefälle (maximal): 11 Prozent

Rundenrekord: 5:19,546 Minuten (Timo Bernhard, Porsche 919 Hybrid Evo, 2018)

Seit ihrer Eröffnung am 27. Juni 1927 ist die Nordschleife des ikonischen Nürburgring in Deutschland nicht nur die längste, sondern auch eine der gefährlichsten Rennstrecken der Welt. Nicht ohne Grund wurde dem 20,832 Kilometer lange Kurs der Beiname "Die grüne Hölle" verliehen. Verantwortlich ist dafür übrigens F1-Ikone Sir Jackie Stewart.

Luca Engstler gibt Vollgas © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Eine Runde auf der Nordschleife umfasst unglaubliche 73 Kurven. Enormes Gefälle und Steigungen von bis zu 18 Prozent. Während normale Rennstrecken oft glatten Asphalt, niedrige Randsteine und großzügige Auslaufzonen aufweisen, zeigt sich die Nordschleife unerbittlich: Hier warten blinde Kuppen, wechselnde Fahrbahnbeläge und Kurven, die sich erst im letzten Moment öffnen. Eine Berg-und-Tal-Bahn, umringt von dichten Wäldern und hohen Hecken, die weltweit ihresgleichen sucht.

Kelvin van der Linde feiert den Sieg bei den 24h Nürburgring. © Sebastian Kraft / Red Bull Content Pool Quotation Der Flow der Norschleife ist so ikonisch und so belohnend, wenn du es hinbekommst. Kelvin van der Linde

Die Boliden der SP9-Klasse, die GT3-Rennwagen wie den Lamborghini Huracan GT3 EVO2 von Red Bull Team ABT umfasst, benötigen über acht Minuten für eine Runde auf der Strecke der 24h Nürburgring. Diese umfasst neben der Nordschleife zusätzlich eine verkürzte Version der Grand-Prix-Strecke, weshalb die Länge auf 25,378 km anwächst. Innerhalb der 73 Kurven gibt es zehn besonders ikonische Schlüsselstellen und Kurven, die entscheidend für eine gute Runde sind.

02 Sabine-Schmitz-Kurve - Kilometer 1

Schon direkt zu Beginn einer Runde auf der Nürburgring Nordschleife kommt die erste Schlüsselstelle. Die Sabine-Schmitz-Kurve am Beginn der Nordschleife ist keine sanfte Einleitung, sie ist eine Ansage. Im Juni 2021 wurde der Abschnitt offiziell nach der im März 2021 verstorbenen Rennfahrerin Sabine Schmitz benannt. Sie war das Gesicht der Grünen Hölle, hatte die Strecke unzählige Male umrundet und kannte jeden Meter auswendig.

Der Manthey-EMA-Porsche #911 bei den 24h Nürburgring 2025 © Sebastian Kraft / Red Bull Content Pool

Die Kurve trägt ihren Namen zu Recht: schnell, leicht blind, mit einer unberechenbaren Fahrbahnneigung, die Unvorsichtige sofort bestraft. Wer hier den falschen Ansatz wählt, kämpft bis zur nächsten Kurve mit den Konsequenzen.

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Formel 1 auf der Nordschleife: Schau dir in diesem Video an, wie die ehemaligen F1-Piloten Sebastian Vettel und David Coulthard den RB7 und RB8 über den legendären Kurs pilotieren.

03 Hatzenbach - Kilometer 2

Die unerbittliche Nordschleife erlaubt kein Durchatmen, was der Eifel-Kurs schon kurz darauf beweist. Überholen ist in Hatzenbach Glückssache und Technik ist alles. Der kleine, gleichnamige Bach verläuft links neben der Strecke. Im Abschnitt Hatzenbach erwarten die Pilot:innen mehrere schnell aufeinander folgende Richtungswechsel.

Der Charakter der Nordschleife ist weltweit einzigartig. © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Auf weniger als einem Kilometer wechselt die Strecke ständig die Richtung: Links, Rechts, Links, immer wieder, immer enger. Wer hier auf der falschen Linie ist, verliert den Rhythmus für den gesamten folgenden Abschnitt. Die perfekte Ideallinie durch den Hatzenbach gilt als Visitenkarte eines erfahrenen Nordschleife-Fahrers.

04 Schwedenkreuz - Kilometer 4 bis 5

Geschichte trifft auf Höchstgeschwindigkeit. Hans Friedrich Datenberg, damaliger Bürgermeister von Kelberg und Steuereintreiber von Adenau, wurde 1638 im Dreißigjährigen Krieg an dieser Stelle von streunenden schwedischen Soldaten getötet. Das Steinkreuz steht noch heute rechts neben der Strecke, ihm verdankt das Schwedenkreuz seinen Namen.

Max Verstappen lernt seinen Mercedes-AMG GT3 Evo noch kennen © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Die rasend schnelle Linkskurve, die den Abschnitt prägt, gilt als eine der technisch anspruchsvollsten der gesamten Strecke: zu früh eingelenkt bedeutet zu viel Untersteuern, zu spät bedeutet zu viel Übersteuern. Bei Nässe wird aus dem Anspruch ein echtes Risiko. Wer hier sauber durchkommt, hat das Gefühl, die Nordschleife kurz im Griff zu haben. Davon sollte man sich aber nicht beirren lassen, denn die Runde hat ja gerade erst angefangen.

05 Fuchsröhre - Kilometer 5 bis 6

Hier wirken die G-Kräfte besonders stark. Mit rund 11 Prozent wartet hier das größte Gefälle der Nordschleife. Fahrerinnen und Fahrer werden beim Anbremsen tief in den Sitz gedrückt. Danach folgt unmittelbar der Anstieg zum Adenauer Forst. Das Auto beschleunigt auf dem Gefälle fast von allein – Serienbremsen stoßen hier regelmäßig an ihre Grenzen. Besondere Vorsicht ist bei den langen Bergabstücken mit sehr starkem Gefälle geboten, da durch die Belastung beim Herunterbremsen aus hoher Geschwindigkeit Bremsen überhitzen können.

Der Name Fuchsröhre stammt aus der Bauzeit der Nordschleife: Als ein aufgescheuchter Fuchs sich während der Bauarbeiten in eine Drainageröhre verkroch, tauften die Arbeiter den Abschnitt spontan auf diesen Namen. Das Tunnel-Gefühl entsteht durch die enge Waldbepflanzung links und rechts. Fahrer:innen berichten, dass die Strecke hier buchstäblich auf sie einzufallen scheint. Tunnelblick deluxe.

06 Adenauer Forst - Kilometer 6 bis 7

Nach der Fuchsröhre kommt keine Verschnaufpause. Die Schikane im Adenauer Forst kann durch die enorme Steigung erst im letzten Moment eingesehen werden. Die Rennstrecke führt durch den Forst der Gemeinde Adenau und bietet einen schwierigen Abschnitt mit mehreren aufeinanderfolgenden Kurven.

Max Verstappen am Nürburgring © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Das Heimtückische: Nach dem Adrenalin der Fuchsröhre unterschätzen viele Fahrer:innen die Komplexität dieses Abschnitts. Die Kurven öffnen sich spät, die Sicht ist durch den dichten Wald begrenzt. Bei Touristenfahrten ist der Adenauer Forst ein sehr beliebter Zuschauerpunkt, da sich dort vor allem Neulinge verschätzen. Für die Zuschauer ist es Unterhaltung. Hinter dem Lenkrad, insbesondere für Laien... eher weniger.

07 Bergwerk - Kilometer 11

Kein Abschnitt der Nürburgring Nordschleife trägt so viel Geschichte wie das Bergwerk . In der schnellen Linkskurve verunglückte 1976 Niki Lauda beim Großen Preis von Europa mit seinem Ferrari. Lauda überlebte schwer verletzt, kämpfte sich zurück und wurde noch zweimal Weltmeister.

Sieh zu, wie Max Verstappen im Mai um den Nürburgring fliegt © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Der Name kommt von den Anfängen der Region: Bis ca. 1900 war hier ein riesiges Blei- und Silberbergwerk in Betrieb. Die Kurve selbst ist lang gestreckt, kaum einsehbar und fordert volles Vertrauen in das Setup des Fahrzeugs. Bei Nässe wird Bergwerk zur gefährlichsten Stelle der gesamten Strecke. Denn der Asphalt kühlt hier langsamer ab als anderswo, Pfützen stehen länger. Wer hier zu viel riskiert, bezahlt einen hohen Preis.

08 Caracciola-Karussell - Kilometer 13

Jede Kult-Rennstrecke hat eine Kurve, die sie definiert. Spa hat die Eau Rouge, Suzuka die 130R, Laguna Seca den Corkscrew... und die Nordschleife? Dort ist es wohl das Caracciola-Karussell .

Das Caracciola-Karussell der Nürburgring Nordschleife © ABT Sportsline

Eine legendäre und bei den Fans beliebte 210-Grad-Kurve, die 1932 zusätzlich eine betonierte Steilwand erhielt. Rudolf Caracciola probierte (auf Hinweis von zwei seiner Mechaniker) erstmals die Variante, das Karussell innen zu fahren, aus. Das kam einer Revolution gleich: 2006 wurde das Karussell dann ihm zu Ehren umbenannt. Wer außen fährt, verliert Zeit. Wer innen auf dem Beton fährt, gewinnt sie. Aber zahlt dafür mit Vibrationen, die durch das gesamte Fahrzeug gehen und einem Rumpeln, das man noch Kilometer später im Körper spürt. Das Karussell ist das Fotomotiv der Nordschleife, der Treffpunkt der Fans. Die Kurve, die man kennt, auch wenn man noch nie selbst am Ring war.

09 Pflanzgarten - Kilometer 16 bis 17

Fliegen. Im Rennauto? Kein Problem: Hier verlässt das Auto kurz die Straße. Berühmt ist der Streckenabschnitt Pflanzgarten , weil viele Fahrzeuge hier mit allen vier Rädern in der Luft sind. Die beiden aufeinander folgenden Sprunghügel werden als „Pflanzgarten 1" und „Pflanzgarten 2" bezeichnet. Der Abschnitt wurde nach den Gärten der Grafen von Nürburg benannt, die sich früher an selber Stelle befanden.

Besonders bei Nacht entfaltet die Nordschleife eine einzigartige Atmosphäre © Sebastian Kraft / Red Bull Content Pool

Die Herausforderung: Wer zu früh bremst, verliert auf der Kuppe die Traktion und damit die Kontrolle über das Fahrzeug. Wer zu spät bremst, landet nicht mehr auf der Strecke. Die Sprunghügel im Pflanzgarten sind der Moment, den jeder auf der Nordschleife kennt. Aus Videos, aus Erinnerungen, aus Albträumen.

10 Stefan-Bellof-S - Kilometer 17 bis 18

Ein Abschnitt, ein Name, ein Rekord für die Ewigkeit. Benannt nach dem ersten und einzigen Fahrer, der die Nordschleife in einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 200 km/h umrundete. Am 28. Mai 1983 beim Training zum 1000-km-Rennen am Steuer eines Porsche 956. Stefan Bellof gilt als einer der größten deutschen Formel-1-Fahrer aller Zeiten und das, obwohl er nie einen Grand Prix gewinnen konnte.

Stefan Bellof verstarb zwei Jahre später bei einem Unfall in Spa. Sein Rekord auf der Nordschleife gilt als unantastbar, weil die Strecke heute nicht mehr in dieser Form für solche Versuche genutzt wird. Die S-Kurve, die seit 2013 seinen Namen trägt, ist schnell, technisch präzise und vergibt keine Fehler. Wer sie sauber fährt, ist einen Moment lang auf der Linie eines Ausnahmemenschen.

11 Schwalbenschwanz - Kilometer 18 bis 19

Wer den Schwalbenschwanz erreicht, hat eine Runde auf der Nordschleife des Nürburgring fast überstanden. Zeit zum Durchatmen bleibt aber noch immer nicht. Die Planungsingenieure des Nürburgrings erfanden diesen Namen: Aus der Vogelperspektive sieht der Abschnitt wie das Ende eines Schwalbenschwanzes aus.

Eine Besonderheit im Schwalbenschwanz ist das kleine Karussell, eine kleinere betonierte Steilkurve, die vom Schwalbenschwanz zum Galgenkopf führt. Wer nach Pflanzgarten und Stefan-Bellof-S gedanklich schon auf der Döttinger Höhe ist, wird hier unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Der Schwalbenschwanz kombiniert enge Kurven mit einer unerwarteten Steilkurve. Ein letzter Test, bevor die lange Gerade die Runde beendet. Fehler hier kosten nicht nur Zeit, sondern oft auch das Auto.

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Die Duftmarke ist gesetzt: Auf Red Bull TV gibt's die drei Qualifying-Sessions für das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026 noch einmal in der Replay:

ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring Rennen 1 Erlebe das erste Qualifikationsrennen für das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Hier kämpfen die Fahrer:innen um die beste Startposition.

ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring Rennen 2 Erlebe das zweite Qualifikationsrennen für das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, in dem die Fahrer:innen um den besten Startplatz kämpfen.

ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring Top-Quali Verfolge das Top-Qualifying bei den ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring. Hier kämpfen die Fahrer:innen um den besten Startplatz.

12 Bonus: Döttinger Höhe - Kilometer 19 bis 20

Nach dem kleinen Karussell und dem Galgenkopf entlässt die Nordschleife Fahrer:innen langsam aus ihrem Klammergriff. Die Döttinger Höhe bietet einen der längsten Vollgas-Anteile auf einer Rennstrecke in Europa. Nach dem Schwalbenschwanz öffnet sich die Strecke, das Gaspedal geht durch den Boden. Hier trennen Windschatten und Top-Speed die Ergebnisse im Rennen. Und hier, auf dieser langen Geraden Richtung Ziel, spürt man zum ersten Mal, dass man es durch die Grüne Hölle geschafft hat.