Pendant que les pilotes de F1 profitaient tranquillement de leurs vacances, leurs managers, eux, n'ont pas chômé en coulisses. Après une période de calme plat, la machine s'est emballée dès la fin de la trêve estivale, avec une prolongation de contrat après l'autre. Il faut dire que l'annonce de la resignature de

chez Red Bull Racing y est sans doute pour quelque chose. Pas de jeu des chaises musicales pour l'instant donc, mais l'année prochaine pourrait être différente.