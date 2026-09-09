Pendant que les pilotes de F1 profitaient tranquillement de leurs vacances, leurs managers, eux, n'ont pas chômé en coulisses. Après une période de calme plat, la machine s'est emballée dès la fin de la trêve estivale, avec une prolongation de contrat après l'autre. Il faut dire que l'annonce de la resignature de Max Verstappen chez Red Bull Racing y est sans doute pour quelque chose. Pas de jeu des chaises musicales pour l'instant donc, mais l'année prochaine pourrait être différente.
Maintenant que plusieurs pilotes ont un nouveau contrat en poche, il est temps de faire le bilan. Quelle est la durée réelle des bails des pilotes ? La réponse se trouve juste en dessous.
Quels pilotes se battent pour un contrat en F1 en 2026 ?
La majorité des pilotes de la grille ont un contrat qui court jusqu'à la fin de la saison 2027, mais tout le monde ne vit pas dans le confort d’un CDD de longue durée. Chez Red Bull, les performances des pilotes sont épluchées en permanence pour décider de leur avenir. L'époque où un junior avait trois ans chez Toro Rosso pour faire ses preuves est révolue, et Red Bull n'a jamais eu peur de faire des changements en cours de saison. Bref : impossible de dire aujourd'hui où rouleront Isack Hadjar, Liam Lawson et Arvid Lindblad en 2027, même si le franco-algérien enchaînait les grosses performances avant sa blessure au poignet.
Fernando Alonso est le seul autre pilote dont le contrat arrive à échéance cette saison. Le double champion du monde avait signé une prolongation chez Aston Martin jusqu'à fin 2026, mais son avenir reste flou. L'écurie n'est toujours pas aussi compétitive que le pilote de 45 ans le voudrait, et cette saison pourrait bien être celle des adieux définitifs pour le vétéran.
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Qu'est-ce qu'un « multi-year deal », et quels pilotes en ont signé un ?
Beaucoup de pilotes ont paraphé ce qu'on appelle un « multi-year deal », autrement dit un contrat pluriannuel. Concrètement, le pilote reste au moins deux ans au sein de l’écurie. Les deux parties incluent souvent des clauses et des options pour prolonger ou rompre l’accord, si bien qu'un multi-year deal peut tout à fait durer 3, 4, voire 5 ans ou plus, tant que tout le monde y trouve son compte.
Sur la grille 2026, environ la moitié des pilotes ont un contrat pluriannuel. Chez certains, comme Oliver Bearman, Nico Hülkenberg et Esteban Ocon, en fonction des clauses et performances, cet accord pourrait arriver à échéance à la fin de l’année. Ils planchent donc sur leur avenir, que ce soit chez Haas, Audi, ou ailleurs.
D'autres, comme le duo de Cadillac Valtteri Bottas et Sergio Pérez, ont signé un multi-year deal en 2026 et resteront chez le constructeur américain jusqu'à fin 2027. Des contrats pluriannuels ont aussi été prolongés, chez Williams par exemple. À l'approche du Grand Prix des Pays-Bas, l'écurie britannique a annoncé qu'Alexander Albon avait rempilé pour un an et resterait chez Williams en 2027. Carlos Sainz, lui, continuera jusqu'à fin 2028.
Lewis Hamilton et Oscar Piastri ont eux aussi rempilé pour plusieurs années. L'Australien roulera en McLaren en 2027, et peut-être plus longtemps encore. Le bail d’Hamilton chez Ferrari arrive également à échéance l'an prochain, et son avenir reste incertain. D'ici là, le septuple champion du monde aura près de 43 ans, et il pourrait bien décider de raccrocher son casque.
Cas à part : Lance Stroll. Le pilote canadien roule depuis 2019 pour l'équipe de son père Lawrence (qui s'appelait alors Racing Point), et ça ne devrait pas changer de sitôt. Le contrat de Stroll expire techniquement en 2026, mais il devrait très probablement être prolongé.
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Sécurité de l'emploi : les pilotes qui restent chez la même équipe pour l'instant
Après une longue période de rumeurs et de spéculations, Max Verstappen a profité du GP des Pays-Bas pour annoncer son nouveau deal avec Red Bull Racing. À l'approche de sa (dernière) course à domicile, le quadruple champion du monde a révélé qu'il resterait chez Red Bull jusqu'en 2030.
Verstappen n'est pas le seul grand nom à s'être engagé sur la durée. Avant Monaco, Charles Leclerc avait annoncé qu'il resterait « les prochaines saisons » chez Ferrari. Leclerc restera donc en rouge jusqu'à fin 2028, et peut-être au-delà.
Lando Norris a lui aussi signé un nouveau deal en 2026. Le champion du monde en titre a, comme Verstappen, paraphé un contrat longue durée avec McLaren allant jusqu'à fin 2030.
Fait notable : Mercedes est la seule écurie de haut de tableau sans accords à long terme, du moins officiellement. La durée exacte des contrats des pilotes n'est pas connue, mais Kimi Antonelli et George Russell devraient tous les deux officier sous la houlette de Toto Wolff au moins jusqu'à fin 2027.
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Quand les contrats des pilotes F1 arrivent-ils à échéance ?
Voici toutes les infos sur les contrats des pilotes qui courent en Formule 1 en 2026, avec les dates d'échéance et/ou de signature de chaque deal.