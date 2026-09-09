Max Verstappen, Kimi Antonelli et Lewis Hamilton célèbrent sur le podium du Grand Prix du Canada de Formule 1 2026, à Montréal.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Contrats F1 2026 : qui reste, qui part et qui négocie encore ?

Alors que la Formule 1 vient d’entrer dans la dernière ligne droite de la saison, il est temps de faire le point sur les contrats et les deals des pilotes de la grille pour 2026 et au-delà.
Écrit par Harry Verolme
Temps de lecture estimé : 5 minutesPublished on

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Max Verstappen

Né pour être rapide, Max Verstappen, fils du pilote de Formule 1 Jos Verstappen, est le champion du monde de F1 en titre.

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Isack Hadjar

Désormais pilote de F1, passé par la Red Bull Junior Team, Isack Hadjar a fait ses preuves dans toutes les catégories.

Liam Lawson

L'ascension fulgurante du Néo-Zélandais Liam Lawson dans les rangs du sport automobile, avec ses premières victoires dans plusieurs catégories, l'a mené au sommet de son rêve d'enfant : la Formule 1.

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande

Arvid Lindblad

Pur produit du Red Bull Junior Team, Arvid Lindblad est l'un des grands espoirs du sport auto, propulsé jusqu'en Formule 1 après une ascension éclair dans les rangs juniors.

Royaume-UniRoyaume-Uni

Résumé

  1. 1
    Quels pilotes se battent pour un contrat en F1 en 2026 ?
  2. 2
    Qu'est-ce qu'un « multi-year deal », et quels pilotes en ont signé un ?
  3. 3
    Sécurité de l'emploi : les pilotes qui restent chez la même équipe pour …
  4. 4
    Quand les contrats des pilotes F1 arrivent-ils à échéance ?
Pendant que les pilotes de F1 profitaient tranquillement de leurs vacances, leurs managers, eux, n'ont pas chômé en coulisses. Après une période de calme plat, la machine s'est emballée dès la fin de la trêve estivale, avec une prolongation de contrat après l'autre. Il faut dire que l'annonce de la resignature de Max Verstappen chez Red Bull Racing y est sans doute pour quelque chose. Pas de jeu des chaises musicales pour l'instant donc, mais l'année prochaine pourrait être différente.
Maintenant que plusieurs pilotes ont un nouveau contrat en poche, il est temps de faire le bilan. Quelle est la durée réelle des bails des pilotes ? La réponse se trouve juste en dessous.

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01

Quels pilotes se battent pour un contrat en F1 en 2026 ?

La majorité des pilotes de la grille ont un contrat qui court jusqu'à la fin de la saison 2027, mais tout le monde ne vit pas dans le confort d’un CDD de longue durée. Chez Red Bull, les performances des pilotes sont épluchées en permanence pour décider de leur avenir. L'époque où un junior avait trois ans chez Toro Rosso pour faire ses preuves est révolue, et Red Bull n'a jamais eu peur de faire des changements en cours de saison. Bref : impossible de dire aujourd'hui où rouleront Isack Hadjar, Liam Lawson et Arvid Lindblad en 2027, même si le franco-algérien enchaînait les grosses performances avant sa blessure au poignet.
Fernando Alonso est le seul autre pilote dont le contrat arrive à échéance cette saison. Le double champion du monde avait signé une prolongation chez Aston Martin jusqu'à fin 2026, mais son avenir reste flou. L'écurie n'est toujours pas aussi compétitive que le pilote de 45 ans le voudrait, et cette saison pourrait bien être celle des adieux définitifs pour le vétéran.
Liam Lawson se prépare à prendre la piste sous les couleurs de Racing Bulls lors d’un Grand Prix de Formule 1 en 2026.

Liam Lawson se prépare avant de prendre la piste

© Rudy Carezzevoli/Getty Images

02

Qu'est-ce qu'un « multi-year deal », et quels pilotes en ont signé un ?

Beaucoup de pilotes ont paraphé ce qu'on appelle un « multi-year deal », autrement dit un contrat pluriannuel. Concrètement, le pilote reste au moins deux ans au sein de l’écurie. Les deux parties incluent souvent des clauses et des options pour prolonger ou rompre l’accord, si bien qu'un multi-year deal peut tout à fait durer 3, 4, voire 5 ans ou plus, tant que tout le monde y trouve son compte.
Sur la grille 2026, environ la moitié des pilotes ont un contrat pluriannuel. Chez certains, comme Oliver Bearman, Nico Hülkenberg et Esteban Ocon, en fonction des clauses et performances, cet accord pourrait arriver à échéance à la fin de l’année. Ils planchent donc sur leur avenir, que ce soit chez Haas, Audi, ou ailleurs.
D'autres, comme le duo de Cadillac Valtteri Bottas et Sergio Pérez, ont signé un multi-year deal en 2026 et resteront chez le constructeur américain jusqu'à fin 2027. Des contrats pluriannuels ont aussi été prolongés, chez Williams par exemple. À l'approche du Grand Prix des Pays-Bas, l'écurie britannique a annoncé qu'Alexander Albon avait rempilé pour un an et resterait chez Williams en 2027. Carlos Sainz, lui, continuera jusqu'à fin 2028.
Lewis Hamilton et Oscar Piastri ont eux aussi rempilé pour plusieurs années. L'Australien roulera en McLaren en 2027, et peut-être plus longtemps encore. Le bail d’Hamilton chez Ferrari arrive également à échéance l'an prochain, et son avenir reste incertain. D'ici là, le septuple champion du monde aura près de 43 ans, et il pourrait bien décider de raccrocher son casque.
Cas à part : Lance Stroll. Le pilote canadien roule depuis 2019 pour l'équipe de son père Lawrence (qui s'appelait alors Racing Point), et ça ne devrait pas changer de sitôt. Le contrat de Stroll expire techniquement en 2026, mais il devrait très probablement être prolongé.
Max Verstappen serre la main de Laurent Mekies après la signature de son nouveau contrat avec Oracle Red Bull Racing.

Verstappen signe un nouveau contrat

© Getty Images/Red Bull Content Pool

03

Sécurité de l'emploi : les pilotes qui restent chez la même équipe pour l'instant

Après une longue période de rumeurs et de spéculations, Max Verstappen a profité du GP des Pays-Bas pour annoncer son nouveau deal avec Red Bull Racing. À l'approche de sa (dernière) course à domicile, le quadruple champion du monde a révélé qu'il resterait chez Red Bull jusqu'en 2030.
Verstappen n'est pas le seul grand nom à s'être engagé sur la durée. Avant Monaco, Charles Leclerc avait annoncé qu'il resterait « les prochaines saisons » chez Ferrari. Leclerc restera donc en rouge jusqu'à fin 2028, et peut-être au-delà.
Lando Norris a lui aussi signé un nouveau deal en 2026. Le champion du monde en titre a, comme Verstappen, paraphé un contrat longue durée avec McLaren allant jusqu'à fin 2030.
Fait notable : Mercedes est la seule écurie de haut de tableau sans accords à long terme, du moins officiellement. La durée exacte des contrats des pilotes n'est pas connue, mais Kimi Antonelli et George Russell devraient tous les deux officier sous la houlette de Toto Wolff au moins jusqu'à fin 2027.
Max Verstappen concentré dans le garage d’Oracle Red Bull Racing lors du Grand Prix d’Autriche de Formule 1 2026.

Verstappen, concentré dans le garage

© Getty Images/Red Bull Content Pool

04

Quand les contrats des pilotes F1 arrivent-ils à échéance ?

Voici toutes les infos sur les contrats des pilotes qui courent en Formule 1 en 2026, avec les dates d'échéance et/ou de signature de chaque deal.

Pilote

Écurie

Contrat

Franco Colapinto

Alpine

jusqu'à fin 2027

Pierre Gasly

Alpine

jusqu'à fin 2028

Fernando Alonso

Aston Martin

jusqu'à fin 2026

Lance Stroll

Aston Martin

jusqu'à fin 2026

Gabriel Bortoleto

Audi

Pluriannuel (signé en 2025)

Nico Hülkenberg

Audi

Pluriannuel (signé en 2025)

Valtteri Bottas

Cadillac

Pluriannuel (signé en 2026)

Sergio Pérez

Cadillac

Pluriannuel (signé en 2026)

Lewis Hamilton

Ferrari

Pluriannuel (signé en 2025)

Charles Leclerc

Ferrari

Pluriannuel (signé en 2026)

Oliver Bearman

Haas

Pluriannuel (signé en 2025)

Esteban Ocon

Haas

Pluriannuel (signé en 2025)

Lando Norris

McLaren

jusqu'à fin 2030

Oscar Piastri

McLaren

Pluriannuel (signé en 2025)

Kimi Antonelli

Mercedes

Pluriannuel (signé en 2025)

George Russell

Mercedes

Pluriannuel (signé en 2025)

Liam Lawson

Racing Bulls

jusqu'à fin 2026

Arvid Lindblad

Racing Bulls

jusqu'à fin 2026

Isack Hadjar

Red Bull Racing

jusqu'à fin 2026

Max Verstappen

Red Bull Racing

jusqu'à fin 2030

Alexander Albon

Williams

jusqu'à fin 2027

Carlos Sainz

Williams

Pluriannuel (signé en 2026)

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Max Verstappen

Né pour être rapide, Max Verstappen, fils du pilote de Formule 1 Jos Verstappen, est le champion du monde de F1 en titre.

Pays-BasPays-Bas

Isack Hadjar

Désormais pilote de F1, passé par la Red Bull Junior Team, Isack Hadjar a fait ses preuves dans toutes les catégories.

Liam Lawson

L'ascension fulgurante du Néo-Zélandais Liam Lawson dans les rangs du sport automobile, avec ses premières victoires dans plusieurs catégories, l'a mené au sommet de son rêve d'enfant : la Formule 1.

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande

Arvid Lindblad

Pur produit du Red Bull Junior Team, Arvid Lindblad est l'un des grands espoirs du sport auto, propulsé jusqu'en Formule 1 après une ascension éclair dans les rangs juniors.

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