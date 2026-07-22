Une grille bouleversée par les pénalités

Avant même les qualifications, Isack Hadjar savait qu'il perdrait 20 places sur la grille pour cause de modifications sur son groupe propulseur. Sa mission le samedi était donc claire : entrer dans le top 10 et offrir son aspiration à Verstappen en Q3. Pari tenu. Le Néerlandais en profite pour signer le deuxième temps et rejoint sur la première ligne le détenteur de la pole position, Kimi Antonelli, en 1 min 44 s 361. Le Français, initialement dixième, se retrouve donc en avant-dernière ligne, devant Fernando Alonso (Aston Martin), sanctionné pour les mêmes raisons.

Trois autres pilotes ont écopé d'un recul de 10 places : Lando Norris (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin) et Carlos Sainz (Williams). Résultat : le Britannique, troisième en qualifications, s'élance 13e, l'Espagnol passe de 15e à 19e et le Canadien gagne même une position, remontant de 22e à 20e.

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Grille de départ finale : Antonelli (Mercedes), Verstappen (Oracle Red Bull Racing), Russell (Mercedes), Leclerc (Ferrari), Hamilton (Ferrari), Piastri (McLaren), Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls), Bortoleto (Audi), Lawson (Visa Cash App Racing Bulls), Gasly (Alpine), Colapinto (Alpine), Hülkenberg (Audi), Norris (McLaren), Bearman (Haas), Albon (Williams), Ocon (Haas), Bottas (Cadillac), Perez (Cadillac), Sainz (Williams), Stroll (Aston Martin), Hadjar (Oracle Red Bull Racing), Alonso (Aston Martin).

Côté choix de pneus , la majorité du plateau part en medium C3. Norris, Perez, Hadjar, Stroll et Alonso optent pour le composé hard, tandis que Sainz et Bottas tentent le pari du soft, en espérant une apparition précoce de la safety car.

Max Verstappen devance Kimi Antonelli sur le circuit de Spa © Alex Bierens de Haan/LAT Images) Isack Hadjar à Spa-Francorchamps, en Belgique © Alastair Staley/LAT Images Max Verstappen dans les stands en Belgique © Steven Tee/LAT Images Max Verstappen à la fin du Grand Prix de Spa-Francorchamps en Belgique © Mark Thompson/Getty Images Max Verstappen en duel avec Lewis Hamilton sur le circuit de Spa © Alastair Staley/LAT Images Isack Hadjar a été phénoménal lors de la course du Grand Prix de Belgique © Mark Thompson/Getty Images Arvid Lindblad au Grand Prix de Belgique © Clive Mason/Getty Images Arvid Lindblad au circuit de Spa © Rudy Carezzevoli/Getty Images Liam Lawson au Grand Prix de Belgique © Mark Thompson/Getty Images) Arvid Lindblad sur le circuit de Spa-Francorchamps © Clive Mason/Getty Images Max Verstappen sur le podium aux côtés de Kimi Antonelli et Charles Leclerc © Clive Rose/Getty Images

Départ électrique, Russell out dès le premier tour

Aux feux verts, Antonelli défend brillamment sa pole face à Verstappen. Le Néerlandais passe pourtant en tête dans le Raidillon… avant de se faire rendre la politesse par l'Italien dans la ligne droite de Kemmel. Derrière, Leclerc s'invite au contact de Russell, qui accroche Hamilton et termine dans les graviers : course finie dès le premier tour pour le pilote Mercedes. Peu de temps après, Leclerc déborde Verstappen et se glisse à la deuxième place.

Autre incident : les deux Haas se touchent, à l'avantage de Bearman. Ocon parvient à s'extraire du bac à graviers mais avec une crevaison, il prend la direction les stands. Sainz endommage aussi son aileron avant sans s'arrêter. La voiture de sécurité entre en piste et plusieurs pilotes en profitent pour changer de gommes, dont Hadjar (deux fois), Bearman, Perez et Bottas.

La course reprend au cinquième tour. Hadjar remonte à la 16e place derrière Bearman, tandis que Norris déborde Bortoleto pour le neuvième rang.

Verstappen s'arrache, Hadjar en mission

Max met la pression sur Leclerc et le déborde au sixième tour dans la ligne droite de Kemmel. Il pointe alors à 1,2 seconde d'Antonelli et signe le meilleur tour dans la foulée. Norris poursuit sa remontée en avalant Colapinto puis Lawson pour prendre la septième place. Au huitième tour, un gros contact entre Norris et Leclerc fait s'envoler des morceaux de carrosserie sur la piste, mais les deux hommes continuent.

Hamilton, lui, écope de cinq secondes de pénalité pour l'accrochage avec Russell — un coup dur pour le pilote Ferrari. Piastri signale une dégradation du plancher de sa monoplace. Derrière, Lindblad finit par céder sa sixième place à Norris. De son côté, Isack Hadjar continue de grignoter des positions, se retrouvant désormais dans le top 10 en dépassant Bortoleto.

Au 17e tour, Verstappen s'arrête pour mettre des gommes neuves et repart sixième, derrière Norris et devant Hadjar. Une VSC brève est déclenchée dans le tour suivant, sans doute pour nettoyer les débris. Antonelli en profite pour s'arrêter à son tour et ressort cinquième, derrière Norris et devant le Néerlandais.

Nouvelle VSC au 20e tour. Ferrari fait le choix d'un double stack, mais Hamilton touche l'un de ses mécaniciens en repartant — sans conséquence pour ce dernier. Bortoleto, Hülkenberg, Hadjar et Bearman passent aussi aux stands.

Antonelli maîtrise, Verstappen accroche le podium

Au 22e tour, à mi-course, Norris mène devant Leclerc, Antonelli, Verstappen, Piastri et Hamilton. Un tour plus tard, Leclerc reprend les commandes de la course : Norris est alors le seul à ne pas avoir changé de pneus. Perez abandonne à cause d'un souci de suspension arrière sur sa Cadillac. Stroll rentre à son tour au stand pour renoncer. Verdict : embrayage cassé.

Au 25e tour, Antonelli attaque un Norris qui se défend bec et ongles. Verstappen en profite pour réduire l'écart à 2,6 secondes de l'Italien. Un tour plus tard, Kimi passe Norris et se hisse deuxième, à trois secondes de Leclerc.

Au 29e tour, Verstappen se glisse enfin devant Norris et prend la troisième place. Sept secondes le séparent alors d'Antonelli, qui recolle sur Leclerc. Chez McLaren, l'ordre est donné aux pilotes de ne pas se disputer la position jusqu'à l'arrivée. Au 30e, l'arrêt de Norris tourne au vinaigre : cinq secondes perdues, il repart huitième derrière Bortoleto. Hadjar, lui, roule sixième derrière Hamilton avec plus de 20 secondes de retard — impossible de viser plus haut.

Gêné par Bottas lors d'un dépassement d'un tour, Leclerc perd du temps. Antonelli en tire parti, revient et le passe au 34e tour pour reprendre le commandement de la course.

Vers la fin, Hamilton finit par déborder Piastri au 40e tour pour la quatrième place, avec la menace d'une pénalité post-course pour l'incident avec son mécanicien.

Antonelli s'impose, Verstappen offre le 300e podium à Red Bull

Le jeune Antonelli gère parfaitement sa course et franchit la ligne en vainqueur : sixième succès de la saison et de sa carrière en F1. Leclerc conserve la deuxième place, et Verstappen complète le podium — le 300e de l'histoire d'Oracle Red Bull Racing . Suivent Hamilton, Piastri et un formidable Hadjar sixième. Norris, Bortoleto, Lindblad et Colapinto ferment le top 10. Lawson termine 12e derrière Gasly.

Quotation J'ai tout donné. Le premier relais n'était pas mauvais, le second un peu moins bon. Kimi et moi n'avons pas eu de chance avec la VSC. J'ai donné le maximum et je trouve que la troisième place est un bon résultat. J'espère qu'on aura d'autres week-ends comme celui-ci côté voiture. Max Verstappen

Quotation J'avais un très bon rythme. C'est le meilleur résultat que je pouvais aller chercher. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, le travail a été parfaitement exécuté et je suis très heureux. Sans la pénalité, je pouvais mieux me qualifier et probablement viser le podium — c'est frustrant. Isack Hadjar

Classement pilotes après le GP de Belgique

Rang Pilote Écurie Points 1 Kimi Antonelli Mercedes 204 2 Lewis Hamilton Ferrari 159 3 George Russell Mercedes 154 4 Charles Leclerc Ferrari 126 5 Lando Norris McLaren 103 6 Oscar Piastri McLaren 92 7 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 91 8 Isack Hadjar Oracle Red Bull Racing 60 9 Pierre Gasly Alpine 42 10 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls 39 11 Arvid Lindblad Visa Cash App Racing Bulls 20 12 Oliver Bearman Haas 18 13 Franco Colapinto Alpine 18 14 Gabriel Bortoleto Audi 6 15 Carlos Sainz Williams 6 16 Alexander Albon Williams 5 17 Esteban Ocon Haas 3 18 Fernando Alonso Aston Martin 1 19 Nico Hülkenberg Audi 0 20 Valtteri Bottas Cadillac 0 21 Sergio Pérez Cadillac 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

Classement constructeurs

Rang Écurie Points 1 Mercedes 358 2 Ferrari 285 3 McLaren 195 4 Oracle Red Bull Racing 151 5 Alpine 61 6 Visa Cash App Racing Bulls 61 7 Haas 21 8 Williams 11 9 Audi 10 10 Aston Martin 1 11 Cadillac 0

Pas de répit : direction la Hongrie

Aucun repos pour le paddock, la Formule 1 enchaîne dès le week-end suivant avec le Grand Prix de Hongrie . Programme classique avec deux séances d'essais libres le vendredi 24 juillet à 13 h 30 et 17 h, puis les EL3 le samedi 25 juillet à 12 h 30 et les qualifications à 16 h. La course s'élancera le dimanche 26 juillet à 15 h. En attendant, (re)découvrez notre guide du circuit du Hungaroring pour tout savoir sur la prochaine piste.