HYROX : le guide complet pour attaquer la saison 2026-2027

Si vous lisez ces lignes, quelqu'un à la salle vous a probablement déjà parlé de sled push avec des étoiles dans les yeux. HYROX, la course de fitness qui alterne running et ateliers fonctionnels, remplit les parcs des expositions de toute la France, et la saison 2026-2027 s'annonce copieuse. Pour vous guider, on s'appuie sur Jake Dearden , athlète Red Bull et champion du monde HYROX en Doubles à Nice en 2024.

01 HYROX, c'est quoi ? Un format identique dans toutes les villes

Le principe tient sur un bout de papier : 8 fois 1 km de course, chacun suivi d'une station fonctionnelle, dans un ordre identique de Nice à Hong Kong. Au menu :

SkiErg : 1 000 m

Sled push : 50 m

Sled pull : 50 m

Burpee broad jumps : 80 m

Rameur : 1 000 m

Farmers carry : 200 m

Sandbag lunges : 100 m

Wall balls : 100 répétitions

Trois formats au choix : Singles en solo, en Open ou en Pro (charges plus lourdes), Doubles à deux avec le travail partagé aux stations, ou Relais à quatre. La course est ouverte à tous dès 16 ans, sans qualification.

Pour les charges par division et les tranches d'âge, direction notre guide HYROX . Et le lexique HYROX vous évitera de chercher la Roxzone sur Google Maps (c'est la zone de transition).

Et c'est parti ! © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

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Cinq villes, sept rendez-vous : voici le calendrier HYROX France de la saison 26/27.

Bordeaux : du 30 septembre au 4 octobre 2026, au Parc des expositions (déjà courue).

Nice : du 29 octobre au 1er novembre 2026, au Palais des Expositions.

Paris : les 12 et 13 décembre, puis du 16 au 20 décembre 2026, à Paris Expo Porte de Versailles.

Paris Youngstars (l'édition pour les plus jeunes) : les 19 et 20 décembre 2026.

Toulouse : du 3 au 7 février 2027, au MEETT Parc des Expositions.

Paris Grand Palais : du 8 au 12 avril 2027.

Lyon : du 12 au 16 mai 2027.

Oui, Paris joue double : décembre à Porte de Versailles, avril sous la verrière du Grand Palais, avec deux billetteries distinctes. Notre article HYROX Paris démêle tout ça, et le guide HYROX Lyon détaille l'étape qui clôt la saison.

Un conseil de pote : les créneaux bougent parfois, alors vérifiez la page officielle avant de réserver train et hôtel.

03 Championnats du monde HYROX 2027 : cap sur Hong Kong

Après décembre 2026, place au grand rendez-vous de la saison : l’HYROX World Championships 2027. Ils se tiendront du 10 au 13 juin 2027 à l'AsiaWorld-Expo de Hong Kong, juste à côté de l'aéroport international. Une première en Asie-Pacifique, et un joli symbole : Hong Kong avait accueilli en 2022 la toute première course HYROX de la région.

Le niveau ? Stratosphérique : seuls 0,5 % environ des athlètes HYROX décrocheront leur billet. Les Français connaissent l'ambiance, Nice ayant accueilli les Mondiaux 2024, ceux du titre de Jake Dearden en Doubles.

L'HYROX offre une atmosphère incroyable © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

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Pas besoin d'être pro pour rêver de Hong Kong, mais il faut cocher les bonnes cases :

Courir dans la bonne division. Chaque course HYROX offre une place qualificative par tranche d'âge dans toutes les divisions Pro et en Doubles mixtes. Exception : chez les 60 ans et plus, la place revient à la division Open.

Finir en tête de sa tranche d'âge. Les athlètes déjà qualifiés pour 2027 sont sautés : l'offre descend au suivant.

Courir avant la date limite. Seules les courses disputées jusqu'au week-end du 16 mai 2027 distribuent des places pour Hong Kong. Les suivantes comptent déjà pour les Mondiaux 2028.

Payer à temps. La place est proposée par e-mail et n'est garantie qu'une fois le paiement effectué. Ne laissez pas traîner le message dans vos spams.

Les stars de la discipline , elles, visent le titre Elite via un circuit à part, l'Elite 15.

05 Quelles courses françaises qualifient pour Hong Kong ?

Toutes les étapes françaises de la saison distribuent des places. Et le timing fait bien les choses : HYROX Lyon se termine le 16 mai 2027, dernier jour qualificatif. La capitale des Gaules sera donc votre ultime chance française. Pression ? À peine.

06 Programme HYROX : préparer son premier HYROX en 12 semaines

La philosophie de Jake Dearden tient en une phrase, confiée à Red Bull : « L'entraînement doit avoir une approche mixte. » Cardio et renforcement doivent se compléter, jamais se marcher dessus. Comptez 3 à 4 séances par semaine, à adapter à votre niveau (en cas de doute sur votre condition physique, demandez l'avis d'un coach ou d'un médecin). Le plan tient en trois blocs :

Semaines 1 à 4 : construire le moteur. Running en endurance, renforcement global et prise en main des stations à charge légère.

Semaines 5 à 8 : courir avec les jambes lourdes. Le cœur du sujet HYROX : courir quand les quadriceps crient grâce. Enchaînez des blocs « 1 km + une station » et gardez 24 à 72 heures de récupération après les séances les plus dures.

Semaines 9 à 12 : simuler, puis affûter. Une simulation vers la semaine 9 ou 10 pour caler vos allures, puis on lève le pied : la semaine de course, Dearden redescend autour de 80 % de son effort habituel.

Le jour J, gardez vos habitudes : rien de nouveau dans l'assiette ni aux pieds. Une bouteille d'eau, une bonne dose de chambrage entre potes, et c'est parti.

HYROX teste votre condition physique © Lauri Vuorinen/Red Bull Content Pool

07 Prix et inscription HYROX : décrocher son dossard sans se faire piéger

Premier réflexe : on s'inscrit uniquement sur hyrox.com , jamais chez un revendeur.

Les tarifs sont dynamiques : plus vous attendez, plus la note grimpe. Au dernier relevé (automne 2026), comptez autour de 124 € par personne en Singles comme en Doubles à Nice et Paris, un peu moins en Relais. Des dossards caritatifs, moins chers, existent aussi contre un objectif de collecte.

Les villes les plus courues affichent vite complet : activez les alertes de la page officielle et dégainez dès l'ouverture.

Un imprévu ? Tout se joue au moment de l'achat, avec les options Flex (impossible de les ajouter après coup). Le Flex Add-On vous rembourse à 100 % jusqu'à 31 jours avant votre course, puis à 50 % jusqu'à 7 jours avant. Le Flex Lite, lui, se limite au changement de nom, possible via votre compte HYROX jusqu'à 7 h 59 la veille du jour de course. Sans option Flex, pas de remboursement, et jamais sur un dossard caritatif : vous voilà prévenu. Vos temps vous attendront ensuite sur results.hyrox.com . Reste à choisir votre ville (et à prévenir vos quadriceps).

FAQ

Combien coûte un HYROX ?

Environ 124 € par personne en Singles ou en Doubles sur les étapes françaises (relevé de l'automne 2026), un peu moins en Relais. Les prix grimpent à l'approche de la course.

Comment s'entraîner ?

Combinez running et renforcement fonctionnel, puis apprenez à courir fatigué en enchaînant 1 km et une station. Comptez 12 semaines à raison de 3 à 4 séances hebdomadaires pour un premier HYROX.

Quelles chaussures utiliser ?

Une paire de running polyvalente, stable et accrocheuse, déjà testée à l'entraînement : elle doit tenir 8 km et rester ancrée au sol sur les sled push et les fentes.

Que manger avant une compétition ?

Un repas habituel et digeste, déjà testé avant vos grosses séances : le jour J n'est pas le moment d'expérimenter. Pour un conseil personnalisé, voyez un professionnel de la nutrition sportive.

Combien de burpees faut-il faire ?

Il n'y a pas de nombre fixe : la station impose 80 m de burpee broad jumps. Plus vos sauts sont longs, moins vous en faites.

Faut-il être qualifié pour participer ?

Non : HYROX est ouvert à tous dès 16 ans. Seuls les Championnats du monde, comme ceux de Hong Kong en 2027, exigent une place qualificative.