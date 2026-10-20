La ligne d'arrivée est franchie, les jambes tremblent encore et une seule question tourne en boucle : alors, ce temps ? Après Bordeaux, place

du 29 octobre au 1er novembre, puis à Paris du 12 au 20 décembre (tout le programme est dans notre

). Des milliers de finishers vont donc chercher leurs

résultats HYROX

dans les heures qui suivent leur course.