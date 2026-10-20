Résultats HYROX : votre chrono en détail
Où pouvez-vous trouver vos résultats HYROX ? Comment lire vos splits ? Qu'en faire pour la prochaine course ? On vous dit tout, parce que votre chrono a bien plus de choses à dire qu'il n'y paraît.
© Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool
La ligne d'arrivée est franchie, les jambes tremblent encore et une seule question tourne en boucle : alors, ce temps ? Après Bordeaux, place à Nice du 29 octobre au 1er novembre, puis à Paris du 12 au 20 décembre (tout le programme est dans notre calendrier HYROX 2026). Des milliers de finishers vont donc chercher leurs résultats HYROX dans les heures qui suivent leur course.
Sauf qu'un résultat HYROX, ce n'est pas juste un chrono. C'est une véritable carte de votre course, station par station, kilomètre par kilomètre. Jake Dearden, champion du monde HYROX en Pro Doubles à Nice en 2024 et coach de la discipline, l'a bien compris : chaque course lui sert à réajuster sa préparation. On vous montre comment en faire de même.
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Où consulter les résultats HYROX officiels ?
Une fois le souffle retrouvé, une seule adresse à retenir : results.hyrox.com. C'est la plateforme officielle, gérée par mika:timing, le chronométreur qui équipe toutes les courses HYROX de la planète. Tout y est : classements par événement et par division, splits de chaque station et les temps passés en roxzone.
Côté timing, deux rendez-vous. Pendant l'événement, les splits remontent en temps réel : idéal pour suivre un pote depuis les tribunes sans rater son passage aux Wall Balls. Après la course, le résultat complet tombe en général quelques heures plus tard. Et si la nostalgie vous prend, les archives remontent jusqu'à la saison 2018/19 (oui, déjà).
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Retrouver son résultat HYROX en 3 clics
Le mode d'emploi tient sur un ticket de métro. Les libellés du site bougent parfois, mais la logique reste la même :
- Choisissez la bonne saison. Une saison HYROX court à peu près de septembre à juillet : Nice et Paris 2026 appartiennent donc à la saison 2026/27.
- Ouvrez l'onglet Race Results et sélectionnez votre événement dans la liste déroulante (ville et date).
- Filtrez par division (Open, Pro, Doubles, Relay ou Adaptive), puis tapez votre nom ou votre numéro de dossard.
Un clic sur votre ligne et le détail complet s'affiche. Vous ne vous trouvez pas ? Pas de panique : le plus souvent, c'est la saison ou la division qui coince. Autre rappel : la plateforme officielle classe par événement, pas par athlète. Pour comparer deux de vos courses, il faut ouvrir chaque événement l'un après l'autre.
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Comment lire ses splits HYROX : running, stations et roxzone
Votre temps final, c'est le score du match. Les splits, c'est le replay image par image. Pour bien les lire, rappelez-vous la structure d'une course : 8 × 1 km de course à pied, chacun suivi d'une station. Votre résultat se décompose donc en trois blocs.
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Les 8 km de running
Les huit tours d'un kilomètre doivent être lus comme huit temps distincts. C'est le plus gros morceau de la course, et souvent le plus bavard. Ne vous contentez pas de la moyenne : regardez comment vos temps évoluent d'un kilomètre sur l'autre.
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Les 8 stations
SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, Rowing, Farmers Carry, Sandbag Lunges et Wall Balls. Chacune a son propre chrono, ce qui permet de repérer très vite l'atelier qui vous résiste. Si vous débarquez dans la discipline, notre guide complet de l'HYROX détaille chaque épreuve.
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La roxzone, le chrono fantôme
La roxzone, c'est la zone de transition entre la piste de course et les stations. On y entre, on cherche son atelier, on en ressort… et le chrono tourne pendant tout ce temps. Beaucoup de débutants l'oublient en lisant leur temps HYROX. Erreur : additionnées, ces minutes de transition pèsent souvent plus lourd que certaines stations.
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Où se perd le temps ? 3 signaux à repérer dans vos splits
Maintenant que vous savez lire la carte, partons à la chasse aux fuites. Trois signaux méritent toute votre attention :
- Des kilomètres qui s'allongent. Si vos derniers tours de running sont nettement plus lents que les premiers, c'est le signe que les stations vous coûtent cher en fraîcheur.
- Une station hors norme. Comparez votre rang sur chaque station à votre classement général dans votre division. Dans la première moitié au général mais loin derrière au Sled Push ? Vous tenez votre point faible.
- Une roxzone qui traîne. Des transitions longues partout, c'est du temps perdu sans le moindre effort supplémentaire. C'est souvent le gain le plus simple à aller chercher, et les pros ont leurs stratégies de course pour le grappiller.
Petit conseil : comparez-vous à votre division et à votre tranche d'âge, jamais au vainqueur de l'Elite 15 (sauf si vous aimez souffrir pour rien).
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Du résultat HYROX au plan d'entraînement
Vous savez lire vos splits, c'est bien, mais vous ne savez pas comment vous en servir ? Inspirez-vous de Jake Dearden : après sa course de Glasgow en 2025, bouclée en 55:44 (record personnel à la clé), il a réajusté son entraînement en conséquence. Le principe est simple : le résultat de votre dernière course devient le point de départ de la prochaine préparation.
Première règle du « Master Trainer » : ne pas tout miser sur un seul compartiment. « L'entraînement doit avoir une approche mixte », rappelle Dearden. Autrement dit, si vos splits désignent les Wall Balls, vous ne bazardez pas vos footings pour enchaîner les lancers. Vous ajoutez du travail ciblé, sans déséquilibrer l'ensemble.
Concrètement, la boucle ressemble à ceci :
- Identifiez une ou deux faiblesses dans vos splits, pas dix.
- Dédiez-leur des séances spécifiques dans votre semaine type.
- Mesurez à la course suivante et comparez les deux résultats.
Si ce sont vos kilomètres qui s'effondrent, Dearden a une piste : courir à l'entraînement pendant la durée que vous pensez mettre pour boucler le parcours, soit au moins 90 minutes. Pour aller plus loin, on a décortiqué comment les pros concilient course et musculation, et comment dompter les Wall Balls, juges de paix de fin de course.
C'est d'ailleurs cette logique de données qu'on retrouve au Red Bull Athlete Performance Center de Thalgau, en Autriche, où le Master Trainer est venu peaufiner sa préparation.
Dans un autre registre : si une douleur revient toujours sur la même station, parlez-en à un professionnel de santé, et évitez de forcer.
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Résultats officiels ou sites tiers : lequel consulter ?
Vous avez peut-être déjà utilisé des sites ou des applis qui compilent les résultats HYROX par athlète. Pratique, mais à manier avec prudence : mi-octobre 2026, HYROX a envoyé des mises en demeure à au moins huit sites et applis qui exploitaient ses données. Leur avenir reste donc incertain. Pour éviter de douter, une seule référence : la plateforme officielle. Simple, basique.
FAQ
Quand les résultats HYROX sont-ils publiés ?
Les splits s'affichent en direct pendant l'événement sur results.hyrox.com. Le résultat complet est publié en général quelques heures après la course.
Peut-on suivre un athlète HYROX en direct ?
Oui. Pendant l'événement, ouvrez la course concernée sur la plateforme officielle et recherchez l'athlète par son nom ou son numéro de dossard pour voir ses splits remonter en temps réel.
Comment retrouver un ancien résultat HYROX ?
Changez la saison dans le sélecteur de results.hyrox.com : les archives remontent jusqu'à la saison 2018/19. Choisissez ensuite l'événement, puis la division.
C'est quoi, un bon temps HYROX ?
Tout dépend de votre division, de votre âge et de votre expérience. Plutôt que de viser un chrono universel, regardez où vous vous situez dans votre division et votre tranche d'âge, puis fixez-vous un objectif de progression. Pour une première, le bon temps, c'est celui qui vous donne envie de revenir. Promis.
Combien de kilomètres de course dans un HYROX ?
Huit kilomètres au total, découpés en 8 tours de 1 km, chacun suivi d'une station.