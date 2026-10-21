Autant vous prévenir, sept mois, ça passe vite. HYROX Lyon revient pour une deuxième édition au printemps 2027, et si la billetterie n'est pas encore ouverte, le compte à rebours de la préparation, lui, a déjà commencé. Bonne nouvelle : la course est pensée pour tout le monde. « Le niveau d'entrée est vraiment bas », résume Jake Dearden , champion du monde HYROX en double à Nice en 2024 et athlète Elite 15. Dates , inscription , formats , qualification pour les Mondiaux et plan d'entraînement : dans ce guide, il y a tout ce qu'il faut savoir sur HYROX Lyon 2027 .

01 Inscription HYROX Lyon : quand ouvre la billetterie ?

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la billetterie n'est pas encore ouverte. HYROX annonce une ouverture « prochainement », sans date précise. Le plus sûr, c'est de rejoindre la liste d'attente depuis la page officielle de HYROX Lyon : vous serez prévenu dès le lancement des ventes. Sur les étapes françaises, les créneaux partent vite.

Les tarifs 2027 n'ont pas encore été communiqués non plus. Mais on vous tiendra au courant dès qu'ils seront annoncés.

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Les conditions de billetterie, elles, sont déjà connues :

Option Flex : remboursement à 100 % jusqu'à 31 jours avant votre jour de course, puis à 50 % jusqu'à 7 jours avant (hors frais de service et hors option).

Changement de nom : possible jusqu'à 7 h 59 la veille de votre jour de course, via votre compte HYROX.

Pas de transfert vers un autre événement ni de changement de division après l'achat. Choisissez donc votre catégorie avec soin.

Billets spectateurs : prévus pour vos supporters, mais sans option Flex.

L'HYROX brille par son accessibilité © Leo Francis/Red Bull Content Pool

02 Solo, Doubles ou Relais : quel format choisir à HYROX Lyon ?

Le principe ne change pas d'une ville à l'autre : 8 fois 1 km de course, chaque kilomètre suivi d'une station. Au menu : SkiErg, sled push, sled pull, burpee broad jumps, rameur, farmers carry, sandbag lunges et, pour le dessert, les wall balls . Reste à choisir avec qui vous passez à table :

Singles Open : en solo, avec les charges standard. C'est la porte d'entrée classique pour une première.

Singles Pro : en solo, avec des charges plus lourdes. Pour ceux qui ont goûté à l'Open et en redemandent.

Doubles : à deux, vous courez ensemble les 8 km et vous vous partagez le travail aux stations.

Relais : à quatre, chacun court 2 km et enchaîne deux stations. Idéal pour embarquer les collègues de bureau.

Pour le détail des divisions et des charges, tout est dans notre guide complet de l'HYROX .

03 HYROX Lyon, l'une des dernières qualifs pour Hong Kong

Les Championnats du monde HYROX 2027 se tiennent à Hong Kong, du 10 au 13 juin 2027. D'après le règlement officiel, toutes les courses de la saison 26/27 disputées jusqu'au week-end du 16 mai 2027 distribuent des places pour ce grand rendez-vous. Le 16 mai, c'est le dernier jour de HYROX Lyon. Eurexpo sera donc l'une des toutes dernières portes d'entrée vers les Mondiaux (pression, quand tu nous tiens).

Concrètement, les divisions Pro et Doubles mixte offrent au moins une place qualificative par catégorie d'âge. Une fois l'invitation reçue, vous avez 48 heures pour l'accepter et régler votre billet. Les courses suivantes compteront, elles, pour les Mondiaux 2028. Envie de voir à quoi ressemble le très haut niveau ? Les records et meilleures performances HYROX donnent le vertige.

On reste motivé © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Préparer HYROX Lyon en 7 mois : le plan en 4 phases

Plusieurs mois de prépa, c'est le grand luxe : assez pour bâtir une base solide sans vous cramer en route. Le fil rouge, on l'emprunte à Jake Dearden, passé par le Red Bull Athlete Performance Center de Thalgau, en Autriche : « L'entraînement doit avoir une approche mixte. » Autrement dit, course et renforcement avancent main dans la main. On détaille cette logique dans notre article sur la façon dont les pros concilient course et musculation .

Voici notre trame, à adapter à votre niveau, idéalement avec un coach. C'est un cadre général, pas une prescription : si vous reprenez le sport ou avez le moindre doute sur votre santé, demandez un avis médical avant de vous lancer.

Phase 1 (octobre à décembre) : poser les fondations

Trois séances par semaine suffisent pour démarrer : deux sorties de running à allure facile (vous devez pouvoir tenir une conversation) et une séance de renforcement global, avec squats, fentes, tirages et gainage. Profitez-en pour travailler la technique des stations au calme. Un burpee broad jump propre en novembre, ce sont des secondes gagnées en mai.

Phase 2 (janvier et février) : passer en mode hybride

On monte à quatre séances, avec une nouveauté : le compromised running. Le principe consiste à courir juste après une station, pour apprendre à vos jambes à repartir quand elles crient grâce. Par exemple, 4 tours de 1 km suivis de 20 wall balls, à allure contrôlée. Ces fameuses wall balls ont d'ailleurs droit à leur guide de conseils de pro .

Phase 3 (mars à mi-avril) : simuler la course

Place aux simulations : un demi-parcours d'abord, puis un enchaînement plus long tous les quinze jours environ. Le but n'est pas de vous mettre à plat à chaque séance, mais de trouver votre allure. Sur la sortie longue, Dearden conseille de courir « pendant le temps que vous pensez mettre pour boucler tout le parcours ». C'est aussi le moment de caler votre stratégie de course, de la gestion de la Roxzone au ravitaillement, avec nos conseils .

Phase 4 (mi-avril au 12 mai) : affûter

Les dernières semaines, réduisez progressivement le volume de travail en gardant quelques rappels d'intensité courts. La semaine de la course, place au repos actif : footing léger, mobilité, sommeil. Le travail est fait, l'objectif est d'arriver frais. Et relisez le règlement, histoire de ne pas découvrir une pénalité le jour J.

04 Chaleur de mai : rester attentifs

Lors de la première édition, une participante a été victime d'un malaise lié à une hyperthermie d'effort. Selon l'organisateur, la salle était climatisée, mais il faisait plus de 31 degrés à l'extérieur ce jour-là.

Chaleur et effort intense forment un duo à prendre très au sérieux, même quand on est jeune et bien entraîné. Quelques réflexes à garder en tête à tout instant :

Acclimatez-vous progressivement : à l'approche de mai, habituez votre corps à des conditions plus chaudes, toujours à intensité modérée.

Hydratez-vous avant, pendant et après l'effort , y compris les jours qui précèdent la course, et utilisez les points d'eau du parcours.

Écoutez les signaux d'alerte : vertiges, nausées, maux de tête, confusion ou sensation de froid en plein effort. Au moindre doute, arrêtez-vous et prévenez un juge ou les secours.

Adaptez votre objectif si la météo s'emballe. Un chrono se rattrape à la course suivante.

Red Bull Road to HYROX © Red Bull

05

Eurexpo se trouve à Chassieu, à l'est de Lyon. Le plus simple, c'est le tram T5 qui relie Grange-Blanche (métro D) au parc des expositions. Vous évitez la chasse à la place de parking les jours d'affluence, et le trajet fait office de sas de concentration.

Les infos pratiques détaillées (accès, parkings, horaires) sont publiées sur la page officielle à l'approche de l'événement : jetez-y un œil quelques jours avant. Pour le retrait du dossard, une pièce d'identité physique est obligatoire (une photo sur le téléphone ne passera pas), et impossible de s'enregistrer à la place de quelqu'un d'autre. L'accueil de chaque division ouvre 90 minutes avant la première vague de départ.

Maintenant que vous avez une longueur d’avance, ne la laissez pas filer : votre HYROX Lyon 2027 commence aujourd’hui.

FAQ

Quand a lieu HYROX Lyon 2027 ?

Du mercredi 12 au dimanche 16 mai 2027, soit cinq jours de compétition.

Où se déroule HYROX Lyon ?

À Eurexpo Lyon, boulevard de l'Europe, 69680 Chassieu, à l'est de l'agglomération.

Les inscriptions pour HYROX Lyon 2027 sont-elles ouvertes ?

Pas encore. HYROX annonce une ouverture prochaine. Vous pouvez rejoindre la liste d'attente sur la page officielle pour être prévenu.

Quel est le prix d'une inscription à HYROX ?

Les tarifs ne sont pas encore communiqués. Ils dépendront de la division choisie (Singles, Doubles, Relais).

Comment aller à Eurexpo en transports en commun ?

Avec le tram T5, depuis la station Grange-Blanche, desservie par le métro D.

Peut-on assister à HYROX Lyon en tant que spectateur ?

Oui, des billets spectateurs sont prévus. Leurs tarifs n'ont pas encore été annoncés.

HYROX Lyon est-il qualificatif pour les Championnats du monde ?

Oui. L'édition se termine le 16 mai 2027, dernier week-end qualificatif pour les Mondiaux de Hong Kong (10 au 13 juin 2027), dans les divisions Pro et Doubles mixte.