Rampage : Jaxson Riddle déplace des montagnes pour son saut de 30 mètres

Le freerider américain

a repoussé les limites du

en posant un énorme saut dirt-to-dirt (de terre à terre), entièrement façonné à la main. À quelques jours de l'édition anniversaire des 25 ans de

, qui se tient du 8 au 10 octobre 2026, le rider de 24 ans a atteint 75 km/h en pompant le long d'une piste taillée dans une crête de l'Utah, avant de s'envoler sur ce saut de 30,5 m (100 pieds).