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© Logan Chase Gallagher
VTT
Rampage : Jaxson Riddle déplace des montagnes pour son saut de 30 mètres
Avant Red Bull Rampage, on plonge dans le chantier XXL qui se cache derrière le dirt jump géant de 30,5 m signé Jaxson Riddle, dans l'Utah.
Le freerider américain Jaxson Riddle a repoussé les limites du VTT en posant un énorme saut dirt-to-dirt (de terre à terre), entièrement façonné à la main. À quelques jours de l'édition anniversaire des 25 ans de Red Bull Rampage, qui se tient du 8 au 10 octobre 2026, le rider de 24 ans a atteint 75 km/h en pompant le long d'une piste taillée dans une crête de l'Utah, avant de s'envoler sur ce saut de 30,5 m (100 pieds).
Après une blessure et quatre mois d'arrêt à la suite de sa première tentative, Riddle a enfin concrétisé ce rêve qui traînait dans un coin de sa tête depuis plus d'un an, confirmant au passage qu’il est l’un des freeriders VTT les plus singuliers de la planète. Découvrez comment il s'y est pris dans la vidéo ci-dessous :
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Comment Red Bull Rampage a poussé Riddle à voir plus grand
Riddle, qui a débuté par le motocross avant de passer au BMX puis au VTT, n'a jamais perdu sa fascination pour la moto tout-terrain et continue d'y puiser son inspiration. Lors du Red Bull Rampage 2025, il a bluffé le public avec un backflip heel clicker (oui, sur un vélo), une figure que l'on voit plutôt en freestyle motocross, et qui lui a valu le prestigieux prix du Best Trick :
Mais sa vision du VTT freeride dépasse largement les tricks. Tout est une question de terrain. « [Les pilotes de FMX] se servent du paysage et du relief naturel, et ils peuvent faire un saut avec n'importe quoi, explique Riddle. C'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. »
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Comment Jaxson Riddle a construit son saut géant de 30 mètres
Bien décidé à reproduire ce style motocross ancré dans le paysage, il est parti explorer les montagnes de St George, dans l'Utah, en quête d'un relief qu'il pourrait modeler pour en faire un saut de 30 m. « Il faut travailler avec le terrain et avec ce qui est déjà là. J'essaie de trouver un run-in naturel et deux collines parfaitement alignées », détaille-t-il.
À la différence de la plupart des sauts de cette taille, Riddle a choisi de tout construire à la main. Acheminer des engins de chantier dans une zone désertique et isolée n'a rien d'une partie de plaisir, leur usage est interdit à Red Bull Rampage, et surtout, il était convaincu que c'était faisable avec une simple pelle et un peu d'huile de coude. Découvrez les coulisses dans la vidéo ci-dessous :
Dans les coulisses du saut géant de Jaxson Riddle
Depuis le haut du run-in, un ami et freerider lui aussi, Tyler McCaul, observait la scène. « J'ai toujours énormément de respect pour celui qui s'élance le premier sur un saut et qui l'ouvre pour tout le monde », confie McCaul.
Sur un jump de cette envergure, chaque détail compte, du moindre coup de frein au vent arrière, et Riddle en sait quelque chose. Lors de sa première tentative en avril 2025, il a été un peu court et a chuté sur le knuckle (l'arête entre le sommet et la pente de réception). Bilan : une petite fracture de l'astragale (un os majeur de la cheville) et quatre mois loin du vélo pour sa rééducation. Malgré ce revers, il n’en a pas démordu : il allait emmener son VTT sur le même type de sauts que des motos tout-terrain.
Le chantier a nécessité environ un mois de compactage à la main, l'équipe passait huit à dix heures par jour à manier la pelle. Après la chute de Riddle sur sa première tentative, ils ont retravaillé le run-in en le rallongeant de 122 m pour lui permettre de prendre la vitesse nécessaire. Riddle s'est aussi plongé dans les calculs : il s'est appuyé sur les images de sa chute et sur des tests effectués au radar de vitesse pour déterminer la vitesse requise pour franchir le gap.
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Transformer un revers en succès
Ces ajustements faits, Riddle est retourné sur le saut avec un nouvel outil : sa moto de cross. Il s'en est servi pour prendre ses repères en gagnant en confiance à chaque passage. La moto lui a permis de comprendre à quoi ressemblerait la réception vue des airs, et quelles sensations elle procurerait. « Je n'avais jamais eu l'occasion de m'en servir comme outil », raconte-t-il.
Tous les paramètres passés en revue, Riddle se sentait prêt. Il avait la vitesse, le take-off était corrigé, et il savait ce qu'il allait ressentir en l'air. Il ne restait plus qu'à tout assembler. Il s'est élancé, a tout donné et a survolé le gap de 30 m avant que ses pneus ne touchent la réception exactement là où il l'espérait.
Avant même qu'il ait pu quitter la zone, ses amis lui sont tombés dessus dans une explosion de cris de joie. Plutôt que d'en rester là et de faire la fête, il est remonté pour un second run avec encore plus de style. Désormais, il rêve d'y retourner et d’ajouter des figures.
Au-delà des défis sportifs XXL qu'il imagine, Riddle emmène le VTT freeride vers de nouvelles frontières. « Je suis revenu à ce qui m’a fait grandir, le VTT », confie-t-il. Et les possibilités, qu'il s'agisse de figures ou de sauts encore plus grands, semblent infinies.
Pour suivre Red Bull Rampage, rendez-vous les 8 et 10 octobre à 18 h. La compétition sera diffusée en direct sur Red Bull TV.
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