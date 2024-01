Pierre Vaultier explique comment gérer sa vitesse en compétition de snow

Pierre Vaultier: Sur un pumptrack, avec une planche à plat et très peu de prise de carres, ce sont les mouvements de terrain, même à plat, qui nous permettent de créer de la vitesse, de la conserver et même de l’augmenter. En termes de ressenti, c’est un petit peu comme si on avait une succession de trous et de marches, et qu’à chaque trou on voulait sauter sur la marche et qu’on avait ensuite une planche à roulette pour descendre. On n’utilise que les descentes pour avoir de la vitesse, parce que tu sautes par-dessus les montées, sensoriellement ça donne ça.

Physiquement, c’est simplement une variation de charge grâce à un lissage du centre de gravité. Sur une courbe sinusoïdale, il faut lisser le centre de gravité pour aller le plus vite possible. On le fait avec les jambes et le haut du corps, ça nous permet d’annuler les montées pour ne favoriser que les descentes. On minimise la charge en montée pour l’accentuer dans les descentes. C’est comme ça qu’on se retrouve avec un bilan cinétique positif, même sur du plat.