Voici les équipes françaises du Red Bull Can You Make It !

Le Red Bull Can You Make It, c’est sept jours de voyage au travers du continent européen. Facile, non ? Pas tant que ça. Si les pays par lesquels passent les participants font partie de la zone Euro, dans le cadre de la compétition, la monnaie qu’ils devront utiliser est toute autre : il s’agit de cannettes de Red Bull. Les équipes de trois vont devoir faire preuve de résilience, de roublardise et démontrer qu’ils ont le troc dans le sang pour manger, se déplacer et trouver un endroit où dormir jusqu’à atteindre la ligne d’arrivée, à Berlin.

Découvrez ci-dessous les 15 équipes de courageux qui représenteront la France :

01 FDPoule

Dîtes bonjours aux FDPoule © FDPoule

Bio : Camille, Luca et Régis forment l’équipe FDPoule. Ils se connaissent depuis longtemps et ont beaucoup de choses à raconter. Une chose apprise depuis quelques années : on ne sait jamais ce qui va se passer. La preuve, ils participent à Red bull can you make it !

Anecdotes :

Camille - Malchanceux sur les bords, il a déjà dormi sur le quai d’une gare parce que son train n’est tout simplement pas passé.

Luca - Ce rider fou a déjà eu droit à 2 traumatismes crâniens. Désormais, il survit avec 3 neurones. Vidéaste et photographe, il est chargé de gérer tout ça sur le plus gros festival étudiant de France, toujours avec ses 3 neurones…

Régis - Lui aussi rider, il s’est déjà cassé le bras. Et au moment de remonter sur le vélo, il s’est à nouveau fracturé le bras…

02 FRENCH BULL RIVIERA

French Bull Riviera © French Bull Riviera

Bio : Nous sommes le trio des galactiques, nous avons les meilleurs éléments qui puissent exister sur le marché. Et à la fin, il n'en restera que 3 ! On va représenter la French Riviera comme il se doit à travers cette aventure, nous sommes prêts !

Anecdotes :

Leane - Elle est passée à quelques centimètres du titre de Miss France 2022, 2023 puis 2024.

Tony - Seul être humain sur terre à pouvoir battre Khabib Nurmagomedov à une seule main et sur une seule jambe.

Yacine - Fervent supporter de l’Olympique de Marseille, on le surnomme « El commandante » comme la légende argentine Lucho Gonzalez).

03 Team MAJ

Bonne chance à la Team MAJ © Team MAJ

Bio : Depuis 2020, Maxime, Arthur et Julien se préparent pour leur expédition au travers du continent européen. Entre le charisme de Maxime, la perspicacité d’Arthur et le leadership de Julien, ils sont prêts à faire face à n’importe quel obstacle.

Anecdotes :

Maxime - Speaker, il a couvert de nombreux événements sportifs.

04 RED BULLDOG

Les Red'Bulldog sont prêts © Red'Bulldog

Bio : L’équipe RED BULLDOG, fraîchement fondée pour le Red Bull Can You Make It, se distingue par sa créativité et son intrépidité ! Elle se compose d’esprits malins, stratèges, infatigables, tenaces et obstinés ! Forte de ses futurs succès, l’équipe RED BULLDOG est prête à traverser les frontières et à relever tous les défis !

Anecdotes :

Arthur - Mascotte pour une équipe de basket qui joue en pro B, il est tombé en plein milieu du terrain à la mi-temps devant un stade rempli sans pouvoir se relever.

Hugo - ⁠Lors d’un match important de foot, en voulant dégager la balle, il a mis un retourné acrobatique contre son camp.

Clément - Il est parti à Paris, à 500km de chez lui en voiture sur un coup de tête pour faire une surprise à sa cousine, une fois sur place, il a cassé les clés de sa voiture dans la serrure de la portière et est suis resté bloqué là-bas un jour alors qu’il devait commencer un nouveau job.

05 TAZMANIA

Tazmania © Tazmania

Bio : L’équipe TAZMANIA, un trio dynamique et passionné, est composée de Victor Bramonte, Thibau Escudie et Mohamed El Harrani. Ils sont unis par leur passion pour l’aventure, le sport, et surtout leur soif de repousser les limites. Avec des racines profondément ancrées dans la finance, ce groupe éclectique partage un objectif commun : conquérir le challenge Red Bull Can You Make It avec audace et esprit d’équipe.

Anecdotes :

Victor - Est resté coincé dans l’un des quartiers les plus dangereux au monde au Mexique après qu’on ait percé les pneus de sa voiture au couteau.

Mohamed - A parlé à Johnny Depp à Rome pendant 10 minutes sans se rendre compte que c'était lui. Tellement tête en l'air qu’il a perdu 10 fois sa carte bancaire en une année

Thibault - Passionné de MMA qu’il pratique sur son temps libre, il suis même allé voir un événement, ce qui a été l'une des expériences les plus exaltantes de sa vie.

06 Une blonde, une brune et un demi

Une blonde, une brune et un demi © Une blonde, une brune et un demi

Bio : Le groupe commence l'an dernier lorsque deux potes d'enfance (la Blonde et la Brune) décident sur un coup de tête de faire le tour de France en stop. C'est la plus belle aventure qu'ils ont vécu pour l'instant... À la rentrée, ils font la rencontre du demi. Sur la même longueur d'onde, ils décident de s'inscrire au Red Bull Can You Make It pour partager une nouvelle expérience encore plus folle…

Anecdotes :

Louis - La blonde. S'il te propose un plan, c'est sûrement foireux. À déjà nagé dans toutes les fontaines de Valence et s'est déjà incrusté dans un amphi étudiant en combinaison de ski.

Ethan - Le demi, aussi fou que ses deux autres acolytes, on peut lui aussi le retrouver au bar ou pas trop loin d'un ring.

Pierric - La brune. Acolyte de la blonde depuis la maternelle, plus souvent à la salle qu’à son appart et au bar qu'à la fac, il suit la blonde dans tous les plans foireux proposés.

07 STAPSATTACK

Les membres de Stapsattack © Stapsattack

Bio : Prêts à relever le défi, incarne l'essence même de l'aventure, de la passion et de l'audace. Composé de Marine, Liza et Léo, ce trio dynamique combine l'amour du sport, l'esprit d'équipe et une énergie inépuisable depuis leur rencontre à la Fac il y a un an et demi. Leur détermination sans faille, leur capacité à surmonter les obstacles et leur enthousiasme contagieux les propulseront vers leur objectif : atteindre Berlin en seulement 7 jours avec des canettes de Red Bull.

Anecdotes :

Marine - A déjà fait un aller-retour au sommet du Mont-Ventoux à pied sur un coup de tête. A eu une mini carrière de pom pom girl et a participé au plus grand domino humain au monde.

Léo - A déjà joué sur la pelouse du vélodrome. Partout où il va, il croise des célébrités.

08 The BBS

The BBS © The BBS

Bio : Issue de Bordeaux, la BBS est composée de 3 acolytes intrépides. Ils sont prêts à se lancer dans cette nouvelle aventure.

Anecdotes :

Thomas - Joue de la guitare depuis qu’il a cinq ans. Il part 3 mois en Asie cet été pour travailler dans l’humanitaire.

Margaux - A créé et organisé une comédie musicale caritative.

Léonie - Est partie toute seule se geler les pieds pendant un mois en Laponie. Rêve de rencontrer Thomas Pesquet et d’aller dans l’espace.

09 Brigade du Kiff

La Brigade du Kiff © La brigade du kiff

Bio : Une équipe que tu ne trouves pas sur LinkedIn, tellement de kiff que la brigade te fait oublier tous tes soucis !

Anecdotes :

Mathilde - A déjà fait un élevage clandestin d’escargots.

Tristan - Fait partie du top 1% des gens qui écoutent le plus de musique sur Spotify.

Anouk - A retrouvé son téléphone perdu dans une rivière thaïlandaise 2 semaines après.

10 The Redbullicious

Voici les Redbullicious © Redbullicious

Bio : The Redbullicious, trois étudiants lillois, sont prêts à s’engager dans le Red Bull Can You Make It. Amis depuis de longues années, ils ont fait face à de nombreux challenges. Complémentaires, ils sont gonflés à bloc et pleins d'ambition.

Anecdotes :

Faustine - A déjà été demandée en mariage lors d’une soirée.

Antoine - A dormi alors qu’un lion et un éléphant était en pleine bagarre.

Paul - A vécu à Singapour pendant 9 ans, a appris le Chinois mais est toujours incapable de formuler une phrase.

11 Les Pitbulls

Bienvenue à The Pitbulls © The Pitbulls

Bio : Les Pitbulls sont déterminés à aller chercher la victoire finale. Bande de trois potes qui se connaissent très bien, ils se côtoient tous les jours à l’école et ont déjà eu l’occasion de jouer au basket ensemble. Ils espèrent que cette expérience leur permettra d’être encore plus soudés.

Anecdotes :

Timothé - Il s'est fait passer pour Tiakola lors de sa dernière journée de lycée.

Gaspard - Il sait faire des bruits de pets avec ses aisselles, ses genoux et ses oreilles

Joseph : S’est cassé le bras en tombant dans un pédiluve.

12 The Breizh Druids

Kenavo à The Breizh Druids © The Breizh Druids

Bio : La classe à la bretonne ça vous parle ? Les breizh druids sont prêts à relever tous types de défis. Léna, Léo et le seul et l’unique RedBoulard ont une seule et unique devise : « YES WE CANETTE ».

Anecdotes :

Léna - Enfant, elle a oublié ses chaussures pour l’épreuve de vélo lors de son premier triathlon.

Léo - A joué face à Victor Wembanyama lorsqu’il était plus jeune.

Briac - Aka RedBoulard, n’a pas d’anecdotes particulières à raconter, espère fêter son anniversaire pendant le Red Bull Can You Make It pour en avoir une.

13 World Connection

La team World Connection © World Connection

Bio : Les membres de la World Connection sont passionnés de sports et d’aventures. Le nom de l’équipe vient du fait qu’ils viennent tous de 3 parties du globe différentes, l’Afrique pour Rayan qui est originaire du Maroc, le Pacifique pour Andreas et sa chère Nouvelle-Calédonie, et l’Europe pour Daniel.

Anecdotes :

Andréas - Venant de Nouvelle-Calédonie, il a eu du mal à abandonner ses shorts malgré les températures hivernales en métropole.

Daniel - Originaire de Bordeaux, amateur de sports de combats, il aime s’y ressourcer entre 2 aventures pour retrouver les vignes et sa famille.

Rayan - Marocain et passionné de surf depuis son plus jeune âge. Sa soif d’adrénaline et d’aventures le pousse à toujours repousser ses limites.

N.B : d'autres équipes seront ajoutées au fur et à mesure de l'annonce de leur participation au Red Bull Can You Make It .