Rocket League : les tips d’ExoTiiK pour passer la seconde

ExoTiiK: Beaucoup de joueurs passent des heures et des heures en entraînement libre, mais, personnellement, je pars en partie classée dès que je lance le jeu. C’est vraiment ça qui m’a permis de progresser, jouer en ligne encore et encore. En réalité Rocket League est un jeu dans lequel il n’y a pas de secret contrairement à d’autres. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer, et si possible avoir la possibilité de regarder les replays, histoire de gommer les erreurs récurrentes au fur et à mesure.