F1 2026: tutte le squadre e i piloti in griglia

La stagione 2025 di F1 si è conclusa con un'emozionante battaglia a tre per il titolo di campione piloti, con il quattro volte campione Max Verstappen di Oracle Red Bull Racing che ha mancato per soli due punti quella che sarebbe stata la quinta vittoria consecutiva. Tuttavia, non ci vorrà molto prima che l'olandese e gli altri 21 piloti di Formula 1 tornino sulla griglia di partenza: il Gran Premio d'Australia, primo appuntamento del calendario 2026 di F1, si terrà infatti nel weekend dell'8 marzo.

Con un regolamento tecnico tutto da scoprire, un undicesimo team pronto a schierarsi al via, un rookie tutto da scoprire e il ritorno in pista di un paio di veterani molto amati dai fan, gli appassionati di F1 hanno di che essere entusiasti. Quindi, per essere aggiornati prima dell'inizio delle gare, ecco la nostra guida a tutte le squadre e i piloti che gareggeranno nel 2026.

01 Oracle Red Bull Racing

Grandi cambiamenti in arrivo per F1 e Oracle Red Bull Racing nel 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gare completate 417 Titoli Costruttori 6 Titoli Piloti 8 Vittorie 130 Posizione nel Campionato Costruttori 2025 3° (451 punti) Auto Red Bull RB22 Motore Ford Red Bull Powertrains

Oracle Red Bull Racing inizierà la sua 21ª stagione in Formula 1 con un obiettivo chiaro: vincere di nuovo i titoli Costruttori e Piloti dopo che nel 2025 la squadra si è classificata terza nella classifica Costruttori e il quattro volte campione del mondo Max Verstappen ha mancato di poco il suo quinto titolo.

La nuova stagione porterà con sé grandi novità per la squadra, sia per quanto riguarda la line up dei piloti sia per quanto riguarda la vettura. La monoposto del team di Milton Keynes ha infatti abbandonato i propulsori Honda, con la Power Unit della RB22 che sarà costruita in collaborazione con Ford nello stabilimento della Red Bull Powertrains .

La livrea della nuova vettura è stata presentata al pubblico per la prima volta il 15 gennaio nella città natale di Ford, Detroit, con la RB22 che ha invece fatto il proprio debutto in pista in occasione dello Shakedown tenutosi a Barcellona dal 26 al 30 gennaio.

Max Verstappen

Max Verstappen ha fatto tutto il possibile nell'ultima gara del 2025 di F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nazionalità Olanda Partenza 233 Vittorie 71 Pole position 48 Titoli Mondiali 4 Totale punti in carriera 3.444.5

" Sono molto orgoglioso di tutta la squadra e dell'incredibile svolta che abbiamo avuto. Non ci siamo mai arresi e abbiamo sempre creduto di poter ribaltare la situazione", ha dichiarato Max Verstappen dopo la finale del Campionato del Mondo 2025 , in cui l'olandese ha vinto la sua ottava gara della stagione diventando così il pilota con maggior successi nel corso della stagione.

Alla fine, però, non è bastato a fargli conquistare il quinto titolo mondiale consecutivo: Verstappen ha chiuso a soli due punti dal primo campione Lando Norris nella classifica a punti. Per la stagione 2026 l'obiettivo di Verstappen è chiaro: vuole attaccare di nuovo e diventare un cinque volte campione del mondo.

Isack Hadjar

Dopo un'ottima stagione da rookie, Isack Hadjar sbarca in Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nazionalità Francia Partenze 23 Vittorie 0 Podi 1 Titoli Piloti 0 Totale punti in carriera 51

Isack Hadjar è il nuovo nome tra le fila di Oracle Red Bull Racing per il 2026, team in cui ha preso il posto di Yuki Tsunoda. Il giovane francese ha fatto il suo debutto in Formula 1 solo nel 2025, ma ha avuto un anno di debutto incredibilmente impressionante con Visa Cash App Racing Bulls che ha incluso un podio al debutto nel Gran Premio d'Olanda a Zandvoort, dove ha guidato brillantemente fino al terzo posto.

Grazie alle sue eccezionali prestazioni nel 2025, Hadjar ha ora l'opportunità da sogno di diventare il compagno di squadra di Verstappen all'Oracle Red Bull Racing per il 2026. Hadjar ha sia il talento che il ritmo per reggere il confronto con Verstappen e vuole continuare a salire sul podio in Formula 1 per consolidare il suo status di uno dei migliori giovani piloti di questo sport.

Mi sento pronto a passare a Oracle Red Bull Racing e sono felice e orgoglioso che anche loro la pensino così Isack Hadjar

02 Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

La livrea di VCARB per il GP d'Inghilterra © VCARB/Red Bull Content Pool

Gare completate 398 Titoli Costruttori 0 Titoli piloti 0 Vittorie 2 Posizione nel Campionato Costruttori 2025 6° Auto Racing Bulls VCARB 03 Motore Ford Red Bull Powertrains

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team ha iniziato a correre con il nuovo nome dalla stagione 2024, dopo che la scuderia con sede a Faenza, in Italia, ha gareggiato in precedenza nella classe regina come Scuderia Alphatauri (2020-23) e Scuderia Toro Rosso (2006-19).

Il team junior Red Bull è considerato un trampolino di lancio per i giovani talenti e nel corso degli anni ha reso famosi alcuni nomi che sono entrati a far parte della lista dei campioni del mondo di F1, come Sebastian Vettel e Max Verstappen. I Racing Bulls parteciperanno alla stagione 2026 con il nuovissimo motore di Ford Red Bull Powertrains, mentre la nuova vettura VCARB03 sarà guidata da una nuova coppia di piloti composta da Liam Lawson e dal debuttante Arvid Lindblad .

Liam Lawson

Liam Lawson correrà con Racing Bulls nel 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nazionalità Nuova Zelanda Gare 35 Vittorie 0 Pole position 0 Titoli piloti 0 Totale punti in carriera 44

Il simpatico neozelandese è un vero e proprio esperto di corse automobilistiche. Prima di approdare in Formula 1, dove corre dal 2023, Lawson ha gareggiato nel DTM per il team AF Corse, dove si è classificato secondo nella classifica generale nel 2021. Si è anche classificato al terzo posto nel Campionato mondiale FIA di Formula 2. Ha fatto il suo debutto in F1 al Gran Premio d'Olanda del 2023 come pilota di riserva della squadra.

Lawson è passato alla Oracle Red Bull Racing nel 2025, ma è tornato alla Racing Bulls dopo due gare. Qui il neozelandese ha ottenuto 38 punti nel campionato e si è classificato 14° nel campionato piloti. Nel 2026 punterà almeno alla top 10.

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad arriva per il suo primo giorno da pilota Racing Bulls © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nazionalità Gran Bretagna Gare 0 Vittorie 0 Pole position 0 Titoli piloti 0 Totale punti in carriera 0

Arvid Lindblad è il nome nuovo della Racing Bulls e l'unico esordiente sulla griglia di partenza della F1 2026, ma porta con sé una grande reputazione e grandi aspettative. Nella stagione 2025 ha gareggiato per Campos Racing in Formula 2, diventando il più giovane vincitore di sempre di una gara di F2 grazie alla vittoria nella Sprint Race al Gran Premio dell'Arabia Saudita a Gedda, a soli 17 anni e 243 giorni.

Non c'è dubbio che Lindblad abbia molto talento. Nel 2024 ha ottenuto più vittorie di qualsiasi altro pilota in F3 ed è stato premiato con l' Aramco Best Performance Award per i risultati ottenuti nella stagione di F2 del 2025. Il passaggio alla Formula 1 sarà la sua terza nuova classe in tre anni e un enorme salto nell'ignoto, ma Lindblad e Racing Bulls sono sicuri che riuscirà a prosperare nella classe regina dello sport.

03 McLaren F1 Team

Red Bull Racing contro McLaren: il duello per il titolo anche nel 2026? © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gare 994 Titoli Costruttori 10 Titoli Piloti 13 Vittorie 203 Posizione nel Campionato Costruttori 2025 1° Auto McLaren MCL40 Motore Mercedes

L'istituzione britannica delle corse McLaren Formula 1 non è solo una delle squadre più longeve del paddock della Formula 1, ma anche una di quelle di maggior successo. I "Papaya" hanno gareggiato nella classe regina per 994 volte, vincendo il titolo di Campione Costruttori per 10 volte, tra cui nel 2024 e nel 2025, e 13 titoli di Campione Piloti.

La scuderia fondata da Bruce McLaren e con sede a Woking, nel Regno Unito, inizierà la stagione di Formula 1 2026 come campione costruttori in carica e, con il ritorno della stessa coppia di piloti, anche come campione piloti in carica.

Lando Norris

Lando Norris © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Nazionalità Gran Bretagna Gare 152 Vittorie 11 Pole position 16 Titoli Piloti 1 Totale punti in carriera 1,430

Con 423 punti nel campionato mondiale, Lando Norris è diventato il più recente campione britannico di Formula 1 quando si è assicurato per la prima volta il Campionato Piloti grazie al 3° posto ottenuto nell'ultima gara della stagione 2025.

Norris è attivo in Formula 1 dal 2019 e ha vinto sette gare nella scorsa stagione. Inizierà la stagione 2026 come uno dei pretendenti al titolo più favoriti.

È qualcosa di molto speciale per Lando e spero che se lo goda davvero. La prima vittoria in un campionato è la cosa più emozionante e la sogni da bambino. Max Verstappen

Oscar Piastri

Oscar Piastri © GEPA pictures

Nazionalità Australia Gare 70 Vittorie 9 Pole position 6 Titoli Piloti 0 Totale punti in carriera 799

Oscar Piastri può vantare un'eccezionale stagione 2025 in cui ha vinto sette gare, si è classificato al terzo posto nella classifica piloti ed è stato in lizza per il titolo fino alla fine. Nato a Melbourne, in Australia, Piastri guiderà nuovamente per la McLaren nel 2026 e parteciperà alla sua quarta stagione nella classe regina.

Come il suo compagno di squadra, anche Piastri ha vinto sette gare nella stagione 2025, rendendo il giovane australiano guidato da Mark Weber uno dei favoriti per il Campionato del Mondo Piloti 2026.

04 Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Isack Hadjar lotta con la Mercedes di George Russell © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gare 341 Titoli Costruttori 8 Titoli Piloti 9 Vittorie 131 Posizione nel Campionato Costruttori 2025 2° Auto W18 Motore Mercedes

La squadra ufficiale della casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz partecipò per la prima volta alla Formula 1 nella stagione 1954 e vinse il titolo di Campione del Mondo Piloti per due volte consecutive grazie a Juan Manuel Fangio. Poco dopo, però, l'azienda si ritirò dalla classe regina.

Ben 38 anni dopo Mercedes tornò in F1, seppure inizialmente solo come fornitore di motori per la Sauber nel 1993. Dal 1995 la squadra ha vinto tre titoli piloti insieme alla McLaren e dal 2010 la Mercedes gestisce un proprio team ufficiale in grado di vincere il titolo piloti dal 2014 al 2020 e il titolo costruttori dal 2014 al 2021. Per il 2026, la squadra guidata da Toto Wolff mantiene la stessa formazione di piloti del 2025: George Russell e Kimi Antonelli.

George Russell

Max Verstappen, Lando Norris e George Russell sul podio di Las Vegas © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nazionalità Gran Bretagna Gare 152 Vittorie 5 Pole position 7 Titoli Piloti 0 Totale punti in carriera 1,033

Dopo aver vinto il Campionato FIA di Formula 2, all'inizio della stagione 2019 George Russell è passato alla Formula 1 con la Williams, dove è rimasto per tre anni. Nel 2022 è passato alla Mercedes, un team con il quale ha festeggiato sette podi cogliendo anche la sua prima vittoria in carriera in occasione del Gran Premio del Brasile 2022. Nella stagione 2025, Russell è salito sul podio otto volte e ha vinto due gare in Canada e a Singapore, conquistando il quarto posto nella classifica piloti.

Andrea Kimi Antonelli

Yuki Tsunoda davanti a Kimi Antonelli nel GP del Brasile © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nazionalità Italia Gare 24 Vittorie 0 Pole position 0 Titoli piloti 0 Totale punti in carriera 150

Il prodigio italiano Kimi Antonelli ha raccolto una difficile eredità all'inizio della stagione 2025, sostituendo il grande Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. Il pilota adolescente ha dimostrato in modo impressionante di essere all'altezza di questo difficile compito con le sue prestazioni in pista, arrivando secondo in Brasile e ottenendo due terzi posti in Canada e a Las Vegas. Ha anche stabilito due record di età al Gran Premio del Giappone dove, a 18 anni e 225 giorni, è stato il più giovane pilota di sempre a condurre una gara di F1. È stato anche il più giovane pilota di sempre a stabilire il giro più veloce in gara.

05 Scuderia Ferrari HP

Max Verstappen e Lewis Hamilton lottano durante il GP del Messico © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gare 1,121 Titoli Costruttori 16 Titoli Piloti 15 Vittorie 248 Posizione nel Campionato Costruttori 2025 4° Auto Ferrari SF-26 Motore Ferrari

Con 16 titoli mondiali Costruttori, 15 titoli mondiali Piloti e un posto ininterrotto sulla griglia di partenza della Formula 1 dal 1950, non c'è dubbio che la Scuderia Ferrari sia la squadra di maggior successo e storia della classe regina. Tuttavia, l'ultima volta che la scuderia di Maranello ha assaporato la gloria del campionato risale a quasi due decenni fa, un'era per la F1.

L'ultimo titolo è stato vinto nel 2008 e l'ingaggio del campione del mondo Lewis Hamilton per la stagione 2025 non ha portato i risultati che la squadra e il pilota speravano di ottenere. Alla fine, la Ferrari si è classificata quarta nel campionato costruttori, mentre la coppia di piloti Charles Leclerc e Hamilton ha concluso la stagione rispettivamente al quinto e al sesto posto senza riuscire a centrare neppure una vittoria. La Ferrari si affida agli stessi piloti per la stagione di Formula 1 2026 e spera che i nuovi regolamenti la portino più vicino alle prime posizioni.

Charles Leclerc

Charles Leclerc © Philip Platzer/Red Bull Ring

Nazionalità Monaco Gare 171 Vittorie 8 Pole position 27 Titoli Piloti 0 Totale punti in carriera 1,672

Leclerc è arrivato in F1 nel 2019 e finora ha vinto otto Gran Premi, classificandosi secondo alle spalle di Max Verstappen nel Campionato Piloti 2022. Nel 2025 è salito sul podio sette volte e spera di tornare in lizza per il titolo il prossimo anno.

Lewis Hamilton

Max Verstappen e Lewis Hamilton lottano in Messico © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nazionalità Gran Bretagna Gare 380 Vittorie 105 Pole position 104 Titoli Piloti 7 Totale punti in carriera 5,018.5

Con sette campionati piloti e diversi record, Lewis Hamilton è uno dei più grandi piloti di F1 di tutti i tempi e uno dei piloti più longevi sulla griglia di partenza della stagione 2026. Solo Fernando Alonso ha corso più a lungo della leggenda britannica. L'anno scorso è passato dalla Mercedes alla Ferrari e ha avuto una stagione piuttosto altalenante in cui non è riuscito a conquistare nemmeno un podio. Riuscirà Hamilton a cambiare le cose in questo 2026?

06 Atlassian Williams F1 Team

Max Verstappen lascia i box davanti a Carlos Sainz © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gare 850 Titoli Costruttori 9 Titoli Piloti 7 Vittorie 114 Posizione nella Campionato Costruttori 2025 5° Auto Williams FW48 Motore Mercedes

Il team britannico Williams F1 è un'altra delle grandi squadre storiche della F1 ed è presente sulla griglia di partenza ogni anno dal 1977. È uno dei costruttori di maggior successo nella storia del motorsport con 114 vittorie nei Gran Premi, sette titoli piloti e nove titoli del Campionato del Mondo Costruttori. In particolare negli anni '90, la Williams è stata una potenza assoluta che ha festeggiato sette titoli costruttori e quattro titoli piloti tra il 1992 e il 1997, grazie a piloti leggendari come Nigel Mansell, Alain Prost e Jacques Villeneuve. Per la stagione 2026, la line up della Williams sarà formata da Alexander Albon e Carlos Sainz Jr. che hanno aiutato la squadra a raggiungere il primo podio dal 2017 nel Gran Premio dell'Azerbaijan di quest'anno.

Alex Albon

Alex Albon ha iniziato con il Red Bull Junior Team © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nazionalità Thailandia Gare 128 Vittorie 0 Pole position 0 Titoli Piloti 0 Totale punti in carriera 313

Alex Albon ha fatto il suo debutto in Formula 1 nel 2019 con la Toro Rosso e poi ha gareggiato con la Red Bull Racing nel corso della stagione. Il simpatico pilota tailandese-britannico è alla Williams dal 2022 e continuerà a essere una presenza costante e importante anche nel 2026.

Carlos Sainz Jr.

Padre e figlio: Carlos Sainz e Carlos Sainz Jr. © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Nazionalità Spagna Gare 229 Vittorie 4 Pole position 6 Titoli Piloti 0 Totale punti in carriera 1,336.5

Carlos Sainz Jr., che ha guidato anche per la Toro Rosso (2015-17), si schiererà al fianco di Albon nel 2026. Dopo il periodo trascorso in Ferrari (2022-24), il figlio della leggenda del motorsport fuoristrada Carlos Sainz si è fatto apprezzare dal team Williams e dalla F1 nella scorsa stagione dopo aver regalato alla scuderia di Grove due inattesi podi in Azerbaijan e Qatar.

07 Aston Martin Aramco Formula One Team

Liam Lawson davanti a Fernando Alonso a Silverstone © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gare 161 Titoli Costruttori 0 Titoli Piloti 0 Vittorie 0 Posizione nel Campionato Costruttori 2025 7° Auto Aston Martin AMR26 Motore Honda

Lo storico costruttore britannico Aston Martin ha dato il nome a una scuderia di Formula 1 a partire dalla stagione 2021, rilevando la struttura appartenuta a Racing Point al termine del 2020. Il risultato migliore nella storia della scuderia è rappresentato dal 5° posto nel Mondiale Costruttori, ottenuto nella stagione 2023 grazie all'ottima velocità mostrata dalla AMR23.

Fernando Alonso

Fernando Alonso chiacchiera con Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nazionalità Spagna Gare 425 Vittorie 32 Pole position 22 Titoli Piloti 2 Totale punti in carriera 2,393

Avrà anche superato i 40 anni, ma per Fernando Alonso non c'è ancora fine. Il recordman di presenze in Formula 1 - nonché due volte Campione del Mondo - ha già consolidato la sua fama come uno dei grandi piloti del suo tempo e nel 2026 gareggerà di nuovo per l'Aston Martin, segnando la sua quarta stagione con la scuderia britannica e il suo 23° anno in F1.

Lance Stroll

Un contatto tra Lance Stroll e Yuki Tsunoda © Zak Mauger/LAT Images

Nazionalità Canada Gare 189 Vittorie 0 Pole position 1 Titoli Piloti 0 Totale punti in carriera 325

Lance Stroll ha debuttato in F1 nel 2017 e guida per Aston Martin dalla stagione 2021. Il canadese ha celebrato il suo più grande trionfo nella sua stagione da rookie, quando ha ottenuto il 3° posto nel Gran Premio dell'Azerbaijan a Baku. Nel 2025 è arrivato a punti per sei volte.

08 TGR Haas F1 Team

Liam Lawson tiene a bada Oliver Bearman © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gare 214 Titoli Costruttori 0 Titoli Piloti 0 Vittorie 0 Posizione nel Campionato Costruttori 2025 8° Auto Haas VF-26 Motore Ferrari

Si prospettano grandi cose per la scuderia statunitense, attiva in Formula 1 dal 2016 e in grado di cogliere il 5° posto nel Campionato Costruttori al terzo anno di attività. Il team non ha ancora vinto una gara di F1 e il suo più grande successo è stata una pole position nella stagione 2022, ma con Toyota Gazoo Racing come title sponsor è impossibile non pensare a un futuro positivo per la squadra. La divisione motorsport del produttore giapponese è una forza da non sottovalutare, dati i suoi recenti successi tanto nel World Rally Championship quanto nel World Endurance Championship. Come la maggior parte delle squadre, anche il TGR Haas F1 Team manterrà invariata la propria line up di piloti del 2025, puntando ancora su Esteban Ocon e Oliver Bearman.

Esteban Ocon

Nazionalità Francia Gare 180 Vittorie 1 Pole position 0 Titoli Piloti 0 Totale punti in carriera 483

Esteban Ocon ha iniziato la sua carriera nel karting nel 2006 e ora è uno dei piloti più longevi della griglia di partenza, avendo debuttato nella seconda metà della stagione 2016 dopo essere stato prelevato dal DTM. La sua vittoria nel Gran Premio d'Ungheria del 2021, il suo più grande successo nella classe regina, rimane indimenticabile.

Oliver Bearman

Liam Lawson lotta con Oliver Bearman © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nazionalità Gran Bretagna Gare 27 Vittorie 0 Pole position 0 Titoli Piloti 0 Totale punti in carriera 48

Il giovane talento britannico Oliver Bearman ha fatto il suo debutto in F1 in occasione del Gran Premio dell'Arabia Saudita del 2024, quando ha sostituito l'indisponibile Carlos Sainz Jr. tra le fila della Ferrari. Nello stesso anno, nonostante il suo contestuale impegno in Formula 2, Bearman è tornato al volante di una monoposto della massima serie sostituendo Kevin Magnussen alla Haas. Dall'inizio della stagione 2025 è diventato un pilota a tempo pieno per il team statunitense e ha impressionato molti addetti ai lavori della F1 con la sua guida. Non sorprende che la Haas lo abbia mantenuto per la stagione 2026.

09 Alpine F1 Team

Max Verstappen e Pierre Gasly lottano in Brasile © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gare 473 Titoli Costruttori 2 Titoli Piloti 2 Vittorie 36 Posizione nel Campionato Costruttori 2025 10° Auto Alpine A526 Motore Mercedes

L' Alpine F1 Team è subentrato a Renault all'inizio della stagione 2021. Il marchio in realtà non era nuovo alla Formula 1: Alpine aveva già costruito una vettura di F1 - la A350 - nel 1968 come costruttore indipendente, ma va detto che quella monoposto non è mai stata utilizzata ufficialmente. Con il nuovo nome, il team ha festeggiato una vittoria nella stagione 2021 e da allora ha consolidato il suo posto nella prima metà della classifica. Nel 2025, tuttavia, la scuderia francese ha concluso la stagione con un deludente 10° posto e dopo aver cambiato i piloti a stagione in corso, sostituendo Jack Doohan con Franco Colapinto. Oltre all'argentino, sarà il francese Pierre Gasly a dover risollevare le sorti del team nel corso del 2026.

Pierre Gasly

Pierre Gasly ha fatto la storia vincendo il suo primo Gran Premio in Italia © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nazionalità Francia Gare 177 Vittorie 1 Pole position 0 Titoli Piloti 0 Totale punti in carriera 458

Pierre Gasly sta entrando nella sua nona stagione di Formula 1 dopo avere debuttato con la Scuderia Toro Rosso nel 2017. Il suo più grande successo finora è la vittoria del Gran Premio d'Italia 2020, ottenuto da pilota della Scuderia AlphaTauri, mentre dal 2023 è nell'abitacolo di Alpine.

Franco Colapinto

Yuki Tsunoda parla con Franco Colapinto © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nazionalità Argentina Gare 26 Vittorie 0 Pole position 0 Titoli Piloti 0 Totale punti in carriera 5

Pur svolgendo il ruolo pilota di Formula 1... part-time, nelle stagioni 2024 e 2025 l'argentino Franco Colapinto ha messo assieme 26 partenze nella classe regina. Per lui il 2026 sarà il primo Campionato del Mondo di F1 iniziato vestendo i panni del pilota titolare.

10 Audi Revolut F1 Team

Gare 0 Titoli Costruttori 0 Titoli Piloti 0 Vittorie 0 Auto Audi R26 Motore Audi

Il primo dei due nuovi marchi che entreranno in Formula 1 nel 2026 è Audi, il famoso costruttore tedesco che ha sviluppato in proprio la Power Unit della sua R26. Audi sostituirà lo storico team Sauber, con la presentazione ufficiale del nuovo team e della nuova auto che si è tenuto a Berlino il 20 gennaio. Con Jonathan Wheatley, che lavora in F1 dal 1991 e ha ottenuto grandi successi con la Red Bull Racing tra il 2006 e il 2024, l'Audi si affida a un team principal di grande esperienza per essere competitiva.

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto riceve consigli dal campione del mondo Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nazionalità Brasile Gare 24 Vittorie 0 Pole Position 0 Titoli Piloti 0 Totale punti in carriera 19

Gabriel Bortoleto è stato un altro esordiente che ha davvero impressionato durante la stagione di F1 2025, facendosi notare con un solido bottino di 19 punti nel campionato mondiale. Prima della Formula 1, il brasiliano aveva già vinto due titoli in Formula 2 (2024) e Formula 3 (2023). Nel 2026 avrà l'enorme opportunità di guidare per uno dei marchi automobilistici più conosciuti al mondo che sta entrando in una nuova era.

Nico Hülkenberg

Max Verstappen e Nico Hülkenberg in Messico © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nationality Germania Gare 250 Vittorie 0 Pole position 1 Titoli Piloti 0 Totale punti in carriera 622

Nico Hülkenberg tornerà a sventolare la bandiera della Germania nella stagione di F1 2026, che segna il suo 15° anno nella classe regina. Il popolare pilota ha dovuto aspettare la stagione 2025 per poter festeggiare per la prima volta sul podio, quando ha ottenuto il terzo posto al Gran Premio di Gran Bretagna. Ora è al volante di un'icona dell'industria automobilistica tedesca che entra in questo sport.