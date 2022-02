Jak efektywnie ćwiczyć triceps w domu?

Najłatwiejsze ćwiczenie na triceps, które można wykonać w domu bez wychodzenia na siłownie to prostowanie ramion w opadzie. Do ćwiczenia dobrze użyć jest hantli z obciążeniem dopasowanym do naszych możliwości. W razie braku hantli

Do tego ćwiczenia na triceps potrzebna będzie mała sztanga. Najlepiej w wersji łamanej, na której nadgarstki ustawiają się w sposób optymalny do pracy tricepsa, bez obciążania stawów. Ćwiczenie wykonuje się leżąc na ławeczce na plecach. Polega ono na przenoszeniu ciężaru sztangi zza głowy do wyprostu (jedna wersja) lub do czoła (wersja druga). Pierwsza wersja daje efekt pogłębionych ćwiczeń. Przy wykonywaniu wyciskania francuskiego ważne jest, aby kontrolować trajektorie łokci unikając ich uciekania na bok (jeśli za bardzo uciekają, może oznaczać to, że ciężar jest prawdopodobnie zbyt duży). Ćwiczenie to da się wykonać domu, jednak wskazane jest użycie do niego sztangi. Można zastąpić ją dowolnym innym ciężarem (na przykład duży baniak z wodą) - pamiętać jednak należy o poprawnym, równoległym ułożeniu łokci.