W kolejce po płyty: najciekawsze premiery 2026 roku
Jak brzmi „Polska muzyka” według Szpaka i Kubiego Producenta? Jak nowy Dawid Podsiadło? Przekonamy się już w 2026 roku! Oto najciekawiej zapowiadające się płyty tego rocznika.
Dawid Podsiadło „???”
„Kochani, Zorza pięknie zaświeciła w tym roku po raz ostatni, dając nam teraz chwilę oddechu. Oddechu, który ja osobiście wykorzystam na dokończenie pracy nad nową muzyką, która trafi do was w przyszłym roku” – pisał po ostatnim koncercie na swoim festiwalu Zorza (który zainaugurował w 2025 roku) Dawid Podsiadło. Nowych piosenek posłuchamy w tym roku na płycie (póki co tytuł krążka i data premiery nie są znane), ale też na żywo. Bo to już pewne: Dawid zagra OBROTOWY Tour latem, na stadionach i największych halach w Chorzowie, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie.
Szpaku & Kubi Producent „Polska muzyka”
„To rok Mateuszowy, dresowa era” – rapował Szpaku w Red Bull 64 Bars dwa lata temu. Dziś to najpopularniejszy numer na kanale Red Bull Wersy na YouTube – ma już prawie 10 mln wyświetleń. Ale kto wie, czy 2026 też nie będzie należeć do Szpaka. Jeśli tylko raper razem z Kubim Producentem wydadzą zapowiadaną już od jakiegoś czasu „Polską muzykę”, scena na pewno od ich wspólnych numerów znowu się zatrzęsie.
Charli XCX „Wuthering Heights”
Po przebojowym i hedonistycznym albumie „Brat”, Charli XCX na swój kolejny muzyczny projekt wybrała coś zgoła innego. „Chciałam zanurzyć się w innym świecie: surowym, gotyckim, brytyjskim” – mówi o muzyce, jaką stworzyła do filmu „Wuthering Heights”. Czyli nowej ekranizacji kultowej powieści „Wichrowe wzgórza”. Za reżyserię filmu odpowiada Emerald Fennell, w rolach głównych grają Margot Roobie i Jacob Elordi. Soundtrack od Charli może być miłą niespodzianką.
Polska Wersja „PW4EVER”
Dwie dobre wiadomości. W styczniu '26 mijają trzy lata od wydania „Na waszych oczach” – albumu Polskiej Wersji, który – jak chwalą się sami Jano i Hinol – „wygenerował do dziś ponad 212 milionów streamów i powoli, ale sukcesywnie, zbliża się do statusu Diamentowej Płyty”. Druga: dwa miesiące później, w marcu, ukazuje się czwarty krążek Polskiej Wersji „PW4EVER”. Co o nim wiemy? Cytując znowu grupę: „Na albumie znajdzie się 14 numerów. Wszystkie bity na płytę wyprodukowaliśmy w studio razem z PSR-em. Oczywiście, na naszej płycie pojawią się też goście”. Czekamy.
Mata „#MATA2040”
Były mocno imprezowe „2039: Złote Piaski”, będzie poważniejszy „#MATA2040”. Nowy album Młodego Matczaka, zapowiadany na 2026 razem z trasą koncertową, jest wielką niewiadomą, ale po płycie wypełnionej letniakami w postaci „Lloret de mar”, spodziewamy się teraz po raperze krążka charakterem nawiązującego do jego wcześniejszych, bardziej życiowych wydawnictw. Ze „100 dniami do matury” i „Patointeligencją” na czele.
Eldo & O.S.T.R. „???”
Rok 2023, Eldo wrzuca do sieci zdjęcie ze studia, w którym siedzi z O.S.T.R.-em. Podpis: 44.start. Czy trzy lata później doczekamy się ich wspólnej płyty? Po drodze dostaliśmy od nich już kilka zapowiedzi i wspólnie nagranych numerów. Ostatni z nich – singel „1.s.Nm/Ni” z rapującym Eldo, a produkującym Ostrym – ukazał się tuż przed końcem 2025 roku. Chcemy więcej.
Gorillaz „The Mountain”
Nagrana w pięciu językach, z gościnnym udziałem Idles, Johnny'ego Marra czy Omara Souleymana, pierwsza od trzech lat płyta Gorillaz zapowiada się na jeden z najciekawszych zagranicznych krążków 2026 roku. „Prosimy, żebyście poświęcili czas na słuchanie całego albumu. Nie wybierajcie sobie piosenek, posłuchajcie ich wszystkich. Chcemy przywrócić ideę słuchania znowu muzyki, a nie jej przewijania”, mówią autorzy „The Mountain”. Tym bardziej to czekamy!
Sokół & Pezet „???”
Spekulowano i czekano od dawna. 2026 to może być TEN ROK. W podcaście Bartka Chacińskiego i tygodnika „Polityka”, Sokół zdradził, że płyta, którą robi z Pezetem „tak długo”, najprawdopodobniej wyjdzie w ciągu najbliższych miesięcy. „Wszyscy o niej gadają. Myślę, że to się wydarzy w tym roku” – powiedział. No, no, trzymamy za słowo!
Flea „Honora”
Znany z Red Hot Chili Peppers charyzmatyczny basista, w wieku 62 lat debiutuje (nie licząc wcześniejszych epek i soundtracków) solowym albumem. I to jakim! Na płycie gościnnie ma się pojawić Nick Cave, Thom Yorke, Frank Ocean czy George Clinton. Kto wie, czy to nie będzie najbardziej zaskakująca premiera 2026!