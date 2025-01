Alfabet raperów: M jak Mata. Wszystko, co warto wiedzieć

„Biblioteka trap” to pierwszy utwór Maty w SBM Starter. Mata wziął udział w akcji wyłaniającej nowe rapowe talenty w 2019 roku, wtedy zapowiadany jako: „Rocznik '00, słoik z Warszawy. Pierwsze kawałki zaczął pisać pod koniec podstawówki, a do nauki angielskiego motywowało go to, że nie rozumiał tekstów

C jak certyfikat

, drugi „Młody Matczak” (patrz litera M) podwójnie Diamentowej, trzeci „<33” pokrył dotąd się złotem. Jeszcze bardziej imponująco wygląda lista singli rapera. Większość z nich do diamenty (m.in. „Patointeligencja”) i platyny („La la la (oh oh)”).

Certyfikat przyznawany za sprzedaż singli i płyt, a tych Mata ma sporo na swoim koncie. Debiutancki album „100 dni do matury” mam