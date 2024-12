Decybele, miliardy, procenty – rok 2024 w muzyce i liczbach

„Moja głowa nigdy by sobie nawet tego nie wymyśliła” – napisała na swoim Instagramie

, chwaląc się „DARKĄ LEGO w skali 1:1”, czyli swoją podobizną zbudowaną z 50 tys. popularnych klocków. Można ją podziwiać na PGE Narodowym jeszcze do 2 marca 2025. To może być jedyna okazja, by w przyszłym roku zobaczyć ją z bliska, bo jak zapowiedziała artystka – po spektakularnej trasie PIT Stop, w przyszłym roku zagra tylko jeden koncert. „Nie będzie trasy Backdoor, nie będzie festiwali”. Będzie przerwa, a po niej kolejne znakomite nagrania i pomysły.