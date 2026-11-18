Mistrzostwa świata

Jedno się nie zmieniło. Zarówno w 2013, jak i w 2026 roku cykl Grand Prix wygrywali Brytyjczycy ! Mowa oczywiście o Tai’u Woffindenie oraz Robert Lambercie . Ciekawostką jest fakt, że oba tytuły mistrza świata były dla nich pierwszymi złotymi krążkami w swojej kolekcji.

Jeśli chodzi o Woffindena, to obecny rok był jego ostatnim w żużlowym świecie jako zawodnik. Po wielu kontuzjach i urazach, 36-latek postanowił zakończyć swoją bogatą karierę.

Lambert jest z kolei 8 lat młodszy od Woffindena, więc w momencie premiery GTA V miał tylko 15 lat. Jednak już wtedy mówiono o nim, jako o wielkim talencie. W debiucie ligowym w Wielkiej Brytanii (National League) zdobył wtedy 15 punktów!

Jeśli chodzi o cykl Grand Prix, to zmieniła się jeszcze punktacja. W 2013 roku każdy punkt zdobyty na torze (0–3 w każdym biegu) liczył się do klasyfikacji generalnej cyklu. W 2026 roku obowiązuje zaś system turniejowy (20 pkt za 1. miejsce, 18 za 2. itd.).

Robert Lambert z trofeami © arch. prywatne R. Lamberta

Drużynowy Puchar Świata

Tak się złożyło, że w sezonie 2013 i 2026 odbywał się Drużynowy Puchar Świata, czyli impreza, którą zdominowała reprezentacja Polski w ubiegłych latach. W 2013 roku triumfowała kadra Marka Cieślaka, a w składzie znaleźli się Jarosław Hampel , Krzysztof Kasprzak , Patryk Dudek i Maciej Janowski . Nie było jednak łatwo, bo dopiero w ostatnim wyścigu złoto zapewnił Jarosław Hampel, który pokonał Michaela Jepsena Jensena .

Co ciekawe, wszystkie trzy ekipy z podium z 2013 roku, zdobyły medale w tym roku. Kolejnością zamieniła się jedynie Polska z Australią, bowiem Dania pozostała na drugiej pozycji. W składzie biało-czerwonych pozostali zaś jedynie Maciej Janowski i Patryk Dudek.

Jarosław Hampel © Lukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

PGE Ekstraliga

Wolelibyśmy nie wspominać 2013 roku… Wtedy doszło bowiem do jednego z największych skandali w polskim żużlu, kiedy to Unibax Toruń postanowił nie przystępować do rewanżowego spotkania w finale Ekstraligi. Złoto bez większych wysiłków powędrowało więc do Falubazu Zielonej Góry . W 2026 roku Torunianie ponownie znaleźli się w finale Drużynowych Mistrzostw Polski i w dwumeczu pokonali Betard Spartę Wrocław.

Porównując oba sezony, można znaleźć mnóstwo różnic. Chociażby regulaminowych. W 2013 roku w Speedway Ekstralidze startowało aż 10 ekip. Co ciekawe, był to ostatni sezon z dziesięcioma klubami na najwyższym poziomie, więc aż trzy zespoły spadały. Wtedy padło na ekipy z Rzeszowa, Gniezna i Bydgoszczy. Co ciekawe, ostatni z wymienionych klubów zapewnił sobie awans w tym sezonie i Polonia powróciła do PGE Ekstraligi po 13 latach przerwy!

W 2013 roku na najwyższym poziomie ligowym jeździła Unia Tarnów, która… w tym sezonie nie wystartowała nawet w Krajowej Lidze Żużlowej (najniższy poziom). W 2013 roku nie liczyły się z kolei kluby z Lublina i Grudziądza, które występowały na zapleczu Speedway Ekstraligi.

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Różnic regulaminowych pomiędzy 2013 a 2026 rokiem było znacznie więcej. Wtedy kluby wiązała sztywna KSM (Kalkulowana Średnia Meczowa) ograniczająca sumę umiejętności zawodników w składzie. Obecnie z kolei w miarę świeży jest przepis o obowiązkowym żużlowcu U-24. Dołożono również wiele nowinek takich jak telemetria, przez co nie ma już problemu z ogłoszeniem kolejności na mecie.

Red Bull Juniorskie Asy © Tomasz Charęza / Odrastudio

Indywidualne Mistrzostwa Polski

W 2013 roku o medalach Indywidualnych Mistrzostw Polski decydował tylko jeden turniej! Wtedy na torze w Tarnowie najlepszy okazał się Janusz Kołodziej , który w tym roku ogłosił zakończenie kariery! Wtedy na trzecim miejscu znalazł się Maciej Janowski, który łączy oba sezony, bowiem “Magic” wygrał tegoroczny cykl, który odbywał się na stadionach w Toruniu, Bydgoszczy i Ostrowie Wielkopolskim.

Inne

Przez te 13 lat zmieniła się zdecydowanie technologia. Teamy zawodników zaczynają wprowadzać coraz to nowsze usprawnienia, które czasem przynoszą naprawdę spore korzyści. W 2013 roku żużlowcy męczyli się z tzw. tłumikami z przegrodami , które przegrzewały silniki, podnosiły koszty i sprawiały, że motocykl gorzej reagował na odjęcie gazu. Teraz standardem są z kolei tłumiki przelotowe nowej generacji.

Poprawiło się także bezpieczeństwo zawodników. W 2026 r. standardem są obowiązkowe ochraniacze klatki piersiowej i kręgosłupa , a także zaawansowane kaski . Kilku żużlowców korzysta również z tzw. poduszkami powietrznymi, które pompują klatkę piersiową zawodnika w momencie upadku.

Czy zatem wszystko przez te 13 lat poszło do przodu? Niestety nie… Spore problemy z żużlem są chociażby w Wielkiej Brytanii czy Szwecji. Na Wyspach zniknęło wiele legendarnych stadionów (m.in. Coventry, Swindon, Peterborough, Wolverhampton), a żaden z czołowych polskich żużlowców nie startuje w rozgrywkach ligowych Premiership.

Trzeba jednak wspomnieć, że najlepsi żużlowcy w 2013 r. mogli jeździć w 3-4 ligach jednocześnie (Polska, Szwecja, Anglia, Dania). W 2026 r. zawodników PGE Ekstraligi obowiązuje rygorystyczny limit lig zagranicznych (maksymalnie jedna liga zagraniczna obok polskiej).