Red Bull Juniorskie Asy 2026 w liczbach – sprawdź statystyki

4 - za nami czwarta edycja programu Red Bull Juniorskie Asy! W poprzednich latach triumfowali ówcześni juniorzy Orlen Oil Motoru Lublin - Wiktor Przyjemski (dwukrotnie) i Mateusz Cierniak. W tym roku najlepszy okazał się Antoni Kawczyński z PRES Grupy Deweloperskiej Toruń.

11 - tyle razy swój juniorski bieg wygrywał Antoni Kawczyński, który niemal do samego końca walczył o wygranie programu z Nazarem Parnickim (Fogo Unia Leszno)

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30 000 złotych - voucher o takiej wartości na zakup silnika u Kowalski Racing S.K.A otrzyma Antoni Kawczyński. Oprócz tej nagrody, junior toruńskiego klubu wybierze się również na 3-dniowy obóz do Red Bull Athlete Center w austriackim Thalgau.

Red Bull Juniorskie Asy © Tomasz Charęza / Odrastudio

9 - tylu zagranicznych juniorów wystąpiło w przynajmniej jednym biegu młodzieżowym w tym sezonie. Umożliwiła im to PGE Ekstraliga, która zliberalizowała przepisy pod tym względem przed tegorocznymi rozgrywkami.

1,910 - najlepszą średnią biegopunktową wśród juniorów popisał się w tym sezonie Nazar Parnicki, zawodnik Fogo Unii Leszno. Dało to 16. wynik w całej PGE Ekstralidze! Porównywalną średnią mieli chociażby Maciej Janowski, Janusz Kołodziej czy Mikkel Michelsen.

70 - dokładnie tyle biegów juniorskich (2. bieg każdego meczu) składa się na pełny sezon zasadniczy i fazę finałową PGE Ekstraligi, w których młodzieżowcy zbierali punkty do klasyfikacji generalnej Red Bull Juniorskich Asów.

Antoni Kawczyński © Marta Mróz

7 - tyle narodowości możemy zaobserwować w klasyfikacji generalnej tegorocznego programu Red Bull Juniorskie Asy. Pojawili się żużlowcy z Polski, Danii, Australii, Czech, Słowenii i Ukrainy.

3 - to całkowite nowe otwarcie w programie Red Bull Juniorskie Asy, bowiem cała trójka - Kawczyński, Parnicki, Bańbor po raz pierwszy zameldowała się na podium całego cyklu.

1 - tylko jeden punkt przewagi przed ostatnią rundą miał Antoni Kawczyński nad Nazarem Parnickim. Ostatecznie ta różnica wzrosła ostatecznie do 4 “oczek”.

17 - najmłodszy z czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej Red Bull Juniorskich Asów jest Mikołaj Duchiński, który jako jedyny z TOP10, urodził się w 2009 roku. Warto dodać, że mimo braku pełnoletności, Duchiński jest już dwukrotnym Drużynowym Mistrzem Polski z PRES Grupą Deweloperską Toruń.

PGE Ekstraliga - Red Bull Juniorskie Asy © Konrad Swierad / imago sport / Forum

22 - tyle “oczek” uzbierał Mikkel Andersen, indywidualny mistrz świata juniorów. Co ciekawe, mimo ogromnych sukcesów, Duńczyk nie wygrał jeszcze żadnego biegu młodzieżowego w PGE Ekstralidze!

3 - jeśli spojrzymy na czołową “15” programu Red Bull Juniorskich Asów, to tylko trzech żużlowców nie przywiozło żadnego zera w juniorskim wyścigu w tym sezonie. W tym gronie są Adam Bednar, Damian Ratajczak i Szymon Ludwiczak.

100% - taką skuteczną miał Beau Bailey, jeśli chodzi o biegi juniorskie. Australijski talent wystąpił w dwóch młodzieżowych wyścigach w tym roku i oba wygrał. W przyszłym sezonie Bailey z pewnością otrzyma zdecydowanie więcej szans!