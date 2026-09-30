EA FC 27 Ultimate Team’deki en iyi formalar

EA Sports FC 27’nin Ultimate Team oyun modu, geçmişten ve günümüzden yıldızları bir araya getirerek hayalindeki takımı kurmana olanak tanıyor. İstediğin kadroyu oluşturacak bütçeye ulaşmak, paket açmak veya SBC’leri tamamlamak biraz zaman alabilir. Ancak bu sırada en azından ilk 11’ine yakışacak formayı seçerek takımına istediğin görünümü kazandırabilirsin.

İç saha ve deplasman formalarında farklı renk ve tasarımlar tercih etmek, maç sırasında forma karışıklığını önlemene ve kendi oyuncularını rakiplerinden daha kolay ayırt etmene de yardımcı olabilir. İşte EA FC 27 Ultimate Team’in için değerlendirebileceğin 10 forma.

01 Manchester United deplasman forması

Retro havasıyla yepyeni bir forma © EA Sports

Manchester United’ın dalgalı desenlere sahip mavi deplasman forması, kulübün klasik kırmızısından farklı bir görünüm arıyorsan dikkat çekici bir seçenek. Irwell Nehri’nden ilham alan formanın mavi zeminini kıvrımlı çizgiler tamamlarken omuz ve yaka çevresindeki kırmızı detaylar tasarıma hareket katıyor. Manchester United’ın 1988’de giydiği Sharp formalarından da izler taşıyan tasarım, modern görünümünü retro dokunuşlarla bir araya getiriyor.

02 Montpellier HSC iç saha forması

Lacivert, turuncu ve beyazın uyumuyla dikkat çeken bir forma © EA Sports

Montpellier HSC’nin lacivert, turuncu ve beyazdan oluşan klasik renk paleti, bu sezon yine kendine özgü bir tasarımla karşına çıkıyor. Kulübün formalarında sıkça gördüğümüz bu üç renk, bu kez sol tarafta dikey ve çapraz şeritlerle buluşuyor. Turuncu şortlar ise tasarımı tamamlamanın yanı sıra özellikle açık renkli formalar giyen rakiplere karşı oyuncularını sahada daha kolay ayırt etmeni sağlıyor.

03 Red Bull Leipzig üçüncü forması

Dikkatleri üzerine çeken bir forma tasarımı © EA Sports

Red Bull formaları yıllar boyunca dikkat çekici desenleriyle öne çıktı ve RB Leipzig’in 26/27 sezonu üçüncü forması da bu çizgiyi sürdürüyor. Lacivert zemin üzerine katmanlar halinde yerleştirilen kontrast desenler, açık mavi ve kırmızı detaylarla tamamlanıyor. Farklı renklerin bir araya geldiği bu tasarım, Ultimate Team’de takımına dinamik ve dikkat çekici bir görünüm kazandırabilir.

04 San Diego Wave deplasman forması

NWSL takımının forması özgün tasarımıyla ilk bakışta dikkat çekiyor © EA Sports

Fazla karmaşık görünmeden renkli tasarımıyla öne çıkan bir forma arıyorsan San Diego Wave’in forması iyi bir seçenek olabilir. Beyaz zemin üzerindeki turuncu ve mavi çatlak desenleri tasarıma hareket katarken, omuzlardaki klasik mavi Adidas şeritleri formanın görünümünü tamamlıyor.

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Daha önce de belirttiğimiz gibi, renkleri birbirinden kolayca ayırt edilebilen iki forma seçmek işini kolaylaştırabilir. Böylece kendi takımının ve rakibinin hangi formayla sahaya çıkacağını ayrı ayrı belirleyebilir, özellikle savunma yaparken veya ara pası atarken oyuncuları karıştırma riskini azaltabilirsin.

05 Elche deplasman forması

İnce ayrıntılarıyla dikkat çekici bir tasarım © EA Sports

Elche, bu sezon da yakından baktıkça detayları ortaya çıkan dikkat çekici bir tasarımla karşımıza çıkıyor. İlk bakışta mor zemin üzerinde yatay dalgalar göze çarparken, bu renk seçimi sık karşılaşılan forma renklerinden farklı bir alternatif sunuyor. Detaylara indiğinde ise dalga görünümünün formanın ön kısmına ve kollarına yayılan yarı tonlu noktalardan oluştuğunu görebilirsin.

Altın renkli kulüp arması mor zeminle güçlü bir kontrast oluştururken, ön tarafta sponsor logosunun bulunmaması formanın özgün tasarımını daha görünür hâle getiriyor.

06 Venezia deplasman forması

Venezia her zamanki gibi göz alıcı formalarıyla © EA Sports

Venezia, son yıllarda dikkat çekici forma tasarımlarıyla adından söz ettiren takımlardan biri ve 26/27 sezonu deplasman forması da bu çizgiyi sürdürüyor. Kulüple özdeşleşen yeşil, siyah ve turuncu renkler bu kez ağırlıklı olarak beyaz ve desenli bir zemin üzerinde kullanılıyor.

Turuncu, yeşil ve siyah detaylar yakadan omuzlara uzanırken formanın iki yanında da devam ediyor. Kulüp arması ise aynı üç rengi taşıyor ve formanın ortasındaki beyaz zemin üzerinde belirgin bir şekilde öne çıkıyor.

07 Wolfsburg iç saha forması

Wolfsburg’un ikonik yeşili © EA Sports

Wolfsburg’un yeni iç saha forması, kulüple özdeşleşen yeşil rengi yine tasarımın merkezine taşıyor. Bu kez koyu yeşil zemin üzerinde, formanın ortasından dışa doğru yayılan açık yeşil bir şimşek deseni kullanılıyor. Ana desene eşlik eden daha küçük şimşek detayları ise kenarlara doğru uzanarak formaya dinamik bir görünüm kazandırıyor.

Yeşilin ağırlıkta olduğu bu renk paleti, kırmızı, mavi veya beyaz gibi daha sık tercih edilen renklere sahip formalardan ayrılarak takımına kendine özgü bir görünüm kazandırıyor.

08 CD Tenerife iç saha forması

Atlantik Okyanusu’nun dalgalarından ilham aldı © EA Sports

Atlantik Okyanusu’nun hareketli dalgalarından ilham alan bu iç saha formasında mavi, okyanusun derin tonlarını, beyaz ise adanın kıyılarına vuran dalgaları temsil ediyor. Formanın iki yanında ve omuzlarında dönüşümlü olarak kullanılan bu renkler, sahada kolayca fark edilen çarpıcı bir görünüm ortaya çıkarıyor.

09 Pumas UNAM iç saha forması

Meksika'dan özgün bir iç saha forması © EA Sports

Meksika ekibinin iç saha formasında, geniş lacivert şeridin üzerine yerleştirilen büyük altın puma figürü tasarımın merkezinde yer alıyor. Formanın ön yüzünün büyük bölümünü kaplayan bu figüre, sponsor logoları, yaka ve kollardaki altın detaylar eşlik ediyor. Ultimate Team’in için alışılmışın dışında bir forma arıyorsan Pumas UNAM, özgün tasarımıyla değerlendirebileceğin seçeneklerden biri.

10 Red Bull Wings forması

Red Bull formaları FC 27’de sahaya çıkıyor © EA Sports

EA Sports FC 27’de Red Bull Wings formasına sahip olmak için özel Wings Cup kutularını tarayarak oyun içi kozmetik ödüllerin kilidini açabilirsin. Bu formalara ayrıca herkesin katılımına açık oyun içi turnuvalarda mücadele ederek de ulaşabilirsin.

Markanın ikonik kırmızı ve mavi renklerini buluşturan Red Bull Wings forması, koyu mavi zemin üzerindeki kırmızı geometrik desenleriyle fütüristik bir görünüm sunuyor. Kırmızı ve mavi tonların yer yer mora çalan bir geçişle birbirine karışması da tasarıma farklı bir hava katıyor. FC 27'de Red Bull tasarımları na göz atarak bu formayı takımına nasıl ekleyebileceğini öğrenebilirsin.

11 EA FC 27 Ultimate Team’de formalar nasıl değiştirilir?

Ultimate Team’de formanı değiştirmek için Kulüp > Stadyum > Kulüp yolunu izle. Buradan İç Saha Forması veya Deplasman Forması seçeneğine girerek kulübünde bulunan formalardan istediğini seçip aktif hale getirebilirsin.

Bu listede yer alan tüm formaları Transfer Pazarı’ndan satın alabilirsin. Ancak daha çok ilgi gören formaların fiyatlarının diğer seçeneklere kıyasla oldukça yüksek olabileceğini unutma.

Yazar hakkında Chris Jecks kimdir? Chris, 10 yılı aşkın süredir PCGamesN, GameRant, Destructoid ve Twinfinite gibi çeşitli yayınlar için oyun dünyasına dair içerikler üretiyor. Kariyeri boyunca binlerce rehber ve incelemeye imza atan Chris; özellikle aksiyon RPG’leri, nişancı ve yarış oyunları konusunda deneyimli. Uzun yıllardır yakından takip ettiği bağımsız oyunlar da ilgi alanları arasında önemli bir yere sahip.