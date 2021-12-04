PUBG: New State Hakkında Bilmen Gerekenler

2017 yılının Mart ayında erken erişime sunulan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG: Battlegrounds) belki de kimsenin beklemediği bir şekilde "battle royale" türünün geleceğini şekillendirmişti. Oyunun ulaştığı popülarite sonrası mobil sürümü PUBG Mobile çıkmış ve PUBG'den çok daha büyük kitlelere ulaşmıştı. 11 Kasım 2021 tarihinde ise ikinci bir mobil oyun olan PUBG: New State oyuncularla buluştu.

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PUBG: New State © Krafton, Inc.

01 PUBG: New State nedir?

PUBG: New State, PUBG'nin ikinci mobil uyarlamasıdır. Temelde PUBG'nin izinden giden oyunda alışılageldiği üzere tüm oyuncular aynı haritaya atlıyor, bol bol loot yaparak en iyi silah ve ekipmanları topluyor, diğer oyuncuları alt etmeye çalışıp hayatta kalan son isim olma mücadelesi veriyorlar. Solo ve Squad olarak oynanabilen bu maçlar dışında oyunda Takım Ölüm Oyunu seçeneği de yer alıyor.

02 PUBG: New State ve PUBG Mobile farkı nedir?

Görsellere ilk bakıldığında ve kabaca tanımlandığında kulağa PUBG Mobile'ın birebir aynısı gibi gelen oyunu farklı kılan nedir peki? En başta PUBG: New State'in gelecek teması geliyor. Oyunun geçtiği tarih 2051 olarak lanse ediliyor, buna paralel olarak oyunda Troi ve Erangel 2051 haritaları yer alıyor. Ayrıca gelecek teması kapsamında PUBG Mobile'a göre daha teknolojik ekipmanlar kullanılabiliyor.

PUBG: New State © Krafton, Inc.

Teknolojik yeniliklerden birkaç örnek verelim. Oyun boyunca toplanan drone kredileri sayesinde Drone Mağazası 'ndan silah, mühimmat ve ekipman gibi eşyalar satın alınabiliyor. PUBG Mobile'da yer alan silahlar ise geliştirilmiş halleriyle oyuncuların kullanımına sunuluyor. Yeşil İşaret Fişeği Tabancası sayesinde ise maç sırasında ölen takım arkadaşlarından birinin savaşa geri çağrılması sağlanıyor.

İlginç detaylardan biri de düşen bir oyuncunun -düşman bile olsa- kaldırılarak takıma dahil edilebilmesi. Oyunun ana haritası olan Troi'de yer alan tramvay, haritada daha hızlı yer değiştirmek için alternatif bir çözüm olarak sunulmuş. Son olarak Drone Mağazası'ndan satın alınabilen Keşif Dronu ve Açılabilir Kalkan gibi yeni ekipmanlar sayesinde oyunun gidişatına ciddi şekilde yön verilebiliyor.

PUBG: New State © Krafton, Inc.

03 PUBG: New State sistem gereksinimleri neler?

PUBG: New State farklı ayarlara göre farklı kalitede görsellik sunsa da sistem gereksinimleri olarak PUBG Mobile ile benzer seviyede. Oyunu oynamak isteyenlerin sahip olmaları gereken minimum sistem bileşenleri şöyle:

PUBG: New State Android sistem gereksinimleri

Android 6.0 ve üzeri işletim sistemi

2 GB bellek

1.4 GB disk alanı

PUBG: New State iOS sistem gereksinimleri

iOS 13 ve üzeri işletim sistemi

2 GB bellek

1.5 GB disk alanı