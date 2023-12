Die besten Spiele der letzten 5 Jahre

Als Fan von Videospielen kann man sich dieses Jahr absolut nicht beklagen. 2023 war gefüllt mit Gaming-Perlen. Jeden Monat kam gefühlt ein Titel auf den Markt, der ein potenzieller Anwärter auf das “Game of the Year” ist. Und das, was dieser Auszeichnung jedes Jahr am nächsten kommt, ist die Verleihung der Game Awards. Neben zahlreichen Kategorien für einzelne Genres und E-Sport, wird hier auch der Preis für das Spiel des Jahres verliehen. Gemeinsam mit euch wollen wir auf die vergangenen Jahre zurückblicken und die damaligen Gewinner der Game Awards noch einmal Revue passieren lassen.

Zusätzlich listen wir auch in jedem Jahr den Gewinner des “Player’s Voice”-Awards. Während der Titel “Game of the Year” primär von einer Jury vergeben wird, so ist die “Player’s Voice” ein reines User-Voting.

01 2019

Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro ist ein relativ zugängliches Soulsborne-Spiel © Activision Blizzard

Immer wenn ein neues Spiel von From Software erscheint, ist es ein Event für Videospieler:innen. Die Schöpfer von Dark Souls und Bloodborne liefern immer wieder Games in sehr hoher Qualität ab. Und hier war auch 2019 keine Ausnahme. Sekiro: Shadows Die Twice fällt für viele ebenfalls in das Soulsborne-Subgenre, bietet aber danke seinen ungewohnten Mobilitätsoptionen und dem befriedigendem Mikiri-Counter ein Spielgefühl, dass es von seinen inoffiziellen Vorgängern abheben konnte.

Ebenfalls nominiert waren:

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Super Smash Bros. Ultimate

The Outer Worlds

Fire Emblem: Three Houses (Player’s Voice)

Ein Strategie-RPG mit toller Story: Fire Emblem: 3 Houses © Nintendo

Das Strategie-RPG von Nintendo hat es leider nicht auf die Liste der potenziellen Spiele des Jahres geschafft. Dennoch hatte Fire Emblem: Threee Houses genug Spieler:innen begeistern können, dass es sich den “Player’s Voice”-Awards sichern konnte. Wie viele andere Spielreihen war es auch bei Fire Emblem der erste Release für die Nintendo Switch, welcher dem Franchise geholfen hat, eine wirklich breite Spielerschaft zu erreichen.

02 2020

The Last of Us Part II

Zwischen Hype und Hass: The Last of Us Part II © Naughty Dog

Auf jeden Fall war The Last of Us Part II ein sehr kontroverses Spiel. Mit seinem Release hatte es für einige Diskussionen darüber ausgelöst, wie gut eine Geschichte ist, bei der Spieler:innen fast schon dazu manipuliert werden, Emotionen zu empfinden, ohne diese Reaktion wirklich zu verdienen. Abgesehen von dieser Debatte, die den Gaming-Zeitgeist stark dominierte, waren die technischen und spielerischen Errungenschaften von The Last of Us Part II aber unbestreitbar. Und das sah auch die Jury der Game Awards so und wählte den Titel zum Spiel des Jahres.

Ebenfalls nominiert waren:

Animal Crossing: New Horizons

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Ghost of Tsushima (Player’s Voice)

Die Optik von Ghost of Tsushima ist immer noch ein Highlight © Sucker Punch

Die Spieler:innen wähltenfür die "Player's Voice" allerdings den Titel, von dem auch mehrere Outlets davon ausgingen, dass er sich “Game of the Year” sichern würde. Ghost of Tsushima war in Sachen Optik und Gameplay eine wahre Meisterleistung. Sucker Punch haben hier wirklich noch einmal alles aus der PlayStation 4 herausgeholt. Das Samurai-Abenteuer im alten Japan ist eines der absoluten Highlights dieser Konsolengeneration

03 2021

It Takes Two

Für It Takes Two braucht ihr wortwörtlich einen Mitspieler © Electronic Arts

Ein echter Überraschungssieg. Nicht weil It Takes Two diese Auszeichnung nicht verdient hatte. Ganz im Gegenteil. Es ist ein wirklich hervorragendes Videospiel mit einer emotionalen Geschichte, interessanten Charakteren und abwechslungsreichen Szenarien. Es ist eher der Umstand, dass es sich hier um ein reines Koop-Spiel handelt. Darum gingen nicht viele davon aus, dass sich It Takes Two gegen die übrigen, monumentalen Single Player-Games durchsetzen könne.

Ebenfalls nominiert waren:

Deathloop

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Halo Infinite (Player’s Voice)

Der Multiplayer-Modus von Halo Infinite hatte viel Potenzial © Microsoft

Langfristig gesehen eine spannende Wahl, die ein Beispiel dafür ist, wie wichtig ein Release-Zeitpunkt sein kann. Halo Infinite ist erst kurz vor dieser Abstimmung erschienen. Viele Spieler:innen waren also noch in einem Post-Launch-High, welches vor allem durch den wirklich guten Mutliplayer-Modus des Titels gefüttert wurde. In den kommenden Wochen versank Halo Infinite allerdings dann leider in der Versenkung und konnte nicht alle Erwartungen von Fans erfüllen.

04 2022

Elden Ring

Das Seenland von Liurnia bietet einen wunderschönen Anblick © From Software

Ein weiterer Sieg für From Software. Und vermutlich hat es in diesem Jahr jeder kommen sehen, dass Elden Ring ganz klar den Preis für das Spiel des Jahres gewinnen wird. Kaum ein Spiel hatte Social Media mehr im Griff. Gefühlt spielte und sprach jeder über Elden Ring. Auch Wochen nach dem Launch. Dass es hier geschafft wurde, das klassische Soulsborne-Gameplay mit einer fesselnden, offenen Welt zu verheiraten, war der Grundstein für den Erfolg des Titels.

Ebenfalls nominiert waren:

A Plague Tale: Requiem

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Auch Red Bull-Gamer David "GrandPOObear" Hunt war fest im Griff von Elden Ring. Er dokumentierte seine Erlebnisse mit dem Game sogar in einem Video-Tagebuch.

Genshin Impact (Player’s Voice)

Genshin Impact hat mittlerweile eine rießige Fan-Gemeinde © Hoyoverse

Eine andere Art von Open World-Game wurde hingegen mit dem “Player’s Voice”-Award belohnt: Genshin Impact ist mittlerweile eines der dominantesten Spiele der Industrie. Zahlreiche Spieler:innen genießen den Titel aktiv jeden Tag. Entweder auf Konsolen, PC oder mobilen Endgeräten. Der Erfolg von Genshin Impact ist ein Beweis dafür, dass gutes Gameplay und eine durchdachte Spielwelt auch einen Platz in einem Free-to-Play-Titel haben.

05 2023

Am 8. Dezember werden wir dann auch erfahren, welches Spiel sich dieses Jahr den Award für das “Game of the Year” holt. Die Liste der Kandidaten strotzt nur so vor Meisterwerken. Und selbst abseits dieser Liste gäbe es noch zahlreiche andere Spiele, welche eine Erwähnung verdient hätten.

Nominiert sind:

Alan Wake II

Baldur’s Gate 3

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder