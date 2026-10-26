EA FC 27: So holst du dir deine Rewards im Season Pass schneller

Einige der besten Rewards in EA FC 27 sicherst du dir über den Season Pass. Von Vereinsmünzen und speziellen Player Items bis hin zu Ultimate-Team -Packs und Spielfeld-Skins ist einiges dabei. Um diese Rewards freizuschalten, musst du SP sammeln und im Season Pass aufsteigen. Mit den folgenden Tipps kommst du schneller voran – und das in jeder Saison.

01 Spiele jeden Tag Matches, um SP zu sammeln

Gewinne Spiele – zum Spaß und für mehr SP. © EA Sports

Der erste Tipp mag offensichtlich erscheinen, ist aber auch der effektivste. Zum ersten Mal überhaupt erhältst du SP für jedes Spiel, das du in EA FC 27 spielst. Wenn du in kompetitiven Online-Modi wie „ Champions “ und „Rivals“ gewinnst, erhältst du 60 SP für den Season Pass, während diese Zahl in Modi wie „Squad Battles“ und „ Rush “ etwas niedriger ausfällt.

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Die Anzahl der SP, die du täglich durch das Spielen von Matches verdienen kannst, ist auf 850 begrenzt. Du musst also während der gesamten Saison regelmäßig spielen, aber einfach nur das Spiel zu spielen ist der beste Weg, um schnell im Level aufzusteigen. Wenn du andere Spieler:innen siehst, die ein viel höheres Level haben als du, liegt das daran, dass sie viele Matches gespielt und an mehreren Tagen die SP-Obergrenze erreicht haben.

02 Entdecke andere Modi für einfache SP

Verschiedene Spielmodi bieten unterschiedliche Rewards. © EA Sports

Der Season Pass wirkt sich am stärksten auf den meistgespielten Modus von EA FC 27 aus: Ultimate Team . Die Rewards sind stärker darauf ausgerichtet, und dort gibt es mehr SP zu verdienen. Allerdings zählen die SP, die du in jedem Modus verdienst, für denselben Season Pass – vergiss also nicht, auch die anderen Modi im Blick zu behalten, um einfach SP zu sammeln.

Zum Beispiel gibt es in „Manager Live Career“ oft einfache Ziele zu erfüllen. Du musst lediglich Herausforderungen in diesem Modus abschließen, um Tausende von SP zu verdienen, und diese Herausforderungen können Aufgaben wie das Gewinnen mehrerer Spiele in Folge oder das Erzielen eines bestimmten Transfergewinns beinhalten. Wenn du dich für eine Spitzenmannschaft entscheidest, schaffst du die Ziele wirklich schnell und bekommst so einen schönen SP-Schub für den Season Pass.

03 Konzentriere dich auf einfache Ziele

Es lohnt sich nicht immer, Umwege zu machen, um 150 SP für etwas Obskures zu verdienen. Auch wenn diese Option besteht, falls du wirklich Schwierigkeiten hast, solltest du deine Zeit am besten für einfache SP-Ziele nutzen – oder für solche, die du durch simples Spielen erreichst. Die effizienteste Art, EA FC 27 zu spielen, besteht darin, zu versuchen, mehrere Ziele gleichzeitig zu erfüllen oder verschiedene Belohnungsarten zu verdienen. Wenn du Ziele erfüllen kannst, während du im „Rivals“-Modus Rangpunkte sammelst, dann tu das.

Wenn du also Ziele siehst, bei denen du SP für das Abschließen von SBCs, den Kauf oder Verkauf von Spieler:innen auf dem Ultimate-Team-Markt, das Bestreiten von Matches oder das Gewinnen von Spielen im Karrieremodus erhältst, dann mach das unbedingt, um schnell SP zu verdienen!

04 Zieh den Premium-Pass für Bonus-SP in Betracht

Mit dem Premium-Pass bekommst du zusätzliche SP. © EA Sports

Das klingt vielleicht kontraintuitiv, aber mit dem Premium-Pass steigst du schneller im Level auf als mit dem kostenlosen Basis-Pass.

Ein paar Mal pro Saison gibt es als Reward für das Erreichen eines neuen Levels zusätzliche SP. Diese Rewards kommen normalerweise in Paketen von etwa 2.500, sodass du gleich mehrere Level auf einmal aufsteigen kannst. Wenn du den Premium-Pass nicht kaufst, bekommst du diese SP-Belohnungen nicht, was bedeutet, dass du langsamer aufsteigst. Ja, es kostet Geld oder eine Menge Spielmünzen, aber es lohnt sich, wenn du Schwierigkeiten hast, Level 30 im Season Pass zu erreichen.

05 Halte Ausschau nach SP-Boosts gegen Ende der Saison

Geduld wird belohnt. © EA Sports

Der Player Reward auf Level 30 des Season Passes kann ganz schön motivierend sein. Schließlich willst du dir die Karte möglichst schnell sichern – am besten noch vor all deinen Freund:innen. Trotzdem solltest du nichts überstürzen. Hab Geduld und sammle deine SP Schritt für Schritt.

Jede Saison gibt EA Sports zunächst nur langsam SP frei, doch gegen Ende der Saison steigt die Menge, die du verdienen kannst. Wenn du die Hälfte der Saison hinter dir hast, aber erst ein Viertel des Season Passes geschafft hast, gibt es keinen Grund zur Panik.

In der letzten Woche der ersten Saison hat EA Sports zum Beispiel eine Reihe von Zielen namens „Season 1 SP Chase“ freigeschaltet, bei denen man allein durch das Spielen und das Abschließen von SBCs 7.000 SP erhalten hat. Das ist mehr, als man mit den Zielen der ersten paar Wochen zusammen verdienen konnte. In FC ist es ganz normal, erst gegen Ende der Saison richtig SP zu sammeln. Hab also Geduld: Du kannst deinen Rückstand noch aufholen!

Behalte diese Tipps im Hinterkopf, um in jeder Saison das Beste aus deinen SP herauszuholen und im Season Pass voranzukommen.

Über den Autor Wer ist Tom Hopkins? Tom ist Autor und Redakteur mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung sowohl im Gaming- als auch im Sportbereich. Er war Chefredakteur bei mehreren Websites und leitete Teams bei Gfinity und Twinfinite. Er ist Experte für alles rund um die Formel 1, Fußball, EA Sports FC und vieles mehr.