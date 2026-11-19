Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Performance oder Fidelity? Bei fast jedem Konsolenspiel ist das die erste Frage im Optionsmenü. GTA 6 nimmt dir die Entscheidung einfach ab: 30 FPS, Ende der Durchsage. Langweilig wird der Konsolenvergleich trotzdem nicht. Zwischen PS5, PS5 Pro, Xbox Series X und Series S liegen bei Auflösung, Upscaling, Raytracing und Stabilität teils deutliche Unterschiede. Hier erfährst du, wo Vice City am schärfsten aussieht, wo es am rundesten läuft und mit welchem Trick die Xbox heimlich aufholt.

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01 Performance vs. Fidelity: Was die Grafikmodi eigentlich bedeuten

Bevor wir uns auf die Spritztour nach Vice City begeben, eine kurze Grundlagenrunde. Die meisten aktuellen Konsolenspiele bieten dir zwei, manchmal sogar drei Grafikmodi an.

Der Fidelity-Modus (auch Qualitäts- oder Grafikmodus) holt optisch alles raus: höhere Auflösung, aufwendigere Effekte wie Raytracing, meist bei 30 Bildern pro Sekunde.

Der Performance-Modus dreht den Spieß um. Auflösung und Effekte werden runtergeschraubt, dafür läuft das Spiel mit 60 FPS deutlich flüssiger und reagiert schneller auf deine Eingaben. Dazwischen gibt es bei manchen Games einen 40-FPS-Modus für 120-Hz-Fernseher. Der klingt nach wenig, fühlt sich aber spürbar geschmeidiger an, weil jedes Bild nur noch 25 statt 33,3 Millisekunden auf dem Schirm steht.

Was sind FPS? FPS oder Bilder pro Sekunde FPS ist der englische Begriff, der für "Frames per Second" steht. Die deutsche Übersetzung lautet "Bilder pro Sekunde". Was bedeutet FPS? FPS gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde dargestellt werden: Je mehr es sind, desto flüssiger wirken Bewegungen.

Fast alle Konsolenspiele rendern intern in niedrigerer Auflösung und rechnen das Bild anschließend hoch. Wie gut das klappt, hängt vom Upscaler ab. Klassische Verfahren wie TAA arbeiten ohne KI, Sonys neue PSSR-Technologie auf der PS5 Pro und AMDs FSR 4 setzen auf maschinelles Lernen und holen deutlich mehr Details raus.

Der Haken: Ein Performance-Modus funktioniert nur, wenn die Grafikkarte der Flaschenhals ist. Senkst du die Auflösung, hat die GPU mehr Luft. Steckt das Problem aber im Prozessor, bringt dir weniger Auflösung exakt null zusätzliche Bilder. Und genau da wird's bei GTA 6 interessant.

02 Warum GTA 6 keinen Performance-Modus hat

GTA 6 läuft seit dem 19. November 2026 auf PS5 und Xbox Series X/S , und zwar auf jeder Konsole mit einem festen Ziel von 30 FPS. Einen Performance-Modus mit 60 FPS gibt es nicht, einen 40-FPS-Kompromiss auch nicht. Nicht einmal auf der PS5 Pro.

GTA 6 entfacht ein echtes Grafikfeuerwerk © Rockstar games

Rockstar hat das selbst begründet: Die Basisdarstellung setzt auf Raytracing-Spiegelungen und raytracte globale Beleuchtung. Die PS5 Pro hat zwar eine stärkere Grafikeinheit, ihr Prozessor ist laut Rockstar aber nur geringfügig schneller und reicht nicht, um die komplexe Simulation der Spielwelt mit höheren Bildraten zu berechnen. Konkret taktet die Pro ihre acht Zen-2-Kerne im Bestfall mit 3,85 statt 3,5 GHz, also rund zehn Prozent mehr. Verkehr, Passanten, Physik und KI laufen über die CPU, und genau die ist in Vice City das Nadelöhr.

Wer Rockstar kennt, ist wenig überrascht. GTA 5 und Red Dead Redemption 2 starteten ebenfalls mit 30 FPS. Den ersten echten Performance-Modus bekam GTA 5 erst mit der Enhanced-Version im März 2022, also mehr als acht Jahre nach dem Konsolen-Release. Rockstar bleibt seiner Linie treu: Fidelity first, immer.

Der Trostpreis: GTA 6 ist zum Launch die flüssigste Version eines GTA, die es je zum Release gab . Und weil alle Konsolen dasselbe FPS-Ziel haben, entscheidet sich der Vergleich an anderen Stellen: Bildschärfe, Effekte und wie stabil die 30 FPS tatsächlich bleiben.

Grafik in GTA 6: FAQ Gibt es in GTA 6 einen Performance-Modus? Nein. GTA 6 bietet auf keiner Konsole die Wahl zwischen Performance und Fidelity. Alle Versionen laufen mit einem festen Ziel von 30 FPS. Läuft GTA 6 auf der PS5 Pro mit 60 FPS? Nein, auch nicht mit 40 FPS. Laut Rockstar reicht der Prozessor der PS5 Pro nicht aus, um die Simulation der Spielwelt mit höheren Bildraten zu berechnen. Die zusätzliche Grafikleistung fließt stattdessen in schärferes Bild per PSSR und raytracte Schatten. Welche Auflösung hat GTA 6 auf PS5 und Xbox? PS5, PS5 Pro und Xbox Series X rendern intern in 1440p und geben in 4K aus. Die Xbox Series S rendert in 720p und gibt in 1080p aus. Wo läuft GTA 6 am besten? Auf der Xbox ja: Mit 120 Hz und VRR wirkt das Spiel etwas flüssiger. Auf der PS5 nicht, weil Sonys VRR erst ab 48 Hz greift. Kommt später ein 60-FPS-Patch? Danach sieht es aktuell nicht aus. Rockstar hat einen höheren Framerate-Modus für die aktuelle Konsolengeneration ausgeschlossen. Eine PC-Version ist bislang nicht angekündigt. Wird es eine neue Version von GTA 6 geben? Die Umsetzung von GTA 6 für den PC inklusive einer deutlich besseren Grafik ist lediglich eine Frage der Zeit. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass das Spiel für die kommende Konsolengeneration um PS6 und die neue Xbox erscheinen wird. Diese Konsolen werden 2027 oder 2028 erwartet. Konkrete Informationen gibt es bislang aber nicht.

03 GTA 6 mit der besten Grafik: Auf der PS5 Pro

Wenn du das Beste aus GTA 6 rausholen willst, führt an der PS5 Pro kein Weg vorbei. Intern rendert sie zwar ebenfalls in 1440p, Sonys KI-Upscaler PSSR baut daraus aber ein Bild, das einem echten 4K-Bild verdammt nahekommt. Feine Strukturen wie Stromleitungen, Palmenblätter oder Schriftzüge an Gebäuden wirken spürbar knackiger als auf der Standard-PS5.

GTA 6 © Rockstar Games

Oben drauf gibt es ein Feature, das keine andere Konsole bekommt: Raytracing-Schatten. Zusammen mit der globalen Beleuchtung und den Spiegelungen per Raytracing sieht Vice City hier am glaubwürdigsten aus, gerade wenn die Sonne flach über Ocean Beach steht.

Bei der Performance ist die Pro der Musterschüler. Die 30 FPS stehen im normalen Spielverlauf wie eine Eins, auch nach Dutzenden Stunden. Erst wenn du mit dem Granatwerfer eine halbe Kreuzung in Schutt und Asche legst, rutscht die Bildrate kurz auf 24 FPS und fängt sich sofort wieder. Für ein Spiel dieser Größenordnung ist das eine Ansage.

GTA 6 auf PS5 Pro Interne Auflösung 1440p Ausgabe 4K Upscaling PSSR (KI-basiert) Raytracing-Effekte Globale Beleuchtung, Spiegelungen, Schatten (exklusiv) FPS-Ziel 30 FPS (Bilder pro Sekunde) Tiefstwert im Stresstest 24 FPS, kurzzeitig

04 GTA 6 PlayStation 5: Beeindruckende Grafik, aber am Limit

Keine Frage: Was Rockstar Games in GTA 6 hinsichtlich der Technik aus dem Ärmel geschüttelt hat, ist schlicht und weg bombastisch. Das Entwicklerteam liefert hier die detaillierteste, lebendigste und optisch beeindruckendste Open-World-Erfahrung aller Zeiten . Allerdings zeigt die in die Jahre gekommene aktuelle Konsolengeneration bereits echte Ermüdungserscheinungen.

Die Standard-PS5 rendert GTA 6 ebenfalls in 1440p und skaliert auf 4K hoch. Statt PSSR kommt hier aber Rockstars eigene TAA-Lösung zum Einsatz. Das Ergebnis sieht immer noch umwerfend aus, wirkt im direkten Vergleich zur Pro aber sichtbar weicher. Man erkennt, dass hier ein 1440p-Bild auf die große Glotze gezogen wird. Raytracing-Spiegelungen und globale Beleuchtung sind an Bord, Schatten laufen aber klassisch über Shadow Maps.

GTA 6 a des graphismes incroyables © Rockstar Games

Bei der Stabilität merkst du, dass die PS5 voll am Limit arbeitet. Schon im normalen Spiel, etwa bei schnellen Fahrten durch die Stadt, rutscht die Bildrate gelegentlich knapp unter 30 FPS. Das ist kein Drama, aber spürbar. Unangenehmer wird es bei richtig viel Chaos: Bei Explosionsorgien fällt die PS5 auf 23 FPS und bleibt so lange im Keller, bis du die Gegend verlässt oder dein Charakter ins Gras beißt. Die Pro erholt sich in solchen Momenten in Sekunden.

Dafür punktet die PS5 abseits der Grafik. Das haptische Feedback des DualSense lässt sich in den Bedienungshilfen fein einstellen, Tempest 3D Audio sorgt für räumlichen Sound. VRR hilft dir auf der PlayStation dagegen nicht: Sonys Systemlösung greift erst ab 48 Hz und gleicht niedrige Bildraten nicht aus. Bei einem 30-FPS-Spiel bleibt die Funktion also wirkungslos.

GTA 6 auf PlayStation 5 Interne Auflösung 1440p Ausgabe 4K Upscaling Rockstar-eigenes TAA Raytracing Globale Beleuchtung, Spiegelungen FPS-Ziel 30 FPS Tiefstwert im Stresstest 23 FPS, länger anhaltend

05 GTA 6 für Xbox Series X/S: Der VRR-Joker

Technisch liegt die Series X praktisch gleichauf mit der PS5: 1440p intern, Hochskalierung auf 4K per Rockstar-TAA, Raytracing für Beleuchtung und Spiegelungen, keine RT-Schatten. Im Alltag hält sie die 30 FPS die allermeiste Zeit sauber. Bei hitzigen Verfolgungsjagden und großen Schießereien mit der Polizei geht es allerdings runter bis auf rund 20 bis 22 FPS. In vergleichbaren Szenen liegt die Xbox damit minimal unter der PS5.

Jason Duval in GTA 6 © Rockstar Games

Jetzt kommt der Joker: Auf der Xbox kannst du die Konsole systemweit auf 120 Hz stellen und VRR aktivieren. Dein Fernseher passt sich dann an die schwankende Bildrate an, kleine Einbrüche fallen weniger auf. Mit passendem Fernseher oder Monitor fühlt sich GTA 6 auf der Series X dadurch einen Tick geschmeidiger an als auf der Standard-PS5 . Kleiner Haken, großer Effekt.

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Bei der Eingabeverzögerung landet die Series X bei rund 180 Millisekunden. Das klingt nach viel, ist für ein 30-FPS-Spiel von Rockstar aber normal und liegt auf dem Niveau von Red Dead Redemption 2. Spielerisch reagiert GTA 6 sogar etwas direkter.

Pro-Tipp: Stell deine Xbox in den Videoeinstellungen auf 120 Hz und aktiviere VRR, sofern dein TV oder Monitor HDMI 2.1 mit VRR unterstützt.

GTA 6 auf Xbox Series X/S Interne Auflösung 1440p Ausgabe 4K Upscaling Rockstar-eigenes TAA Raytracing Globale Beleuchtung, Spiegelungen FPS-Ziel 30 FPS Tiefstwert im Stresstest 20-22 FPS Besonderheit 120-Hz-VRR auf Systemebene

06 Xbox Series S: 720p mit KI-Hilfe

Die Series S ist der kleine Bruder der Series X und das merkst du in Grand Theft Auto V bei der Grafik auch deutlich. Intern rendert sie GTA 6 in 720p und skaliert auf 1080p hoch. Spannend: Als einzige Konsole nutzt sie dafür AMDs KI-Upscaler FSR 4 . Das Ergebnis sieht deutlich besser aus, als die nackte Pixelzahl vermuten lässt. Der Abstand zur Series X bei Schärfe und Details fällt kleiner aus, als du bei 720p erwarten würdest.

Rockstar hat auf der Series S erstaunlich wenig gestrichen. Raytracing-Spiegelungen, globale Beleuchtung per Raytracing und die detaillierten Haare der Figuren bleiben erhalten. Abstriche gibt es trotzdem: Die Beleuchtung ist weniger präzise, Spiegelungen wirken weicher, Schatten fallen stellenweise unsauber aus oder fehlen ganz. Effekte wie Wolken und Wasser laufen mit niedriger aufgelösten Texturen, und die kürzere Sichtweite sorgt für mehr Pop-in am Horizont.

Lucia Caminos verspricht eine GTA-Premiere. © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Das größere Problem ist die Bildrate. Zu Fuß und in Zwischensequenzen läuft alles rund, bei langsamen Autofahrten liegst du aber schon im mittleren bis oberen 20er-Bereich, in normalen Gefechten bei etwa 25 FPS. Bei richtig fordernden Szenen geht es runter auf rund 20 FPS. Spielbar? Ja. Die beste Art, GTA 6 zu erleben? Eher nicht.

Gut zu wissen: Auch die Cloud-Version über Xbox Cloud Gaming nutzt die Grafikeinstellungen der Series S. Damit läuft GTA 6 sogar auf einer alten Xbox One, sofern deine Internetleitung mitspielt.

GTA 6 auf Xbox Series S Interne Auflösung 720p Ausgabe 1080p Upscaling AMD FSR 4 (KI-basiert) Raytracing Globale Beleuchtung, Spiegelungen (reduziert) FPS-Ziel 30 FPS Tiefstwert im Stresstest rund 20 FPS Besonderheit Basis für die Cloud-Version

07 GTA 6 Grafik: Alle Konsolen im Vergleich

Okay, nachdem wir uns jetzt einen groben Überblick über die GTA 6 Grafik auf allen Plattformen verschafft haben, folgt nun die detaillierte Übersicht mit den Unterschieden zwischen PS5 Pro, PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S.

Merkmal PS5 Pro PS5 Xbox Series X Xbox Series S Interne Auflösung 1440p 1440p 1440p 720p Ausgabe 4K 4K 4K 1080p Upscaling PSSR Rockstar-TAA Rockstar-TAA FSR 4 RT-Beleuchtung Ja Ja Ja Ja RT-Spiegelungen Ja Ja Ja Ja (reduziert) RT-Schatten Ja Nein Nein Nein FPS-Ziel 30 30 30 30 Stabilität sehr hoch gut, kleine Einbrüche gut, kleine Einbrüche schwankend Tiefstwert 24 FPS 23 FPS ca. 20 bis 22 FPS ca. 20 FPS VRR-Vorteil Nein Nein Ja (120 Hz) Ja (120 Hz) Performance-Modus Nein Nein Nein Nein

08 Fazit: Auf welcher Konsole spielst du GTA 6 am besten?

Die Rangliste ist ziemlich eindeutig. Der Award für die beste Grafik in GTA 6 geht klar an die PS5 Pro: das schärfste Bild, exklusive Raytracing-Schatten und die mit Abstand stabilsten 30 FPS. Wer Vice City in Bestform sehen will, landet hier, muss aber auch entsprechend tief in die Tasche greifen. Aktuell liegen die Preise für die Konsole bei weit über 1000 Euro.

Dahinter wird es knapp. PS5 und Xbox Series X liefern dieselbe Auflösung und dieselben Effekte. Die PS5 hält sich in ganz chaotischen Szenen einen Hauch besser, die Series X fühlt sich mit 120-Hz-VRR dafür etwas runder an. Hast du einen VRR-fähigen Fernseher, hat die Xbox leicht die Nase vorn. Ohne ist es praktisch ein Unentschieden. Beide Versionen sehen großartig aus und spielen sich gut.

Die Series S macht aus ihrer schwachen Hardware erstaunlich viel, ist wegen der wackeligen Bildrate aber die Version, die wir am wenigsten empfehlen.

Und die Pro-Frage? Wenn du GTA 6 auf einer Standard-PS5 spielst, verpasst du nicht das Spiel, sondern nur das Sahnehäubchen. Der Aufpreis für die Pro kauft dir Bildschärfe und Stabilität, aber keine zusätzlichen Frames. Für Grafikfans lohnt sich das, für alle anderen tut es die Konsole, die eh schon unterm Fernseher steht.