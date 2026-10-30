VALORANT Agents 2026: Alle Charaktere von einfach bis schwer

VALORANT hat 2026 so viele Agents wie nie. 30 Charaktere stehen zur Wahl, zuletzt kamen Miks im März und Hush im Oktober dazu. Wer da den Überblick behalten will, braucht eine klare Ansage. Wir sortieren alle Agents nach Schwierigkeit: von Einfach über Mittel bis Schwer. So weißt du, wen du als Einsteiger:in locken solltest und an wem du dir als Profi die Zähne ausbeißt.

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01 So bewerten wir die Agents

Seit dem Start ist VALORANT von einem kleinen Roster zu einem riesigen Cast gewachsen. Dazu kamen neue Modi, Maps und Waffen. Mehr Auswahl heißt auch: mehr Fähigkeiten, die du lernen musst. Aber was macht einen Agent eigentlich leicht? Einfache Fähigkeiten oder starke?

Damit wir nicht einfach Etiketten verteilen, legen wir klare Regeln fest. Jeder Agent gehört zu einer von vier Rollen: Duelist, Initiator, Controller oder Sentinel. Die Rollen gewichten Fähigkeiten unterschiedlich. Trotzdem verlangt jeder Agent drei Dinge von dir. Anhand dieser drei Kriterien vergeben wir Einfach, Mittel oder Schwer.

Utility: Wie leicht sind Fähigkeiten und Ultimate zu verstehen? Manche funktionieren auf Knopfdruck, andere greifen ineinander oder brauchen Vorbereitung. Tiefere Details findest du in den Guides zu den einzelnen Agents.

Spielwissen: Brauchst du Map-Kenntnis, Wissen über die Agents deiner Mates oder darüber, wie Gegner dich kontern? Je mehr du weißt, desto mehr holst du aus manchen Kits heraus.

Aim und Spielskill: Reaktion, Entscheidungen und Zielen zählen ebenfalls. Chamber, Iso und Breach fordern deinen persönlichen Skill stärker als Gekko oder Cypher, deren Fähigkeiten mehr für dich arbeiten.

Du bist komplett neu im Spiel? Dann lies zuerst unseren Einsteiger-Guide zu VALORANT und hol dir danach 30 Tipps für Anfänger .

02 Einfach: Die besten VALORANT Agents für den Einstieg

Hier startest du ohne Frust. Die Kits sind leicht zu verstehen, verzeihen Fehler und brauchen kaum Map-Wissen. Perfekt, um erste Siege zu holen und das Spiel zu lernen.

1. Sage

Rolle: Sentinel

Einstufung: Einfach

Stärken: Heilung, Wiederbelebung, Slow Orb

Passt zu: Team-Player:innen

Sage ist die einzige Heilerin im Spiel © Riot Games

Sage unterstützt, statt zu duellieren. Sie heilt Mates, belebt gefallene Teammitglieder per Ultimate wieder und macht Gegnern mit Slow Orb und Barrier Orb den Push schwer. Die Barrier Orb sperrt Wege ab, hilft dir beim Boosten und schützt dich beim Wiederbeleben. Ihr Kit funktioniert in jeder Situation. Map-Wissen und Aim spielen kaum eine Rolle. Ein guter Start für alle, die dem Team helfen wollen, ohne ständig im Fokus zu stehen.

2. Killjoy

Rolle: Sentinel

Einstufung: Einfach

Stärken: Deployables, Site-Kontrolle

Passt zu: Defensive Spielstile

Einfacher kannst du Defense nicht spielen. Turret und Alarmbot halten Winkel und Gänge, warnen dich vor Gegnern und schwächen sie sogar. Die Nanoswarm Granate zündest du aus der Ferne, sobald Gegner in Reichweite sind. Ihr Ultimate sperrt eine ganze Zone ab. Killjoys Kit macht die Arbeit für dich. Du kannst dich aufs Lernen konzentrieren, ohne ständig in Duelle zu müssen.

3. Raze

Rolle: Duelist

Einstufung: Einfach

Stärken: Explosiver Schaden, Movement

Passt zu: Aggressive Einsteiger:innen

Raze © Riot Games

Raze ist der perfekte Duelist für den Start. Boom Bot und Paint Shells schickst du los, den Rest erledigen sie selbst: Es knallt. Mit dem Blast Pack katapultierst du dich über die Map und nimmst dabei keinen Explosionsschaden, nur Fallschaden. Ihr Ultimate ist ein Raketenwerfer mit riesigem Wirkungsbereich. Das verzeiht auch mal einen verfehlten Schuss. Raze funktioniert auf jeder Map und verlangt kaum Spielwissen.

4. Brimstone

Rolle: Controller

Einstufung: Einfach

Stärken: Sky Smoke, Orbital Strike, Stim Beacon

Passt zu: Teamorientierte Leader-Typen

Brimstone bündelt Offense und Defense in einem Kit. Der Stim Beacon liefert Boni und mehr Tempo, die Brandgranate verteilt Flammen und seine Sky Smokes setzt du per Karte. Das Ultimate ist ein Laserschlag. Dafür musst du die Map kennen und mit dem Team sprechen. Sein Kit ist aber kaum von Aim abhängig. Wichtig: Anders als Phoenix heilt er sich nicht im eigenen Feuer.

5. Viper

Rolle: Controller

Einstufung: Einfach

Stärken: Giftsmokes, Wall, Viper's Pit

Passt zu: Geduldige Taktiker:innen

Viper in action in Valorant © Riot Games

Vipers Fähigkeiten drehen sich um Toxine: Smokes, Pools, eine Wall und als Ultimate eine große Giftwolke. Wer in ihrem Gift steht, nimmt Decay und verliert maximale Lebenspunkte. Ihre Fähigkeiten laden sich mit der Zeit auf, solange du lebst. Fehler sind also kein Drama. Mehr Map-Wissen hilft, ist aber keine Pflicht. Viper verlangt wenig Investition ins Genre.

6. Sova

Rolle: Initiator

Einstufung: Einfach

Stärken: Recon Bolt, Owl Drone, Info

Passt zu: Alle, die Maps lernen wollen

Sova ist dein Informationslieferant. Mit Recon Bolt und Owl Drone findest du Gegner, isolierst sie und machst Pushes und Rotationen sicherer. Das passt zu jedem Spielstil, ob passiv, aktiv, solo oder im Team. Mit Sova lernst du Maps und Mechaniken besonders schnell. Wer ganz oben mitspielen will, muss später viele Lineups pauken. Zum Einstieg ist er aber eine glasklare Empfehlung und von Beginn an freigeschaltet.

7. Neon

Rolle: Duelist

Einstufung: Einfach

Stärken: Tempo, Stuns, schnelle Flanks

Passt zu: Schnelle Spielstile

Neon © Riot

Neon will Tempo. Ihr High Gear Passiv treibt dich nach vorn, Überholspur zaubert Flammenwände für den Sprint auf den Bombspot und Relaisblitz betäubt bekannte Spots. Ihr Ultimate macht Kills leichter als bei vielen anderen Agents. Neon lebt von Aim, ihr Kit lädt sich aber mit der Zeit selbst wieder auf. Achtung vor Sage, Cypher und Astra: Sie bremsen dich aus. Tipp für die Pickphase: Hol dir einen Breach dazu, das ist eine starke Kombi.

8. Reyna

Rolle: Duelist

Einstufung: Einfach

Stärken: Seelenkugeln, Selbstheilung, Snowball

Passt zu: Alle mit sicherem Aim

Reyna ist simpel aufgebaut. Jeder Kill oder Assist erzeugt eine Seelenkugel. Die löst entweder Heilung oder kurze Unverwundbarkeit aus. Ihre Blendung schränkt die Sicht der Gegner ein. Ihr Ultimate verstärkt alles zusätzlich. Das Problem: Ohne Kills läuft ihr Kit nicht an. Du musst dich gut positionieren und Duelle gewinnen. Die Fähigkeiten selbst sind leicht, der Skill-Check liegt im Zielen. Pass auf Agents auf, die Reynas Fähigkeiten unterdrücken.

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03 Mittel: Für alle mit etwas Grundwissen

Jetzt wird's spannend. Diese Agents verlangen Timing, Teamplay oder ein gutes Gespür für die Map. Du musst nicht perfekt sein, aber ein bisschen Erfahrung hilft, um deinem Team die Chancen auf den Sieg zu erhöhen.

9. Phoenix

Rolle: Duelist

Einstufung: Mittel

Stärken: Feuerwände, Curveball, Selbstheilung

Passt zu: Eigenständige Spieler:innen

Phoenix macht seinem Namen alle Ehre © Riot Games

Phoenix ist der Duelist, mit dem viele einsteigen, und doch ein bisschen kniffliger. Seine Wände und der Feuerball sperren Zugänge und verhindern Flanken. Der Curveball blendet Gegner aus der Kurve heraus. Wirf ihn aber falsch, blendest du dich selbst. Probier das am besten einmal in Ruhe im Custom Game aus. In seinem Feuer heilst du dich selbst. Sein Ultimate Run it Back gibt dir eine zweite Chance, doch Gegner können deinen Respawn-Punkt kennen.

10. Gekko

Rolle: Initiator

Einstufung: Mittel

Stärken: Wiederverwendbare Helfer, Flexibilität

Passt zu: Allrounder:innen

Gekkos Helferlein feuern auf Knopfdruck los und lassen sich wieder einsammeln. Das ist leicht, spart Credits und funktioniert auf jeder Map. Warum nur Mittel? Weil er in vielem gut, aber selten der Beste ist. Breach macht mehr Schaden, KAY/O stört stärker, Sova liefert bessere Infos. Wingman beim Planten und Defusen kann Runden entscheiden. Ein toller Agent, in den du hineinwächst, wenn du das Spiel besser kennst.

11. Tejo

Rolle: Initiator

Einstufung: Mittel

Stärken: Stealth Drone, Guided Salvo, Armageddon

Tejo macht Gegnern Feuer unterm Hintern © Riot

Tejo räumt mit Ballistik Platz frei. Die Stealth Drone scoutet die Map und unterdrückt per Zweitdruck Gegner in der Nähe. Special Delivery ist eine klebrige Granate, die betäubt und Schaden macht. Mit Guided Salvo schickst du Raketen an bis zu zwei Orte deiner Wahl. Das Ultimate Armageddon zieht eine Explosionswelle über die gezeichnete Route. Drone und Granate sind schnell gelernt. Bei Salvo und Ultimate musst du wissen, wo Gegner Winkel halten und wo sie hinlaufen. Aim spielt eine kleinere Rolle. Ein guter nächster Schritt nach Sova.

12. Miks

Rolle: Controller

Einstufung: Mittel

Stärken: M-pulse, Harmonize, Waveform

Miks nutzt den Sound zu seinem Vorteil © Riot Games

Miks macht Sound zu Utility. M-pulse schaltest du zwischen Betäubung und Heilung um. Harmonize gibt dir und einem Mate Stim und Tempo. Waveform legt Smokes per Karte, Bassquake wirft Gegner vor dir zurück, betäubt und verlangsamt sie. Jede Fähigkeit ist allein einfach. Die Kunst liegt darin zu wissen, was dein Team gerade braucht. Für Waveform musst du Maps kennen. Mit einem Team, das spricht, glänzt Miks. In der Solo Queue brauchst du mehr Geduld.

13. Skye

Rolle: Initiator

Einstufung: Mittel

Stärken: Guiding Light, Heilung, Scouting

Passt zu: Support mit Initiative

Skye betäubt, blendet, schwächt die Sicht und heilt ihr Team. Ihre Fähigkeiten steuerst du aus der Ferne. Du musst nicht blind um die Ecke werfen und riskierst weniger. Dafür musst du dein Team lesen und mit ihm initiieren. Seit Patch 12.05 hat ihr Flash Guiding Light wieder einen Cooldown. Ohne Teamplay verpufft ihr Potenzial. Ideal, wenn du Verantwortung übernehmen willst.

14. Clove

Rolle: Controller

Einstufung: Mittel

Stärken: Ruse, Not Dead Yet, Pick-Me-Up

Clove ist ein Controller, der mehrere Rollen gleichzeitig ausfüllt. Mit Ruse legst du Smokes über die Minimap, sogar nach deinem Tod. Meddle belegt Gegner mit Decay. Pick-Me-Up verschafft dir nach einem Kill oder Assist Leben und Tempo. Dein Ultimate Not Dead Yet belebt dich wieder, wenn du schnell genug einen Kill oder Assist schaffst. Seit Patch 12.05 hält die Smoke nach dem Tod nur noch sechs statt 14 Sekunden und Meddle trifft ein kleineres Gebiet. Clove bleibt flexibel, ist aber kein Sicherheitsnetz mehr.

15. Harbor

Rolle: Controller

Einstufung: Mittel

Stärken: Wasserwände, Cove, Geysir

Passt zu: Flexible Controller

Harbor VALORANT © Riot Games

Harbor kontrolliert Wasser. Seine Wände setzt du spontan und passt sie so an jede Situation an. Mit Cove schützt du dich und dein Team vor Schaden und bleibst dabei verdeckt. Anders als bei vielen Controllern brauchst du wenig Vorbereitung. Wichtiger sind Teamwork und gutes Gespür für den Moment. Mit Awareness und klugen Entscheidungen drehst du Pushes um, ob mit Team oder allein.

16. Vyse

Rolle: Sentinel

Einstufung: Mittel

Stärken: Arc Rose, Shear, Razorvine, Steel Garden

Vyse ist der 26. Agent in VALORANT und gehört der Wächter-Klasse an. © Riot Games

Vyse verwandelt flüssiges Metall in Fallen, Wände und Waffenblockaden. Die Arc Rose ist eine Blendgranate, die du durch Oberflächen hindurch platzieren kannst. Sie löst aber nicht von allein aus, achte also auf den Ort. Shear schneidet Gegnern als Wandfalle den Weg ab, Razorvine verlangsamt und verletzt sie. Dein Ultimate Steel Garden blockiert ihre Waffen. Vyse eignet sich für Chokepoints, Verteidigung und den Rückzug.

17. Veto

Rolle: Sentinel

Einstufung: Mittel

Stärken: Interceptor, Chokehold, Crosscut

Passt zu: Spieler:innen mit gutem Aim

Veto spielt das Anti-Utility-Spiel. Chokehold hält Gegner fest, betäubt und schwächt sie. Crosscut legt einen Vortex, zu dem du dich teleportierst. Interceptor zerstört gegnerische Utility, die an einem Spieler abprallt oder abgeschossen werden kann. Das Ultimate Evolution gibt dir Stim, Regeneration und Immunität gegen Debuffs. Gunplay bleibt dein einziger Garant. Wo du deine Tools platzierst, entscheidet alles. Leichter als Cypher, aber nicht so hands-off wie Killjoy.

18. Jett

Rolle: Duelist

Einstufung: Mittel

Stärken: Updraft, Tailwind, Cloudburst

Passt zu: Aggressive Mover

Jett © Riot Games

Jetts Kit ist übersichtlich: eine einfache Smoke, ein Gleit-Passiv, zwei Movement-Fähigkeiten und ein Ultimate voller Wurfmesser. Es passt zu jedem Spielstil und braucht kaum Vorbereitung. Ihr Dash lädt sich nach genug Kills wieder auf. Der Haken: Wer nicht weiß, wohin er springen soll, landet schnell in Gefahr. Auch die Smoke trifft Freund und Feind. Und kein Skill ist tödlich. Gute Jetts müssen Position, Timing und Aim zusammenbringen.

19. Waylay

Rolle: Duelist

Einstufung: Mittel

Stärken: Lightspeed, Saturate, Refract

Passt zu: Schnelle Site Takes

Waylays Kit folgt einer simplen Idee: schnell zuschlagen, noch schneller verschwinden. Lightspeed ist ein doppelter Dash, Saturate ein Lichtschwarm, der Tempo und Waffenhandling bremst. Mit Refract setzt du ein Leuchtfeuer, zu dem du als unverwundbares Licht zurückzischst. Ihr Ultimate Convergent Paths hinterlässt ein Nachbild, das einen Lichtstrahl feuert, und macht dich schneller. Nichts davon ist schwer zu lesen, aber alles zu verketten braucht Übung. Rennst du in dein eigenes Licht, bremst du dich selbst. Gunfights musst du trotzdem gewinnen.

20. Hush

Rolle: Duelist

Einstufung: Mittel

Stärken: Telekinesis, Displacement, Flashbulb

Release: 27. Oktober 2026

Hush bringt Telekinese nach VALORANT © Riot Games

Hush ist die Neue im Roster. Die Duellantin aus Guangdong kam am 27. Oktober 2026 (in einigen Regionen am 28. Oktober) mit Patch 13.09 ins Spiel und ist der 31. Agent, aber der 30. spielbare. Per Telekinesis greifst du Waffen und die Spike aus der Distanz. Displacement und Flashbulb bereitest du vor und schickst sie dann Richtung Fadenkreuz. Flow katapultiert dich zu einem Anker. Das Ultimate Suspension lässt alle im Wirkungsbereich schweben. Das meiste ist gezielt, nicht vorab gesetzt. Map-Wissen brauchst du moderat. Der echte Test sind Aim und Timing: Du musst deinen Follow-up landen, bevor Gegner sich erholen. Leichter als Yoru, kniffliger als Raze.

21. KAY/O

Rolle: Initiator

Einstufung: Mittel

Stärken: Suppression, Flash, Ultimate mit Revive

Passt zu: Erfahrene Initiator:innen

KAY/O unterdrückt gegnerische Fähigkeiten und deckt dabei ihre Position auf. Das gilt für sein Wurfmesser genauso wie für sein Ultimate. Dazu kommen Flash und Frag-Granate. Die Fähigkeiten selbst sind nicht schwer. Mit mehr Spielwissen und Aim wird KAY/O aber richtig stark. Du musst wissen, wen und was du unterdrückst. Unterdrückte Gegner können weiter schießen, nur ihre Tools fallen aus. Das macht ihn perfekt für Pushes in Spike-Gebiete und Flanken durch stark befestigte Positionen.

22. Iso

Rolle: Duelist

Einstufung: Mittel

Stärken: Double Tap, bulletproof Wall, Duell-Schild

Iso verlangt Spielwissen und Aim gleichzeitig. Seine Wall und der Bolt sind nur so gut wie dein Wissen, wo du sie hinschickst, denn nach dem Abschuss lassen sie sich nicht mehr lenken. Double Tap funktioniert nur, wenn du das kleine Ziel über dem Gegner triffst, sonst bekommst du kein Schild. Auch sein Ultimate ist kein Free Kill. Wenn du verlierst, heilst du sogar den Gegner. Wer Duelle liebt, ist hier richtig. Anfänger:innen probieren erst ältere Duelists.

23. Chamber

Rolle: Sentinel

Einstufung: Mittel

Stärken: Revolver, Teleport, Sniper-Ultimate

Passt zu: Aim-Fans

Chamber © Riot Games

Chamber ist der Aim-Agent schlechthin. Ein Revolver und sein Ultimate sind Waffen, die nur etwas bringen, wenn du triffst. Sein Teleport und die Falle sind stärker, wenn du Positionen kennst und weißt, wohin du zurückkehrst. Gute Platzierung macht dich flexibel für Rotationen und Pushes. Andere Sentinels liefern Utility ohne starkes Aim. Chamber belohnt dich dafür umso mehr, wenn du auf dem Schießstand Zeit investierst.

04 Schwer zu spielende VALORANT Agents: Nur für Profis

Hier wird gnadenlos geprüft: Spielwissen, Timing, Teamplay und Aim. Diese Agents sind nichts für den ersten Abend. Wer sie meistert, hat dafür richtig viele Optionen.

24. Deadlock

Rolle: Sentinel

Einstufung: Schwer

Stärken: GravNet, Sonic Sensor, Barrier Mesh

Passt zu: Situative Verteidiger:innen

Deadlock © Riot Games

Deadlock lebt von Platzierung, weniger von Aim. Sie setzt Netze, Sensoren und Wände, die Gegner bremsen und stoppen. Doch alles lässt sich zerstören oder unterdrücken, wenn Gegner es entdecken. Du brauchst Infos von Team und Spiel, um den richtigen Ort zu wählen. Ihr Spielstil hängt stark von Gegnern und Mates ab. Setz ihre Tools als Reaktion auf Druck ein, nicht als langen Plan. Andere Sentinels wie Cypher oder Chamber sind die schärfere Klinge.

25. Cypher

Rolle: Sentinel

Einstufung: Schwer

Stärken: Spycam, Trapwire, Cyber Cage

Passt zu: Geduldige Denker:innen

Cypher © Riot Games

Cypher ist passiv und geduldig. Seine Fähigkeiten sind leicht zu verstehen, aber schwer zu platzieren. Mit der Spycam beobachtest du Bereiche und markierst Gegner. Mit den Trapwires setzt du Fallen, die Gegner offenlegen und schwächen. Kenne die Map, dann werden aus einfachen Mechaniken fiese Fallen. Du brauchst Awareness, Shotcalling und Entschlossenheit. Sein Spielstil ist langsam, du musst auf den richtigen Moment warten. Einsteiger:innen können ihn spielen, nur nicht so wirkungsvoll wie Profis.

26. Breach

Rolle: Initiator

Einstufung: Schwer

Stärken: Flashpoint, Fault Line, Rolling Thunder

Passt zu: Teamplayer:innen mit Timing

Breachs Fähigkeiten sind geradeaus, aber Timing und Koordination machen den Unterschied. Du feuerst Betäubung, Blend und Schaden durch Wände. Dafür musst du Reichweiten kennen, wissen, welche Wände sie durchdringen und wohin Gegner fliehen. Richtig gesetzt blendet seine Flash eine ganze Bombsite. Läuft dein Team deinem Ultimate hinterher, sind Kills garantiert. Selbst solo musst du die Minimap lesen, um Ladungen dorthin zu schicken, wo Gegner zuletzt waren.

27. Fade

Rolle: Initiator

Einstufung: Schwer

Stärken: Prowler, Haunt, Nightfall

Passt zu: Info-Jäger:innen

Initiators zählen oft zu den am schwersten zu meisternden Agents, und Fade ist keine Ausnahme. Ihre Terror-Fähigkeiten markieren, betäuben, schwächen und enttarnen Gegner. Ohne Gegner in der Nähe laufen aber ihre Trails ins Leere. Deshalb musst du Map, Peek-Spots und gegnerische Strategien kennen. Du kannst offensiv und defensiv spielen. All das nützt aber nichts, wenn niemand die Kills abschließt. Awareness, Aim und Reaktion sind der Schlüssel.

28. Omen

Rolle: Controller

Einstufung: Schwer

Stärken: Dark Cover, Paranoia, Shrouded Step

Passt zu: Kreative Köpfe

Omen hat viele Tricks, die es zu meistern gilt © Riot Games

Omen holt das Maximum aus der Map, und das nur, wenn du sie gut kennst. Seine Fähigkeiten verhüllen die Wahrnehmung der Gegner, können aber auch deinem Team die Sicht nehmen. Shrouded Step ist leicht zu lernen, die restlichen Tools wirken nur am richtigen Ort. Du musst die Minimap lesen und wissen, wohin du blendest und teleportierst. Entscheidend ist weniger Aim als Awareness und Mut zur Spontanität. Mit Omen erfindest du dich jede Runde neu.

29. Astra

Rolle: Controller

Einstufung: Schwer

Stärken: Sterne, Gravity Well, Nova Pulse

Passt zu: Fortgeschrittene

Astra ist anspruchsvoll, daran gibt's nichts zu rütteln. In der Astralform öffnest du die Map und platzierst Sterne, die du später aktivierst, um zu betäuben, zu smoken oder Gegner verwundbar zu machen. Das braucht viel Map-Wissen und präzises Timing. Während du in der Astralform bist, ist dein Körper verwundbar und du bekommst kaum etwas mit. Ihr Ultimate funktioniert ähnlich und blockiert die Sicht. Ohne Teamkoordination geht nichts. Für Einsteiger:innen ist sie nicht zu empfehlen.

30. Yoru

Rolle: Duelist

Einstufung: Schwer

Stärken: Fakeout, Blindside, Gatecrash, Dimensional Drift

Passt zu: Mindgame-Profis

Yoru © Riot Games

Yoru ist der kniffligste Duelist im Roster. Er verlangt starken Aim und gutes Map-Wissen. Seinen Flash bouncest du an die richtige Stelle, seinen Teleport-Tether schickst du an Orte mit Risiko, seinen Decoy platzierst du ohne überrannt zu werden. Mit dem Ultimate verlässt du die Map. Ohne gute Entscheidungen landest du an einem gefährlichen Ort. Patch 12.05 hat seine Blindside auf eine Ladung gestutzt. Yoru lebt von Täuschung und Teamplay, du musst trotzdem selbst die Gunfights gewinnen.

05 VALORANT: Alle Agents nach Schwierigkeitsgrad

Zusammenfassend ergibt sich dadurch die folgende Übersicht der VALORANT Agents nach Schwierigkeitsgraden:

Stufe Agents Einfach (8) Sage, Killjoy, Raze, Brimstone, Viper, Sova, Neon, Reyna Mittel (15) Phoenix, Gekko, Tejo, Miks, Skye, Clove, Harbor, Vyse, Veto, Jett, Waylay, Hush, KAY/O, Iso, Chamber Schwer (7) Deadlock, Cypher, Breach, Fade, Omen, Astra, Yoru

Alle VALORANT Agents nach Rollen

Was aber, wenn du dich einer bestimmten Rolle verschrieben hast? Egal, ob Duelist, Initiator, Controller oder Sentinel: Hier gibt es den Überblick zu allen Agents, sortiert nach Schwierigkeitsgrad von einfach über mittel bis hin zu schwer

Rolle Einfach Mittel Schwer Duelist Raze, Neon, Reyna Phoenix, Jett, Waylay, Hush, Iso Yoru Initiator Sova Gekko, Tejo, Skye, KAY/O Breach, Fade Controller Brimstone, Viper Miks, Clove, Harbor Omen, Astra Sentinel Sage, Killjoy Vyse, Veto, Chamber Deadlock, Cypher

Jetzt bist du also auf dem Laufenden, was alle VALORANT Agents im Jahr 2026 angehen. Starte unbedingt mit den einfachen Agenten, um ein Gefühl für das Spiel zu erhalten. Wenn du glaubst, dass du diese gemeistert hast, dann kannst du dir die mittleren Agents anschauen. Die schweren Charaktere erfordern einiges an Training und Eingewöhnung. Trainiere also ausgiebig, bevor du sie ausprobierst.

Tipp: Probiere nicht zu viele Agents auf einmal aus. Spiel dich auf zwei bis drei Charaktere ein und versuche, die zu meistern, bevor du neue ausprobierst.