GTA 6 frente a GTA 5: así lleva Rockstar la saga un paso más allá

GTA 6 llegará a las consolas el 19 de noviembre de 2026, trece años después de que GTA 5 situara Los Santos en el centro de los juegos de mundo abierto . Ahora, Rockstar Games prepara una nueva entrega con la que pretende llevar la saga un paso más allá. ¿Qué ofrecerá Grand Theft Auto VI y hasta qué punto cambiará la experiencia de juego?

Leonida será el escenario de esta nueva aventura, pero los cambios no se limitarán al tamaño del mapa. El sistema policial, la forma de contar la historia, las físicas y la interacción con el entorno también evolucionarán. A esto se suman mejoras gráficas y nuevas actividades. Estas son las principales diferencias entre GTA 6 y GTA 5.

01 El mapa de GTA 5 frente al de GTA 6: Leonida amplía sus horizontes

Lanzamiento de GTA 6 : 19 de noviembre de 2026

Plataformas de GTA 6 : PS5, PS5 Pro y Xbox Series X|S

Lanzamiento de GTA 5 : 17 de septiembre de 2013

Plataformas de GTA 5 : Xbox 360 y PS3 (2013); Xbox One y PS4 (2014); PC (2015); Xbox Series X|S y PS5 (2022)

Una de las primeras preguntas que surgen con cada nueva entrega de GTA tiene que ver con las dimensiones de su mundo abierto. En el caso de GTA 6, los primeros avances y análisis apuntan a un mapa que podría duplicar la superficie del de GTA 5 y alcanzar unas tres veces la extensión del de Red Dead Redemption 2.

Vuelta a Vice City © Rockstar Games

Para hacerse una idea, Los Santos y el condado de Blaine ocupaban algo menos de 75 kilómetros cuadrados en GTA 5. Una extensión considerable para un juego de mundo abierto, pero que Leonida superará ampliamente. El estado ficticio tendrá aproximadamente el doble de superficie que el mapa de la quinta entrega y será el escenario más extenso creado hasta ahora por Rockstar.

La diferencia no estará únicamente en el tamaño. Leonida reunirá seis regiones principales con paisajes y características muy diferentes. Vice City será el gran núcleo urbano, con sus calles iluminadas por rótulos de neón, pero también podremos recorrer los pantanos de Grassrivers, los soleados Cayos de Leonida, la zona industrial de Ambrosia, el antiguo destino turístico de Port Gellhorn y las montañas del Parque Nacional Mount Kalaga. Cada región tendrá su propia vegetación, fauna, clima y geografía. Seis entornos distintos dentro de un mismo mundo abierto.

GTA 6 cuenta con más especies animales que las ediciones anteriores © Rockstar Games

La vida no se limitará a las ciudades y las carreteras. Los distintos ecosistemas albergarán más de 170 especies animales , entre ellas caimanes, manatíes y tiburones. El pelaje reaccionará a la humedad y la suciedad mediante un sistema de simulación dinámica. Así, el mapa de GTA 6 no solo será mucho más extenso que el de GTA 5, sino que también ofrecerá una mayor variedad de escenarios y vida animal.

GTA 6 FAQs ¿Cuándo sale GTA 6? GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 para PS5 y Xbox Series X|S. ¿Saldrá GTA 6 para PC? Rockstar todavía no ha anunciado una versión para PC. Es posible que llegue más adelante, como ocurrió con GTA 5. ¿Estará GTA 6 disponible para Nintendo Switch 2? Por el momento, Rockstar tampoco ha anunciado planes para lanzar el juego en Nintendo Switch 2. ¿Qué tamaño tendrá el mapa de GTA 6? Rockstar no ha publicado las dimensiones oficiales. Según los primeros avances, tendrá aproximadamente el triple de extensión que el de Red Dead Redemption 2 y el doble que el de GTA 5. ¿Cuántas estrellas de búsqueda habrá en GTA 6? El nivel máximo de búsqueda será de seis estrellas, una más que en GTA 5. ¿Cuántos protagonistas tendrá GTA 6? La nueva entrega contará con dos protagonistas, Lucia Caminos y Jason Duval . En GTA 5 eran tres: Michael, Franklin y Trevor. ¿Cuánto durará GTA 6? Rob Nelson, de Rockstar Games, calcula que la historia principal y algunos objetivos opcionales ofrecerán alrededor de 80 horas de juego. ¿GTA 6 funcionará a 60 FPS? Actualmente, el juego está diseñado para funcionar a 30 FPS (fotogramas por segundo). Sin embargo, el estudio no ha descartado la posibilidad de incluir un modo a 60 FPS.

02 Comparación de la duración de GTA 6 y GTA 5

Duración de GTA 6 : unas 80 horas (historia principal y parte de las misiones secundarias).

Duración de GTA 5 : unas 51,5 horas (historia principal y misiones secundarias).

Completar GTA 5 al 100 % : unas 89,5 horas.

Habrá un montón de coches entre los que elegir © Rockstar Games/Take-Two

GTA 6 apunta a ofrecer una experiencia más larga que la de su predecesor. Según las estimaciones de Rob Nelson, de Rockstar Games, completar la historia principal y algunos objetivos opcionales le llevó alrededor de 80 horas. Como referencia, la web How Long to Beat calcula que GTA 5 requiere una media de 51,5 horas para terminar la historia y las misiones secundarias. Para quienes buscan completar el juego al 100 %, la cifra aumenta hasta las 89,5 horas.

La comparación tiene sus límites, ya que no sabemos cuántas actividades opcionales completó Nelson durante su partida. Aun así, las cifras apuntan a que GTA 6 mantendrá ocupados a los jugadores durante bastante tiempo. Quienes quieran descubrir todo lo que ofrece Leonida tendrán que reservar unas cuantas horas más.

03 GTA 6 frente a GTA 5: policía, inteligencia artificial y sistema de búsqueda

Nivel máximo de búsqueda en GTA 6 : 6 estrellas.

Nivel máximo de búsqueda en GTA 5 : 5 estrellas.

Novedades de GTA 6 : iconos de información, zonas de búsqueda y descripción de sospechosos.

Ha habido bastantes cambios en el sistema de búsqueda © Rockstar Games

La inteligencia artificial aplicada a los videojuegos ha avanzado mucho en los últimos trece años, y GTA 6 también reflejará ese progreso. En GTA 5, el sistema policial podía resultar bastante previsible. En cuanto cometíamos un delito, los coches patrulla aparecían en puntos ciegos y, gracias a los indicadores de visión del minimapa, casi siempre sabían dónde se escondían Michael, Franklin o Trevor. El nivel máximo de búsqueda era de cinco estrellas.

GTA 6 recuperará la sexta estrella y cambiará la forma en que la policía responde a los delitos. Los agentes podrán recibir avisos de los peatones, que utilizarán sus teléfonos móviles, de testigos que huyan del lugar o de cámaras de vigilancia que hayan grabado lo sucedido. Las patrullas tendrán que desplazarse hasta el escenario del delito, en lugar de aparecer de repente en cualquier punto del mapa.

GTA 6 incluye un nuevo sistema «Heat» © Rockstar Games

La identificación del sospechoso también tendrá más importancia. El Departamento de Policía de Leonida elaborará una descripción a partir de los datos que consiga reunir, como nuestro aspecto, la ropa que llevamos, si utilizamos una máscara o el vehículo en el que hemos escapado. Si conseguimos cambiar de coche o de vestuario sin que nos vean, la búsqueda perderá intensidad. Mientras la policía no nos identifique, las estrellas aparecerán inicialmente vacías y los agentes rastrearán la zona de forma sistemática, en lugar de abrir fuego sin saber a quién persiguen.

En Vice City, alcanzar tres estrellas o más complicará especialmente la huida. Las calles estrechas y el tráfico dificultarán escapar en coche, aunque siempre podremos abandonar el vehículo y continuar a pie por los callejones. Rockstar también ha revisado los movimientos de carrera, salto y escalada para facilitar este tipo de maniobras.

04 GTA 6 incorpora un nuevo perfil criminal

GTA 6 introducirá otra mecánica relacionada con los delitos que no estaba presente en la anterior entrega. Además del nivel de búsqueda policial, tendremos un perfil criminal. Su planteamiento recuerda al sistema de honor de Red Dead Redemption 2, aunque no servirá para clasificar nuestras acciones como buenas o malas. Registrará nuestro comportamiento durante toda la partida y, a diferencia de las estrellas de búsqueda, no se reiniciará.

Lucia y Jason no se cortan un pelo © Rockstar Games

La violencia gratuita y los actos de destrucción tendrán consecuencias negativas, pero también influirá cómo tratemos la basura y otros objetos cotidianos. En cambio, los delitos necesarios para completar misiones o atracos no supondrán automáticamente una penalización. Si ejecutamos los golpes con limpieza, mejorará nuestra reputación como delincuentes eficaces. El perfil también influirá en la reacción de los habitantes de Leonida y podría modificar algunos momentos de la historia.

En el vídeo Extended Look, esta mecánica recuerda a un sistema de karma. En un extremo estarían los pequeños gestos, como acariciar a un perro, y en el otro, los delitos.

05 Personajes y estructura narrativa: Bonnie y Clyde en lugar de un trío caótico

Protagonistas de GTA 6: Jason y Lucia.

Protagonistas de GTA 5: Michael, Franklin y Trevor.

Los protagonistas siempre han sido una parte fundamental de GTA y cada jugador tiene sus favoritos . En la quinta entrega, la historia se repartía entre tres antihéroes con personalidades muy diferentes. Podíamos pasar de Michael, un antiguo atracador de bancos, a Franklin, un delincuente de la calle, o a Trevor, un psicópata. Los cambios de personaje daban lugar a situaciones cargadas de humor negro y atracos explosivos, aunque también mantenían cierta distancia emocional entre el jugador y los protagonistas.

Los tres protagonistas de GTA 5 © Rockstar Games

GTA 6 adoptará un enfoque más cercano a través de Jason y Lucia. Además, habrá una novedad importante en la historia de la saga: Lucia será la primera mujer que ocupe el papel protagonista. La guionista Alexa D’Agostino explica que el personaje se ha concebido con distintas facetas y defectos, y que su carácter y determinación la sitúan al nivel de figuras anteriores como Arthur Morgan y Niko Bellic.

Depende de ti decidir si Lucía y Jason acabarán siendo pareja © Rockstar Games

La relación entre Jason y Lucia será el eje de la historia. Ambos compartirán equipamiento y participarán juntos en los atracos, pero también tendrán que gestionar la confianza y la colaboración entre ellos. Estas mecánicas darán más peso a su relación y tendrán una influencia directa en el desarrollo de la trama.

Desde el punto de vista jugable, podremos cambiar de personaje durante casi toda la partida, aunque esta opción estará desactivada en determinadas secuencias. Fuera de las misiones, Jason y Lucia podrán separarse y seguir sus propios caminos o reunirse para recorrer Leonida. Cuando no controlemos a uno de ellos, continuará con sus actividades cotidianas. Los mensajes de nuestra pareja nos pondrán al día de lo que sucede y, según las informaciones disponibles, ignorar sus llamadas de forma continuada podría acabar pasando factura a la relación.

06 Jugabilidad y mundo abierto en GTA 6 frente a GTA 5

GTA 6 dejará atrás parte del estilo arcade de su predecesor para ofrecer una experiencia más elaborada. Según los primeros avances, varios de sus sistemas tomarán como referencia el nivel de detalle de Red Dead Redemption 2. Los tiroteos tendrán un comportamiento más físico, controlar el retroceso de las armas exigirá mayor precisión y los enfrentamientos cuerpo a cuerpo incorporarán agarres y golpes dirigidos a distintas partes del cuerpo.

La ciudad es tuya. Eso sí, ten cuidado con la ley © Rockstar Games/Take-Two

La vida cotidiana en la ciudad también cambiará. En lugar de llamar a un taxi silbando desde la acera, utilizaremos el teléfono móvil para acceder a RydeMe, una aplicación de transporte que nos permitirá desplazarnos como pasajeros y escuchar las conversaciones durante el trayecto. El móvil también dará acceso a redes sociales y vídeos virales, reflejando buena parte del particular universo de Florida.

Otra de las novedades será la posibilidad de entrar en muchos más edificios. En GTA 5, la mayoría de las viviendas y construcciones eran simples fachadas sin acceso al interior. En Leonida podremos visitar cientos de tiendas, clubes, restaurantes y apartamentos. Esta mayor interacción con el entorno también hará que los atracos improvisados sean menos previsibles.

Lucia y Jason disfrutando de las vistas de Vice City © Rockstar Games

El mundo estará mucho más poblado y contará con una mayor variedad de comportamientos. Según los avances, GTA 6 incluirá más de 600.000 animaciones para los personajes no jugables (NPC), frente a las aproximadamente 55.000 de GTA 5 y las 300.000 de Red Dead Redemption 2. Los habitantes tendrán un diseño propio, en lugar de generarse simplemente combinando ropa y partes del cuerpo. También habrá más variedad de complexiones y constituciones físicas, con animaciones adaptadas a las características de cada personaje.

Podremos saludar, provocar o tranquilizar a los transeúntes. Los NPC se darán cuenta si escuchamos sus conversaciones y podrán encararse con nosotros si los seguimos durante demasiado tiempo. Algunos habitantes llevarán armas y una conversación aparentemente normal podrá dar pie a nuevas actividades o acontecimientos.

07 Tecnología, clima y físicas: gráficos de nueva generación para GTA 6

GTA 6 es todo un espectáculo visual © Rockstar games

GTA 5 se desarrolló originalmente para PS3 y Xbox 360, por lo que su apartado técnico se apoyaba principalmente en sombras estáticas, zonas meteorológicas predeterminadas y texturas reescaladas. GTA 6 utilizará la última evolución del motor gráfico propio de Rockstar, RAGE, y se ha desarrollado desde cero para las consolas actuales.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

El trazado de rayos se utilizará para mejorar la iluminación global y los reflejos. El resultado se apreciará en los charcos, los rótulos de neón y las carrocerías de los vehículos. Los personajes también contarán con simulación física del cabello y de los tejidos, que reaccionarán de forma visible al viento y la lluvia.

Uno de los aspectos destacados será el sistema meteorológico por zonas. Mientras el sol ilumina las playas de Vice City, los pantanos podrán verse afectados por tormentas intensas y huracanes tropicales. Estos fenómenos podrán inundar zanjas, derribar señales y alterar el comportamiento de los vehículos, especialmente la dirección y el agarre de los neumáticos de los deportivos y los muscle cars. Y eso nos lleva al siguiente apartado.

08 Vehículos y robos de coches

Parece que GTA 6 va a incluir carreras en circuito, algo inédito © Rockstar Games/Take-Two

En el vídeo Extended Look, la conducción de GTA 6 muestra un comportamiento más dinámico que en GTA 5, con giros más precisos y frenadas bruscas. Podremos comprobarlo en las carreras de coches y motos de cross, dos actividades que apuntan a tener un peso importante en esta entrega. Todo ello hace pensar que GTA 6 también dará más protagonismo a la conducción arcade .

A las carreras se sumarán pruebas nocturnas en las calles y otros eventos. También se habla de un circuito permanente en Leonida, cuyo diseño estaría inspirado visualmente en el Sebring International Raceway. Esta apuesta por la conducción encaja con las mejoras en el comportamiento de los vehículos, para las que, según las informaciones disponibles, el equipo de desarrollo habría contado incluso con pilotos profesionales.

Robar un coche también será más complicado que en GTA 5. Ya no bastará con pulsar un botón para entrar en cualquier vehículo. Los modelos estarán clasificados según su nivel de seguridad y los más caros serán más difíciles de sustraer. La aplicación WAINK del teléfono permitirá analizar un coche antes de robarlo y consultar su valor estimado, el tipo de cerradura, la alarma y si dispone de localizador. Los vehículos antiguos podrán abrirse con herramientas sencillas, como una ganzúa Slim Jim, mientras que los modelos de lujo actuales exigirán equipos más sofisticados, como un clonador de llaves. Algunas de estas herramientas solo estarán disponibles a medida que avancemos en la historia.

Los daños visibles también reducirán el valor del vehículo. Esto hará más complicada tanto la huida como la entrega del coche, especialmente en Vice City, donde las calles serán más estrechas y el tráfico más denso que en Los Santos. Algunos modelos incluso tendrán localizadores GPS que comunicarán su posición a la policía.

Puedes tunear tu coche en el taller de tuning © Rockstar Games/Take-Two

Jason y Lucia también irán reuniendo su propia colección de vehículos en su residencia. El maletero permitirá guardar armas y ropa de recambio, dos elementos que estarán directamente relacionados con el sistema de búsqueda policial.

09 Actividades y misiones secundarias

Paseos en kayak por las verdes colinas del Parque Nacional del Monte Kalaga © Rockstar Games

GTA 5 ya ofrecía actividades como la caza, las excursiones por el monte Chiliad, el paracaidismo y los vuelos en avionetas de alquiler. También incluía un mercado bursátil en el que podíamos invertir. GTA 6 ampliará considerablemente las opciones disponibles. Además de cometer delitos, podremos jugar al billar y al minigolf, navegar en kayak, bucear, saltar en paracaídas, entrenar o visitar el zoológico, entre otras actividades.

También podremos observar animales, tanto en cautividad como en libertad, y marcarlos en una lista para llevar un registro de las especies descubiertas. Es una función que recupera una de las características de Red Dead Redemption 2.

10 Banda sonora y emisoras de radio

Rockstar promete que GTA 6 tendrá la selección de emisoras de radio más amplia y variada de toda la saga. El 8 de octubre de 2026, el estudio presentó en su página web oficial las seis primeras estaciones, junto con sus locutores y algunos fragmentos de audio. Entre ellas figuran Cocoteo FM, dedicada a la música latina actual; Back Country Radio, con country y sonidos outlaw; AfroBank FM, que combina afrobeat y amapiano; The Chamber 106.6, centrada en el hard rock y el speed metal; Flash FM, con éxitos pop, y Dirty South Classics, especializada en rap sureño.

Los raperos ficticios Real Dimez — Bae-Luxe y Roxy— aparecen en GTA 6 © Rockstar Games

Entre los nombres conocidos que participarán como locutores están Bad Bunny, Lana Del Rey y los miembros de Slayer Kerry King y Tom Araya. También se han confirmado canciones como "Electric Feel", de MGMT; "Raining Blood", de Slayer, y "Don’t Come Home a Drinkin’", de Loretta Lynn. Flash FM, que ya aparecía en anteriores entregas ambientadas en Vice City, volverá a formar parte de la banda sonora.

La música incorporará además dos novedades jugables. En GTA 6 podremos escuchar la radio mientras caminamos, utilizando el teléfono móvil y unos auriculares. Rockstar también incluirá por primera vez podcasts bajo demanda. A esto se suma el lanzamiento de "Grand Theft Auto VI: The Album", un álbum con 34 canciones originales que estará disponible el 19 de noviembre de 2026. La lista completa de emisoras y temas se dará a conocer con la llegada del juego.

11 Multijugador y GTA Online

GTA 5 también debe buena parte de su éxito a largo plazo a GTA Online. El modo multijugador se estrenó el 1 de octubre de 2013, poco después del lanzamiento del juego, y ha contribuido a mantener su popularidad durante todos estos años. Take-Two ha dejado entrever que GTA Online seguirá funcionando junto a GTA 6. Una posible versión renovada, bajo el nombre de "GTA 6 Online", podría llegar en 2027.

Rockstar todavía no ha desvelado cómo será el multijugador de GTA 6 ni ha ofrecido detalles sobre sus características. Por ahora, sabemos que llegará. Mientras esperamos, hay algunas cosas que nos gustaría encontrar en esta nueva versión . ¿Qué dices, Rockstar Games?

12 GTA 6 frente a GTA 5: comparación rápida

GTA 6 GTA 5 Fecha de lanzamiento 19 de noviembre de 2026 17 de septiembre de 2013 Plataformas PS5, Xbox Series X/S PS3, Xbox 360 (posteriormente llegó a otras consolas y PC) Ambientación Leonida, incluida Vice City Blaine County y Los Santos Mundo del juego Aproximadamente el doble de grande que GTA 5 75.84km² Nivel de búsqueda Máximo de 6 estrellas Máximo de 5 estrellas Protagonistas 2 (Lucia y Jason) 3 (Michael, Franklin y Trevor) Duración Aproximadamente 80 horas Aproximadamente 51,5 horas

13 Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6

About the author Who is Phil Briel? Phil is the creator behind @nophilterde and a former professional esports player in games such as Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport and FIFA on PC and consoles. He has previously worked as an editor for various gaming websites and magazines.