League of Legends : pourquoi la Corée domine le monde

Il y a une question qui revient depuis des années à propos de League of Legends . Comment la Corée du Sud a-t-elle réussi à garder autant d'avance sur le reste du monde pendant si longtemps ? Sa domination a été si constante que, pour beaucoup de fans, décrocher un Championnat du monde revient presque à battre au préalable une équipe de LCK (la ligue sud-coréenne). Ce n'est pas le cas dans tous les esports. L'Europe, par exemple, continue de donner le tempo sur Counter-Strike. Mais quand on parle de League of Legends, aucune région n'a réussi à tenir le niveau compétitif de l'Asie, et particulièrement celui de la Corée du Sud.

Les chiffres aident à cerner cette supériorité. Sur les 15 Championnats du monde disputés à ce jour, dix ont été remportés par des équipes sud-coréennes . Et encore, le pays n'a même pas participé à la première édition. Pendant leurs premières années, les joueurs coréens jouaient sur des serveurs étrangers et supportaient une latence bien plus élevée, faute de serveur national. Tout a changé en 2013 avec l'arrivée du serveur sud-coréen de League of Legends. Depuis, les équipes de LCK ont conquis dix des treize Championnats du monde disputés. Six de ces titres appartiennent à T1 — anciennement SK Telecom T1 — et à Lee « Faker » Sang-hyeok, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire de l'esport.

Faker est considéré comme le plus grand joueur de LoL de tous les temps © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Réduire le succès de la Corée du Sud à la figure de Faker (le pays aurait pu envoyer trois équipes différentes à l' Esport Nations Cup ) serait pourtant simplifier à l'excès. Sa domination est le résultat de plusieurs décennies d'investissement, d'une culture profondément liée au PC et d'un système capable de produire du talent en continu, jusqu'à faire du pays la grande puissance de League of Legends.

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01 Une vitesse d'internet que le reste du monde envie

S'il existe un endroit où jouer sur PC a toujours été un avantage, c'est bien la Corée du Sud. Le pays trône depuis des années en tête des classements de vitesse moyenne d'internet, et ce pari technologique s'est transformé en l'un des grands piliers du développement des esports.

Roland Li le raconte dans son livre Good Luck Have Fun: The Rise of eSports, où il désigne l'infrastructure numérique du pays comme l'un des facteurs décisifs du phénomène. Cette transformation trouve son origine dans la crise financière asiatique de 1997.

Après ce coup dur, le gouvernement sud-coréen a injecté près de 11 milliards de dollars pour moderniser le réseau national de télécommunications, faisant basculer une économie encore industrielle vers un modèle centré sur la technologie et les communications. L'effet a été immédiat.

L'accès à un haut débit rapide, stable et abordable a fait du jeu sur PC l'un des loisirs les plus populaires et les moins chers du pays. À cette révolution technologique s'est ajouté un facteur culturel tout aussi important. Alors que les consoles Nintendo ou PlayStation n'ont jamais atteint le même impact que sur d'autres marchés, le PC s'est imposé comme la plateforme de référence pour plusieurs générations de joueurs sud-coréens.

02 Une culture du jeu vidéo profondément enracinée

L'infrastructure n'était que la première pierre. Le vrai bond a eu lieu quand les jeux vidéo ont cessé d'être un simple passe-temps pour devenir un élément à part entière du quotidien. Alors que beaucoup de pays y voyaient encore une activité solitaire, la Corée du Sud a très tôt fait du jeu vidéo une manière de se retrouver, de s'affronter et de partager du temps entre amis.

Ce basculement est intimement lié à l'essor des PC bangs. Portés par l'expansion rapide d'internet et par une économie encore marquée par la crise, de nombreux travailleurs licenciés se sont mis à ouvrir ces cybercafés dédiés au jeu vidéo. Les PC bangs offraient l'accès à des ordinateurs très performants pour presque rien, et sont devenus au fil des années un véritable phénomène de société.

On en compte aujourd'hui près de 10 000 répartis sur tout le territoire. La scène se rejoue chaque soir. Des milliers d'étudiants coréens sortent de cours, rejoignent leurs amis dans un PC bang, commandent un bol de ramen instantané et enchaînent les parties pendant des heures. Pendant qu'une grande partie de l'Occident continuait de voir le jeu vidéo comme un loisir solitaire, il faisait déjà partie de la vie sociale de toute une génération coréenne.

Ce terreau a fini par créer un vivier presque inépuisable. Des millions de jeunes ont grandi en s'affrontant très tôt sur des jeux exigeants comme League of Legends, élargissant sans cesse la base de joueurs capables d'atteindre le très haut niveau et entretenant un flux constant de talents qui continue de faire la différence.

03 Le colisée de l'élite

Il y a un autre exemple qui aide à comprendre pourquoi la Corée du Sud est restée si longtemps au sommet. Il s'appelle The Green Arcade, une salle d'arcade populaire de Séoul qui a réuni pendant des années les meilleurs joueurs de Tekken du pays, au point d'être surnommée la « Mecque de Tekken ».

Quand les meilleurs s'affrontent tous les jours, le niveau ne cesse de grimper. Chaque partie oblige à progresser pour la suivante, et chaque joueur pousse les autres à évoluer. Pendant que la barre montait à l'intérieur de The Green Arcade, le reste du monde tentait de suivre le rythme depuis l'extérieur.

Des années plus tard, Arslan Ash a reproduit une idée très proche au Pakistan. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur pro de Tekken de tous les temps, il a contribué à faire émerger une communauté d'un niveau exceptionnel qui a fini par transformer son pays en une autre puissance internationale du jeu.

Arslan Ash a fait du Pakistan une puissance dans Tekken © Kristie Miu/Red Bull Content Pool

League of Legends a trouvé son propre équivalent, sans avoir besoin d'un lieu physique. Le serveur sud-coréen remplit exactement cette fonction. Ce n'est pas un hasard si des joueurs professionnels d'Europe et d'Amérique du Nord partent chaque saison en bootcamp dans le pays . La solo queue coréenne reste l'environnement d'entraînement le plus compétitif au monde.

Le résultat, c'est un environnement d'entraînement très proche d'un tournoi officiel. Les pros coréens passent des milliers d'heures à affronter chaque jour certains des meilleurs joueurs de la planète, ce qui tire le niveau vers le haut en permanence. Comme The Green Arcade l'a fait pendant des années sur Tekken, cette exigence constante a fait de l'écosystème lui-même la plus grande force de la Corée du Sud.

04 La professionnalisation des esports

StarCraft II a entraîné l'explosion de l'esport au début des années 2000 © Cameron Baird/Red Bull Content Pool

Si l'infrastructure technologique a préparé le terrain et que la culture PC a multiplié les talents, il manquait encore une pièce au puzzle. La Corée du Sud a été l'un des tout premiers pays au monde à traiter l'esports comme une discipline professionnelle. Bien avant que League of Legends ne domine la scène compétitive, elle avait déjà commencé à construire un modèle conçu pour former des champions.

Tout a commencé avec StarCraft. Le lancement du jeu en 1998 coïncide avec l'essor du PC gaming en Corée du Sud et trouve le décor parfait pour devenir un véritable phénomène de masse. Sa profondeur stratégique et l'intensité compétitive de chaque partie conquièrent une génération qui a déjà fait de l'ordinateur sa plateforme de référence. La popularité de StarCraft explose à une vitesse extraordinaire.

En 2001, l'une de ses premières grandes stars, Lim « BoxeR » Yo-Hwan, remporte les World Cyber Games et signe peu après chez SK Telecom T1 pour un contrat estimé à environ 180 000 dollars. Des années plus tard, la même organisation refera l'histoire avec l'arrivée de Faker. La croissance de l'esport est si rapide que le gouvernement sud-coréen décide de s'en mêler très tôt.

Dès l'an 2000, il pousse la reconnaissance officielle de la compétition professionnelle et, via le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, encourage la création de la Korean e-Sports Association, mieux connue sous le nom de KeSPA. Depuis, KeSPA joue un rôle décisif dans le développement de la scène compétitive.

Sa mission ne s'est jamais limitée à organiser des tournois ou à fixer des règles. Il s'agissait aussi de professionnaliser une industrie qui faisait ses premiers pas, et de prouver qu'une carrière de joueur esport était possible.

Les T1, sextuples champions du monde de LoL © SonStar/Red Bull Content Pool

Au fil des années, ce travail a donné naissance à un modèle que beaucoup de pays cherchent encore à reproduire. Programmes de formation pour les joueurs, passerelles vers le monde professionnel depuis l'école et l'université, compétitions retransmises à la télévision : autant de leviers qui ont fait de l'esport une option réelle pour des milliers de jeunes et ont consacré la Corée du Sud comme la grande référence mondiale.

L'influence de ce système dépasse largement les frontières du pays. Il suffit de voir que le MSI 2026 se déroule à Daejeon, en Corée du Sud — une reconnaissance internationale du rôle central du pays dans l'esport. En début d'année, USA Esports a été fondé avec l'objectif de devenir l'organisme de référence des sports électroniques aux États-Unis. L'un de ses premiers gestes a été de nouer une collaboration avec KeSPA pour étudier de près le modèle sud-coréen. L'Europe cherche à emprunter le même chemin.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a défendu publiquement l'idée de faire de la capitale britannique un centre névralgique pour les grands tournois internationaux et de renforcer autant la formation que les opportunités pour celles et ceux qui visent le très haut niveau. Reproduire ce modèle est pourtant loin d'être simple. L'Amérique du Nord doit gérer un territoire immense, et l'Europe compose avec un écosystème fragmenté entre langues, ligues et marchés.

La Corée du Sud, elle, peaufine depuis des décennies un système qui articule infrastructure, formation et compétition. Ce rouage continue de produire du talent en continu et explique, mieux que tout autre argument, pourquoi le pays donne toujours le tempo sur League of Legends.

FAQ

Qu'est-ce que la LCK, la ligue coréenne de League of Legends ?

La League of Legends Champions Korea (LCK) est le championnat professionnel de haut niveau en Corée du Sud pour League of Legends. Organisée conjointement par Riot Games et la Korean e-Sports Association (KeSPA), la ligue réunit 10 équipes franchisées qui s'affrontent tout au long de la saison à Séoul, principalement au LoL Park.

Créée en 2012 sous le nom "OGN Champions", la compétition a été rebaptisée LCK en 2015 lors d'une restructuration majeure. Depuis lors, elle est considérée comme l'une des ligues d'esport les plus prestigieuses et compétitives au monde, avec un bilan record de dix titres de champion du monde League of Legends remportés par des équipes coréennes.

Les équipes de LCK se qualifient chaque année pour les grandes compétitions internationales : le Mid-Season Invitational (MSI), le First Stand Tournament et les Worlds (Championnat du monde de LoL). L'équipe la plus titrée de l'histoire de la ligue est T1 (anciennement SK Telecom T1), avec dix titres LCK, portés en grande partie par Lee "Faker" Sang-hyeok.

Comment fonctionne la saison LCK ?

Depuis 2025, la LCK a adopté un nouveau format unifié qui remplace l'ancien système Spring/Summer en deux splits séparés. La saison se déroule désormais en plusieurs étapes :

LCK Cup : Un tournoi de pré-saison qui qualifie le vainqueur pour le First Stand Tournament international. Les dix équipes y sont réparties en deux groupes de cinq (Groupe Baron et Groupe Elder).

Saison régulière (1ère moitié) : Toutes les équipes s'affrontent en double round-robin (matchs aller-retour en Bo3). Les six premières équipes accèdent au Road to MSI, qui détermine les représentants coréens au Mid-Season Invitational.

Saison régulière (2ème moitié) : Les équipes sont divisées en Groupe Légende (top 5) et Groupe Rise (bottom 5), avec des confrontations intragroupes en triple round-robin.

Playoffs : Six équipes s'affrontent dans un tableau à double élimination, tous les matchs en Bo5. Les trois meilleures équipes se qualifient pour les Worlds.

Un élément technique propre à la LCK : le Fearless Draft, une règle qui interdit aux équipes de resélectionner un champion déjà utilisé dans la même série. Cette mécanique, unique à la compétition coréenne, oblige les équipes à élargir leur pool et rend les matchs encore plus stratégiques.

Quel est le meilleur joueur coréen de LoL ?

Lee "Faker" Sang-hyeok est universellement considéré comme le meilleur joueur coréen — et le meilleur joueur de l'histoire de League of Legends. Évoluant en tant que midlaner exclusivement sous les couleurs de T1 (anciennement SK Telecom T1), il a remporté 10 titres LCK et 5 Championnats du monde. Il est le seul joueur à avoir disputé 16 finales LCK, un record qui reste inégalé.

Quel événement LoL aura lieu en Corée ?

La Corée du Sud accueille chaque année les matchs à domicile de la LCK au LoL Park, l'arène dédiée à la compétition à Séoul. En parallèle, le pays est régulièrement candidat à l'organisation des Worlds (Championnat du monde de League of Legends), l'un des événements esport les plus suivis au monde. Les dates des prochains événements majeurs sont à retrouver sur le site officiel de la LCK.